Харківська влада 31 грудня звернеться до ВР з приводу призначення позачергових виборів мера, - секретар міськради Терехов

Міська влада звернеться до Верховної Ради з приводу призначення позачергових виборів міського голови 31 грудня.

Про це, відповідаючи на запитання Суспільного, сказав секретар міської ради Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні юристи готують відповідне звернення, у нас є 15 днів згідно із законом. Завтра я підпишу відповідне звернення, і воно буде направлено до Верховної Ради. 15-й день завтра", - сказав Терехов.

На запитання, чи висуватиметься він на посаду міського голови, Терехов відповів: "Коли будуть призначені вибори, тоді ви побачите все, хто буде висуватися, як і коли".

Чи підтримує він ідею, щоб вибори міського голови відбулися якомога швидше, Терехов відповів, що виступає, щоб це було згідно з законом.

На запитання, як Терехов оцінює можливу участь Михайла Добкіна у виборах мера, секретар міськради відповів: "А чому я повинен думати? Нехай він думає".

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВКвизналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

