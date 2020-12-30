Перша партія китайської вакцини Sinovac становитиме 700 тис. доз, її безкоштовно отримають лікарі та люди з групи ризику, - Шмигаль

В уряді заявили, що перша партія вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech становитиме 700 тис. доз і буде поставлена ​​в Україну впродовж 30 днів після її офіційної реєстрації.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"МОЗ на виконання доручення президента України Володимира Зеленського уклало контракт про постачання вакцини компанії Sinovac Biotech. Перша партія вакцини становитиме 700 тис. доз і буде поставлена ​​в Україну впродовж 30 днів після її офіційної реєстрації. Вакцину отримають безкоштовно лікарі і люди в групі ризику відповідно до національного плану вакцинації", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд і Офіс президента продовжують активно вести переговори з керівництвом інших держав і міжнародними фінансовими партнерами із закупівлі додаткових доз вакцини в найкоротші терміни.

