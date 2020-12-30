УКР
2 292 27

Екскомандира військової частини підозрюють у недбалості, що призвела до вибухів на артскладах на Донеччині в 2017 році, - прокуратура

Екскомандира військової частини підозрюють у недбалості, що призвела до вибухів на артскладах на Донеччині в 2017 році, - прокуратура

Екскомандиру однієї з військових частин в Донецькій області повідомлено про підозру у справі про пожежу та вибухи на польовому артилерійському складі військової частини в селі Новоянисоль Нікольського району Донецької області 22-23 вересня 2017 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Підозру висунуто за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби в умовах особливого періоду, яке призвело до тяжких наслідків (ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України).

"За даними слідства, колишній командир військової частини не забезпечив пожежну безпеку ввіреного польового артилерійського складу. Тому 22 вересня 2017 року з'явилася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів на складі військової частини ... Внаслідок недбалого ставлення екскомандиром до військової служби державі і цивільному населенню завдано понад 121 млн грн збитків", - сказано в повідомленні.

Екскомандира військової частини підозрюють у недбалості, що призвела до вибухів на артскладах на Донеччині в 2017 році, - прокуратура 01

Нагадуємо, о 15:40 22 вересня 2017 року поблизу с.Новоянисоль на території тимчасового сховища боєприпасів військової частини Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. О 5:47 23 вересня пожежу було ліквідовано, після чого до 25 вересня велися роботи з вилучення вибухонебезпечних предметів на площі 42 га. Жертв і постраждалих немає.

Читайте також: Командира артилерійського катера "Скадовськ" судитимуть за завдані збитки в 1,36 млн грн, - військова прокуратура

Автор: 

боєприпаси (2339) вибух (4596) оборона (4881) Донецька область (9395) Військова прокуратура (722)
Топ коментарі
+13
Та шош такоє?
Шо, хіба це не Порошенко взірвав ?
То ви, ще скажете, що він і брата не вбив?
показати весь коментар
30.12.2020 20:08 Відповісти
+10
Это когда Порох убил своего первого брата, он поджог траву возле военных складов, что бы скрыть содеянное..
Истинно говорю!.. Все бабки на лавочке возле Банковой об этом шепчутся..
показати весь коментар
30.12.2020 20:12 Відповісти
+6
и совершил он это посредством украденного у армии беспилотника, сам при этом находясь в Липецке
показати весь коментар
30.12.2020 20:32 Відповісти
Як це не вбив? Вбив. І з'їв. І прикривався румунським пашпортом дубінського))
показати весь коментар
30.12.2020 20:13 Відповісти
Соя, бери вище: пожежі на артскладах зміцнили обороноздатність української армії та мали виключно позитивний ефект на національну безпеку і оборону. Мововірна армія, потужна рИформа і т.д. по молитовнику соєрижних сектантів.
показати весь коментар
30.12.2020 20:19 Відповісти
Ти про карамельки забыл...
показати весь коментар
30.12.2020 20:24 Відповісти
Гельмінт соєвий, ти часом не забув проспівати передвиборчі слогани твого соєвого боха перед сном? Бо твій конкурент з полірування шоколадного заду язиком щовечора волає гімн Баризі про мововірна армію. Ти гірший від нього?
показати весь коментар
30.12.2020 20:29 Відповісти
Малахольный, статья про то, шо то не Порох виноват, а командир части.

Ты читать умеешь ?
показати весь коментар
30.12.2020 20:33 Відповісти
воно дебільне! воно но те що читати не вміє, воно постійно сереться від відомого призвіща
показати весь коментар
30.12.2020 20:38 Відповісти
Мені дуже важлива думка вальцманутого недоумка
показати весь коментар
30.12.2020 20:45 Відповісти
ага, я бачу )))) "я біжала за вами 3 квартала, щоб сказати, як ви мені байдужі"!
тупло, дивись не зламай копита!
показати весь коментар
30.12.2020 20:54 Відповісти
Акакже. Нєуінауат! Наґрадіть і паставіть памятнікЪ!
показати весь коментар
30.12.2020 20:47 Відповісти
а американские военные склады Обама взрывал ?

а японские кто ?

боюсь даже спросить, кто взорвал кацапские склады.

тоже Порох ?
показати весь коментар
30.12.2020 21:42 Відповісти
😀 Шо, Барига і досі спокою не дає? Це добре...
Отже Барига - вартий мужик!
показати весь коментар
30.12.2020 22:36 Відповісти
"Какетаааниипоорах? Нимооожитбьіьіьіть! Всееежиизнаают!!!"
показати весь коментар
30.12.2020 20:23 Відповісти
Двумя з половиной неделей раньше прогривели артсклады в Калиновке Винницкая обл.
Муженко(начшиаба) сказал шо это были "космические корабли пришельцев". Не мог и этого командира отмазать?
показати весь коментар
30.12.2020 20:48 Відповісти
Екскомандира військової частини підозрюють в халатності, що призвела до вибухів на артскладах на Донеччині в 2017 році, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7992
показати весь коментар
30.12.2020 21:17 Відповісти
Так то ж не те склады, то так пару сараев снесло,
показати весь коментар
30.12.2020 22:34 Відповісти
За Балаклею и т. д. никто и не вспомнит .
показати весь коментар
30.12.2020 20:38 Відповісти
То фсьо папєрєднікі вінавати.
показати весь коментар
30.12.2020 20:49 Відповісти
Слава Богу , што больше такого нєту .
показати весь коментар
30.12.2020 21:03 Відповісти
НУ И ПРО АРТСКЛАДЫ. С УХОДОМ ПОРАШЕНКИ И ЕГО КОМАНДЫ ОТ КОРЫТА В УКРАИНЕ ПЕРЕСТАЛИ ВЗРЫВАТЬСЯ АРТСКЛАДЫ. 19-20 ГОДЫ И НЕОДНОГО ВЗОРВАНОГО СКЛАДА.
СОВПАДЕНИЕ?????? КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА. ДУМАЙТЕ.
показати весь коментар
30.12.2020 20:41 Відповісти
caps lock отключи .
показати весь коментар
30.12.2020 21:06 Відповісти
ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ ШО ЭТО НЕ ТАК. 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
30.12.2020 21:34 Відповісти
А остальные? Этот случай еще самый мелкий был, там вроде горела сухая трава и до складов огонь добрался.
показати весь коментар
30.12.2020 20:57 Відповісти
в то время там в карауле должен бы , стоять зеля или лысый, а они сдезертировали
показати весь коментар
30.12.2020 21:32 Відповісти
Командира (бывшего) 56 омпбр, начнут затаскивать.
Не позавидуешь ПСС.
показати весь коментар
30.12.2020 23:44 Відповісти
 
 