Грищук про справу Татарова: Група прокурорів була повністю змінена, підозра обґрунтована

В.о. глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук прокоментував відгук клопотання про арешт заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Грищук зазначив, що у нього обмежена можливість для коментарів, оскільки група прокурорів у справі Татарова повністю змінена.

"Справа в Єдиному реєстрі (досудових розслідувань. - Ред.) перебуває у веденні слідчих органів СБУ. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора. САП не має можливості здійснювати процесуальні дії, прокурори САП зараз не включені до групи прокурорів", - сказав в.о. глави САП.

Читайте також: Лещенку погрожують через Татарова: Прізвище потрібно забути. ФОТО

У той же час, кажучи про відкликання клопотання про арешт Татарова, в.о. глави САП заявив, що "мотивація, якою вони (прокурори з Офісу генпрокурора. - Ред.) обґрунтовують (відгук клопотання про арешт Олега Татарова. - Ред.) - це їхня мотивація", а, на його думку, підозра Татарову є обґрунтованою.

"Давати їм оцінку я не буду. Я підписував підозру. Я вважаю її обґрунтованою", - заявив Грищук.

Нагадаємо, заступник голови ОП Олег Татаров є фігурантом розслідування НАБУ про заволодіння майном Нацгвардії.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру Татарову, яку йому вручили.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, двічі не відбулося.

30 грудня прокурори ОГП відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.