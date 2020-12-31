УКР
Тих, що розмістили заяву про неконституційність відсторонення Тупицького на сайті КС, слід притягти до відповідальності, - Офіс президента

Тих, що розмістили заяву про неконституційність відсторонення Тупицького на сайті КС, слід притягти до відповідальності, - Офіс президента

Розміщення на офіційному сайті Конституційного суду (КС) висновків і роз'яснень із питань, у яких КС не приймав рішень, є присвоєнням повноважень суду.

Про це йдеться в заяві на facebook-сторінці Офісу президента України, передає Цензор.НЕТ.

"Розміщення таких "висновків" і "роз'яснень" на офіційному сайті суду має на меті свідоме введення в оману суспільства і ЗМІ щодо правової позиції КС. Відповідно, будь-які "заяви", "роз'яснення" і "висновки", розміщені на сайті суду, щодо яких КС не приймав рішень, є юридично нікчемними, а посадові особи, які дали розпорядження на це розміщення, мають бути притягнуті до юридичної, в тому числі - кримінальної відповідальності за привласнення повноважень Конституційного суду", - підкреслюється в заяві.

В Офісі президента зазначили, що закон України "Про Конституційний суд України", Регламент КС і Положення про офіційний вебсайт КС чітко визначають, яка інформація може публікуватися на сайті суду.

"Ні зазначеним вище, ні якимось іншим чинним нормативно-правовим актом України не передбачено можливості розміщення на офіційному сайті Конституційного Суду повідомлення правового департаменту Секретаріату КС, невідомо ким підготовленого і такого, що за своїм змістом є присвоєнням повноважень Конституційного суду правовим департаментом", - заявили в ОП.

Читайте також: Відсторонення президентом глави КС Тупицького відповідає вимогам законодавства, - Офіс Генпрокурора

Тих, що розмістили заяву про неконституційність відсторонення Тупицького на сайті КС, слід притягти до відповідальності, - Офіс президента 01

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проведення спецзасідання КС - це правовий нігілізм, - представник Зеленського в Суді Веніславський

