Екскомандира військової частини підозрюють у недбалості, що призвела до вибухів на артскладах на Донеччині в 2017 році, - прокуратура

Екскомандиру однієї з військових частин в Донецькій області повідомлено про підозру у справі про пожежу та вибухи на польовому артилерійському складі військової частини в селі Новоянисоль Нікольського району Донецької області 22-23 вересня 2017 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Підозру висунуто за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби в умовах особливого періоду, яке призвело до тяжких наслідків (ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України).

"За даними слідства, колишній командир військової частини не забезпечив пожежну безпеку ввіреного польового артилерійського складу. Тому 22 вересня 2017 року з'явилася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів на складі військової частини ... Внаслідок недбалого ставлення екскомандиром до військової служби державі і цивільному населенню завдано понад 121 млн грн збитків", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, о 15:40 22 вересня 2017 року поблизу с.Новоянисоль на території тимчасового сховища боєприпасів військової частини Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. О 5:47 23 вересня пожежу було ліквідовано, після чого до 25 вересня велися роботи з вилучення вибухонебезпечних предметів на площі 42 га. Жертв і постраждалих немає.

