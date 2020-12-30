УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10955 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 899 38

Працюємо над отриманням вакцин проти COVID-19. Головне, щоб людей, готових вакцинуватися, було багато, - Зеленський

Працюємо над отриманням вакцин проти COVID-19. Головне, щоб людей, готових вакцинуватися, було багато, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава працює над отриманням вакцин проти COVID-19. Він нагадав, що Україна вже має домовленість про безкоштовні 8 млн доз вакцини в рамках програми COVAX, однак влада намагається збільшити цю кількість.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Працюємо над 16 мільйонами. Головне, щоб людей, які бажають вакцинуватися, було багато", – сказав він під час зустрічі з адміністративно-господарським активом Івано-Франківщини.

Глава держави розповів про підписання першого контракту на постачання вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech.

Також читайте: Перша партія китайської вакцини Sinovac становитиме 700 тис. доз, безкоштовно отримають лікарі та люди з групи ризику, - Шмигаль

"Підписали перший контракт на постачання вакцини – вже не меморандум, а контракт більш як на 1,9 мільйона доз. Це китайська вакцина, яка пройшла випробування і в Індонезії, і в Бразилії, і в Туреччині", – наголосив він.

Володимир Зеленський також звернувся до представників влади на місцях з проханням, щоб вони проводили інформаційну кампанію та роз’яснення серед людей про безпечність вакцинації проти коронавірусу.

Президент зауважив, що українська влада закуповує саме якісну та перевірену вакцину, яка довела свою ефективність.

Нагадаємо, укладення контракту відкриває шлях для постачання та використання вакцини після офіційної реєстрації. Перша партія вакцини Sinovac Biotech для України буде поставлена протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним із компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (25217) карантин (18172) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
...эффективность китайской вакцины порядка 79%, нормальной - 95-97%, а разницу в стоимости можно будет распихать по карманам
Работаем над получением вакцин против COVID-19. Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много, - Зеленский - Цензор.НЕТ 973
показати весь коментар
30.12.2020 16:55 Відповісти
+11
А вы статистику подрисуйте как всегда и будет вам счастье.
показати весь коментар
30.12.2020 16:51 Відповісти
+11
И китайской вакциной желательно колитесь сами. А мы будем на вас посмотреть. Я лучше подожду нормальной.
показати весь коментар
30.12.2020 16:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вы статистику подрисуйте как всегда и будет вам счастье.
показати весь коментар
30.12.2020 16:51 Відповісти
Головне щоб це була вакцина ,а не московський чи китайський фуфломіцин !!!))
показати весь коментар
30.12.2020 16:51 Відповісти
Гастрозенека з 70% ефективності теж пандемію не зупинить.
показати весь коментар
31.12.2020 02:42 Відповісти
И китайской вакциной желательно колитесь сами. А мы будем на вас посмотреть. Я лучше подожду нормальной.
показати весь коментар
30.12.2020 16:52 Відповісти
Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много (c)

примерно 50%, которым похер на всё. Из остальной половины есть 73% дебилов (т.е. 36.5% от общего кол-ва). Итого 86.5%, которые не будут вакцинироваться вообще любой "микстурой". Дякую, дуже дякую.
показати весь коментар
30.12.2020 17:07 Відповісти
Та подожди....
Нормальные вакцины застолбили "проявляющие озабоченность партнеры"..
Нам оставили или "спутник Вова" или "спутник Мао" на выбор....
показати весь коментар
30.12.2020 18:13 Відповісти
А кто мешал зебилам бронировать вакцину?! А ну я забыл, они ж расчитывали заработать 200% отката, как это сплошь и рядом они делают по рецепту богатыревой в мед закупках
показати весь коментар
30.12.2020 18:27 Відповісти
А кто мешал поднять свою, распухшую от заедания кокса, задницу и заключить предварительный контракт с нормальным консорциумом, как и сделали все вменяемые правительства? Это называется преступная бездеятельность.
показати весь коментар
30.12.2020 21:23 Відповісти
"И китайской вакциной желательно колитесь сами" - поддерживаю, начать с ишака и АП, всех этих срочно уколоть в голову китайской вакциной или спутником 5, что будет даже лучше
показати весь коментар
30.12.2020 22:56 Відповісти
Ми бачимо, як ви "працюєте".

