Тих, що розмістили заяву про неконституційність відсторонення Тупицького на сайті КС, слід притягти до відповідальності, - Офіс президента
Розміщення на офіційному сайті Конституційного суду (КС) висновків і роз'яснень із питань, у яких КС не приймав рішень, є присвоєнням повноважень суду.
Про це йдеться в заяві на facebook-сторінці Офісу президента України, передає Цензор.НЕТ.
"Розміщення таких "висновків" і "роз'яснень" на офіційному сайті суду має на меті свідоме введення в оману суспільства і ЗМІ щодо правової позиції КС. Відповідно, будь-які "заяви", "роз'яснення" і "висновки", розміщені на сайті суду, щодо яких КС не приймав рішень, є юридично нікчемними, а посадові особи, які дали розпорядження на це розміщення, мають бути притягнуті до юридичної, в тому числі - кримінальної відповідальності за привласнення повноважень Конституційного суду", - підкреслюється в заяві.
В Офісі президента зазначили, що закон України "Про Конституційний суд України", Регламент КС і Положення про офіційний вебсайт КС чітко визначають, яка інформація може публікуватися на сайті суду.
"Ні зазначеним вище, ні якимось іншим чинним нормативно-правовим актом України не передбачено можливості розміщення на офіційному сайті Конституційного Суду повідомлення правового департаменту Секретаріату КС, невідомо ким підготовленого і такого, що за своїм змістом є присвоєнням повноважень Конституційного суду правовим департаментом", - заявили в ОП.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.
Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
А это каста наглых взяточников и вредителей Украине
===
Карфаген должен быть разрушен. И никак иначе.
Поза тим, якщо Зеленський змінить склад КС на 100% своїх Венедіктових, тоді він буде мати всі можливості прийняти документи спочатку про повернення донбасу в Україну на москальських умовах. І щоб два рази не вставать - повернення України у московію областями.
Попробуйте ещё рты свои пооткрывать о кокой-то там неконституционности....
А на нас, на народ им глубоко пофиг. И мы молчим в тряпочку. Но зато как клево мы отрыгиваем на президента. Стыдоба