Зеленський підписав закон про внутрішній водний транспорт, що дозволяє збільшити вантажоперевезення річкою і вберегти від руйнування дороги

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внутрішній водний транспорт" № 1054-IX, який парламент ухвалив третього грудня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ визначає правові, економічні та організаційні основи діяльності внутрішнього водного транспорту.

Закон урегульовує відносини в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах України. Зокрема, встановлюються умови роботи внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів та їхніх берегових смуг для судноплавства. Унормовується питання майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах, відповідальності судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт тощо.

Також закон імплементує основні вимоги директив та регламентів Європейського Союзу згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

В Україні лише 1% вантажних перевезень здійснювався річками, хоча це найдешевший і найбільш екологічний спосіб доставки вантажів у світі. Після набрання чинності цим законом у нашій державі з’явиться конкурентний ринок річкових перевезень вантажів. За підрахунками Міністерства інфраструктури, це дасть змогу збільшити вантажопотік до 30 млн т на рік та створити економічний ефект для держави в обсязі близько 13-16 млрд грн щороку. Крім того, збільшення вантажних перевезень річкою допоможе вберегти від руйнування автошляхи та заощадити державні кошти на ремонті дорожнього покриття.

Таким чином, реалізація норм цього закону сприятиме розвитку берегової інфраструктури українських річок, покращенню стану річкового господарства, розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту та залученню інвестицій, переорієнтації вантажопотоків на екологічний та економічний річковий транспорт тощо.