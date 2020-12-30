УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11355 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
596 15

Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів у районі Авдіївки, втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів у районі Авдіївки, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 30 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу населеного пункту Авдіївка, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації здійснили кілька провокаційних пострілів у бік українських позицій з ручного протитанкового і підствольного гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

"Серед наших воїнів бойових втрат і поранень немає. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Суто військового вирішення питання стосовно Донбасу зараз немає, - Хомчак

Автор: 

обстріл (30447) Донбас (22362) Авдіївка (2342) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
У меня другое мнение. Линия фронта должна быть изменена так, чтобы Авдеевка была в безопасности. И коксохим тоже.
Линия фронта вообще должна проходить по нашей госгранице. Точка.
показати весь коментар
30.12.2020 18:05 Відповісти
+2
В место Генерала Кривоноса, Земразь наемника РФ посадил?
показати весь коментар
30.12.2020 18:03 Відповісти
+1
Цензор! Это не наемники РФ, а военнослужащие 1 и 2 армейских корпусов ВС россии! Для кого вы печатаете эту туфту?
показати весь коментар
30.12.2020 18:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А надо, чтобы у наемников потери БЫЛИ!!!
показати весь коментар
30.12.2020 17:53 Відповісти
Авдіївку потрібно евакуйовувати, вона вже кілька років в оточенні терористів і всі під'їзні шляхи до Авдіївки пристріляні терористами зі всіх калібрів. В будь яку мить терористи можуть створити в Авдіївці катастрофу, обстріляв житлові квартали, які знаходяться в межах зони обстрілу навіть мінометів терористів. ЗСУ не зможе навіть надати допомогу та евакуювати поранених, бо всі машини будуть знищуватись ще на під'їзді до Авдіївки! Тому Авдіївка це пастка, яку потрібно ліквідувати в першу чергу! Все населення Авдіївки має бути евакуйоване, Авдіївський коксохім має бути закритий.
показати весь коментар
30.12.2020 18:00 Відповісти
У меня другое мнение. Линия фронта должна быть изменена так, чтобы Авдеевка была в безопасности. И коксохим тоже.
Линия фронта вообще должна проходить по нашей госгранице. Точка.
показати весь коментар
30.12.2020 18:05 Відповісти
Поки ми будемо змінювати лінію фронту, ворог знищить все місцеве населення Авдіївки і не дасть йому евакуюватись, бо буде знищувати автобуси по дорозі. Тому евакуація місцевих мешканкців з Авдіївки це перший етап підготовки наступу.
показати весь коментар
30.12.2020 18:08 Відповісти
Ти з Авдіївки?
показати весь коментар
30.12.2020 18:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
показати весь коментар
30.12.2020 20:12 Відповісти
Редактори ,є чудові українські слова-Пивнич(рос.)та Схид(рос.) !!!!)))
показати весь коментар
30.12.2020 17:56 Відповісти
какие ж косьіє єти кацапьі - стреляют-стреляют, и попасть не могут
показати весь коментар
30.12.2020 18:02 Відповісти
тебе неоновую вівеску со словом "сарказм" надо перед глазами повесить, Вася?
показати весь коментар
30.12.2020 20:28 Відповісти
пардон....
(ну обозначать как-то надо) я ж чуть сознание не потерял...)))
показати весь коментар
30.12.2020 21:14 Відповісти
В место Генерала Кривоноса, Земразь наемника РФ посадил?
показати весь коментар
30.12.2020 18:03 Відповісти
А ти з Авдіївки?
показати весь коментар
30.12.2020 18:10 Відповісти
Цензор! Это не наемники РФ, а военнослужащие 1 и 2 армейских корпусов ВС россии! Для кого вы печатаете эту туфту?
показати весь коментар
30.12.2020 18:48 Відповісти
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів у районі Авдіївки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5202
показати весь коментар
30.12.2020 20:04 Відповісти
 
 