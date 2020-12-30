УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9078 відвідувачів онлайн
Новини
10 791 52

Справу про найбільший в історії України хабар Злочевського в $5 млн зобов'язали передати з НАБУ в СБУ

Справу про найбільший в історії України хабар Злочевського в $5 млн зобов'язали передати з НАБУ в СБУ

Печерський районний суд зобов'язав Офіс генпрокурора передати з Національного антикорупційного бюро в Службу безпеки України розслідування справи про найбільший в історії України хабар.

Про це пресслужба НАБУ повідомляє на сторінці Агентства в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Печерський райсуд столиці задовільнив скаргу сторони захисту та зобов’язав генпрокурора визначити нову підслідність у провадженні щодо спроби підкупу за 5 млн дол. США керівництва НАБУ та САП, аби ті закрили справу за підозрою ексміністра екології", - сказано в повідомленні.

В НАБУ зауважили, що розслідування у цій справі було завершено ще на початку грудня, і після ознайомлення з матеріалами її мали скерувати до Вищого антикорупційного суду.

"Судове рішення Печерський райсуд ухвалив із порушенням підсудності, без участі прокурора САП, текст вказаної ухвали до САП не надходив, його не має також і в Єдиному державному реєстрі судових рішень", - підкреслили в НАБУ.

Читайте також: Агент НАБУ Шевченко: Вивчено кожну купюру з $6 млн хабаря Злочевського, перевірено кожен запис, голоси визнані ідентичними

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення про передачу справи, найближчим часом має відбутися апеляційний розгляд.

"Наголошуємо, що такі рішення суду, як і виконання його керівництвом Генпрокуратури, є незаконними, оскільки закон прямо забороняє передавати справи НАБУ до інших органів досудового розслідування", - підсумували в НАБУ.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захист Злочевського оскаржив постанову про його розшук

Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.

Справу про найбільший в історії України хабар Злочевського в $5 млн зобовязали передати з НАБУ в СБУ 01

Автор: 

