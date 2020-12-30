УКР
Грищук про справу Татарова: Група прокурорів була повністю змінена, підозра обґрунтована

Грищук про справу Татарова: Група прокурорів була повністю змінена, підозра обґрунтована

В.о. глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук прокоментував відгук клопотання про арешт заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Грищук зазначив, що у нього обмежена можливість для коментарів, оскільки група прокурорів у справі Татарова повністю змінена.

"Справа в Єдиному реєстрі (досудових розслідувань. - Ред.) перебуває у веденні слідчих органів СБУ. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора. САП не має можливості здійснювати процесуальні дії, прокурори САП зараз не включені до групи прокурорів", - сказав в.о. глави САП.

У той же час, кажучи про відкликання клопотання про арешт Татарова, в.о. глави САП заявив, що "мотивація, якою вони (прокурори з Офісу генпрокурора. - Ред.) обґрунтовують (відгук клопотання про арешт Олега Татарова. - Ред.) - це їхня мотивація", а, на його думку, підозра Татарову є обґрунтованою.

"Давати їм оцінку я не буду. Я підписував підозру. Я вважаю її обґрунтованою", - заявив Грищук.

Нагадаємо, заступник голови ОП Олег Татаров є фігурантом розслідування НАБУ про заволодіння майном Нацгвардії.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру Татарову, яку йому вручили.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, двічі не відбулося.

30 грудня прокурори ОГП відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Ну вот, зелебобы, вы посмотрите какие ужасные антикоррупционные органы были созданы при Порошенко, НАБУ и САП, всеми силами пытаться привлечь к ответственности совершенно бескорыстного и кристально честного господина Татарова, и только вмешательство созданного величайшим лидером современности Зеленским Офиса Генпрокуратуры смогло остановить этот беспредел!
30.12.2020 17:56 Відповісти
30.12.2020 17:52 Відповісти
Ситуация неоднозначная, у Зеленского 200% его генпрокурор, у него есть еще и СБУ, которые как показало дело Тататрова, ложили на закон огромный прибор, да и сам величайший не гнушается подтерется Конституцией. Теперь вопрос, так что ему мешает посадить создателя беспредельщиков из НАБУ и САП?
30.12.2020 18:00 Відповісти
30.12.2020 17:52 Відповісти
Ну вот, зелебобы, вы посмотрите какие ужасные антикоррупционные органы были созданы при Порошенко, НАБУ и САП, всеми силами пытаться привлечь к ответственности совершенно бескорыстного и кристально честного господина Татарова, и только вмешательство созданного величайшим лидером современности Зеленским Офиса Генпрокуратуры смогло остановить этот беспредел!
30.12.2020 17:56 Відповісти
самого создателя НАБУ и САП не мешало взять за пыпыську и на нары
30.12.2020 17:57 Відповісти
Ситуация неоднозначная, у Зеленского 200% его генпрокурор, у него есть еще и СБУ, которые как показало дело Тататрова, ложили на закон огромный прибор, да и сам величайший не гнушается подтерется Конституцией. Теперь вопрос, так что ему мешает посадить создателя беспредельщиков из НАБУ и САП?
30.12.2020 18:00 Відповісти
Всех украинцев в гулаг! Портнова в ген. прокуроры, Медведчука в президенты! (мечта зебилов)
30.12.2020 18:11 Відповісти
А "не мешало" це у зебілів така нова стаття і юридична категорія?
30.12.2020 18:11 Відповісти
правильно, нужно и создателя набу взять за пипетку с висячими баклажанкми и на нары
30.12.2020 18:29 Відповісти
И видит око, да зуб неймёт
30.12.2020 19:02 Відповісти
татарова за пыпыську и к ответу, небожитель хренов
30.12.2020 17:56 Відповісти
Тримайся,Максиме!! Реванш кремлівської гидоти триває і прогресує !!!))
30.12.2020 18:03 Відповісти
Татаров вор. А вор должен сидеть в тюрьме. Если это не банановая республика.
30.12.2020 18:04 Відповісти
Тут не татарів треба за п...ську брати. Це дрібне г...вно. Пора дивитися вище: на небо. Довгожителям хранцузьким пора ж...пу натягувати...
30.12.2020 18:08 Відповісти
ну с чего-то нужно начинать
30.12.2020 18:15 Відповісти
Банду геть після Нового року...дістав більше Овоща.
30.12.2020 18:20 Відповісти
Цього Грищука Бенядіктова одразу ж відправила у віставку.
30.12.2020 18:35 Відповісти
Може на виставку?
30.12.2020 18:42 Відповісти
Опять банда. И опять актуально - "Геть!!". Доколе?
30.12.2020 19:10 Відповісти
Во земрази то... регионалы отдыхают. Ваших рук дело зеидиоты...
30.12.2020 19:38 Відповісти
 
 