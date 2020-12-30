УКР
В.о. міністра енергетики Вітренко заперечив, що скасування пільгового тарифу на електроенергію - його перша ініціатива на посаді

Передусім на новій посаді Юрій Вітренко ініціював зміну пріоритетів у розподілі грошей на енергоринку, завдяки чому повністю погашено заборгованість перед шахтарями ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" і запущено виробництво уранового концентрату для "Енергоатома".

Про це в.о. міністра енергетики повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що "скасування додаткової пільги (до і так пільгової ціни) на перші 100 кВт⋅год, яке дає (за розрахунками Міненерго) додаткові 78 грн" - не перша його ініціатива на посаді.

"Моя перша ініціатива на цій посаді - це зміна пріоритетів у розподілі грошей на енергоринку. Щоб більше грошей отримав державний Енергоатом, а через нього - державний Схід ГЗК, який виробляє урановий концентрат для Енергоатома. Я це зробив на першій нараді під моїм головуванням. Уже наступного дня це дозволило повністю погасити заборгованість перед шахтарями Схід ГЗК і запустити там виробництво уранового концентрату для Енергоатома. Шахтарі отримали гроші і після цього вони розблокували дороги в Кіровоградській області (можете почитати в газетах, як шахтарі там блокували дороги). Альтернативою, причому сумнівною, було очікувати кредитів від держбанків, але тоді шахтарі отримали б гроші і розблокували дороги у кращому випадку вже після Нового року", - зазначив Вітренко.

Читайте також: З 1 січня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год струму для населення за проєктом Вітренка

За його словами, скасована пільга - це ініціатива його попередників, але його "переконали в критичній необхідності цього кроку".

"Тариф на електроенергію для населення включає ціну електроенергії, яку отримує Енергоатом, а також тарифи операторів мереж, за якими ця електроенергія надходить від атомних станцій до будинку. Ще задовго до мого призначення Національна комісія (Регулятор) ухвалила рішення про підвищення цих тарифів, і рішення вступали в силу з 1 січня. При незмінності загального тарифу, який платить населення, після того, як забираєш нові тарифи операторів, то для Енергоатома залишалася б негативною ціна на електроенергію в межах цих пільгових 100 кВт", - повідомив в.о. міністра.

За його інформацією, "від скасування цієї додаткової пільги, і відповідно поліпшення фінансової ситуації на енергоринку, залежало отримання кредиту на суму понад 10 млрд грн державним оператором Укренерго, який був уже готовий для видачі".

"Я відповідальний командний гравець і тому я не міг це зірвати. Ось така правда", - резюмував Вітренко.

Нагадаємо, 28 грудня уряд на виконання міжнародних зобов'язань скасував пільгову ціну 90 коп. за перші 100 кВт.год електроенергії. Це рішення було прийнято, щоб уникнути різкого підвищення ціни більш ніж удвічі.

За словами експертів, після скасування пільгової ціни на перші 100 кВт (з 1 січня 2021 року) середня платіжка збільшиться на 78 грн. У Мінсоцполітики зазначають, що всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів.

Тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року і в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів, не кажучи вже про вартість виробництва.

уран (119) шахтарі (538) Енергоатом (1656) електроенергія (6332) Електрика (2047) Вітренко Юрій (633)
И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту - Цензор.НЕТ 1743
30.12.2020 19:19 Відповісти
И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту - Цензор.НЕТ 6524
30.12.2020 19:29 Відповісти
Вот все бы ничего, а че он пошел на пост в нарушение закона - его ВР не проголосовала , ну шо за законепослушание с этими ЗЕдебилами.
30.12.2020 19:19 Відповісти
И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту - Цензор.НЕТ 1743
30.12.2020 19:19 Відповісти
Вот благодетель -- денег и так нет нихрена еще и последнее достают из кармана
30.12.2020 19:27 Відповісти
где те, что обещали смести, если чё?...
не удастся
30.12.2020 19:41 Відповісти
Вони підлогу вареника ділять...
30.12.2020 19:56 Відповісти
чмо на посту это кадровая политика зебила
30.12.2020 21:07 Відповісти
Вот все бы ничего, а че он пошел на пост в нарушение закона - его ВР не проголосовала , ну шо за законепослушание с этими ЗЕдебилами.
30.12.2020 19:19 Відповісти
На таком фоне ликвидацию Конституционного Суда воспориняли бы на ура, но его почемуто придерживают.
30.12.2020 19:34 Відповісти
Звільнивши своїм указом Тупицького Вова заробив років на 10 зстаттями УК
30.12.2020 21:14 Відповісти
Бла-бла-бла.. А как мы с Трампом поступим? В своём законодательстве вы, наверное, получше разбираетесь?
30.12.2020 23:18 Відповісти
По его информации, "от отмены этой дополнительной льготы, и соответственно улучшения финансовой ситуации на энергорынке, зависело получение кредита на сумму более 10 млрд грн государственным оператором УкрэнергоИсточник: https://censor.net/ru/n3239969
Я фигею , получается украинцам подняли тариф не по экономически обоснованным причинам а тупо чтоб получить кредит.
30.12.2020 19:22 Відповісти
И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту - Цензор.НЕТ 8719
30.12.2020 19:27 Відповісти
а кто виноват?
30.12.2020 20:03 Відповісти
Который к тому же еще и выплачивать нужно будет, плюс проценты. Таким образом платить придется трижды, да плюс премиальные Юре Витренко с Шмыгалём и всему кабмину за поддержку неподдержимого. В этом весь Юра Витренко.
показати весь коментар
его первая инициатива на посту Так он там еще что отчебучил?
30.12.2020 19:22 Відповісти
объясните мне цифру 78 грн ?
Он подчеркнул, что "отмена дополнительной льготы (до и так льготной цены) на первые 100 кВт⋅ч, которое приводит (по расчетам Минэнерго) к дополнительным 78 грн" - цитата

