Справу про найбільший в історії України хабар Злочевського в $5 млн зобов'язали передати з НАБУ в СБУ
Печерський районний суд зобов'язав Офіс генпрокурора передати з Національного антикорупційного бюро в Службу безпеки України розслідування справи про найбільший в історії України хабар.
Про це пресслужба НАБУ повідомляє на сторінці Агентства в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Печерський райсуд столиці задовільнив скаргу сторони захисту та зобов’язав генпрокурора визначити нову підслідність у провадженні щодо спроби підкупу за 5 млн дол. США керівництва НАБУ та САП, аби ті закрили справу за підозрою ексміністра екології", - сказано в повідомленні.
В НАБУ зауважили, що розслідування у цій справі було завершено ще на початку грудня, і після ознайомлення з матеріалами її мали скерувати до Вищого антикорупційного суду.
"Судове рішення Печерський райсуд ухвалив із порушенням підсудності, без участі прокурора САП, текст вказаної ухвали до САП не надходив, його не має також і в Єдиному державному реєстрі судових рішень", - підкреслили в НАБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення про передачу справи, найближчим часом має відбутися апеляційний розгляд.
"Наголошуємо, що такі рішення суду, як і виконання його керівництвом Генпрокуратури, є незаконними, оскільки закон прямо забороняє передавати справи НАБУ до інших органів досудового розслідування", - підсумували в НАБУ.
Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).
Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.
У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.