НАБУ (5435) хабар (4776) Злочевський Микола (209) СБУ (13276) суд (11820) Офіс Генпрокурора (3401)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Тобто, зебільйо творить януковський бєспрєдєл.
показати весь коментар
30.12.2020 20:13 Відповісти
+14
Це ж маладиє риганали. Продолжатєлі їхніх традицій.
показати весь коментар
30.12.2020 20:15 Відповісти
+11
Кого не выбирай , а цены на газ , воду и электричество растут . При абсолютно африканских доходах и в условиях Ковида .
Это говорит о том , что власть не хочет щемить зажравшихся аллигаторхов и чиновничьё , а пытается вновь и вновь ограбить собственный народ , нихера ему не давая .
Это суть событий . А всё остальное - мишура и обман .
показати весь коментар
30.12.2020 20:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто, зебільйо творить януковський бєспрєдєл.
показати весь коментар
30.12.2020 20:13 Відповісти
Це ж маладиє риганали. Продолжатєлі їхніх традицій.
показати весь коментар
30.12.2020 20:15 Відповісти
Младорыги. К примеру Разумков, сынуля рыговского членососа, которому папаня дал старт в политике.
показати весь коментар
30.12.2020 20:50 Відповісти
конечно, ведь коля - хороший парень, а его работничек хантер - просто лучший.
показати весь коментар
30.12.2020 20:24 Відповісти
А то.. Борцун с коррупцией и адвокат "чортей" в одном лице.
Зеленый хамелеоша.
показати весь коментар
30.12.2020 20:37 Відповісти
Он як Чекалкін цю схему гарно розписав.
ЗЕнедоумок там не останнє лай..но, з корупцією воно бореться падло брехливе.
Буде цікаво, але зебобіки цього не ніколи не втямлять, вони "я єму вєрю".
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5810664378959767&id=365125280180398
показати весь коментар
30.12.2020 21:22 Відповісти
Понятно, что дела из НАБУ передаются чтобы за взятку их развалить..
Но когда преступников Зеленского, Баканова, Венедиктову изгонят из страны, эти дела будут возобновлены, и преступник Злочевский и его посредники будут покараны!
показати весь коментар
30.12.2020 20:17 Відповісти
Кого не выбирай , а цены на газ , воду и электричество растут . При абсолютно африканских доходах и в условиях Ковида .
Это говорит о том , что власть не хочет щемить зажравшихся аллигаторхов и чиновничьё , а пытается вновь и вновь ограбить собственный народ , нихера ему не давая .
Это суть событий . А всё остальное - мишура и обман .
показати весь коментар
30.12.2020 20:17 Відповісти
Нужна кровавая революция и методы ВЧК, иначе - никак.
показати весь коментар
30.12.2020 20:30 Відповісти
Зима придет - отмазывать будем.
показати весь коментар
30.12.2020 20:18 Відповісти
А тем временем клоун пошел охотиться на кабана.
показати весь коментар
30.12.2020 20:20 Відповісти
Пошли в разнос=) Вова, ты, дурилка картонная, даже не представляешь, что с тобой, дураком, Байден сделает=)))
показати весь коментар
30.12.2020 20:22 Відповісти
Зеленский будет сидеть! И тут без вариантов... Не важно, за слив "вагнеровцев", злочевских или тартаровых... за мародерство во время пандемии или за распил бюджета на асфальте... но этот зеленый клоп сядет.
показати весь коментар
30.12.2020 20:23 Відповісти
Дело о крупнейшей в истории Украины взятке Злочевского в $5 млн обязали передать от НАБУ в СБУ - Цензор.НЕТ 2502
показати весь коментар
30.12.2020 20:28 Відповісти
Пора 95 кварталу дать последнюю гастроль для гильотины на Республиканском стадионе
показати весь коментар
30.12.2020 20:33 Відповісти
Следующим презедентом Украины будет мертветчук - никогда членограй сидеть не будет. Много завязано на приход кума ввз к власти - украинцам похрен их страна.
показати весь коментар
30.12.2020 21:31 Відповісти
https://socportal.info/ru/news/vladimir-zelenskii-uzhe-nachal-poluchat-novogodnie-podarki/ Владимир Зеленский уже начал получать новогодние подарки , кто то с чиновников подарил лошадь и маленького бычка
показати весь коментар
30.12.2020 20:25 Відповісти
Почалось як з Трампом він там помилування своїм поплічникам роздає )) Так і Вазелин Ко. роздає в СБУ від НАБУ ))) Свято наближається Свято наближається ... Падонки!
показати весь коментар
30.12.2020 20:26 Відповісти
у коли, хорошего парня, внешность опереточного злодея.
показати весь коментар
30.12.2020 20:26 Відповісти
Вроде было $6 млн...
показати весь коментар
30.12.2020 20:28 Відповісти
От же ж, рассекретил гостайну.
показати весь коментар
30.12.2020 21:32 Відповісти
Пам'ятаєте ОАСК, "плівки вовка"? Так оце воно і є. Державний переворот під керівництвом портнова в спайці з презЕдентом та його ОПою.
показати весь коментар
30.12.2020 20:29 Відповісти
Бу га га. Вот пусть вместо сороса де6ньги у фсбу попросят ☝😷
показати весь коментар
30.12.2020 20:29 Відповісти
"доить" злочевского понравилось не только бывшим, но и нынешним?!)))))))))))))))
показати весь коментар
