Операція з затримання "вагнерівців" була санкціонована мною у 2018 році, - Порошенко. ВIДЕО

П'ятий президент України Петро Порошенко зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера".

"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції", - сказав Порошенко в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину - державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорту", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".

Порошенко додав, що судитимуть і вище посадове керівництво Росії.

"Ми маємо посадити на лаву підсудних тих, хто причетний не лише до вбивств українців безпосередньо на полі бою під час окупації (частини Донецької і Луганської областей, – ред.), а й тих, хто був залучений до видачі злочинних наказів", – заявив політик.

За його словами, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.

"Я дуже наполегливо раджу створити тимчасову слідчу комісію і допитати всіх учасників процесу, а також відсторонити негайно тих, хто може впливати на об'єктивність, незалежність і чесність розслідування, яке точно буде проведене", – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

+85
бубочці під ялиночку у Гуті подаруночок
показати весь коментар
30.12.2020 21:41 Відповісти
+77
пердаки у зебилов запылали)
https://espreso.tv/news/2020/12/30/*********************************************************************************************************************

Порошенко очолив рейтинг найвпливовіших українців за версією читачів "Фокуса", Зеленський - на 10-му місці
показати весь коментар
30.12.2020 21:52 Відповісти
+72
Гетьман знает, когда молчать, а когда нет.
Раз зебилам плохо - значит, Гетьман попал в яблочко.
показати весь коментар
30.12.2020 22:03 Відповісти
Порох санкционировал операцию против кацапов.
ЗЕ слил эту операцию кацапам.

Кто-то удивлен?
показати весь коментар
31.12.2020 12:04 Відповісти
Только человек с соей вместо мозгов может поверить что в 2018 можно санкционировать операцию которую удалось почти удалось провернуть только в 2020 да и то благодаря стечению обстоятельств о которых в 2018 знать никак не могли.
показати весь коментар
31.12.2020 12:27 Відповісти
на суде над предателем Зеленским свидетели все расскажут как было
показати весь коментар
31.12.2020 13:33 Відповісти
Вобще-то такие вещи протоколируются. Так что над ЗЕ висит реальное обвинение в госизмене.
показати весь коментар
31.12.2020 17:12 Відповісти
Він вже не знає що придумати, щоб про нього не забули. От брехло.
показати весь коментар
31.12.2020 12:26 Відповісти
Та даже если правда, что это меняет? Актёры в кино тоже по-настоящему целуются, но от этого происходящее на экране не перестаёт быть игрой.)) В сущности, на то и даётся власть, что бы что-то санкционировать. Присваивание собственного авторства естественным процессам и раздувание «перемог» из закономерностей это лишь одна из технологий пиара.
показати весь коментар
31.12.2020 13:31 Відповісти
Неужели?твоя земразь лично луке звонил,чтоб сорвать -посол в Беларуси
показати весь коментар
31.12.2020 15:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nWw0i95KYy8

.
.
.
.
.

.
.
.
.
!!!!!!!...
показати весь коментар
31.12.2020 12:29 Відповісти
Неожиданно для идиотов земрази оказались предателями. Вот это поворот!
показати весь коментар
31.12.2020 12:38 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2020 14:16 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2020 12:52 Відповісти
які акуратні мишки та пацючки, навіть гівенце за собою прибирають
показати весь коментар
31.12.2020 13:37 Відповісти
Я тебе коньяк отправлю, если этот придурок реально такое брякнет!
показати весь коментар
31.12.2020 13:43 Відповісти
Интересная тенденция. Кацапы как-то навербовали нашего украинского говна и оно теперь українською ламаною мовою старается изображать альтернативную реальность. Вот только качество троллей стало ниже на порядки. Когда-то, когда еще не закрыли форум на ЦЕНЗОРУ.НЕТ, приходилось иметь дело с настоящими ольгинскими волками. Ребята были подготовленные, хорошо в теме, с прекрасными бойцовскими качествами. Их учили хорошему русскому языку, психологии и еще хрен знает чему. Чтобы поставить их на место, приходилось потрудиться. Но потом качество тролля упало, стало скучновато с ними и все перешло в заунывный срач с матюками и тупым гоневом. Нынешний ольгинский наемник настолько баран, что сразу начинает с тупого гонева и не выходит из из этой позиции до момента, пока не получит в табло. А после этого просто уссывается и сливается. Ольгинские, вы же нихрена не заработаете. Тридцать сребренников отработать нужно. Вы не стараетесь, твари, СТАРАЙТЕСЬ!!!
показати весь коментар
31.12.2020 13:42 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2020 14:15 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2020 14:23 Відповісти
Все Зеленский ты попал ,спекся ,ну ты и Поц , Шармута , Бен зона , 😡😡😡
показати весь коментар
31.12.2020 14:24 Відповісти
Я даже не сомневалась.Спасибо,Петр Алексеевич!
показати весь коментар
31.12.2020 15:12 Відповісти
Если такая операция (по захвату) и планировалась,так только под руководством фсб рф для дискредитации Украины.
показати весь коментар
31.12.2020 15:39 Відповісти
Так сывочолый перехитрил ФСБ, он давно санкционировал эту операцию, просто скрывал это. Внедрялся в логово врага

