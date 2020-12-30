Україна веде переговори про можливу участь Зеленського в інавгурації Байдена, - заступник глави МЗС Єнін

Міністерство закордонних справ України працює над поїздкою президента Володимира Зеленського на інавгурацію обраного президента США Джо Байдена.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогодні американська сторона визначається з форматом інавгурації Байдена.

"Все залежить від того, яким чином у непростій епідемічній ситуації американська влада визначиться з форматом інавгурації. Безумовно, якщо ситуація дозволить, ми працюємо над тим, щоб контакти керівництва української держави і нової американської адміністрації відбулися якомога швидше", - зазначив Єнін.

За його словами, сьогодні тривають переговори.

