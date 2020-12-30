УКР
Новини
Харківська влада 31 грудня звернеться до ВР з приводу призначення позачергових виборів мера, - секретар міськради Терехов

Харківська влада 31 грудня звернеться до ВР з приводу призначення позачергових виборів мера, - секретар міськради Терехов

Міська влада звернеться до Верховної Ради з приводу призначення позачергових виборів міського голови 31 грудня.

Про це, відповідаючи на запитання Суспільного, сказав секретар міської ради Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні юристи готують відповідне звернення, у нас є 15 днів згідно із законом. Завтра я підпишу відповідне звернення, і воно буде направлено до Верховної Ради. 15-й день завтра", - сказав Терехов.

На запитання, чи висуватиметься він на посаду міського голови, Терехов відповів: "Коли будуть призначені вибори, тоді ви побачите все, хто буде висуватися, як і коли".

Читайте також: У мерію Харкова прийшли співробітники СБУ: перевіряють дотримання режиму секретності, - ЗМІ

Чи підтримує він ідею, щоб вибори міського голови відбулися якомога швидше, Терехов відповів, що виступає, щоб це було згідно з законом.

На запитання, як Терехов оцінює можливу участь Михайла Добкіна у виборах мера, секретар міськради відповів: "А чому я повинен думати? Нехай він думає".

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВКвизналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

Читайте також: Звернення щодо виборів мера Харкова надійде в Раду у встановлений термін, - Терехов

Топ коментарі
+10
Зачем? Кернес отлично справляется!
показати весь коментар
30.12.2020 19:40 Відповісти
+3
показати весь коментар
30.12.2020 20:26 Відповісти
+2
Успели поделить до НГ...😀
показати весь коментар
30.12.2020 19:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачем? Кернес отлично справляется!
показати весь коментар
30.12.2020 19:40 Відповісти
Тицьнути пальцем в любого РИГУ і не витрачати даремно гроші на вибори.
показати весь коментар
30.12.2020 19:48 Відповісти
Пусть теперь Харьковский кернессовет и платит !!! За такую херню --поиздевались над покойником вообще их нужно всех разогнать к черту
показати весь коментар
30.12.2020 20:06 Відповісти
Успели поделить до НГ...😀
показати весь коментар
30.12.2020 19:40 Відповісти
Что, уже нашли кого-то полудохлого?
показати весь коментар
30.12.2020 19:40 Відповісти
Гіркін ? Штепа ? Добкін?
показати весь коментар
30.12.2020 19:44 Відповісти
Що харків"яни,чи гепаградці,будут обирати мера Харкова чи Гепаграда ???))
показати весь коментар
30.12.2020 19:47 Відповісти
Чуть подтекста. Дано в таком случае 15 дней для подачи на выборы внеоочередные. А почуму в последний день подали? Смотрели на реакцию столицы---там не стали лезть---а надо было. Ну тогда и подали в последний день. Ведь если не подать, то учитывая конец календарного года, выборы недавние да ещё с трупом как живым отменил бы по любому. Короче---в столице устраивает момент на сегодня в Харькове, а на месте теперь развязаны руки и дальше кинуху крутить---зритель всё тот же---схавает хавку!
показати весь коментар
30.12.2020 19:49 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2020 19:51 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2020 20:26 Відповісти
 
 