показати весь коментар
31.12.2020 15:52 Відповісти
Даже не сомневаюсь.
показати весь коментар
31.12.2020 15:57 Відповісти
Як кац...апня ненавидить Пороха.
показати весь коментар
31.12.2020 19:57 Відповісти
Тада. Причем в ЦРУ планировалась для дескредитации Украины.

Короче, коЗЕлика после всех зашкваров очень ждут на инаугурации Байдена. Уже прям дорожки расстелили.
показати весь коментар
31.12.2020 17:15 Відповісти
Большего ты выдавить из себя не смог?
показати весь коментар
31.12.2020 18:28 Відповісти
Порох посадив деревце, поливав, ростив, прийшов клоун вирубив та й ще обісрав і сказав це все Порох
Що циркова бурса робе з людиною.
показати весь коментар
31.12.2020 16:30 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2020 16:34 Відповісти
гы-гы
показати весь коментар
31.12.2020 17:11 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2020 17:14 Відповісти
И ведь Байдену Порох скажет то же самое, если уже не сказал.

Так что ЗЕ ждут веселые времена...
показати весь коментар
31.12.2020 17:17 Відповісти
Скажет,если на порог пустят.
показати весь коментар
31.12.2020 18:30 Відповісти
ти сумніваєшся, що Пороха Байден запросив на інавгурацію?
показати весь коментар
31.12.2020 19:32 Відповісти
Напевне вже зараз, придворний розвідник пише виправдання за той самий роковий дзвінок, що мовляв вони, кажучи про вагнеровців, думали за прихильників Рихарда Вагнера.

P.S. Якесь зе-лененьке дуже проситься на інавгурацію до США? Угу… Як раз самий час!
показати весь коментар
31.12.2020 18:12 Відповісти
КС Вові на яйця наступив . Суд в США наклав на БЕніну нерухомість ще й в Огайо! З НОВИМ РОКОМ АФЕРИСТОВИЧІ!
показати весь коментар
31.12.2020 19:38 Відповісти
Украине от этого какая польза? Загребут бабло, недвижимость.... себе, для этого же все и делается. Это как Паша Лазаренко, ну сел в мырыканську тюрягу и что? Все бабло до цента звезднополосатые наперсточники оставили себе. Где деньги, Зин ©
показати весь коментар
31.12.2020 19:51 Відповісти
не мешай порохоботам ощущать перемогу , главное что пеця не у руля и слава богу
показати весь коментар
31.12.2020 19:58 Відповісти
а що він хіба в Україні вже відсудив те бабло, що у нього в штатах забрали. ГОЛОВНЕ ЩО ВЖЕ Й НЕ ВІДСУДИТЬ - бо названо звідки ті гроші...
Але з ким я та про що ?
показати весь коментар
31.12.2020 20:16 Відповісти
Петре Олесійовичу, тут Вову Венедіктова КС-ом опускає, а тут ще Ви з вагнерівцямі... А воно дурне рок-н-рол розучує на фортопійяні - в США зібралось з Кулебою на інавгурацію
показати весь коментар
31.12.2020 20:13 Відповісти
Разве только в чемодане Кулебы проедет. Дипломатическим багажом.
показати весь коментар
01.01.2021 14:33 Відповісти
а что же за пять лет не успел завершить? ах, да, на второй срок себе отложил.
показати весь коментар
31.12.2020 21:13 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2020/12/31/bellingcat-gotuye-rozsliduvannya-a-netflix-znime-hudozhnij-film-pro-spravu-vagnerivcziv-poroshenko/ Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу «вагнерівців» - Порошенко


