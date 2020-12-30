В.о. міністра енергетики Вітренко заперечив, що скасування пільгового тарифу на електроенергію - його перша ініціатива на посаді

Передусім на новій посаді Юрій Вітренко ініціював зміну пріоритетів у розподілі грошей на енергоринку, завдяки чому повністю погашено заборгованість перед шахтарями ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" і запущено виробництво уранового концентрату для "Енергоатома".

Про це в.о. міністра енергетики повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що "скасування додаткової пільги (до і так пільгової ціни) на перші 100 кВт⋅год, яке дає (за розрахунками Міненерго) додаткові 78 грн" - не перша його ініціатива на посаді.

"Моя перша ініціатива на цій посаді - це зміна пріоритетів у розподілі грошей на енергоринку. Щоб більше грошей отримав державний Енергоатом, а через нього - державний Схід ГЗК, який виробляє урановий концентрат для Енергоатома. Я це зробив на першій нараді під моїм головуванням. Уже наступного дня це дозволило повністю погасити заборгованість перед шахтарями Схід ГЗК і запустити там виробництво уранового концентрату для Енергоатома. Шахтарі отримали гроші і після цього вони розблокували дороги в Кіровоградській області (можете почитати в газетах, як шахтарі там блокували дороги). Альтернативою, причому сумнівною, було очікувати кредитів від держбанків, але тоді шахтарі отримали б гроші і розблокували дороги у кращому випадку вже після Нового року", - зазначив Вітренко.

За його словами, скасована пільга - це ініціатива його попередників, але його "переконали в критичній необхідності цього кроку".

"Тариф на електроенергію для населення включає ціну електроенергії, яку отримує Енергоатом, а також тарифи операторів мереж, за якими ця електроенергія надходить від атомних станцій до будинку. Ще задовго до мого призначення Національна комісія (Регулятор) ухвалила рішення про підвищення цих тарифів, і рішення вступали в силу з 1 січня. При незмінності загального тарифу, який платить населення, після того, як забираєш нові тарифи операторів, то для Енергоатома залишалася б негативною ціна на електроенергію в межах цих пільгових 100 кВт", - повідомив в.о. міністра.

За його інформацією, "від скасування цієї додаткової пільги, і відповідно поліпшення фінансової ситуації на енергоринку, залежало отримання кредиту на суму понад 10 млрд грн державним оператором Укренерго, який був уже готовий для видачі".

"Я відповідальний командний гравець і тому я не міг це зірвати. Ось така правда", - резюмував Вітренко.

Нагадаємо, 28 грудня уряд на виконання міжнародних зобов'язань скасував пільгову ціну 90 коп. за перші 100 кВт.год електроенергії. Це рішення було прийнято, щоб уникнути різкого підвищення ціни більш ніж удвічі.

За словами експертів, після скасування пільгової ціни на перші 100 кВт (з 1 січня 2021 року) середня платіжка збільшиться на 78 грн. У Мінсоцполітики зазначають, що всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів.

Тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року і в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів, не кажучи вже про вартість виробництва.