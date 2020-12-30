УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8848 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 573 52

Перша партія китайської вакцини Sinovac становитиме 700 тис. доз, її безкоштовно отримають лікарі та люди з групи ризику, - Шмигаль

Перша партія китайської вакцини Sinovac становитиме 700 тис. доз, її безкоштовно отримають лікарі та люди з групи ризику, - Шмигаль

В уряді заявили, що перша партія вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech становитиме 700 тис. доз і буде поставлена ​​в Україну впродовж 30 днів після її офіційної реєстрації.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"МОЗ на виконання доручення президента України Володимира Зеленського уклало контракт про постачання вакцини компанії Sinovac Biotech. Перша партія вакцини становитиме 700 тис. доз і буде поставлена ​​в Україну впродовж 30 днів після її офіційної реєстрації. Вакцину отримають безкоштовно лікарі і люди в групі ризику відповідно до національного плану вакцинації", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд і Офіс президента продовжують активно вести переговори з керівництвом інших держав і міжнародними фінансовими партнерами із закупівлі додаткових доз вакцини в найкоротші терміни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Шмигаль Денис (4779) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
спасибо, но колитесь ней сами. это тот же "спутник", только в профиль.
показати весь коментар
30.12.2020 16:24 Відповісти
+8
Сами эти скоты будет колоться американской вакциной....
показати весь коментар
30.12.2020 16:27 Відповісти
+8
Путєн через Китай пропхав свою вакцину в Україну???
Схоже ми справді втратимо безвіз, бо кордони нам не відкриють...
показати весь коментар
30.12.2020 16:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
спасибо, но колитесь ней сами. это тот же "спутник", только в профиль.
показати весь коментар
30.12.2020 16:24 Відповісти
Сами эти скоты будет колоться американской вакциной....
показати весь коментар
30.12.2020 16:27 Відповісти
лучше еще походить в противогазе, чем вакциноваться китайским или русским ..овном
показати весь коментар
30.12.2020 16:31 Відповісти
Играл на деревянных ложках «Жила-была Россия, великая держава»… (с)
показати весь коментар
30.12.2020 16:51 Відповісти
Эта вакцина еще не прошла третью стадию проверок....все в процессе....
показати весь коментар
30.12.2020 16:26 Відповісти
Якраз на хАхлах і перевірять.
показати весь коментар
30.12.2020 16:36 Відповісти
Не одна из вакцин не прошла 3ю стадию проверки. Но страны не желают ждать 3ю проверку, так как кто первый выскочит из жоп.., тот и на коне! А кто в хвосте, тот не вьездной к ним и не куда, а в изоляции и локдауне.
показати весь коментар
30.12.2020 18:04 Відповісти
А как хорошо все начиналось: власть с утра до вечера хрюкала говорила про новейшие американские и европейские вакцины, условия хранения, логистику...
А закончилось все, как всегда, тривиально: дешевый, непроверенный Китай.
показати весь коментар
30.12.2020 16:27 Відповісти
бесплатно получат врачи и люди из группы риска, - Шмыгаль

-------------------------------------------------------------------------------------------------
А что значит "группа риска"? Это те, кто рискуя, воруют миллиардами?
показати весь коментар
30.12.2020 16:28 Відповісти
Група риска после врачей, это высокопоставленные чиновники и члены их семей, мог бы и сам догадаться. Так как людей старшего возраста практически он не упоминает, то сами понимаете куда им идти..., со своими нищенскими пенсиями.
показати весь коментар
30.12.2020 18:09 Відповісти
Чучело, давно знаю, а не догадываюсь.
О чиновниках и членах их семей я писал уже много раз и в течении несколько дней.
Иди жену свою поучи, раз у тебя нет чувства юмора.
показати весь коментар
30.12.2020 20:38 Відповісти
ну да!!! а кто ж еще?
показати весь коментар
01.01.2021 09:21 Відповісти
А группа риска у нас кто? Бубочка, квартал и ермак?
показати весь коментар
30.12.2020 16:29 Відповісти
Группа риска это депутаты ,судьи ,прокуроры, мусора ?
показати весь коментар
30.12.2020 16:29 Відповісти
Спаси и сохрани! От этих китайских и прочих поделок.
показати весь коментар
30.12.2020 16:29 Відповісти
Это не китайская- это кацапский физраствор.
показати весь коментар
01.01.2021 09:33 Відповісти
Минздрав во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского заключило контракт о поставках вакцины компании Sinovac Biotech

