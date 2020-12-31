Тих, що розмістили заяву про неконституційність відсторонення Тупицького на сайті КС, слід притягти до відповідальності, - Офіс президента

Розміщення на офіційному сайті Конституційного суду (КС) висновків і роз'яснень із питань, у яких КС не приймав рішень, є присвоєнням повноважень суду.

Про це йдеться в заяві на facebook-сторінці Офісу президента України.

"Розміщення таких "висновків" і "роз'яснень" на офіційному сайті суду має на меті свідоме введення в оману суспільства і ЗМІ щодо правової позиції КС. Відповідно, будь-які "заяви", "роз'яснення" і "висновки", розміщені на сайті суду, щодо яких КС не приймав рішень, є юридично нікчемними, а посадові особи, які дали розпорядження на це розміщення, мають бути притягнуті до юридичної, в тому числі - кримінальної відповідальності за привласнення повноважень Конституційного суду", - підкреслюється в заяві.

В Офісі президента зазначили, що закон України "Про Конституційний суд України", Регламент КС і Положення про офіційний вебсайт КС чітко визначають, яка інформація може публікуватися на сайті суду.

"Ні зазначеним вище, ні якимось іншим чинним нормативно-правовим актом України не передбачено можливості розміщення на офіційному сайті Конституційного Суду повідомлення правового департаменту Секретаріату КС, невідомо ким підготовленого і такого, що за своїм змістом є присвоєнням повноважень Конституційного суду правовим департаментом", - заявили в ОП.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

