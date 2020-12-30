УКР
Окупанти пообіцяли жителям Сімферополя і Ялти цілодобове водопостачання 31 грудня та 1 січня

Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов оголосив, що 31 грудня і 1 січня жителі Сімферополя і Ялти отримуватимуть воду цілодобово.

Про це він сказав 30 грудня на нараді з ФЦП, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"31 грудня та 1 січня вода в Сімферополі і Ялті буде без обмежень. Євпаторії завтра, нагадую, мають дати гарячу воду", - заявив Аксьонов.

Читайте також: Російський "куратор" Криму Хуснуллін: У нас триває цілодобова робота з пошуку води, робимо ставку на буріння

Нагадаємо, з півночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

Читайте також: Окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

17 грудня жителям Ялти почали подавати воду з озера Могабі. Влада повідомляла, що планують використовувати водоспади на півдні Криму як додаткові джерел для забезпечення жителів міста водою.

Читайте також: Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк

Да. Вода круглые сутки для крысчан теперь только по праздникам. Завтра ночью жопы моют все.
30.12.2020 20:56 Відповісти
30.12.2020 20:54 Відповісти
31-го та 1-го місячну норму? А далі?
"Нада патірпєть да лєта!"?
30.12.2020 20:57 Відповісти
30.12.2020 20:54 Відповісти
А камней с неба не обещали?
30.12.2020 21:23 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2020 07:34 Відповісти
Вода вместо "шампанского". По большим праздникам.
30.12.2020 20:55 Відповісти
Почуствуйте что потеряли.
30.12.2020 20:55 Відповісти
30.12.2020 20:56 Відповісти
Угу.А послезавтра даже говно смыть нечем будет.Руцкий мир.Всё как хотели.
30.12.2020 21:01 Відповісти
Нехай крисчанє на весь рік нап"ються як герблюди,а потім тільки каміння.
30.12.2020 20:56 Відповісти
Немытые хоть жопы помоют, а-то скоро к ковиду холера с чумой добавится.
30.12.2020 20:56 Відповісти
31-го та 1-го місячну норму? А далі?
"Нада патірпєть да лєта!"?
30.12.2020 20:57 Відповісти
Зачем им терпеть до лета? Будут желтый снег топить )))
30.12.2020 20:59 Відповісти
Они не против, так нету снега.
30.12.2020 21:32 Відповісти
Оце свято. А вже на Водохреща - ніт.
Далі - всім ходити митись до моря.
30.12.2020 20:58 Відповісти
Вот у них праздник !! Покруче Нового года
30.12.2020 20:58 Відповісти
"Води нет,но ви держитесь!"-почти по Медведеву !!!))))
30.12.2020 20:59 Відповісти
А потом "держателя нет, но вы... Но вы поняли."))
31.12.2020 10:26 Відповісти
т.е вода будет у тех, у кого батареи...подключены
30.12.2020 21:00 Відповісти
Уринотерапия-очччень пользительная вешчь !!))))
30.12.2020 21:00 Відповісти
30.12.2020 21:02 Відповісти
30.12.2020 21:07 Відповісти
30.12.2020 21:08 Відповісти
Я считаю, что ради этого надо было ходить на тот "референдум". Айда прорыв, айда счастье-то подвалило какое. Аж цельных два дня (!!!) водичка в кране будет.
30.12.2020 21:10 Відповісти
даже если дадут, то всё равно это чмо не отмоется.
30.12.2020 21:12 Відповісти
Крым таки стал витриной русского мира.
Туристов нет, со светом проблемы, а вода подается круглосуточно только по праздникам.
Вот она настоящая россия.
А крысяне думали, что они будут жить как в москве, но москва не россия, а государство в государстве.
30.12.2020 21:12 Відповісти
основная масса думала что будут жить при кацапских зарплатах на украинских ценах.. а тут об них кацапы лапти вытерли.. проблемы как ком ... не сиделось на жопе ровно .. оказалось что они в пуп кацапам не уперлись.. только как территория... правильно сказала Пушкина с трибуны в думе этой сцыкухе поклонской... Их предала придет время предашь и нас...
31.12.2020 07:46 Відповісти
вода на подмыться и помыться - очень щедро для скрепных!!!))))))))))))))))))))))))))
30.12.2020 21:12 Відповісти
Вода после подмывания пойдет на праздничные скрепные ароматные счи. Аксенов (чы Константинов, запамятовал ужо) же сказал крымчанам убедительно, что им теперь надо изменить свое отношение к воде.
30.12.2020 21:39 Відповісти
Наверное на следующий год так будут запасаться водой, что даже после мытья её сохранят.
31.12.2020 10:29 Відповісти
Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой. Типо квеста где тазики с водой расставлены по городу где можно подмыться и попить?
30.12.2020 21:13 Відповісти
Оце так "щедрість"!!! Дивись за дві доби звикнуть до "роскоші". "Владі криму" треба бути обачнішими, а то ще бунт народ зчинить.
30.12.2020 21:15 Відповісти
зацените подарок на новый год?!))))
30.12.2020 21:16 Відповісти
Вода в кране на НГ только аристократам и дегенератам.
30.12.2020 21:18 Відповісти
30.12.2020 21:22 Відповісти
Дегенератам, которые решили, что будут аристократами.
31.12.2020 10:30 Відповісти
Где марячок? 😮☝
30.12.2020 21:24 Відповісти
30.12.2020 21:26 Відповісти
Вот тост крысманина на Новый Год:
Дадут воды - напьюсь, как скотина !
30.12.2020 21:25 Відповісти
30.12.2020 21:28 Відповісти
Тазики и хомуты в помощь . )) Никогда так не переживал за крымчан , как теперь .
30.12.2020 21:30 Відповісти
Понимаете,
каждый год
31 декабря
мы с друзьями
ходим в баню.
Это у нас такая традиция.
30.12.2020 21:35 Відповісти
крысманин хвастается:
на новый год буду пить воду из батарей
говорят вода - огонь, глитвейн -отдыхает
30.12.2020 21:41 Відповісти
Вот щастье пріваліло!!! Вуссскіе наберіте води на два дня, что б било чем говно слівать после празника!
30.12.2020 21:48 Відповісти
...этауспехящитаю!!!
30.12.2020 21:50 Відповісти
вот это я понимаю . подарок так подарок

а крысчане теперь будут горбы как у верблюдов отращивать что бы перебиваться от праздника до праздника ?
30.12.2020 22:11 Відповісти
Хоч гузна помиють...
30.12.2020 22:25 Відповісти
30.12.2020 22:26 Відповісти
Весело будут в Крыму новый год отмечать!
Вместо шампанского - пресная вода!
30.12.2020 22:40 Відповісти
31.12.2020 00:03 Відповісти
Крысчане мойте жопы , суровые будни наступают....
31.12.2020 00:29 Відповісти
Новый год, "Ирония судьбы, или с легким паром" - пророческий для островитян фильм. Впрочем, как и "остров невезения в Черном море есть". Правда скоро не будет покрыт зеленью.
31.12.2020 08:00 Відповісти
31.12.2020 10:21 Відповісти
 
 