30.12.2020 20:30 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3201885/supervzyatka_v_6_millionov_kto_pomogal_vzyatochnikam_v_op_gpu_i_dostal_kesh
показати весь коментар
30.12.2020 20:31 Відповісти
За Порошенко голосовала вся украинская элита. Это люди, которые не пропадут при любой власти ибо такому характеру свойственно развиваются двигаясь вперед забыв про совок и сталинские репрессии. За Зеленского голосовали те, кому при любой власти будет плохо хоть деньгами их засыпь, хоть в нищету посади ибо к любым деньгам нужны мозги, а не желудок вместо мозгов.
показати весь коментар
30.12.2020 20:32 Відповісти
Какое вообще отношение СБУ имеет к коррупционным делам, неужели уже никакой угрозы безопасности страны больше нет и сбушники маются от безделья.
показати весь коментар
30.12.2020 20:32 Відповісти
Ето не кошерно.
показати весь коментар
30.12.2020 20:34 Відповісти
Хоть одно падло ворующее у своего народа, выделило из своего кармана хотя бы что нибудь для своего народа?
показати весь коментар
30.12.2020 20:34 Відповісти
Мы же капитализм строим, а не богадельню!
показати весь коментар
30.12.2020 20:36 Відповісти
Ей жить негде, нужно на дом заработать...
показати весь коментар
30.12.2020 20:46 Відповісти
Прокурорша харьковского уезда сливает всех и все за небольшую мзду .
показати весь коментар
30.12.2020 20:39 Відповісти
Так уж и крупнейшая взятка в истории Украины? Не может быть! А, взятки от Ахметова и Фирташа и Коломойского нашим трахнутым президентам? Кто считает, что клоун без ума и знаний, с кривой рожей и хрипатым тембром без бабла мог своими деньгами проплатить этот масштабный проект- подкуп избирателей, чтобы стать главной обезьяной на этой территории? Конечно, нет.
показати весь коментар
30.12.2020 20:42 Відповісти
Мова йде про хабар, щодо якого є докази, що отримані законним шляхом і можуть бути доведені до суду. Що отримав Зеленський за своє "президентство" наразі невідомо. Чи дізнаємось, і чи дійде така справа до суду - не факт.
показати весь коментар
30.12.2020 20:50 Відповісти
Начались неприкрытые заработки... чувствуют не долго осталось. Все убегут а не Лох останется. Будет на кого все повесить.
показати весь коментар
30.12.2020 20:42 Відповісти
Дело о крупнейшей в истории Украины взятке Злочевского в $5 млн обязали передать от НАБУ в СБУ - Цензор.НЕТ 5704
показати весь коментар
30.12.2020 20:52 Відповісти
Какой то Печерский суд бессмертный,несгораемый....
показати весь коментар
30.12.2020 20:58 Відповісти
Зеленський продовжує руйнувати країну. А українці йому рейтинги ліплять. То хто дурний, панове?
показати весь коментар
30.12.2020 21:00 Відповісти
Таке відчуття, що Зе пора вже вішати за яйця. Правда в тому що тих яєуь немає!
показати весь коментар
30.12.2020 21:04 Відповісти
Кернес в гробу крутиться от потєрянних можливостей при Вовчиній владі
показати весь коментар
30.12.2020 21:11 Відповісти
За петю гепа голосовал и крутился при нем сыр в масле.
показати весь коментар
30.12.2020 21:21 Відповісти
то хоч в маслі було а зараз у такому гівніііі ще й зеленому _ГИДОТА
показати весь коментар
30.12.2020 21:26 Відповісти
Ну борьба с коррупцией разгорелась не на шутку . Жрите зебобики не обляпайтесь.
показати весь коментар
30.12.2020 21:16 Відповісти
******* цирк продолжается
показати весь коментар
30.12.2020 21:20 Відповісти
На хрена выбирать президентов и депутатов, если печерский и конституционный суды все решают?
показати весь коментар
30.12.2020 21:24 Відповісти
все, відкупився.
показати весь коментар
30.12.2020 21:29 Відповісти
не за горами дело о рашистских лярдах ,для "зе слуг в Украине" ибо то,что они творят с Украиной,без рашистской зелени не обходится
показати весь коментар
30.12.2020 21:33 Відповісти
Интересно Злочевский кому давал деньги чтобы откупится шмаркле или СБУ ?
показати весь коментар
30.12.2020 22:11 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZUUS08onEBxWry2YoNDoh0j9bwLJYYl9JCVTscjZ1-Uv2n6hVultvsiX_sWqGmkGIo1ViUQOM4LLFVPHXvqxdwnNk5H4sN_iiOyWRAZYVaa8ltOT5IlbOcNxUge72twcAo&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 2 ч. ·

Кто-то решил унизить Украину окончательно и в сопли. Если дело Злочевского передадут на «слитие» в СБУ, то вот-вот можно уже будет начинать извиняться перед папередниками. Похоже, начинается правовой позор не хуже времён петиных смотрящих. Печерско-волчье правосудие цветёт и пахнет!
показати весь коментар
30.12.2020 22:25 Відповісти
Так было же 6 млн. А теперь 5 млн?
показати весь коментар
30.12.2020 22:53 Відповісти
... там (в сбу) это дело и похоронят.... Или у кого-то есть сомнения?
показати весь коментар
30.12.2020 23:01 Відповісти
Справу про найбільший в історії України хабар Злочевського в $5 млн зобов'язали передати від НАБУ в СБУ - Цензор.НЕТ 7386
показати весь коментар
31.12.2020 00:20 Відповісти
 
 