Операція з затримання "вагнерівців" була санкціонована мною у 2018 році, - Порошенко. ВIДЕО

П'ятий президент України Петро Порошенко зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера".

"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції", - сказав Порошенко в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину - державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорту", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".

Порошенко додав, що судитимуть і вище посадове керівництво Росії.

"Ми маємо посадити на лаву підсудних тих, хто причетний не лише до вбивств українців безпосередньо на полі бою під час окупації (частини Донецької і Луганської областей, – ред.), а й тих, хто був залучений до видачі злочинних наказів", – заявив політик.

За його словами, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.

"Я дуже наполегливо раджу створити тимчасову слідчу комісію і допитати всіх учасників процесу, а також відсторонити негайно тих, хто може впливати на об'єктивність, незалежність і чесність розслідування, яке точно буде проведене", – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

