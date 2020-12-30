УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11401 відвідувач онлайн
Новини
7 026 194

Україна веде переговори про можливу участь Зеленського в інавгурації Байдена, - заступник глави МЗС Єнін

Україна веде переговори про можливу участь Зеленського в інавгурації Байдена, - заступник глави МЗС Єнін

Міністерство закордонних справ України працює над поїздкою президента Володимира Зеленського на інавгурацію обраного президента США Джо Байдена.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогодні американська сторона визначається з форматом інавгурації Байдена.

"Все залежить від того, яким чином у непростій епідемічній ситуації американська влада визначиться з форматом інавгурації. Безумовно, якщо ситуація дозволить, ми працюємо над тим, щоб контакти керівництва української держави і нової американської адміністрації відбулися якомога швидше", - зазначив Єнін.

За його словами,  сьогодні тривають переговори.

Також читайте: Байден закликав модернізувати оборону США для боротьби з кіберзагрозами з боку Росії та Китаю

Автор: 

Байден Джо (2898) Зеленський Володимир (25217) МЗС (4246) США (24108) Єнін Євген (348)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+51
...а если оформить это как корпоратив?
показати весь коментар
30.12.2020 17:10 Відповісти
+37
Было на фейсбуке. Приглашены Порошенко и Яценюк. С жёнами.
показати весь коментар
30.12.2020 17:16 Відповісти
+33
Україна веде переговори про можливу участь Зеленського в інавгурації Байдена, - заступник глави МЗС Єнін - Цензор.НЕТ 1765
показати весь коментар
30.12.2020 17:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А Президент Украины и будет присутствовать, выше писали что Порошенко с Яценюком были приглашены с женами. Это с маленьким недоразумением опять какое то недоразумение....
показати весь коментар
30.12.2020 17:54 Відповісти
Ты под прокси? Хехехе Байден :Прямая речь: "После присяги я использую свои полномочия в соответствии с законом о оборонное производство и прикажу частной промышленности ускорить производство материалов, необходимых для вакцин, а также средств защиты.
Законы сша напомнить. Частный капитал ))) сша вступила в войну? Закон об обороне? Деменция аж прет))))) кортезки вынесут этот скелет
показати весь коментар
30.12.2020 18:32 Відповісти
Прям вот так, пАА-русски, Байден нацицеронил?
показати весь коментар
30.12.2020 18:42 Відповісти
Это уже «переклад» шоб вам понятнее стало..... Я подожду что скажет ген прокурор)))) США.... в Пенсильвании оказалось больше людей чем голосов-карусель карусель- я ещё в 2004 году прозрел со списков «мертвецов». Приходит мент в комиссию и приносит список умерших . комиссия в шоке - нужно снова списки переделывать.... После той победы которую вырвали Ющу - он все здал овощу..... Все тогда стало понятно с Перспективой))))
показати весь коментар
30.12.2020 18:59 Відповісти
А, так переклад - не прямая речь.Дай точную цитату. А насчет прокурора - поинтересуйся, какой Президент США использовал Defense Production Act. И, (о совпадение!!!) как раз для борьбы с ковидом. А еще тебе неплохо было бы почитать сам Defense Production Act, шоб не выглядеть идиотом. А бред про Пеннсилванию забудь - Коллегия уже проголосовала, а Ген.Прокурор Барр масштабных нарушений не нашел. Учи матчасть, шоб не выглядеть совсем уж дураком.
показати весь коментар
30.12.2020 19:05 Відповісти
это ты учи)))) Барр республиканец и ген прокурор сша-Барр покидает свой пост по собственному желанию 23 декабря 2020 год.....Он фактически уходит от ответственности.... Потому что понимает всю суть вопроса.... Он просто сказал « что не видит фальсификаций» но сказать и свидетельствовать в Капитолии это разные вещи.... Почитай дела Барра.... Защита при рассмотрении дела в Капитолии будет акцентировать на предвзятость прокурора( республиканец и соратник Трампа) ....
У Байдена деменция - он имеет ввиду «частные компании». A к примеру GM ( 35% акций компании у Минфина) в самом начале была перепрофилирована для производства кислородных концентраторов....по DPA ...потому что есть контракты и убытки от производства концентраторов будут существенными . По акту-https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-08/trump-vows-to-use-defense-production-act-if-needed-for-vaccines на читай что коснётся вакцин. Это именно DPA но выполнять его будет корпорация 2Д🤫... Это ты совсем уж дурак ..... если живешь в сша и не знаешь своих законов....Бот под прокси?
показати весь коментар
30.12.2020 21:14 Відповісти
На )))) чистая правда) украинская-https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/30/7278548/
показати весь коментар
30.12.2020 19:01 Відповісти
Прежде чем писать тупые комментарии и оскорблять людей, нужно хоть как-то разбираться в американских законах. Да "закон по обороне"...Трамп тоже его использовал только не в полной мере. По этому закону, если есть любая угроза нац безопасности, то президент может использовать "закон об обороне", чтобы заставить военную промышленность, которая полностью в частных руках, выполнять заказы правительства, которые направлены на борьбу с тем, что представляет угорозу нац безопасности. В данном случае Америка нуждается в масках, костюмах, дезинфекторах, ИВЛах, кислородных концентраторах и т.д. Вам этой системы не понять. Я не сторонник демократов, но и Трампа не терплю. Но оба использовали этот закон и это правильно.
показати весь коментар
31.12.2020 06:47 Відповісти
Ти, убогий, вже запакував свою AR-15, щоби здати її хведералам? Готовий поділитися своїм житлом з нелегалами або чорними незаможниками, га?
показати весь коментар
30.12.2020 21:46 Відповісти
Ты, пришибленное, довольно своим руснявым презиком, за которого ты из портков с онучами выпрыгивало? А русские сказки для подобных тебе дебилов оставь для пьянок со своими русскими братухами.
показати весь коментар
30.12.2020 21:48 Відповісти
Яке AR-15? Він не з США, не знаю як він це робить через CloudFlare, але явно не з США
показати весь коментар
31.12.2020 00:04 Відповісти
не...ну вот Михуил тоже ездил на инаугурацию Трампа))))
Украина ведет переговоры о возможном участии Зеленского в инаугурации Байдена, - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 484