Топ коментарі
+27
Я поздоровляю всіх покидьків, хто голосував за цю зелену мразоту "па приколу". Знищать країну вам на радість!!!
показати весь коментар
30.12.2020 22:23 Відповісти
+24
размещение информации на сайте-это присвоение полномочий?
полномочия суда-это его решения...а не буквы на сайте.
опять йурысты мамкины в лужу пукнули
показати весь коментар
30.12.2020 22:23 Відповісти
+18
1 ОП не имеет права указивать (давить) на силовиков, это преступление. 2 судя по заявлению КС, нары нужно готовить вам казлам, вместе с вашим янелохом оманским. 3 я не за Тупицкого. еслиб вы подохли вместе с ним я был бы вам очень признателен.
показати весь коментар
30.12.2020 22:31 Відповісти
Вы не ответили на мой вопрос - Вы лично довели хоть одно судебное дело до Верховного суда? Уверена, что нет 😀 Потому и относитесь так лояльно к судьям .
А это каста наглых взяточников и вредителей Украине
показати весь коментар
02.01.2021 06:08 Відповісти
Нет. У меня не было необходимости судиться. Я не отношусь лояльно к судьям. Их нужно менять. Нужна реформа лет так на 10 - быстрее не получится. Но клоуны сейчас предлагают не реформу. Они хотят снять чужих судей и поставить 100% своих. Учитывая все их назначения, я выступаю против этого. Кстати, Вы наверное пропустили, кого шуты хотели посадить на вакантные места в КС? Уж лучше плохие судьи, чем полный беспредел. Что в этом моменте Вам не понятно? Если зеленая плесень получит карманный КС, то никто им не помешает пропихнуть федерализацию Украины, отмену курса на ЕС и НАТО и т.п. Кто их остановит?
показати весь коментар
02.01.2021 09:28 Відповісти
КС, хоть и плохой, но противовес.
===
Карфаген должен быть разрушен. И никак иначе.
показати весь коментар
31.12.2020 11:32 Відповісти
КС не видає власних документів, а оцінює ті, що видали інші органи державної влади.
Поза тим, якщо Зеленський змінить склад КС на 100% своїх Венедіктових, тоді він буде мати всі можливості прийняти документи спочатку про повернення донбасу в Україну на москальських умовах. І щоб два рази не вставать - повернення України у московію областями.
показати весь коментар
31.12.2020 00:06 Відповісти
Не меліть дурниць. Це, швидше Зеля з "вовками" (із ОАСК) таке може утнути. Бені гроші за банк заплатити, вступити до РФ і т.і.
показати весь коментар
31.12.2020 00:35 Відповісти
Какие в охвисе грозные там все, прямо ужас ! Может еще по примеру ху"ла запретить Ютуб , Фейсбук и т.д.? Эта войнушка становится все азартнее. Пора попкорном запасаться
показати весь коментар
30.12.2020 23:38 Відповісти
Признаться, по сей день сложно понять : ху из Офис президента? Как толковать "в офисе президента считают,.. пологают,.. требуют..." Типа, менеджеры офиса руководят страной?.. Спасибо, зебилье, вы сделали Украину....
показати весь коментар
31.12.2020 00:15 Відповісти
Угу. Так скоро за пости на Цензорі чи у Фейсбуку зелені захочуть притягати до відповідальності ... Ну, як Білорусі та Раші
показати весь коментар
31.12.2020 00:24 Відповісти
Ну, Конституційний суд, як я розумію в Конституції прописаний, а от що за контора Офіс Президента, де ця контора прописана? Вони ж навіть не на державній службі.
показати весь коментар
31.12.2020 00:28 Відповісти
В США теж президент Трамп назначив за квотою, своїх суддів, яких затвердив Конгрес США і судям до дупи став, і президент , і Конгрес, бо їх призначають пожиттєво без права їх відсторонення, Судді там мають дуже великі заплати і виконують не забаганки Трампа, а виключно Закони і Конституцію США. Дональд хотів щось там навязать, його послали на XYZ. Зеленський не може знятиі суддю згідно Конституції тому від є узурпатор. А от його контора є неконституційна.
показати весь коментар
31.12.2020 06:13 Відповісти
Узурпация власти в чистом виде.
Попробуйте ещё рты свои пооткрывать о кокой-то там неконституционности....
показати весь коментар
31.12.2020 07:46 Відповісти
Типичная рейдерская попытка узурпации власти по лекалам 90-х годов. КС если дал разъяснение, то состава преступления нет. КС обязан давать разъяснение, по статьям Конституции. И народ должен иметь возможность ознакомится с ними. Конституция для всех!!!!! Её никто не имеет право нарушать!!!!! Указ президента-это вмешательство в работу КС суда. Факт совершения преступления очевиден. Доверия к государственным институтам никогда у народа не было ,а с приходом слуг эти институты разрушаются с одной лишь целью-узурпировать власть.
показати весь коментар
31.12.2020 12:13 Відповісти
Значит,свора КС, состоящая из знакомых, родственников,назначенных по квотам янека,пороха пожизнено будет грабить, прталкивать рашку, за бабки принимать "нужные" решения и управы на них нет?
А на нас, на народ им глубоко пофиг. И мы молчим в тряпочку. Но зато как клево мы отрыгиваем на президента. Стыдоба
показати весь коментар
31.12.2020 12:19 Відповісти
А Конституцию перед своими высерами пробовал читать? Некоторым помогает. Сейчас уже 3 вакантных места вроде как в КС. Кто мешает назначить судей. А еще через полгода-год еще часть судей уйдет. В том числе и Тупицкий. Они там не на постоянной основе, прикинь? В чем проблема? Подходящих кандидатур нет?
показати весь коментар
01.01.2021 21:30 Відповісти
Всех, кто не согласен с тезисом, что Шмаркля величайший лидер всех времен и народов следует судить скоро и со всей строгостью революционных законов.
показати весь коментар
31.12.2020 13:03 Відповісти
А 1937 год не за горами. Кто говорил, что шмаркля не узурпатор ?
показати весь коментар
31.12.2020 17:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 