Відсторонення президентом глави КС Тупицького відповідає вимогам законодавства, - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора заявив, що відсторонення президентом України від посади судді Конституційного Суду Олександра Тупицького відбулося згідно з чинним законодавством .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Позиція Правового департаменту Секретаріату КСУ з приводу того, що положення ч. 3 ст. 154 Кримінального процесуального кодексу України не поширюються на суддів Конституційного Суду України і не можуть бути застосовані до них - необґрунтована. Законодавство України потрібно застосовувати комплексно з урахуванням його бланкетних норм, які містяться у профільних кодексах та спеціальних законах", - говориться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зауважили, що нормативи, що стосуються припинення повноважень судді КС чи звільнення судді КС з посади не охоплюють питання тимчасового відсторонення судді КС у зв’язку із набуттям ним статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення.

Читайте також: Невизнання КС відсторонення Тупицького - це дика ситуація, - "слуга народу" Совгиря

"Відсторонення від посади є одним із інститутів кримінального судочинства, що закріплений у системі заходів забезпечення кримінального провадження (п.п. 4, 4-1 ч. 2 ст. 131 КПК Кримінального процесуального кодексу України), зокрема, у главі 14 Кримінального процесуального кодексу України. Порядок застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади містить як загальні норми (ст.ст. 154, 155, 156, 157, 158), так і спеціальні, які стосуються суддів (ст. 155-1), а також осіб, що призначаються Президентом України (ч. 3 ст. 154)", - зазначили в Офісі генпрокурора.

При цьому гарантії незалежності суддів КС, у тому числі під час здійснення відносно них кримінального провадження, передбачені у Конституції України, Законі України "Про Конституційний Суд України" та КПК України.

"У зв’язку з цим президент України, розглянувши клопотання в.о. генерального прокурора про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України, прийняв законний Указ у відповідності до вимог чинного законодавства України", - підкреслюється в роз'ясненні.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проведення спецзасідання КС - це правовий нігілізм, - представник Зеленського в Суді Веніславський