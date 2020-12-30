Головні новини 30 грудня: Татарова не заарештують, Тупицького не пускали на роботу

Татарова не заарештують, Тупицького не пускали на роботу, Хомчак мріє про команду "вперед", Україна отримає китайські вакцини проти коронавірусу, - головні новини України за 30 грудня

Татарова не заарештують

Прокурори відкликали клопотання про арешт заступника голови ОП Олега Татарова із заставою 10 млн гривень, суд задовольнив їхню заяву. В Офісі генпрокурора вважають, що Татаров як і раніше має статус адвоката, а раз так - повідомлення йому про підозру порушує норми КПК. В.о. голови САП Грищук наполягає, що підозра є обґрунтованою.

Тим часом Татаров вирішив стати на шлях боротьби з корупцією та звинуватив у корупційних правопорушеннях члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка. Лещенко у відповідь подякував Татарову за рекламу і розповів, як йому погрожують через заступника голови ОП.

Микитась поки на волі

Суд не зміг обрати запобіжний захід скандальному екскерівникові "Укрбуду" Максиму Микитасю, якого підозрюють у викраденні його власного юриста. Спочатку Микитась не з'явився на засідання, потім поліція не могла його знайти, на друге засідання Микитась прийшов, але його адвокати заявили відвід судді.

Захисники ексзабудовника стверджують, що в його справі можуть бути сфальсифіковані докази: другий обвинувачений - Чернєв - нібито листувався сам із собою з двох телефонів, зімітувавши замовлення на викрадення юриста, а потім одного з абонентів перейменував на "Максим Микитась".

Засідання продовжиться завтра о 9 ранку, розглядатимуть питання відведення судді.

Тупицького не пускали на роботу, криза загострюється

Співробітники управління держохорони намагалися зранку не пустити на роботу відстороненого напередодні від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Потрапити всередину будівлі він зміг, тільки коли на його ім'я виписали пропуск для відвідувачів.

Тим часом криза загострюється: у Конституційному Суді заявили, що указ Зеленського про відсторонення Тупицького є юридично нікчемним, представник президента в КС Веніславський каже, що спецзасідання, яке зібралися проводити в КС - це правовий нігілізм.

Хомчак мріє про команду "вперед"

За словами головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, українським військовим було б легше, якщо б вони отримали команду "вперед".

При цьому Хомчак зазначив, що український народ може бути не готовий до такої війни.

"Ми ... маємо розуміти, що будуть жертви і насамперед - цивільного населення. А оскільки ми знаємо, яка це місцевість, то розуміємо, що буде. Подивіться, як тільки щось трапилося, загинули люди, всі вимагають "голови" винних. То ми готові морально до такої війни? Чи готовий український народ?" - запитав він.

Свіжі рейтинги: Зеленський втрачає підтримку, ОПЗЖ - набирає

Згідно з новим опитуванням від КМІС, рейтинг президента Володимира Зеленського за пів року впав з 37,6% до 27,7%. Серед партій найбільшою підтримкою користується ОПЗЖ з 23,1%, далі йдуть "СН" - 20,9%, "ЄС" - 14,1%, "Батьківщина" - 9,8%, Радикальна партія Ляшка - 6,1%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%.

Україна отримає китайські вакцини від COVID-19

МОЗ уклав контракт про постачання в Україну 1,8 млн доз вакцини Sinovac Biotech - найбільшої китайської компанії з виробництва вакцин. Першу партію в 700 тис. доз поставлять упродовж 30 днів після офіційної реєстрації вакцини в Китаї, вакцини з цієї партії безкоштовно отримають люди з групи ризику.