Микитась прибув для обрання запобіжного заходу, суд оголосив перерву на 2 години

Колишній власник компанії "Укрбуд", екснардеп Максим Микитась прибув до суду для обрання запобіжного заходу. Суддя оголосила перерву на 2 години.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на трансляцію на каналі "Судова влада" в YouTube.

Микитася супроводжують 2 адвокати. Вони просять суд дати їм час для ознайомлення з матеріалами клопотання. Захисники просили оголосити перерву до 2 січня, але суддя погодилася дати їм на ознайомлення з матеріалами лише 2 години.

Засідання продовжиться о 19:23.

Це вже друга за сьогодні спроба обрати Микитасю запобіжний захід у справі про викрадення людини та вимагання. На перше засідання суду він не з'явився. Поліція повідомила, що його телефон не відповідає, а дружина каже, що Микитася немає вдома, хоча дані електронного браслета підтверджують, що він перебуває за місцем його проживання.

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.