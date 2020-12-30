УКР
Встановлено 500 літаків і 600 кораблів, які незаконно відвідували окупований Крим, - прокуратура АРК

Встановлено 500 літаків і 600 кораблів, які незаконно відвідували окупований Крим, - прокуратура АРК

У 2020 році прокуратура Автономної республіки Крим та м.Севастополя встановила близько 500 літаків і 600 кораблів, які порушували порядок в'їзду і виїзду на окупований РФ півострів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

За клопотанням прокуратури АРК накладено арешти на 104 літаки і 50 суден-порушників.

Також у 2020 році в Офіс прокуратури Міжнародного кримінального суду направлено три інформаційні повідомлення про насильницьке переміщення цивільного населення Криму, про масштабне знищення і привласнення майна в окупованому Криму, а також про пропаганду служби в армії РФ серед дітей.

Читайте також: В окупованому Криму в грудні винесли рекордну кількість вироків за відмову служити в армії РФ, - правозахисники

"Загалом вже опубліковано дев'ять інформаційних повідомлень про військові злочини в Криму, за допомогою яких прокурор МУС 11 грудня 2020 завершив попереднє вивчення справ "Ситуація в Україні", - повідомляють у прокуратурі АРК.

Також українські прокурори цього року встановили і повідомляли про підозру 25 окупаційним "слідчим", "прокурорам" і "суддям" у Криму. Їх звинувачують у скоєнні державної зради і порушенні законів і звичаїв ведення війни за незаконне кримінальне переслідування учасників проукраїнського мітингу 26 лютого 2014 під будівлею парламенту АР Крим.

Крим (14222) прокуратура (3733) Міжнародний кримінальний суд (332)
Первое, что сделал бывший президент Республики Молдова Игорь Додон после передачи власти новому главе государства Майе Санду - отправился в Москву. Причем не просто так, а с официальным визитом

Додона, который теперь не занимает никакой государственной должности, сопровождали в этой поездке спикер парламента Зинаида Гречаный и глава Гагаузской автономии Ирина Влах.

С бывшим президентом встречались спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак - да, от самый Козак, которому поручено теперь «разводить» не только молдаван, но и украинцев, пишет Виталий Портников.

Попросту говоря, в Кремле постарались создать впечатление, что продолжают воспринимать Додона в качестве лидера Молдовы. А что там решил молдавский народ - проблема только самого молдавского народа. Молдавский народ в Кремле начнут воспринимать всерьёз только после того, как он начнет решать «правильно» и голосовать за тех, кто нравится Владимиру Путину.

И чем в этом случае Додон отличается от Виктора Медведчука, с которым в Москве тоже постоянно проводят разнообразные переговоры и консультации, будто это он, а не Петр Порошенко или Владимир Зеленский - президент Украины?

А ничем не отличается. Точно также, как ничем не отличается кремлевское представление о Молдове от представления об Украине или Беларуси. И Украина, и Беларусь, и Молдова - это просто мятежные провинции, которые необходимо возвратить России, «отвоевать» у Запада.

И общаться всерьез нужно только с теми, кто готов играть роль губернатора таких мятежных провинций. Додон готов? Готов. Медведчук готов? Готов.

Лукашенко на фоне народных протестов тоже уже приближается к роли путинского наместника. И это - замечательно.

А тех, кто не понимает, что должен делать, в Москве будут порицать и игнорировать. Как стали игнорировать Петра Порошенко после отказа бывшего президента Украины капитулировать перед Путиным.

Как сейчас фактически игнорируют Владимира Зеленского - после того, как поняли, что новый украинский президент тоже к безоговорочной капитуляции не готов.

Майе Санду начали демонстрировать любовь к Додону еще до переговоров с новым президентом Молдовы. И это - логично.

Логично потому, что если в Кремле не готовы смириться с независимостью Молдовы или Украины, там будут поддерживать Додона или Медведчука, сохранять контроль над Приднестровьем или над Донбассом.

