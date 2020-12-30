Татаров образився на Лещенка за критику і звинуватив його в корупції: Чомусь у Ситника до нього немає питань

Заступник голови ОП Олег Татаров, який є фігурантом справи Національного антикорупційного бюро про заволодіння квартирами Нацгвардії, вирішив звинуватити в корупції екс-нардепа Сергія Лещенка.

"Останнім часом сфальсифіковану щодо мене НАБУ справу про нібито наданою мною експерту знижку на паркінг став коментувати колишній депутат БПП Лещенко.



Нагадаю, що в 2016-му році Сергій Лещенко придбав квартиру площею 192 кв. м. в елітному будинку, що розташований у центрі Києва на вул. Івана Франка. За даними експертів ринкова вартість квартири складала 9 351 648 грн., проте вона була придбана за суму 7 550 000 грн. Тобто, народний депутат Лещенко отримав у приватної компанії-забудовника знижку у розмірі майже 2 мільйони гривень", - говориться в пості Татарова.

На його думку, отримання такої знижки свідчить про зловживання народним депутатом Лещенком своїми повноваженнями та отримання неправомірної вигоди.



"Проте НАБУ з невідомої причини не знайшло підстав для притягнення Сергія Лещенка до відповідальності, а сам Лещенко став активним розповсюджувачем новин НАБУ", - написав Татаров і закликав Лещенка назвати причини "такого його взаємовигідного співробітництва зі скандальним Ситником".

Нагадаємо, заступник голови ОП Олег Татаров є фігурантом розслідування НАБУ про заволодіння майном Нацгвардії.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру Татарову, яку йому вручили.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, двічі не відбулося.

30 грудня прокурори ОГП відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.