почему 78 грн.?..если первые 100 квт стоили 90 грн...или мы шото не так считали ????
30.12.2020 19:22 Відповісти
А что непонятного, 78 это дополнительная прибыть с этих 100 киловатт, 168-90
30.12.2020 19:27 Відповісти
Но он скромно умолчал что у многих стоит Эл отопление у которого в отопительный период льгота не на 100квт, а на 5000 кажется. И там сумма дополнительной прибыли гораздо больше этой скромно озвученной суммы в 78 грн.
30.12.2020 19:54 Відповісти
ааааа
30.12.2020 20:06 Відповісти
Вася , от каждого потребителя ежемесячно добавится 90 грн прибыли . В масштабах Украины , - это сумашедшая цифра . Причём кому-то и почти сразу в карман .
30.12.2020 21:49 Відповісти
это-то ясно...я не мог понять откуда 78 грн...мне объяснили 168 - 90 = 78...
только...слов цензурных все равно нет (особенно у людей с электроплитами и электрообогревом.... о котором я так мечтал последние пару лет))))
30.12.2020 22:08 Відповісти
Вася , пришла мне платёжка за газ , я всегда потребляю 8 куб . Но мне предлагают заплатить не помню , но что -то около 320 грн . Я заплатил за 8 кубов по счётчику .
30.12.2020 22:24 Відповісти
у нас только газ.плита...правда сколько там набегает точно не знаю...ну где-то в таком же размере.... и тоже, то за доставку, то какой-то коэффициент, то предоплату бы им хотелось....
30.12.2020 22:34 Відповісти
Похоже , что такие цифры по всей Украине . У нас тоже только газ. плита .
30.12.2020 22:40 Відповісти
30 декабря 2020.
Раша. Новини «Газпрома».
Открытие продолжения «Турецкого потока» перенесли на следующий год.
«Запуск «Балканского потока», продолжения газопровода «Турецкий поток» на территорию Сербии, не состоится в среду, 30 декабря, как анонсировалось.
Две недели назад в Болгарии пообещали, что «Балканский поток» будет готов к Новому году.
Строительство на болгарской территории сопровождал ряд скандалов.
Однако и с «Балканским потоком» дела обстояли не лучшим образом. Год назад президент России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимир Путин обвинил республику в намеренном затягивании работ. Все https://lenta.ru/news/2020/02/28/bulgar/ проблемы удалось решить только после того, как страны заключили новый контракт на поставку газа, в котором Болгария https://lenta.ru/news/2020/03/03/ne_zhalko/ добилась для себя максимальной скидки.»

Респект Болгарам, і болгарському «Вітренку».
30.12.2020 19:23 Відповісти
Респект то за что, ну откроют чуток позже.
30.12.2020 19:25 Відповісти
«....https://lenta.ru/news/2020/02/28/bulgar/ проблемы удалось решить только после того, как страны заключили новый контракт на поставку газа, в котором Болгария https://lenta.ru/news/2020/03/03/ne_zhalko/ добилась для себя максимальной скидки.»
30.12.2020 19:33 Відповісти
Азербайджан отбирает у России крупного клиента на поставки газа: Болгария и SOCAR подписали 25-летний контракт на 1 миллиард кубических метров ежегодно. И это, несмотря на то что "Газпром" весной дал болгарам скидку в 40% на газ, чтобы хоть как-то заполнять полупустой "Турецкий поток".