Для страны, которая стремится к ликвидации соседних государств это - реалистичная политика.

Важно, чтобы иллюзий на счет кремлевских намерений не было у самих украинцев и молдаван.

Виталий Портников
30.12.2020 19:52 Відповісти
Встановили. А що далі?Зарплату відпрацювали.
30.12.2020 19:45 Відповісти
..а хто буде звертати за кордоном увагу на рішення судів України по арешту літаків та кораблів, якщо там ...за тим же кордоном Зеленського ніхто всерйоз не сприймає?! А не сприймають голову Держави... то не сприймають і рішення судів. Для всьго світу при владі у Києві посміховисько... Так що чогось другого і чекати не потрібно. Але 100 відсотково відомо, що літаки які літають до Сімферополя у европейскі країни російські авіакомпаніі не планують, маючи попередження. Але все може змінитися в одночас...
30.12.2020 20:53 Відповісти
Встановили. А що далі?Зарплату відпрацювали.
30.12.2020 19:45 Відповісти
Наложили арешт😂😂😂😂1 листок формату А4+ краска принтера. А зряплатню у 1 Непотріба як мінімум70 к. Оце профіт
30.12.2020 19:50 Відповісти
..а хто буде звертати за кордоном увагу на рішення судів України по арешту літаків та кораблів, якщо там ...за тим же кордоном Зеленського ніхто всерйоз не сприймає?! А не сприймають голову Держави... то не сприймають і рішення судів. Для всьго світу при владі у Києві посміховисько... Так що чогось другого і чекати не потрібно. Але 100 відсотково відомо, що літаки які літають до Сімферополя у европейскі країни російські авіакомпаніі не планують, маючи попередження. Але все може змінитися в одночас...
30.12.2020 20:53 Відповісти
Так і я про те. Наклали арешт на папері і для статистики. І все.
30.12.2020 20:58 Відповісти
.. нет Вася! Все судебные бумаги переданы в международную организацию ИКАО (это по авиации) и ждут своего часа. Необходимо решение органов ЕС о введении санкций в области использования авиации. Эти санкции возможны были и разрабатывались до 2019 года, пока к власти в Украине не пришло откровенное ничтожество. Вопрос банально был заморожен и забыт. Судебным органам Украины не интересен вопрос выполнения решений. Им главное вынести решение, а кто его будет исполнять в международной плоскости ..им не интересно. А исполнять и продвигать эти решения к исполнению должен МИД. МИД же не способен решить самые простейшие вопросы международного сотрудничества. А уж арест собственности иных государств..для них недостижимая задача. Тем более здесь нужно взаимодействие государств. Этот вопрос был почти решён с Германией и в начале 2019 были в Ганновере арестованы два А-320 Аэрофлота... но последующие события разрушили добрые начинания ... Поэтому сегодня эти бумаги просто лежат. Возможное изменение власти... исчезновение откровенных ушлёпков и всё может изменится! ))) Но не стоит ждать таких действий от Британии.. Нидердандов... ибо они используют территорию рашки для трансконтинентальных полётов. А это деньга...
31.12.2020 00:00 Відповісти
Я знаю що за рішенням суду накладається арешт а не прокуратурою. Прокуратурою тільки для забезпечення позовних вимог!
31.12.2020 04:56 Відповісти
А скільки продали та гроші в держбюджет України перевели? 0(великий пшик)
30.12.2020 19:50 Відповісти
Статисти- імпотенти!
30.12.2020 19:50 Відповісти
Я більш чим впевнений що з потенцією в них все гаразд.а ось з роботою як раз навпаки.
30.12.2020 19:53 Відповісти
30.12.2020 19:52 Відповісти
30.12.2020 20:14 Відповісти
Пора уже арестовывать всю эту флотилию) нужно нормальным западным (американским) юристам хорошую долю от ее стоимости предложить и все будет по высшему разряду)
30.12.2020 22:38 Відповісти
 
 