16:22 https://censor.net/ru/news/3239920/pervaya_partiya_kitayiskoyi_vaktsiny_sinovac_sostavit_700_tys_doz_besplatno_poluchat_vrachi_i_lyudi
Нічого іншого вони й не планували закупати.
показати весь коментар
30.12.2020 16:53 Відповісти
ждемс следующую волну увольнений медиков
показати весь коментар
30.12.2020 18:56 Відповісти
Тобто нічого не підписали. Після того як підпишуть - зареєструють, потім чекати 30 днів. Думаю не раніше весни почнуть, коли у розвинених країнах вакцинація закінчиться.
показати весь коментар
30.12.2020 16:53 Відповісти
Ну, если "Президент отметил, что украинская власть закупает качественную и проверенную вакцину, которая доказала свою эффективность" - значит точно будет российский спутник или его китайская подделка.
показати весь коментар
30.12.2020 16:53 Відповісти
щось мені здається, що вам скоріше щоб людей, готових себе вбити від зашморгу комунальних тарифів, стало більше
показати весь коментар
30.12.2020 16:55 Відповісти
...эффективность китайской вакцины порядка 79%, нормальной - 95-97%, а разницу в стоимости можно будет распихать по карманам
Работаем над получением вакцин против COVID-19. Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много, - Зеленский - Цензор.НЕТ 973
показати весь коментар
30.12.2020 16:55 Відповісти
В світі від наркотиків вмирають мільйони молодих людей і ніхто пандемію не оголошує і тотальну війну наркомафії, а тут так же хочуть почати усіх вакцинувати. Та вони тепер кожного року по два три віруса будуть запускати і вакцини від них продавати, бо ніщо так не кошмарить приматів прямоходячих, як страх перед смертю...
показати весь коментар
30.12.2020 16:56 Відповісти
Не поріть ЗЕ-фуйню.
Наркота не передається повітряно-крапельним шляхом тим, хто зовсім не бажає ловити "кайф".
показати весь коментар
31.12.2020 02:47 Відповісти
Якщо ти примітивний, то краще помовчи. І те і те передається від людини до людини. І те і те є продуктом її діянь. З цього потрібно понинати з коріння. А все інше це лише шляхи...
показати весь коментар
31.12.2020 09:41 Відповісти
Ти думаєш, що вийогуватися тут під пласкоземельця - це значить бути "складним"?
Давай зараз ще розкажи, що від інфарктів, інсультів та раку помирає значно більше людей, ніж від коронавірусу...
Упс!!!
Просрав ти свою можливість, бо за останніми підрахунками, кількість померлих від корони ВЖЕ перевищила смертність від інших хвороб за період с початку пандемії!
А головне: якби кожну людину можна було би захистити від наркозалежності, раку чи інфаркту всього лише двома уколами, то ти би теж виступав проти вакцінацій під приводом того, що від ДТП та війн все одно гине більше???
Твої пости - це цинічна казуістика, яка має на меті засрати мізки слабким розумом і увести від суті проблеми.
показати весь коментар
31.12.2020 11:15 Відповісти
"работаєм над получєнієм вакцин" - іноді і гавнакомік може видати першокласний дотеп!
показати весь коментар
30.12.2020 16:57 Відповісти
Не подскажите, какова будет отпускная цена этой "бесплатной" вакцины в "Эпицентре"?
Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в кратчайшие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19/ Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу. Это в два раза дороже чем компании AstraZeneca.
показати весь коментар
30.12.2020 16:58 Відповісти
"осталось много", он хотел сказать
показати весь коментар
30.12.2020 17:01 Відповісти
Працюємо над отриманням вакцин проти COVID-19. Головне, щоб людей, готових вакцинуватися, було багато, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5553
показати весь коментар
30.12.2020 17:02 Відповісти
Сам китайчатиной вацинируйся, ЗЕклоун неподмытый.
показати весь коментар
30.12.2020 17:02 Відповісти
детский сад ))))
показати весь коментар
30.12.2020 17:06 Відповісти
Сразу вспомнился этот холст:

Працюємо над отриманням вакцин проти COVID-19. Головне, щоб людей, готових вакцинуватися, було багато, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8733
показати весь коментар
30.12.2020 17:09 Відповісти
Не, а если сурьезно, кто сказал, что прозападная вакцина качественней? Понимаю, каждый хвалит свое.
показати весь коментар
30.12.2020 17:23 Відповісти
Великобритания утвердила к применению вакцину AstraZenecа
https://www.newsru.co.il/health/30dec2020/astrazeneca_502.html
"Правительство Великобритании утвердило использование вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.
Массовая вакцинация этой вакциной начнется в Великобритании в понедельник, 4 января…"
показати весь коментар
31.12.2020 00:17 Відповісти
Привезете китайскую вакцину и будете удивляться, что желающих нет.
показати весь коментар
30.12.2020 17:34 Відповісти
А "Епіцентр" заявку на "Мрію" вже подав?
показати весь коментар
30.12.2020 18:29 Відповісти
Зеленский и К повторяют фокус с китайскими масками и закупают китайское дерьмо от Sinovac Biotech для вакцинации врачей и военных. Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу. Это в два раза дороже чем компании AstraZeneca.(с)
показати весь коментар
30.12.2020 18:41 Відповісти
Коли её себе баран и своим коронобаранам
показати весь коментар
30.12.2020 19:01 Відповісти
Правильно Зєля, баранів треба вакцинувати. А сам на самольот - і в теплі краї.
показати весь коментар
30.12.2020 22:02 Відповісти
Є лише три схвалені на міжнародному рівні вакцини, рекомендовані для масового застосування: Pfizer-BioNTech, Moderna и Sinopharm-Beijing. Статус китайської вакцини Sinovac - "ограниченное использование в Китае".
показати весь коментар
30.12.2020 22:05 Відповісти
Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много (c)

А я думав, головне - повернутися до нормального життя.
показати весь коментар
30.12.2020 22:08 Відповісти
Третий этап китайская выкцина только ПРОХОДИТ, а не прошла! Опять сбрехало чмо зеленое.
Да, покупают они ее почти по 20баксов штуку---дороже самой дорогой в ЕС)))
Верьте лохи янелохам и дальше!
показати весь коментар
31.12.2020 01:01 Відповісти
Миллион душ, это много или мало?
Для вакцинации - мало.
50 000 - не подействует.
100 000 - побочные эффекты, часть из них закончатся инвалидностью.
показати весь коментар
31.12.2020 08:40 Відповісти
 
 