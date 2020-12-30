НАЗК встановило корупційні чинники в постанові Кабміну про експериментальний проєкт щодо впровадження системи автоматизації соціальних послуг ДОКУМЕНТ

НАЗК встановило корупційні чинники в Постанові КМУ про експериментальний проєкт щодо впровадження системи автоматизації соціальних послуг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, громадська організація "Розумна Сила" виявила корупційні чинники, закладені до Постанови КМУ від 11 листопада 2020 року № 1278 "Про запровадження експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери".

За оцінкою експертів Громадської організації, реалізація цієї постанови є не що інше, як незаконне лобіювання комерційної структури, яка тривалий час "обслуговує" інформаційні системи Пенсійного фонду України за завищеними на порядок цінами, оминаючи конкурентні процедури торгів, що призводить до багатомільйонних збитків ПФУ. Однак, нанесення економічних збитків ПФУ залишається "непоміченим" як правоохоронними органами, так і керівництвом ПФУ.

При цьому, за заявами пресслужби Пенсійного фонду України, дефіцит коштів солідарної пенсійної системи в 2021 році очікується в розмірі 26 млрд грн.

За цими фактами було направлено звернення в НАЗК з метою проведення відповідної експертизи.

Як результат розгляду звернення, фахівці НАЗК підтвердили позицію Громадської організації і встановили наявність корупційних чинників у прийнятій Постанові КМУ від 11 листопада 2020 року № 1278.

Як зазначають в організації, попри це, посадові особи Міністерства соціальної політики України роблять активні зусилля з метою реалізації наміру, в якому НАЗК вбачає корупційні ризики.

Оскільки реалізацію Постанови передбачається здійснити за гроші міжнародних донорів, на думку експертів Громадської організації донорам необхідно добре подумати, перш ніж виділяти кошти під реалізацію Постанови, яка від початку містить корупційні чинники і в будь-який момент може бути скасована.

Нагадаємо, в листопаді "Розумна сила" заявила, що міністр соціальної політики України Марина Лазебна та її заступник Валерій Бушков, а також міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров здійснюють дії, спрямовані на зрив співпраці зі Світовим банком. У бюджеті на 2021 рік Міністерство цифрової трансформації заклало 100 млн грн на створення E-social. Хоча проект E-social на той момент повністю реалізовувався на базі Міністерства соціальної політики України в рамках "Угоди про позику № 8404-U на впровадження проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" (E-social) і додаткового фінансування не потребує.

При цьому в "Розумній силі" наполягають, що в Мінсоцполітики сфальсифікували низку документів, представляючи проєкт Кабміну.

Міністерство соціальної політики у відповідь на запит Цензор.НЕТ повідомило, що не має наміру розривати співпрацю зі Світовим банком за програмою створення E-social. При цьому у відомстві не відповіли на запитання про нюанси фінансування програми і причини перенесення бази системи під контроль Пенсійного фонду.