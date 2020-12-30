Відсторонення президентом глави КС Тупицького відповідає вимогам законодавства, - Офіс генпрокурора
Офіс генерального прокурора заявив, що відсторонення президентом України від посади судді Конституційного Суду Олександра Тупицького відбулося згідно з чинним законодавством .
"Позиція Правового департаменту Секретаріату КСУ з приводу того, що положення ч. 3 ст. 154 Кримінального процесуального кодексу України не поширюються на суддів Конституційного Суду України і не можуть бути застосовані до них - необґрунтована. Законодавство України потрібно застосовувати комплексно з урахуванням його бланкетних норм, які містяться у профільних кодексах та спеціальних законах", - говориться в повідомленні.
В Офісі генпрокурора зауважили, що нормативи, що стосуються припинення повноважень судді КС чи звільнення судді КС з посади не охоплюють питання тимчасового відсторонення судді КС у зв’язку із набуттям ним статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення.
"Відсторонення від посади є одним із інститутів кримінального судочинства, що закріплений у системі заходів забезпечення кримінального провадження (п.п. 4, 4-1 ч. 2 ст. 131 КПК Кримінального процесуального кодексу України), зокрема, у главі 14 Кримінального процесуального кодексу України. Порядок застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади містить як загальні норми (ст.ст. 154, 155, 156, 157, 158), так і спеціальні, які стосуються суддів (ст. 155-1), а також осіб, що призначаються Президентом України (ч. 3 ст. 154)", - зазначили в Офісі генпрокурора.
При цьому гарантії незалежності суддів КС, у тому числі під час здійснення відносно них кримінального провадження, передбачені у Конституції України, Законі України "Про Конституційний Суд України" та КПК України.
"У зв’язку з цим президент України, розглянувши клопотання в.о. генерального прокурора про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України, прийняв законний Указ у відповідності до вимог чинного законодавства України", - підкреслюється в роз'ясненні.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.
Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
ч. 3 ст. 154 КПК України це про те,що Президент України може приймати рішення про відсторонення від посади осіб, яких сам Президент й призначив. нагадаю - голову КС президент не призначає, це виборна посада, тож жодних повноважень щодо відсторонення від посади тупицького вказана норма зеленському не дає.
ст. 155-1 КПК України (на яку також посилається ОГП), це про те, що рішення про відсторонення судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі клопотання Генпрокурора або його заступника. все. крапка. тож, ця норма, так само, не дає повноважень зеленському відсторонити тупицького.
але ж генпрокурорша є юридично безграмотною; але ж вся ця зеленська пошесть не поважає українське законодавство. зеленська пошесть ліпить царя, царя з безмежною владою, саме таким бачить себе зеленське.