Встановлено 500 літаків і 600 кораблів, які незаконно відвідували окупований Крим, - прокуратура АРК
У 2020 році прокуратура Автономної республіки Крим та м.Севастополя встановила близько 500 літаків і 600 кораблів, які порушували порядок в'їзду і виїзду на окупований РФ півострів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
За клопотанням прокуратури АРК накладено арешти на 104 літаки і 50 суден-порушників.
Також у 2020 році в Офіс прокуратури Міжнародного кримінального суду направлено три інформаційні повідомлення про насильницьке переміщення цивільного населення Криму, про масштабне знищення і привласнення майна в окупованому Криму, а також про пропаганду служби в армії РФ серед дітей.
"Загалом вже опубліковано дев'ять інформаційних повідомлень про військові злочини в Криму, за допомогою яких прокурор МУС 11 грудня 2020 завершив попереднє вивчення справ "Ситуація в Україні", - повідомляють у прокуратурі АРК.
Також українські прокурори цього року встановили і повідомляли про підозру 25 окупаційним "слідчим", "прокурорам" і "суддям" у Криму. Їх звинувачують у скоєнні державної зради і порушенні законів і звичаїв ведення війни за незаконне кримінальне переслідування учасників проукраїнського мітингу 26 лютого 2014 під будівлею парламенту АР Крим.
Додона, который теперь не занимает никакой государственной должности, сопровождали в этой поездке спикер парламента Зинаида Гречаный и глава Гагаузской автономии Ирина Влах.
С бывшим президентом встречались спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак - да, от самый Козак, которому поручено теперь «разводить» не только молдаван, но и украинцев, пишет Виталий Портников.
Попросту говоря, в Кремле постарались создать впечатление, что продолжают воспринимать Додона в качестве лидера Молдовы. А что там решил молдавский народ - проблема только самого молдавского народа. Молдавский народ в Кремле начнут воспринимать всерьёз только после того, как он начнет решать «правильно» и голосовать за тех, кто нравится Владимиру Путину.
И чем в этом случае Додон отличается от Виктора Медведчука, с которым в Москве тоже постоянно проводят разнообразные переговоры и консультации, будто это он, а не Петр Порошенко или Владимир Зеленский - президент Украины?
А ничем не отличается. Точно также, как ничем не отличается кремлевское представление о Молдове от представления об Украине или Беларуси. И Украина, и Беларусь, и Молдова - это просто мятежные провинции, которые необходимо возвратить России, «отвоевать» у Запада.
И общаться всерьез нужно только с теми, кто готов играть роль губернатора таких мятежных провинций. Додон готов? Готов. Медведчук готов? Готов.
Лукашенко на фоне народных протестов тоже уже приближается к роли путинского наместника. И это - замечательно.
А тех, кто не понимает, что должен делать, в Москве будут порицать и игнорировать. Как стали игнорировать Петра Порошенко после отказа бывшего президента Украины капитулировать перед Путиным.
Как сейчас фактически игнорируют Владимира Зеленского - после того, как поняли, что новый украинский президент тоже к безоговорочной капитуляции не готов.
Майе Санду начали демонстрировать любовь к Додону еще до переговоров с новым президентом Молдовы. И это - логично.
Логично потому, что если в Кремле не готовы смириться с независимостью Молдовы или Украины, там будут поддерживать Додона или Медведчука, сохранять контроль над Приднестровьем или над Донбассом.
Для страны, которая стремится к ликвидации соседних государств это - реалистичная политика.
Важно, чтобы иллюзий на счет кремлевских намерений не было у самих украинцев и молдаван.
Виталий Портников