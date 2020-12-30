В окупованому Криму в грудні винесли рекордну кількість вироків за відмову служити в армії РФ, - правозахисники

В грудні в окупованому Криму і Севастополі відкрили 16 кримінальних справ і винесли 10 вироків кримчанам за відмову служити в збройних силах сусідньої Росії.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає Цензор.НЕТ.

"Це найбільша кількість справ і вироків, зафіксованих за місяць за весь період окупації", - повідомляють правозахисники.

Зазначається, що 3 вироки були винесені підконтрольним Росії Кіровським районним судом, 4 - в Ленінському районному суді Севастополя. По одному вироку правозахисники зафіксували в Гагарінському районному суді Севастополя, Бахчисарайському районному суді, а також в Центральному районному суді Сімферополя.

"Всього на кінець грудня КПГ зафіксувала 163 кримінальні справи за ухилення від служби в ЗС Росії, які передано на розгляд у "суди" Криму. У 153 із них вже винесено вирок, ще 10 перебувають на стадії розгляду", - повідомили правозахисники.

Читайте також: Росія почала произов жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, до своєї армії, - представник омбудсмена Лисянський