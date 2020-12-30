Працюємо над отриманням вакцин проти COVID-19. Головне, щоб людей, готових вакцинуватися, було багато, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава працює над отриманням вакцин проти COVID-19. Він нагадав, що Україна вже має домовленість про безкоштовні 8 млн доз вакцини в рамках програми COVAX, однак влада намагається збільшити цю кількість.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Працюємо над 16 мільйонами. Головне, щоб людей, які бажають вакцинуватися, було багато", – сказав він під час зустрічі з адміністративно-господарським активом Івано-Франківщини.
Глава держави розповів про підписання першого контракту на постачання вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech.
"Підписали перший контракт на постачання вакцини – вже не меморандум, а контракт більш як на 1,9 мільйона доз. Це китайська вакцина, яка пройшла випробування і в Індонезії, і в Бразилії, і в Туреччині", – наголосив він.
Володимир Зеленський також звернувся до представників влади на місцях з проханням, щоб вони проводили інформаційну кампанію та роз’яснення серед людей про безпечність вакцинації проти коронавірусу.
Президент зауважив, що українська влада закуповує саме якісну та перевірену вакцину, яка довела свою ефективність.
Нагадаємо, укладення контракту відкриває шлях для постачання та використання вакцини після офіційної реєстрації. Перша партія вакцини Sinovac Biotech для України буде поставлена протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним із компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.
примерно 50%, которым похер на всё. Из остальной половины есть 73% дебилов (т.е. 36.5% от общего кол-ва). Итого 86.5%, которые не будут вакцинироваться вообще любой "микстурой". Дякую, дуже дякую.
Нормальные вакцины застолбили "проявляющие озабоченность партнеры"..
Нам оставили или "спутник Вова" или "спутник Мао" на выбор....
16:22 https://censor.net/ru/news/3239920/pervaya_partiya_kitayiskoyi_vaktsiny_sinovac_sostavit_700_tys_doz_besplatno_poluchat_vrachi_i_lyudi
Нічого іншого вони й не планували закупати.
Наркота не передається повітряно-крапельним шляхом тим, хто зовсім не бажає ловити "кайф".
Давай зараз ще розкажи, що від інфарктів, інсультів та раку помирає значно більше людей, ніж від коронавірусу...
Упс!!!
Просрав ти свою можливість, бо за останніми підрахунками, кількість померлих від корони ВЖЕ перевищила смертність від інших хвороб за період с початку пандемії!
А головне: якби кожну людину можна було би захистити від наркозалежності, раку чи інфаркту всього лише двома уколами, то ти би теж виступав проти вакцінацій під приводом того, що від ДТП та війн все одно гине більше???
Твої пости - це цинічна казуістика, яка має на меті засрати мізки слабким розумом і увести від суті проблеми.
Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в кратчайшие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19/ Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу. Это в два раза дороже чем компании AstraZeneca.
https://www.newsru.co.il/health/30dec2020/astrazeneca_502.html
"Правительство Великобритании утвердило использование вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.
Массовая вакцинация этой вакциной начнется в Великобритании в понедельник, 4 января…"
А я думав, головне - повернутися до нормального життя.
Да, покупают они ее почти по 20баксов штуку---дороже самой дорогой в ЕС)))
Верьте лохи янелохам и дальше!
Для вакцинации - мало.
50 000 - не подействует.
100 000 - побочные эффекты, часть из них закончатся инвалидностью.