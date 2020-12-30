Окупанти пообіцяли жителям Сімферополя і Ялти цілодобове водопостачання 31 грудня та 1 січня

Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов оголосив, що 31 грудня і 1 січня жителі Сімферополя і Ялти отримуватимуть воду цілодобово.

Про це він сказав 30 грудня на нараді з ФЦП, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"31 грудня та 1 січня вода в Сімферополі і Ялті буде без обмежень. Євпаторії завтра, нагадую, мають дати гарячу воду", - заявив Аксьонов.

Нагадаємо, з півночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

17 грудня жителям Ялти почали подавати воду з озера Могабі. Влада повідомляла, що планують використовувати водоспади на півдні Криму як додаткові джерел для забезпечення жителів міста водою.