И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту - Цензор.НЕТ 140
30.12.2020 19:29 Відповісти
Випий більше бояришника, кацап.
30.12.2020 22:36 Відповісти
Першою ініціативою Вітренка був наказ про призначення йому з/п та премій, як в "Нафтогазі" в нього було.
30.12.2020 19:23 Відповісти
Коломоя побеспокоился
30.12.2020 20:01 Відповісти
Нет слов, рука тянется до молотка!
30.12.2020 19:23 Відповісти
А, папиредники. Тогда ладно.
30.12.2020 19:25 Відповісти
И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту - Цензор.НЕТ 767
30.12.2020 19:26 Відповісти
«Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года и в декабре 2020 года даже не покрывали расходы на доставку тока от электростанций до конечных потребителей, не говоря уже о стоимости производства.Источник: https://censor.net/ru/n3239969»

Ну в 2017 наріт був зубожілий, понятно.
А з 21.04.2019 зажив побагатому.
Так шо може позволіть собі платити більше.
Шонєясно?
30.12.2020 19:27 Відповісти
Я знаю - то верховний Зебіл придумав
30.12.2020 19:28 Відповісти
Не треба приписувати йому заслуги наріта !
30.12.2020 19:35 Відповісти
Напёрсточник.
30.12.2020 19:28 Відповісти
И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту - Цензор.НЕТ 6524
30.12.2020 19:29 Відповісти
- Юля в доле, Юля в доле! Юля в доооле!!!
30.12.2020 19:35 Відповісти
тюлька вообще упала на дно и не чути "Любі мої" была ************* и подохнет оной
30.12.2020 19:35 Відповісти
Совет №548. Если Юля не кричит о тарифном геноциде, проверьте ее счета;
Совет №549. Если поступления на счета Юли было, но она все равно молчит, проверьте ее пульс;
30.12.2020 19:48 Відповісти
И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту - Цензор.НЕТ 8449
30.12.2020 19:31 Відповісти
А нарід в екстазі: «Факмі, факмі ! Єсчо ! Єсчо !»
Бо любіт, када с нім так.
Бо совкі.
30.12.2020 19:40 Відповісти
Да, Верховный Бубочка зеленороссов не разочаровывает.
30.12.2020 19:44 Відповісти
аби ж, ска, "їх".. тут як в анекдоті про змія-горинича, пила одна голова, а на ранок блювати всім трьом
30.12.2020 21:04 Відповісти
Чтоб ты **** жил на 2000 грн. в месяц и твоя **** конотопская ведьма обогревалась хворостом уроды
30.12.2020 19:32 Відповісти
Будуть грітись від палаючих срак вашого «Газпрома».
30.12.2020 19:42 Відповісти
Ви пан нічого не поплутали може це Ви акціонер Газпрома
31.12.2020 08:54 Відповісти
Топим дровами и хворостом. Пох тот газ. Электричество конечно надо. Но 200кВ. переживём. Других коммунальных услуг нет.
30.12.2020 19:56 Відповісти
"зависело получение кредита на сумму более 10 млрд грн государственным оператором Укрэнерго"______________так вот где "собака зарыта"?!! РАДИ ПОЛУЧЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО "КРЕДИТА"(!) ЭТИ ТВАРИ ГОТОВЫ КИНУТЬ НА РЕЛЬСЫ САМЫХ ОБЕЗДОЛЕННЫХ?!!!!! *****! У ЛЮДЕЙ ОТБИРАЮТ ПОСЛЕДНЕЕ РАДИ "КРЕДИТА"??????????????
30.12.2020 19:38 Відповісти
Яка забота о народе...
Олигархи и их приспешники живут в нищете и голосуют вместе с населением их избравшие
30.12.2020 19:48 Відповісти
В.о. міністра енергетики Вітренко заперечив, що скасування пільгового тарифу на електроенергію - його перша ініціатива на посаді - Цензор.НЕТ 1402
30.12.2020 20:00 Відповісти
В.о. міністра енергетики Вітренко заперечив, що скасування пільгового тарифу на електроенергію - його перша ініціатива на посаді - Цензор.НЕТ 2376
30.12.2020 20:01 Відповісти
В.о. міністра енергетики Вітренко заперечив, що скасування пільгового тарифу на електроенергію - його перша ініціатива на посаді - Цензор.НЕТ 300
30.12.2020 20:02 Відповісти
При чем тут Зеленский
30.12.2020 20:03 Відповісти
В.о. міністра енергетики Вітренко заперечив, що скасування пільгового тарифу на електроенергію - його перша ініціатива на посаді - Цензор.НЕТ 7698
30.12.2020 20:11 Відповісти
Якщо не він, то хай ця тварь скаже чия ця ініціатива.
30.12.2020 20:07 Відповісти
Валодькі зєлєнскава. Потім Вітренка посунуть, і скинуть усе лайно на нього.
Що на вихлопі? "Валодя нівінават. Вітренко гад. Повертати закон взад ніззя. Ну можна, але патом, років через 4."
30.12.2020 20:24 Відповісти
ещё один совещаниями и твитами деньги находит. если где-то денег прибыло то где-то их убыло, так как долги никуда не делись
30.12.2020 20:12 Відповісти
Вот такой себе подарок Ахметка сделал на Новый год. А чего мелочится, лишние 35 миллиардов в год не помешают. Овечки заплатят.
30.12.2020 20:12 Відповісти
Не знаю как Ахметка, а бенины предприятия получают энергию за копейки.
30.12.2020 21:25 Відповісти
тварь хочет к кормушке
30.12.2020 20:18 Відповісти
так дорвался же уже
30.12.2020 20:47 Відповісти
В.о. міністра енергетики Вітренко заперечив, що скасування пільгового тарифу на електроенергію - його перша ініціатива на посаді - Цензор.НЕТ 2731
30.12.2020 20:19 Відповісти
Бідні Пенси ще з карманів витягли 78 гр. за Газ ще і так далі... От діти унуки насоветовали Пенсам за кого.. 2019 )))
30.12.2020 20:21 Відповісти
Олигархов интересует исключительно прибыль. Они будут повышать и повышать тарифы. А как живут украинцы, хватает ли им денег что бы прокормится и без проблем оплатить комуналку олигархов не интересует. Их девиз: нам на вас на*рать, нам нужны ваши деньги.
30.12.2020 20:37 Відповісти
Хавайте лохи,у вас же хата з краю
30.12.2020 20:45 Відповісти
Верю. Я верю этому непосредственному и безучастному выражению этой физиономии как у годичного младенца! Его первой инициативой должно было быть подношение за эту должность в виде хорошей взятки! Взрослые люди понимают, что при Зеленском такие (и не только) должности в госструктурах только покупаются. Замечательная черта нашего времени.
30.12.2020 20:46 Відповісти
пустили козла в огород...
30.12.2020 20:48 Відповісти
Это цена вступления в должность.
30.12.2020 20:53 Відповісти
https://twitter.com/antegotovina69
https://twitter.com/antegotovina69

