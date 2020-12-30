Фанатку "ДНР" Чичеріну викликали в поліцію РФ, вона назвала поліцейських "ментобандерівцями". ДОКУМЕНТ

Маргінальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка підтримує окупацію Донбасу і неодноразово давала концерти в Донецьку, отримала повістку до слідчого в Підмосков'ї.

Фото повістки Чичеріна опублікувала в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ. У документі зазначено, що якщо співачка не з'явиться до слідчого добровільно, її можуть доставити примусово.

Повістка викликала у Чичеріної масу емоцій і епітетів на адресу представників силових органів.

"Менти в клінському районі, схоже, зі злочинністю повністю впоралися, тепер працюють на укропських стукачів, викликають на допити і лякають статтями, вже не вперше, замість того, щоб розібратися з наклепниками на місці", - написала Чичеріна.

Читайте також: "Це страшно", - російський актор Панкратов-Чорний поскаржився на бандерівців в аеропорту, які забрали пилочку для нігтів, і запропонував захопити Київ. ВIДЕО

Поліцейських, які виписали повістку, вона обізвала "ментобандерівцями".

На допит Чичеріна не з'явилася - цього дня вона виступала перед російськими "миротворцями" в Нагірному Карабасі.