....
показати весь коментар
30.12.2020 17:15 Відповісти
Це він тоді дарма пропелер дома лишив!! З пропелером би шасть через паркан !!))
показати весь коментар
30.12.2020 17:19 Відповісти
😄😄😄👍
показати весь коментар
30.12.2020 17:21 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2020 17:35 Відповісти
Коноплю собирают ?
показати весь коментар
30.12.2020 18:53 Відповісти
Клоун вынужден договариваться о выступлении. Такова его участь.
показати весь коментар
30.12.2020 17:15 Відповісти
теперь у него импресарио - МИД... от нехай МИД позориться - договаривается ))))
показати весь коментар
30.12.2020 17:41 Відповісти
..Ну ви що , американці , жартуєте .?? Не пускайте в жодному разі ,, ви бачили що робилося з Меркель , з Нотр дам де Парі ,, а з шейхом Оману ?? .
показати весь коментар
30.12.2020 17:15 Відповісти
Шейх навіть пошкодувати не встиг, що він його запросив. Momentum morum.
показати весь коментар
30.12.2020 18:55 Відповісти
Ага, Пороху без переговоров пригласительный дали, а бубочке не хотят давать даже вопреки усилиям всего МИДа. Ты старайся, убогий, нажимайся! Твои кремлевские кураторы тут тебе не помощники. Они сами ссутся при слове "Байден". Ведь если ты не получишь пригласительного, то весь мир о тебе узнает то, что знаем пока только мы: что ты ничтожный балабон с клоунского колпака.
Кулеба, та достань ты ему этот пригласительный! Ты и так на волоске висишь, настраивая все страны против агрессии рф в Украине. Ермаки уже на тебя зубы точат. А если еще и на инаугурацию этого плаксивого ссыкуна не отправишь, то капец тебе. Лучше сам заяву напиши. По согласованию сторон.
показати весь коментар
30.12.2020 17:16 Відповісти
Клянчать, чтоб допустили. Понты нашеффсьоо! Это же потом будут до конца каденции (или до выноса) хвастать по поводу и без повода, какие они крутые, сам Байден пригласил величайшего. Вот было бы здорово чтоб дали отворот-поворот.
показати весь коментар
30.12.2020 17:17 Відповісти
Вы здесь бросьте демагогию разводить, давайте всем сбросимся на билет, ну, хочет пацан побывать на затворках Белого дома. Как не помочь, элита страны.
показати весь коментар
30.12.2020 17:18 Відповісти
Хіба що до середини Атлантичного океана,а там десантувати з рюкзаком від Фейсбукича !!))
показати весь коментар
30.12.2020 17:28 Відповісти
обратили внимание? они нам навыбирали...шо людям показать страшно))) а теперь еще и сбросьтесь нищему бомжу преЗЕденту- миллионеру на забаганочку?))) и не в мухосранск на маршрутку ))))
показати весь коментар
30.12.2020 17:38 Відповісти
Та не, сброситься то оно канешна мона... но есть подозрения шо первая так сказать леди после фуршета продукты в пакеты АТБ сметать начнёт! А то ещё хуже во время инаугурации селфи снимать и орать: «мама я в Америке! А ты говорила бросай этого наркомана!»
показати весь коментар
30.12.2020 17:59 Відповісти
или позолоту со стен сбивать начнёт, как на госдаче в Конче Заспе
показати весь коментар
30.12.2020 18:53 Відповісти
это тот случай когда лучше не прийти, не позориться....
показати весь коментар
30.12.2020 17:18 Відповісти
А ему уже и прийти - позориться, и не прийти - позориться. Такая его позорная доля.
показати весь коментар
30.12.2020 17:20 Відповісти
нахєра козє баян?
показати весь коментар
30.12.2020 17:20 Відповісти
Енин занюхал дороги построеніе Зеленским
