Встановлено 500 літаків і 600 кораблів, які незаконно відвідували окупований Крим, - прокуратура АРК

У 2020 році прокуратура Автономної республіки Крим та м.Севастополя встановила близько 500 літаків і 600 кораблів, які порушували порядок в'їзду і виїзду на окупований РФ півострів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

За клопотанням прокуратури АРК накладено арешти на 104 літаки і 50 суден-порушників.

Також у 2020 році в Офіс прокуратури Міжнародного кримінального суду направлено три інформаційні повідомлення про насильницьке переміщення цивільного населення Криму, про масштабне знищення і привласнення майна в окупованому Криму, а також про пропаганду служби в армії РФ серед дітей.

"Загалом вже опубліковано дев'ять інформаційних повідомлень про військові злочини в Криму, за допомогою яких прокурор МУС 11 грудня 2020 завершив попереднє вивчення справ "Ситуація в Україні", - повідомляють у прокуратурі АРК.

Також українські прокурори цього року встановили і повідомляли про підозру 25 окупаційним "слідчим", "прокурорам" і "суддям" у Криму. Їх звинувачують у скоєнні державної зради і порушенні законів і звичаїв ведення війни за незаконне кримінальне переслідування учасників проукраїнського мітингу 26 лютого 2014 під будівлею парламенту АР Крим.