Ситник: У 2020-му з'явилися нові методи тиску на НАБУ, включно з нічними

Починаючи з 2016 року, коли почалися перші гучні розслідування, в Україні були спроби обмежити повноваження або зупинити НАБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю Радіо НВ глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

За його словами, 2020 року змінилося не багато. Проте були застосовані нові методи серед традиційних методів - медійних війн, кримінальних проваджень, які реєструються щодо керівництва чи співробітників НАБУ. Крім того, з’явилися нові тренди, додав глава бюро.

"По-перше, це масові рішення Конституційного Суду, зміни по ночах групи прокурорів, передача знову ж таки вночі справ від НАБУ до інших органів досудового розслідування або, наприклад, така нова схема - через Печерський суд намагатися передати справи, які розслідуються Антикорупційним бюро, до інших правоохоронних органів. Тому тенденція, на жаль, послідовна, триває вже шостий рік. І поки що сказати про те, що це в найближчій перспективі зупиниться, підстав немає", - зазначив Ситник.

