УКР
Новини
В окупованому Криму в грудні винесли рекордну кількість вироків за відмову служити в армії РФ, - правозахисники

В грудні в окупованому Криму і Севастополі відкрили 16 кримінальних справ і винесли 10 вироків кримчанам за відмову служити в збройних силах сусідньої Росії.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає Цензор.НЕТ.

"Це найбільша кількість справ і вироків, зафіксованих за місяць за весь період окупації", - повідомляють правозахисники.

Зазначається, що 3 вироки були винесені підконтрольним Росії Кіровським районним судом, 4 - в Ленінському районному суді Севастополя. По одному вироку правозахисники зафіксували в Гагарінському районному суді Севастополя, Бахчисарайському районному суді, а також в Центральному районному суді Сімферополя.

"Всього на кінець грудня КПГ зафіксувала 163 кримінальні справи за ухилення від служби в ЗС Росії, які передано на розгляд у "суди" Криму. У 153 із них вже винесено вирок, ще 10 перебувають на стадії розгляду", - повідомили правозахисники.

Топ коментарі
+13
Ну так. Жить на северном побережьи Черного моря, и служить на южном побережьи моря Лаптевых - это таки две больших разницы.
30.12.2020 17:44
+12
Зато без биндер!!
30.12.2020 17:40
+11
Що, крисчане, нема бажання вмерти за "матушку Россию"!!!)))
30.12.2020 17:44
Зато без биндер!!
30.12.2020 17:40
Вот лошары.Айда к нам.Тут кое кто может рассказать как 4 раза откосить от армии и сделать карьеру.)
30.12.2020 17:42
Що, крисчане, нема бажання вмерти за "матушку Россию"!!!)))
30.12.2020 17:44
Скажи мне, Борик, говнюк и сРуский член (хотел написать "человек"Ю, а получился член, видимо так вернее в отношении Борика), твой сынок уже служит в парашной оккупационной армии, как ты оккупантам, или закосил с твоей помощью?
P.S. Оно тут бывает и понимает, что я к нему обратился.
30.12.2020 17:44
Ну так. Жить на северном побережьи Черного моря, и служить на южном побережьи моря Лаптевых - это таки две больших разницы.
30.12.2020 17:44
ну а **** они хотели ? их скорее всего в Ичкерию к нохчи отправят на перевоспитание, чем на море лаптевых )))
30.12.2020 17:46
А шо таке,Крисчанє не бажають служити расєюшкє своєї рідної говені?
30.12.2020 17:46
"крым наш" - стал приговором всему Крыму.
30.12.2020 17:47
да ну и хер с ними. я считаю что они не нужны. тупиковая ветка развития совкопитеков.
30.12.2020 17:49
это только по той причине, что даже в РФ понимают, что посылать этих перебежчиков на войну против ВСУ - гиблая затея.
30.12.2020 17:54
Это где срочнки в гробах с оторванными конечностями?
30.12.2020 17:55
Так сами же обещали порвать всем жо*ы за Россию а как до дела так мул пустили? Только хрен вы ребятки угадали,теперь с вами разговор короткий будет,России вашей постоянно требуется мясо а вы как находка на дороге. Так что долбите крымские каменистые могилки заранее,хотя может и могилок в "крымнашу" для вас не найдут,земелька то дорогая а вашим родным жестяночки да фуражки или берета не факт что сына отдадут на подушке из соломы. Ну может и помины организуют но это не точно,как повезёт. Но вы ж теперь в "родной гавани", Аминь!
30.12.2020 17:52
Присоединились? Получите, и распишитесь.

Крым, фактически, был независим от Киева и жил своей размеренной жизнью, имея стабильный доход от туристов и отдыхающих в санаториях - теперь он превратился в иностранную колонию, которую имеют те кто её прихватил.

В расее давно построен новый крепостной строй и от старого его отличает только особый цинизм. Раньше у холопов в принципе не было прав а сейчас - на бумаге права есть, а вот по факту их нет.
30.12.2020 18:06
Чому в Криму не буде більше курорту? Бо туди "понаєхалі" кацапи. Всюди де живуть кацапи утворюється смітник і "розруха". Далеко не всі прагнуть захищати смітник Криму в Сирії та на Донбасі. Це ж зрозуміло. І це тільки початок. Крим очікує вимирання і повна деградація. Чи стану я, наприклад, воювати за Крим? Ні. Чому? Бо після перемоги доведеться туди переселитися і перевиховувати залишки кацапів "ногою по зубах та по печінці". Тому Крим має виконувати фунцію магніту санкцій стосовно ********** до його повного розвалу. Заберем оптом - разом з Кубанню та ще 26 відторгнутими більшовиками від України областями.
30.12.2020 18:49
В декабре в оккупированном Крыму и Севастополе открыли 16 уголовных дел и вынесли 10 приговоров в отношении крымчан за отказ служить в вооруженных силах соседней России. Источник: https://censor.net/ru/n3239948

ТАКЕ САТАНИНСЬКЕ НАХАБСТВО МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ У КАЦАПІВ - ЗАХВАТИЛИ ЧУЖУ ЗЕМЛЮ ТА ШЕ Й ПРИМУШУЮТЬ ОКУПОВАНЕ НАСЕЛЕННЯ СЛУЖИТИ У СВОЇХ ВІЙСЬКАХ, А ЗА ВІДМОВУ САДЖАЮТЬ У ТЮРМУ
30.12.2020 19:55
В окупованому Криму в грудні винесли рекордну кількість вироків за відмову служити в армії РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8267
31.12.2020 01:38
А шо такоє? Чому не хочуть їхати служити у сонячну Сибір? Там біндер нема, сапог НАТО теж туди не ходить.
31.12.2020 01:42
 
 