и почему я не удивлен ?
потому что никто из европейских компаний не дасть в ЗЕльоную лапу откат за контракт

Прокурор НАБУ Сытник, можете заводить папочку с тесемочками под названием
"дело о коррупции при закупке ЗЕленским китайской вакцины"
показати весь коментар
30.12.2020 16:29 Відповісти
сколько стоит на мировом рынке и за сколько купили ЗЕльоные ?

отмазку на катастрофу и срочность Суд Справедливости Хунты не примет !

будете на стадионе.... имени Пиночета, ЗЕскоты !!!
показати весь коментар
30.12.2020 16:42 Відповісти
Путєн через Китай пропхав свою вакцину в Україну???
Схоже ми справді втратимо безвіз, бо кордони нам не відкриють...
показати весь коментар
30.12.2020 16:29 Відповісти
Больше всех рискуют, конечно , депутаты .
показати весь коментар
30.12.2020 16:31 Відповісти
Хто? Хто всі ці самогубці, які будуть колоти китайську вакцину?
показати весь коментар
30.12.2020 16:32 Відповісти
Бубочка - мастер спорта в борьбе с КОВИД-19. Об этом он заявил ещё весной.
Поэтому никаких вакцин они не собирались покупать.
Сейчас кинулись - всё занято.
показати весь коментар
30.12.2020 16:33 Відповісти
Группа риска - для комментирующих перевожу на нормальный язык.
Это те, чье существование растраивает пенсионный фонд.
показати весь коментар
30.12.2020 16:33 Відповісти
Це шютка юмора? Кятайська бодяга?
показати весь коментар
30.12.2020 16:38 Відповісти
Так и знал, что говно завезут ЗЕленые...
показати весь коментар
30.12.2020 16:45 Відповісти
Не здивуюсь, якщо це перепакований китайцями кацапський супутник.
показати весь коментар
30.12.2020 16:47 Відповісти
что за бред вообще??
цена норм. вакцины - 30 долларов.
Это что - деньги, чтобы экономить и закупать китайское го*но??

