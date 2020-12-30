Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів у районі Авдіївки, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 30 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу населеного пункту Авдіївка, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації здійснили кілька провокаційних пострілів у бік українських позицій з ручного протитанкового і підствольного гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

"Серед наших воїнів бойових втрат і поранень немає. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

