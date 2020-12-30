Завершено осінній призов на строкову службу, план виконаний на 100%, - Генштаб ЗСУ

В Україні завершено черговий призов громадян на строкову військову службу, який проходив у жовтні-грудні 2020 р. Планові показники призову виконано на 100%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук Генерального штабу ЗСУ.

Всього призвано та відправлено на строкову військову службу в Збройні Сили України та інші військові формування 13 570 осіб, в тому числі для:

Збройних Сил України - 7 500 осіб;

Національної гвардії України - 4 970 осіб;

Державної прикордонної служби України - 500 осіб;

Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб.

Всі військовослужбовці пройдуть підготовку в навчальних центрах за програмою базової загальної підготовки з метою отримання ними первинних військових знань, умінь і навичок.

У Генштабі зазначили, що під час проходження військової служби в ЗСУ військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил і проходять військову службу переважно в пунктах постійної дислокації військових частин для забезпечення їхньої життєдіяльності, охорони і оборони.