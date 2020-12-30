УКР
Новини Агресія Росії проти України
Завершено осінній призов на строкову службу, план виконаний на 100%, - Генштаб ЗСУ

В Україні завершено черговий призов громадян на строкову військову службу, який проходив у жовтні-грудні 2020 р. Планові показники призову виконано на 100%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук Генерального штабу ЗСУ.

Всього призвано та відправлено на строкову військову службу в Збройні Сили України та інші військові формування 13 570 осіб, в тому числі для:

Збройних Сил України - 7 500 осіб;

Національної гвардії України - 4 970 осіб;

Державної прикордонної служби України - 500 осіб;

Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб.

Всі військовослужбовці пройдуть підготовку в навчальних центрах за програмою базової загальної підготовки з метою отримання ними первинних військових знань, умінь і навичок.

У Генштабі зазначили, що під час проходження військової служби в ЗСУ військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил і проходять військову службу переважно в пунктах постійної дислокації військових частин для забезпечення їхньої життєдіяльності, охорони і оборони.

Зеле повестку отправили? Или у него острочка по причине говнокомандования? Хоть на медкомиссию вызовите, анализ крови возьмите. Узнаем хоть, шо оно там употребляет.
30.12.2020 17:52 Відповісти
Наловили таки бідьняків із сіл. І добре. Ви тепер в безпеці...
30.12.2020 17:42 Відповісти
тільки не призивайте наріків, щоб потім командирів за грати не саджати
30.12.2020 17:45 Відповісти
а влітку 2014 черги стояли..
30.12.2020 17:43 Відповісти
представляете какая очередь на запись в нарики будет ?
30.12.2020 17:46 Відповісти
їм потрібний окремий призов на альтернативну службу, ну там санітаром кудись, прибиральником, на якісь громадські роботи під наглядом та проживанням у казармі паралельно з терапією
30.12.2020 18:00 Відповісти
А є з чого вибирати?
30.12.2020 19:14 Відповісти
Иди лукашу берет поправь.
30.12.2020 21:20 Відповісти
Сам к ней иди!

30.12.2020 23:43 Відповісти
Їм хоча б за рік часу дали там автомат, та трохи постріляти.
30.12.2020 18:05 Відповісти
Отчитались... уроды!!! Мой сын призывник попал в Днепр в 25 десантно-штурмовую бригаду... Первых 2 дня ели РУКАМИ!!!! Ложек не было!!! Купил у кого то ложку на 3- день за 20грн.!!!! Очень уважительно отношусь к ВСУ,но не к командирам-мудакам!!!!
30.12.2020 18:24 Відповісти
Совок в во всей красе - в свой худший период ...
30.12.2020 18:38 Відповісти
мiжна мiшку за лiшку)))
30.12.2020 19:12 Відповісти
 
 