Спецоперація по затриманню російських бойовиків з ПВК «Вагнер» проводилася в рамках міжнародного військового співробітництва. Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу «Прямий» заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Як відомо, він також зазначив, що у 2018 році як Верховний Головнокомандувач ЗСУ санкціонував цю операцію спецслужб.
«Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення», - повідомив Порошенко.
Він також підтвердив наміри міжнародної мережі Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, провести власне розслідування щодо спецоперації по «вагнерівцям».
«Можу сказати, що я дуже добре знаю методи роботи Bellingcat і я дуже дякую їм за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку ми використали як Україна в справі у Гаазі проти де-факто терористів, які збили літак MH-17. Матеріали Bellingcat були дуже корисні», - нагадав п'ятий Президент.
Порошенко також зазначив, що за його даними необхідні матеріали щодо справи «вагнерівців» вже є у розпорядженні Bellingcat.
«Я раджу тим, хто брав участь в тій нараді, коли була «злита» операція українських розвідників і наших партнерів, хто зашкодив тому, щоб витягнути і отримати найцінніших свідків у злочинах Росії, які допоможуть притягнути військове керівництво РФ до відповідальності, в тому числі в міжнародних судах, - ви зробили велику помилку», - переконаний Порошенко.
«Краще починати співпрацювати зі слідством. Не треба перешкоджати створенню ТСК у Верховній Раді. Єдине, чого ви добилися - ця тема стала цікавою. Ще одну новину я хочу вам сказати: я маю точну інформацію, що всесвітньо відома компанія Netflix буде знімати художній фільм по операції з «вагнерівцями», - повідомив Петро Порошенко.
«Володимире Олександровичу, ви дуже помилилися, коли намагалися стверджувати, що нічого цього не було», - звернувся він до Зеленського.
«Від вас зараз залежить, в якому вигляді там буде представлена Україна, бо паскудити Україну по всьому світу я точно буду намагатися вам не дати», - застеріг п'ятий Президент.
«Це і є державна зрада. І зараз треба встановити коло осіб, які не просто давали вказівки і зливали цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплутати сліди, знищуючи журнали відвідин, знищуючи докази проведення цієї операції», - говорить лідер «Європейської Солідарності».
«Я хочу наголосити, що велика кількість співробітників правоохоронних органів, СБУ, співробітників розвідки готові давати свідчення по цій справі. Тому замовчати це питання не вдасться», - переконаний Порошенко.
показати весь коментар
31.12.2020 21:33 Відповісти
громадянин паРаші з агентурним погонялом буратіно,відомий в Україні,як шмаркля, віслюк і **********,усьо...політичний труп. дЄрьмак також.
показати весь коментар
31.12.2020 21:50 Відповісти
ТРЕВОЖНЫЙ ДИАГНОЗ !!!
У упоротых порохоботов наблюдается массовя посттравматическая деформация сознания в форме катастрофического сужения, развившегося на фоне полученного Порохатым Барыгою грандиозного пенделя на выборах 2019 года, сопровождающегося гиперактивным кататоническим ступором, выраженным острым электоральным дуализмом, в результате которого суженое сознание порохобота ограничено исключительно би-полярным восприятием окружающего мира - для упоротого порохобота в наблюдаемой части Вселенной существует только два варианта: либо Порохатый Барыга Мальдивский, либо ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский.
Порохоботов надо спасать.
показати весь коментар
01.01.2021 14:59 Відповісти
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ТЕХНОГЕННУ КАТАСТРОФУ !!!
На фабриці "Рошен" сталася аварійна розгерметизація чану з лайном, що спричинило масований викид у навколишнє середовище ароматизованих лайном надвеликих льодяників "Рошен" на паличках.
Неконтрольоване масове смоктання порохоботами вищезазначених льодяників "Рошен" з лайном у свою чергу призвело до надмірної агресивної активності упоротих порохоботін.
показати весь коментар
01.01.2021 15:02 Відповісти
Сторінка 8 з 8
 
 