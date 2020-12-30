УКР
Фанатку "ДНР" Чичеріну викликали в поліцію РФ, вона назвала поліцейських "ментобандерівцями". ДОКУМЕНТ

Фанатку

Маргінальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка підтримує окупацію Донбасу і неодноразово давала концерти в Донецьку, отримала повістку до слідчого в Підмосков'ї.

Фото повістки Чичеріна опублікувала в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ. У документі зазначено, що якщо співачка не з'явиться до слідчого добровільно, її можуть доставити примусово.

Повістка викликала у Чичеріної масу емоцій і епітетів на адресу представників силових органів.

"Менти в клінському районі, схоже, зі злочинністю повністю впоралися, тепер працюють на укропських стукачів, викликають на допити і лякають статтями, вже не вперше, замість того, щоб розібратися з наклепниками на місці", - написала Чичеріна.

Читайте також: "Це страшно", - російський актор Панкратов-Чорний поскаржився на бандерівців в аеропорту, які забрали пилочку для нігтів, і запропонував захопити Київ. ВIДЕО

Поліцейських, які виписали повістку, вона обізвала "ментобандерівцями".

На допит Чичеріна не з'явилася - цього дня вона виступала перед російськими "миротворцями" в Нагірному Карабасі.

Фанатку ДНР Чичеріну викликали в поліцію РФ, вона назвала поліцейських ментобандерівцями 01
Фанатку ДНР Чичеріну викликали в поліцію РФ, вона назвала поліцейських ментобандерівцями 02

музика (502) росія (67301) Донбас (22362)
Топ коментарі
+57
=))) В дурдом абизяну
30.12.2020 21:03 Відповісти
30.12.2020 21:03 Відповісти
+56
Она и так живет в дурдоме.На помойке между Украиной и США.
30.12.2020 21:05 Відповісти
30.12.2020 21:05 Відповісти
+30
Фанатку "ДНР" Чичерину вызвали в полицию РФ, она назвала полицейских "ментобандеровцами" - Цензор.НЕТ 3334
30.12.2020 21:17 Відповісти
30.12.2020 21:17 Відповісти
Слава Україні !!!
31.12.2020 07:36 Відповісти
31.12.2020 07:36 Відповісти
мабуть чучуріні біндєравци кожну ніч тризуба в дупла впихують...
31.12.2020 08:07 Відповісти
31.12.2020 08:07 Відповісти
рашка-*********. у тебя там весь биомусор такой прип@зденный?
31.12.2020 09:37 Відповісти
31.12.2020 09:37 Відповісти
ААлооо !. .. Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? . . Всем РАБОТНИКАМ БЫТА , - 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - . Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) , и САНТЕХНИКАМ оленпиады - работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ . -поставьте пожалуста песню=== = 0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . . . . .. . ................ https://uploads.disquscdn.com/images/e05b4c8eadc92b30d720065de3d3092b5ba89a5740cf1175313b98e13246519c.jpg .......... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! ............, а не РУБЛЕЙ !!!, https://uploads.disquscdn.com/images/8f20aae830d5afb567c4b937e4b7d9ec0984c0c57c0b9433bc231615a03db338.jpg / / / https://uploads.disquscdn.com/images/e18106566e7532d7ca4f74781fc2e35f5715ff8d0011600101a08284934e6c6c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0511510b95e962cd2ba1ea5245cf6fd5b057bc2d3a3c4fe0e9179cbdcb794a38.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dd1a2ff9b7a355ca366e746aae31721d10f05853fd8bc68c5fa0f002f605564b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/98564eb6161ca1c0d867a0998634a4f6ee79241f2ec5183e2148568557b9b919.jpg ..
.\
31.12.2020 11:16 Відповісти
31.12.2020 11:16 Відповісти
Героиновая наркоманка совсем с катушек слетела.
31.12.2020 14:30 Відповісти
31.12.2020 14:30 Відповісти
Да вона клепкою давно поїхала.
31.12.2020 17:32 Відповісти
31.12.2020 17:32 Відповісти
