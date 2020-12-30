УКР
Новини
2 510 11

Микитась прибув для обрання запобіжного заходу, суд оголосив перерву на 2 години

Колишній власник компанії "Укрбуд", екснардеп Максим Микитась прибув до суду для обрання запобіжного заходу. Суддя оголосила перерву на 2 години.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на трансляцію на каналі "Судова влада" в YouTube.

Микитася супроводжують 2 адвокати. Вони просять суд дати їм час для ознайомлення з матеріалами клопотання. Захисники просили оголосити перерву до 2 січня, але суддя погодилася дати їм на ознайомлення з матеріалами лише 2 години.

Засідання продовжиться о 19:23.

Це вже друга за сьогодні спроба обрати Микитасю запобіжний захід у справі про викрадення людини та вимагання. На перше засідання суду він не з'явився. Поліція повідомила, що його телефон не відповідає, а дружина каже, що Микитася немає вдома, хоча дані електронного браслета підтверджують, що він перебуває за місцем його проживання.

Читайте також: Сьогодні Шевченківський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід Микитасю

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Топ коментарі
+4
Він то знайшовся, так судді зникли....
показати весь коментар
30.12.2020 17:40 Відповісти
+4
так не три копейки небось ))))
показати весь коментар
30.12.2020 17:44 Відповісти
+3
Микитась пришел, а суд растерялся. Не ожидали. Теперь два часа будет валерьянку пить. Ну как Микитася сажать, если он уже заявлял, что все делал с Татаровым вместе? Теперь суду надо два часа ломать голову, как объявить, что Микитась ни в чем не виноват и что он вообще карсавчик?! Суд, а вы можете послать всех нахер, как КС зелю послал?
показати весь коментар
30.12.2020 17:39 Відповісти
надают по попке и пожурят пальчиком ?
показати весь коментар
30.12.2020 17:38 Відповісти
Нашёлся слава богу,а то народ начал нервничать.
показати весь коментар
30.12.2020 17:38 Відповісти
Він то знайшовся, так судді зникли....
показати весь коментар
30.12.2020 17:40 Відповісти
Микитась пришел, а суд растерялся. Не ожидали. Теперь два часа будет валерьянку пить. Ну как Микитася сажать, если он уже заявлял, что все делал с Татаровым вместе? Теперь суду надо два часа ломать голову, как объявить, что Микитась ни в чем не виноват и что он вообще карсавчик?! Суд, а вы можете послать всех нахер, как КС зелю послал?
показати весь коментар
30.12.2020 17:39 Відповісти
Побежали Ермаку-звонить.Да дилема.
показати весь коментар
30.12.2020 17:41 Відповісти
Перерыв на 2 часа.Деньги пересчитывать будут?
показати весь коментар
30.12.2020 17:40 Відповісти
так не три копейки небось ))))
показати весь коментар
30.12.2020 17:44 Відповісти
дозвонились! ? ))))
показати весь коментар
30.12.2020 17:43 Відповісти
Зелёный режим прессует патриота! Встанем грудью!
показати весь коментар
30.12.2020 18:05 Відповісти
встань раком
показати весь коментар
30.12.2020 19:55 Відповісти
Какие интелигентные лица
показати весь коментар
13.05.2021 12:46 Відповісти
 
 