хотя если ею вакцинируют нардепов -я не против.
показати весь коментар
30.12.2020 16:50 Відповісти
Вони не економлять. Вони тупо крадуть як на масках. Американська вакцина ціна від 16 до 30 доларів в залежності від кількості.
Англійська вакцина ціна 2,50 євро. Якщо б хотіли економити взяли б англійську. Китайська напевне без відкату стільки і коштує.
показати весь коментар
30.12.2020 18:01 Відповісти
як би з той вакціни не перетворитися у сінанатропів, в нас і так негаразд з мутагенами після Чорнобилю, тому щось стрьомно та і нема у пенсіонерів довіри до той влади, яка так і намагається позбутися отримувачів субсидій та пенсійних виплат
показати весь коментар
30.12.2020 16:51 Відповісти
Тільки після вакцинування китайським фуфлом Зе і його камарільї, вони там всі - одна суцільна "зона ріска".
показати весь коментар
30.12.2020 16:52 Відповісти
Перша партія китайської вакцини Sinovac становитиме 700 тис. доз, безкоштовно отримають лікарі та люди з групи ризику, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9750
показати весь коментар
30.12.2020 16:52 Відповісти
а где же братская помощь от США и Европы вакцинами?
показати весь коментар
30.12.2020 16:57 Відповісти
Украине це ж Европа? да и Америка з нами!
показати весь коментар
30.12.2020 16:58 Відповісти
Ну нам хотя бы Обамка в подъездах не сцал и лампочки не выкручивал как вам лаптеногим)))
показати весь коментар
30.12.2020 17:02 Відповісти
русский, ты уже укололся "вакциной" от *****?
показати весь коментар
30.12.2020 19:48 Відповісти
Американську дають безкоштовно по програмі ООН за умови наявності холодильників із -70 в достатній кількості, а також виконання вимог що все буде зроблено якісно і буде можливість все проконтролювати. Таких холодильників у постсовку немає.
показати весь коментар
30.12.2020 17:58 Відповісти
R.I.P.
показати весь коментар
30.12.2020 16:58 Відповісти
эт Вы о ком ?
впрочем, извините за глупый вопрос.....
показати весь коментар
30.12.2020 17:03 Відповісти
Ну любой порохобот не станет колоть себе это говно. а вот зебилы с радостью, но как бы там ни было - они тоже люди...
показати весь коментар
30.12.2020 17:05 Відповісти
Судя по увеличению украинских новостей в ленте про Китай (то про ЗСТ собираются договариваться, то насчет Мотор-Сичи непонятки, то теперь вакцину покупают) - нужно надеяться, что Байден остановит торговую войну с КНР. Потому что если нет - то от этой войны - рукой подать до войны холодной. А Украина, как на зло, расширяет сотрудничество с Поднебесной. И потом придется либо это сотрудничество разрывать, что может быть болезненно экономически (смотрим на ситуацию с Мотор Сич), либо лишиться поддержки США.
показати весь коментар
30.12.2020 16:59 Відповісти
никаких "либо" !
только Стейты без вариантов !
показати весь коментар
30.12.2020 17:02 Відповісти
Читаю новость: "Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech".

Лезу на сайт The New York Times, где ведется замечательный "трекер вакцин" с их описанием (принцип действия, стадия тестирования, ...)

Убеждаюсь, что ничего не изменилось. Пока все так же есть три одобренные к массовому применению вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna и Sinopharm-Beijing. Первые две одобрены в западных странах, третья - в ОАЭ.

Статус вакцины Sinovac - "ограниченное использование в Китае".
показати весь коментар
30.12.2020 17:13 Відповісти
Ну все как и ожидалось. Китайско-росийской вакциной уколет тех кого не жалко а именно врачей и соцнезащищенные слои населения чтобы потом не тратиться им пенсию.
показати весь коментар
30.12.2020 17:23 Відповісти
Как говорится, укололся Спутиником и в последний путь...
показати весь коментар
30.12.2020 17:25 Відповісти
Весь цивилизованный мир использует американские или европейские вакцины. И только всякие папуасы китайские или рашинские. Страна третьего мира.
показати весь коментар
30.12.2020 17:36 Відповісти
После Китайской вакцины дети будут рождаться узноглазыми, После русской -с лишней хромосомой,.... вакцины ведь разрабатывают ориентировано на своё население и их генетические особенности! И наверняка они оставляют свой след в ДНК.
показати весь коментар
30.12.2020 18:25 Відповісти
А ведь я так и знал что в итоге закончиться какой-то китайской бодягой)) Это в стиле зеленозадых)
показати весь коментар
30.12.2020 18:48 Відповісти
И всю партию вколите Шмагалю и Степанову и не забудьте величайшего
показати весь коментар
30.12.2020 19:20 Відповісти
"из группы риска" - слуги народа? И конечно опзж. Наркоманы и проститутки всегда в группе риска.
показати весь коментар
30.12.2020 19:41 Відповісти
"Власти Китая отнесли к государственной тайне исследования о происхождении коронавируса" (Ехо)... з посиланням на Associated Press...
https://apnews.com/article/united-nations-coronavirus-pandemic-china-only-on-ap-bats-24fbadc58cee3a40bca2ddf7a14d2955 China clamps down in hidden hunt for coronavirus origins - (APNews)
показати весь коментар
30.12.2020 20:10 Відповісти
айайай зрадулька.
показати весь коментар
30.12.2020 20:35 Відповісти
 
 