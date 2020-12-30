УКР
Зеленський підписав закон про внутрішній водний транспорт, що дозволяє збільшити вантажоперевезення річкою і вберегти від руйнування дороги

Зеленський підписав закон про внутрішній водний транспорт, що дозволяє збільшити вантажоперевезення річкою і вберегти від руйнування дороги

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внутрішній водний транспорт" № 1054-IX, який парламент ухвалив третього грудня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ визначає правові, економічні та організаційні основи діяльності внутрішнього водного транспорту.

Закон урегульовує відносини в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах України. Зокрема, встановлюються умови роботи внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів та їхніх берегових смуг для судноплавства. Унормовується питання майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах, відповідальності судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт тощо.

Також закон імплементує основні вимоги директив та регламентів Європейського Союзу згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

В Україні лише 1% вантажних перевезень здійснювався річками, хоча це найдешевший і найбільш екологічний спосіб доставки вантажів у світі. Після набрання чинності цим законом у нашій державі з’явиться конкурентний ринок річкових перевезень вантажів. За підрахунками Міністерства інфраструктури, це дасть змогу збільшити вантажопотік до 30 млн т на рік та створити економічний ефект для держави в обсязі близько 13-16 млрд грн щороку. Крім того, збільшення вантажних перевезень річкою допоможе вберегти від руйнування автошляхи та заощадити державні кошти на ремонті дорожнього покриття.

Таким чином, реалізація норм цього закону сприятиме розвитку берегової інфраструктури українських річок, покращенню стану річкового господарства, розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту та залученню інвестицій, переорієнтації вантажопотоків на екологічний та економічний річковий транспорт тощо.