показати весь коментар
30.12.2020 17:24 Відповісти
Він забув,що обіцяв Трампу посадити сина Байдена? "Прокурор на 100%мій" Але йому не забули цього.
показати весь коментар
30.12.2020 17:25 Відповісти
Україна веде переговори про можливу участь Зеленського в інавгурації Байдена, - заступник глави МЗС Єнін - Цензор.НЕТ 1765
показати весь коментар
30.12.2020 17:29 Відповісти
у этого недоразумения все не по расписанию!
сядет весной
показати весь коментар
30.12.2020 17:38 Відповісти
А у меня есть мечта завтра увидить в 23,50 прощальный видосик
показати весь коментар
30.12.2020 19:16 Відповісти
док сонце сяде, раша очи выїсть
показати весь коментар
30.12.2020 19:31 Відповісти
Комиком? Вместе с 95 кварталом? вот же барыги
показати весь коментар
30.12.2020 17:30 Відповісти
Мысль мелькнула: а может пусть едет? Может его там под белы ручки, да в наручники? Дело ведь в Дэлаверском суде расследуется, шанс однако.
показати весь коментар
30.12.2020 17:30 Відповісти
Если привезет как подарок Коломойского, Боголюбова и Мертвечука, то могут принять
показати весь коментар
30.12.2020 20:12 Відповісти
Это сцыкло разве в состоянии сделать хоть малейшее движение против перечисленных лиц?
показати весь коментар
30.12.2020 21:20 Відповісти
Ну раз не может, то и ехать нечего
показати весь коментар
30.12.2020 23:21 Відповісти
А кого из действующих глав государств пригласили? В качестве кого клоун просится на инаугурацию Байдена?
показати весь коментар
30.12.2020 17:36 Відповісти
в качестве Немецкой порнозвезды со своей сестрой Аристовичем
показати весь коментар
30.12.2020 17:40 Відповісти
Моника готов со всех сторон принимать. Как в немецких фильмах...
показати весь коментар
30.12.2020 17:38 Відповісти
МИД работает над форматом.А формат будет такой:
После присяги Байдена начнется неофициальная часть,когда для равлечения выпустят медведей, цыган с Филипом Киркоровым и тут появляется Величайший Лидер Современности.
показати весь коментар
30.12.2020 17:40 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2020 19:03 Відповісти
У Байдена готовят приглашение Сытнику
А с Татаровым Зе только позорится 😀😀😀
показати весь коментар
30.12.2020 17:40 Відповісти
Петро ,без переговоров МИДа наверное будет на этом событии?
показати весь коментар
30.12.2020 17:41 Відповісти
100% будет.
показати весь коментар
30.12.2020 17:47 Відповісти
то есть,сами США Зеленского не приглашают? )
показати весь коментар
30.12.2020 17:49 Відповісти
Членограй мурку хотит Байдену забацать ?
показати весь коментар
30.12.2020 17:50 Відповісти
Капец,даже не скрывают,что уговаривают людей зекретина позвать...
показати весь коментар
30.12.2020 17:52 Відповісти
У Байдена что, своих клоунов не хватает? Нужно вести заморских, из України.
показати весь коментар
30.12.2020 18:08 Відповісти
А плёночки товарища Деркача он с собой повезёт? Ведь удобно, можно прямо на месте вручить подозрение гражданину Байдену и даже повесточку в Печерский суд заодно. Так что надо зевове ехать.
показати весь коментар
30.12.2020 18:20 Відповісти
Та їм би Трампа хоч здихатися, не вистачає ще бідоносця.
показати весь коментар
30.12.2020 18:24 Відповісти
Інтерв'ю Петра Порошенка в програмі Анни Мірошниченко "Велика політика". Дивіться на 5-му телекнаналі 30 грудня о 19:10.
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".

