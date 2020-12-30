Працюємо над отриманням вакцин проти COVID-19. Головне, щоб людей, готових вакцинуватися, було багато, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава працює над отриманням вакцин проти COVID-19. Він нагадав, що Україна вже має домовленість про безкоштовні 8 млн доз вакцини в рамках програми COVAX, однак влада намагається збільшити цю кількість.

"Працюємо над 16 мільйонами. Головне, щоб людей, які бажають вакцинуватися, було багато", – сказав він під час зустрічі з адміністративно-господарським активом Івано-Франківщини.

Глава держави розповів про підписання першого контракту на постачання вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech.

"Підписали перший контракт на постачання вакцини – вже не меморандум, а контракт більш як на 1,9 мільйона доз. Це китайська вакцина, яка пройшла випробування і в Індонезії, і в Бразилії, і в Туреччині", – наголосив він.

Володимир Зеленський також звернувся до представників влади на місцях з проханням, щоб вони проводили інформаційну кампанію та роз’яснення серед людей про безпечність вакцинації проти коронавірусу.

Президент зауважив, що українська влада закуповує саме якісну та перевірену вакцину, яка довела свою ефективність.

Нагадаємо, укладення контракту відкриває шлях для постачання та використання вакцини після офіційної реєстрації. Перша партія вакцини Sinovac Biotech для України буде поставлена протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним із компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.