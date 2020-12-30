В окупованому Криму в грудні винесли рекордну кількість вироків за відмову служити в армії РФ, - правозахисники
В грудні в окупованому Криму і Севастополі відкрили 16 кримінальних справ і винесли 10 вироків кримчанам за відмову служити в збройних силах сусідньої Росії.
Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає Цензор.НЕТ.
"Це найбільша кількість справ і вироків, зафіксованих за місяць за весь період окупації", - повідомляють правозахисники.
Зазначається, що 3 вироки були винесені підконтрольним Росії Кіровським районним судом, 4 - в Ленінському районному суді Севастополя. По одному вироку правозахисники зафіксували в Гагарінському районному суді Севастополя, Бахчисарайському районному суді, а також в Центральному районному суді Сімферополя.
"Всього на кінець грудня КПГ зафіксувала 163 кримінальні справи за ухилення від служби в ЗС Росії, які передано на розгляд у "суди" Криму. У 153 із них вже винесено вирок, ще 10 перебувають на стадії розгляду", - повідомили правозахисники.
P.S. Оно тут бывает и понимает, что я к нему обратился.
Крым, фактически, был независим от Киева и жил своей размеренной жизнью, имея стабильный доход от туристов и отдыхающих в санаториях - теперь он превратился в иностранную колонию, которую имеют те кто её прихватил.
В расее давно построен новый крепостной строй и от старого его отличает только особый цинизм. Раньше у холопов в принципе не было прав а сейчас - на бумаге права есть, а вот по факту их нет.
ТАКЕ САТАНИНСЬКЕ НАХАБСТВО МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ У КАЦАПІВ - ЗАХВАТИЛИ ЧУЖУ ЗЕМЛЮ ТА ШЕ Й ПРИМУШУЮТЬ ОКУПОВАНЕ НАСЕЛЕННЯ СЛУЖИТИ У СВОЇХ ВІЙСЬКАХ, А ЗА ВІДМОВУ САДЖАЮТЬ У ТЮРМУ