Ante Gotovina

@antegotovina69

·https://twitter.com/antegotovina69/status/1344275536672133120 5 ч

В ответ
https://twitter.com/OleksaYkrop @OleksaYkrop

так пам'ятаю. Коли КМ України намагався звести газовий баланс та просив зменшити споживання- ЗЕбіли масово писали : ''я вам ***** прікручью'' і вмикали опалення на всю.. Все було похєр бо Порох давав субсидію. Зараз сидять на срачі рівно,як миші під віником.
30.12.2020 20:53 Відповісти
а мама визжала народ грабят.
на визжала на спокойную жизнь с комунякой симоненко.
30.12.2020 20:53 Відповісти
Шо опять, оплата собаками ценных пород.
30.12.2020 20:54 Відповісти
К чему это он энергоатом приплел? Самая низкая себестоимость и принудительная реализация почти бесплатно на энергорынке! Энергоатому хватило бы на все с головой и при старом тарифе,но уж больно много бедных олигархов надо накормить от пуза.
30.12.2020 20:58 Відповісти
Уточняю: принудительная продажа идет по 15 коп за квт! Какая экономика это выдержит.
01.01.2021 01:55 Відповісти
В.о. міністра енергетики Вітренко заперечив, що скасування пільгового тарифу на електроенергію - його перша ініціатива на посаді - Цензор.НЕТ 2141
30.12.2020 21:11 Відповісти
Ща все на Витренка валить будут. Зря он пошел в этот ******.
30.12.2020 21:22 Відповісти
https://twitter.com/krtmn79
https://twitter.com/krtmn79

krtmn79

@krtmn79

·https://twitter.com/krtmn79/status/1343876451544817665 29 дек.

Цитаты Величайших: "Не может "платежка" за коммуналку быть для человека приговором" В.Зеленский, 24.12.2019.
30.12.2020 22:18 Відповісти
что б ты сдох пдрс
31.12.2020 04:14 Відповісти
 
 