+17
О, а зебилы ржали с барж Гройсмана на которых он арбузы возил)))
30.12.2020 16:55 Відповісти
+7
Сміялись, тому що то був Гройсман. А зелений це цілковито інша ситуація. Його можна тільки похвалити, бо очевидно, що це Гройсман вкрав у нього цю ідею ще його президенства. Який же підлий цей Гройсман
30.12.2020 17:01 Відповісти
+4
маршрутки по реке Днепр?....
дороги развали теперь и реки засрут....
30.12.2020 16:57 Відповісти
О, а зебилы ржали с барж Гройсмана на которых он арбузы возил)))
30.12.2020 16:55 Відповісти
Йому з тих барж не кавуни перепадали.
30.12.2020 17:01 Відповісти
Сміялись, тому що то був Гройсман. А зелений це цілковито інша ситуація. Його можна тільки похвалити, бо очевидно, що це Гройсман вкрав у нього цю ідею ще його президенства. Який же підлий цей Гройсман
30.12.2020 17:01 Відповісти
ЗАТО зебилы знают что перевозки по рекам это плохо (при том что это загрузка судостроителей, металургов,трудоустройство, разгрузка дорог и падение себестоимости).
30.12.2020 18:56 Відповісти
маршрутки по реке Днепр?....
дороги развали теперь и реки засрут....
30.12.2020 16:57 Відповісти
і попливуть тепер перевантажені фури по ріках.....
30.12.2020 17:01 Відповісти
зе наивный, теперь и дно будет в ямах
30.12.2020 17:06 Відповісти
...зато теперь в рамках бюджета можно будет копать новые русла рек
Зеленский подписал закон о внутреннем водном транспорте, позволяющий увеличить грузоперевозки по реке и уберечь от разрушения дороги - Цензор.НЕТ 7349
30.12.2020 17:07 Відповісти
дороги развали теперь и реки засрут....
Зеленский подписал закон о внутреннем водном транспорте, позволяющий увеличить грузоперевозки по реке и уберечь от разрушения дороги - Цензор.НЕТ 6831
30.12.2020 17:09 Відповісти
Бабло яке не закатали під асфальт ,втопимо в річці!!"Піду втоплюся у річці глибокій! Шукати стануть не скоро знайдуть !" !!!)))
30.12.2020 16:59 Відповісти
Читаю и думаю.. что это вдруг зеленые торбохваты озадачились сохранностью автодорог, с которых кормятся в три горла???
А не --- все в порядке: создается Фонд развития, отдается на кормление своим человечкам, создается инспекция, техосмотры, обучение, права -- ну, в лучших традициях... а дороги ... несколько ржавых барж на Днепре погоду не сделают..
Пойду накачаю камеру от "Беларуса" и потащу ее регистрировать...
30.12.2020 20:46 Відповісти
ну вот...теперь преЗЕденту на яхту будем всем миром собирать))) чтоб он на велике пыль не глотал и Ленку на раме не тряс)))) а может водного трамвайчика его семье хватит? )))
можно подумать у нас вдоль дорог каналы прорыты, чтоб только водным транспортом шастать... тоже мне Венецию нашел ))))
30.12.2020 16:59 Відповісти
Ждём заявления водного транспорта о непризнании указа зеленского, и ничтожности акта с точки зрения водного транспорта!
30.12.2020 17:00 Відповісти
водный транспорт как раз нуждается в загрузке
30.12.2020 17:07 Відповісти
Вот только где его брать, этот водный транспорт?
30.12.2020 17:12 Відповісти
Так согласно закона монополиста нубилон нагнули и иностранный флот на внутренние реки пустили
30.12.2020 17:25 Відповісти
у рашиста ,а где же еще?
30.12.2020 17:46 Відповісти
Сча зелебобики начнут разрушать реки...
30.12.2020 17:03 Відповісти
ріки вже засрано..водним кодексом давно підтерлися..
30.12.2020 17:28 Відповісти
ЗЕлупа, лучше подпиши явку с повинной...
30.12.2020 17:04 Відповісти
Не, ну выручил, конечно! А по каким рекам, чего возить, ничего не пишут? Хочу предложить немного нестандартное использование киевских рек. Нет, не Днепра. Подземных рек Киева. Клов, Кловица, Глыбочица, Киянка, Турец, Живец - их очень много. Если топить в них по одному чиновнику-пи...арасу в день, очищение власти пройдет быстро и безболезненно.
А теперь - ТА-ДААААМ!!! Главная изюминка! В Киеве есть подземный ручей Скоморох! Чесслово, я ничего не выдумываю! Как считаете, это так себе, совпадение?!
30.12.2020 17:06 Відповісти
Это --- персональный именной ручей!
30.12.2020 20:48 Відповісти
Ну а чего? Правильно. Реки - это естественные дороги.
30.12.2020 17:08 Відповісти
ждем проект большая речка по расширению рек за средства ковидного фонда
30.12.2020 17:08 Відповісти
Зеленский подписал закон о внутреннем водном транспорте, позволяющий увеличить грузоперевозки по реке и уберечь от разрушения дороги - Цензор.НЕТ 1798
30.12.2020 17:09 Відповісти
Хоть что-то полезное от зели , единственный вопрос законопроект был подготовлен папередниками и прошел у них две стадии голосования с дороботками , как им не покоробило от папередников там же в нем монополиста нубилон нагинают ?
30.12.2020 17:23 Відповісти
Ну все к етому шло. Сначала закрыли Атомные станции и построили ветряные мельницы. Теперь по рекам будем теперь товары доставлять. Скоро и откроются вакансии на работу для бурлаков, которые будут тащить по рекам баржи. Кстати как там баржа с арбузами Гнойсмана приплыла или еще в пути?
30.12.2020 17:29 Відповісти
Скоро і Рюрік до Києва припливе.
30.12.2020 18:05 Відповісти
А там - Кий, Щек і Жек
30.12.2020 18:09 Відповісти
В той барже арбузы заквасили, скоро на рынках города...)
30.12.2020 20:50 Відповісти
надо еще про дирижабли закон принять !
30.12.2020 17:44 Відповісти
Давно пора. В Бельгии и Нидерландах каналы даже пересекают автострады причем сверху. И там логистика хорошо наполняет бюджет. А у нас уже есть договор с Польшей и Беларусью о доставке грузов с Балтики через Вислу и Припять. Беларусь расчистила свой участок русла за месяц, в Польше все готово, а мы думаем...уже второй год.
30.12.2020 17:49 Відповісти
мы думаем уже 30 лет, потому что кравчук пароходство продал.
30.12.2020 17:52 Відповісти
Уберечь от разрушения дороги???.....а почему вы не пишете об оползне в Норвегии возле города Аск. Погибло больше 20 чел??! Вы что не понимаете!????
Это же так! Именно так,... шаг за шагом, воочию, работает мода Н21. Просто смотрите картинки с манускрипта Войнича и сравнивайте. Такова физика процессов. Так работают законы гравитационной динамики! От того, что вы умалчиваете ничего не поменяется. Последовательгость событий должны знать все....для чего? А для консолидации усилий по спасению планеты, по спасению самих себя перед общим врагом. Вы обязаны это донести ....ЛЮДЯМ!!, да именно тем, которые создают себя сами, по свему образу и подобию. Которые рождаются, а не восстанавливаются.А не повторяют чужой облик для скрытых злых умыслов.
30.12.2020 18:23 Відповісти
Дебилы реки асфальтировать начнут
30.12.2020 19:05 Відповісти
При вывозе зерна на экспорт полностью убили дороги. Теперь взялись за реки. Только есть ньюанс. Инфраструктура шлюзов и вообще речная(причалы, порты, службы обеспечения безопасности судоходства и т д.) пришла в состоянии полной негодности. Необходимо вложение большого, гигантского баблища. Что-то мне подсказывает, что решено избавить от этих неприятностей зернотрейдеров. Даже где-то на видном месте заготовлена кучка бабла в бюджете...
30.12.2020 20:32 Відповісти
стратег! умище! тактико-стратег! вопрос - а нет ли желания разобраться с ситуацией и спросить - а кто разрушил схему поставок?
31.12.2020 07:47 Відповісти
 
 