https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4
показати весь коментар
30.12.2020 18:25 Відповісти
"Украина ведет переговоры о возможном участии Зеленского в инаугурации Байдена, - замглавы МИД Енин" - даже если Зеленского пригласят на инаугурацию, то только из-за уважения к украинцам. https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
показати весь коментар
30.12.2020 18:36 Відповісти
Вираз : «Ведуться перемовини» в даному разі з дипломатичної мови на просту перекладаються як :»Моніка мендель лікує карієс і готова відТвітити старому Джо.»
показати весь коментар
30.12.2020 18:36 Відповісти
гнать метлой
показати весь коментар
30.12.2020 18:39 Відповісти
На куя там це чмо гундосе потрібне! Чи може особисто розповість Байдену про справу проти його сина ?
показати весь коментар
30.12.2020 18:44 Відповісти
Напрошуються? Там Беню чекають, зелю там не чекають.
показати весь коментар
30.12.2020 18:47 Відповісти
Пусть Порох сам едет. Потом Зеле расскажет как все было
показати весь коментар
30.12.2020 18:48 Відповісти
ну так порох не умеет на рояле одним "пальцем" играть The Star-Spangled Banner
показати весь коментар
30.12.2020 19:07 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2020 13:18 Відповісти
Американцы я так понимаю сопротивляются до последнего?)) Пусть на гастроли поедет, типа как на корпоратив, может прокатит. И Байдена увидит и гости развлекутся, ну а че.
показати весь коментар
30.12.2020 19:04 Відповісти
Присутність Зеленського рівнозначна наявності купи лайна! Доведено всіма смправами у які він втручався ! Він ,власне, і є лайном на місці Президента-тому у США запросять Президента котрому не потрібно скиглити й проситися!
показати весь коментар
30.12.2020 19:18 Відповісти
По полной используете настоящего дипломата от Украины , в говно вымазать хотите и его? Маркарова финансист пусть сторгуется и покажет на что способна , блин ПОЗОРНИКИ почти гондурасские
показати весь коментар
30.12.2020 19:29 Відповісти
Порох пусть попросит рядом места дать
показати весь коментар
30.12.2020 19:33 Відповісти
Нафига там гундявый, Порох без него справится. Вышел рейтинг Форбс самых влиятельных украинцев, Петя на первом месте, гундявый на десятом. Зелебобики вешайтесь
показати весь коментар
30.12.2020 19:41 Відповісти
Не пускать вислюка, опять обосрется.
показати весь коментар
30.12.2020 19:42 Відповісти
идут переговоры....

Я так понимаю, что согласовывается музыкальный репертуар?
показати весь коментар
30.12.2020 19:48 Відповісти
Складне питання. Але скажу, як учасник двох Майданів - Зєлю геть, дострокові. Зєля - чергова помилка, хоч я за нього у другому турі і голосував
показати весь коментар
30.12.2020 20:00 Відповісти
Так твоя Жюлька ровно с той же банды Бабломойского с Днепра что и кловун
показати весь коментар
30.12.2020 20:22 Відповісти
Вся ваша ботоферма Пєці перед першим туром працювала виключно проти Юлі, Зєлю ніхто не чипав. Хоч Зєля був лідером в рейтингах. Потім Пєця сфальшував вибори і Юлю з першого місця пересунув на третє. Тому висновок тут один - Пєця і Зєля - одна шобла. Юля їх спільний ворог.
показати весь коментар
31.12.2020 11:13 Відповісти
хай їде по дорозі заверне на Брайтон-бич до Руди Джуліані разом заспівають - на Дерибасівській хорошая погода, на Брайтон-бич опять идут дожди. Не завжди як в Маріуполі у фонтані бігати. Хай під дощем підожде, стопроцентний ти наш. Трамп вже помилував манафорта і саме головне - Попандопулоса який продавав місця на інагурації Трампа політикам з України. Може візьметься старий грек продати місця Презу.
показати весь коментар
30.12.2020 20:18 Відповісти
no comment
показати весь коментар
30.12.2020 20:24 Відповісти
хорошо, правильно.
показати весь коментар
30.12.2020 20:29 Відповісти
Поедет Байдену повестку вручать?
Пля,какое же обосравшееся ничтожество.
показати весь коментар
30.12.2020 20:57 Відповісти
Товарищи американцы! Не пущайте этого зелёного шлимазла к себе. Ну, в крайнем случае спрячте от него все рояли и пианины!
показати весь коментар
30.12.2020 21:20 Відповісти
А зачем там клоун серьезные люди соберутся шапито там не надо
показати весь коментар
30.12.2020 21:22 Відповісти
Цікаво скільки бабла з бюджету треба віддати посередникам, щоб цю мерзоту туди запросили
показати весь коментар
30.12.2020 21:34 Відповісти
пусть сидит дома ,мудак обтруханый
показати весь коментар
30.12.2020 21:39 Відповісти
Тема американських виборів дала можливість виявити на форумі величезну кількість корисних ідіотів, які щиро допомагають своєю писаниною втіленню ідей глобалізЬму, і проплачених шекелями шороша гнид, які вдають із себе українських патріотів.
показати весь коментар
30.12.2020 21:50 Відповісти
Ему не у Вашингтон, а у Ростов уже пора собираться!
показати весь коментар
30.12.2020 22:50 Відповісти
Этого ублюдка никогда в США не пустят даже улицы подметать.
Оно на инаугурацию Президента собралось.... мразь кроворожопенская.
показати весь коментар
30.12.2020 23:49 Відповісти
Так інаугурація же в онлайні.
показати весь коментар
30.12.2020 23:51 Відповісти
Квартальні блазні не в курсі.

нє-панімают-па-агліцкі.
показати весь коментар
31.12.2020 01:05 Відповісти
Фібі казала, шо немає такої країни, а значить і президента нема.
Нехай Порох краще поїде, він завжди так достойно представляв нашу країну у світі, нехай і надалі це робить, а квартальне чмо буде гундосіки гундєть зебілам.
показати весь коментар
31.12.2020 00:13 Відповісти
Не факт,что Байдену понадобится тупой клоун на инаугурации.
показати весь коментар
31.12.2020 00:57 Відповісти
Там взагалі буде обмежена кількість запрошених. А клованів там точно не потрібно. Рудого клована їм і так вистачило за чотири роки.
показати весь коментар
31.12.2020 01:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 