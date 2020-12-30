УКР
Відсторонення президентом глави КС Тупицького відповідає вимогам законодавства, - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора заявив, що відсторонення президентом України від посади судді Конституційного Суду Олександра Тупицького відбулося згідно з чинним законодавством .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Позиція Правового департаменту Секретаріату КСУ з приводу того, що положення ч. 3 ст. 154 Кримінального процесуального кодексу України не поширюються на суддів Конституційного Суду України і не можуть бути застосовані до них - необґрунтована. Законодавство України потрібно застосовувати комплексно з урахуванням його бланкетних норм, які містяться у профільних кодексах та спеціальних законах", - говориться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зауважили, що нормативи, що стосуються припинення повноважень судді КС чи звільнення судді КС з посади не охоплюють питання тимчасового відсторонення судді КС у зв’язку із набуттям ним статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення.

Читайте також: Невизнання КС відсторонення Тупицького - це дика ситуація, - "слуга народу" Совгиря

"Відсторонення від посади є одним із інститутів кримінального судочинства, що закріплений у системі заходів забезпечення кримінального провадження (п.п. 4, 4-1 ч. 2 ст. 131 КПК Кримінального процесуального кодексу України), зокрема, у главі 14 Кримінального процесуального кодексу України. Порядок застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади містить як загальні норми (ст.ст. 154, 155, 156, 157, 158), так і спеціальні, які стосуються суддів (ст. 155-1), а також осіб, що призначаються Президентом України (ч. 3 ст. 154)", - зазначили в Офісі генпрокурора.

При цьому гарантії незалежності суддів КС, у тому числі під час здійснення відносно них кримінального провадження, передбачені у Конституції України, Законі України "Про Конституційний Суд України" та КПК України.

"У зв’язку з цим президент України, розглянувши клопотання в.о. генерального прокурора про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України, прийняв законний Указ у відповідності до вимог чинного законодавства України", - підкреслюється в роз'ясненні.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проведення спецзасідання КС - це правовий нігілізм, - представник Зеленського в Суді Веніславський

Зеленський Володимир (25227) КС (1429) Тупицький Олександр (259) Офіс Генпрокурора (3401)
+18
Надо Зе-наркомана "временно отстранить от должности"... года на три, три с половиной.
30.12.2020 23:34 Відповісти
+8
Зленский однофамилец Тупицкого?

Отстранение президентом главы КС Тупицкого соответствует требованиям законодательства, – Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3014
30.12.2020 23:55 Відповісти
+7
А КС думає інакше.....Гризіться веселіше ..)))))))))
30.12.2020 23:34 Відповісти
Ну, КС посилається на конкретні статті, а охвіст генпрокурора посилається на якийсь комплекс, який треба розглядати в цілому, тобто на "а от я так хочу!". Біда в тому, що ті зелені - тупі і дуже нетерплячі. І найгірше - не зчкюуть чтати книжок. Навіть таких легких, як "Незнайко на Місяці", М
Миколи Носова, не кажучи вже про різні кодекси законів.
31.12.2020 08:14 Відповісти
По Тупицкому можно вычислять агентуру Кремля.
30.12.2020 23:35 Відповісти
Офис заявляет. Контора пишет)))))
30.12.2020 23:39 Відповісти
А как теперь? Кто громче крикнет?
30.12.2020 23:41 Відповісти
Чушь, впервые слышу что стоит прокурору выписать подозрение судье и того сразу отстраняют от работы.
30.12.2020 23:42 Відповісти
Закон что дышло, если очень надо то всегда можно найти полузаконную лазейку и все повернуть как надо.
30.12.2020 23:44 Відповісти
В данном случае никто не искал лазейку, а приЗе!дент просто решил заменить собой два суда, включая КС.
30.12.2020 23:49 Відповісти
2007 год. Ющенко указом отстранил от должности ТРЕХ судей КС.
31.12.2020 00:13 Відповісти
звільнив, а не відсторонив, не розбираєся не пиши, або не бреши
31.12.2020 09:18 Відповісти
Цугцванг
30.12.2020 23:45 Відповісти
Отстранение президентом главы КС Тупицкого соответствует требованиям законодательства, – Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3499
30.12.2020 23:51 Відповісти
Ну а че, одни сплошные плюсы: +19 +50 +22!
31.12.2020 00:08 Відповісти
То злые порохоботы говорят что нет роста a вот же он и циферки заглядение - не по мелочи а нормальный жирный плюс
31.12.2020 00:16 Відповісти
Когда тебя посылает твой народ !
Відсторонення президентом глави КС Тупицького відповідає вимогам законодавства, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5738
31.12.2020 00:13 Відповісти
Виходячи з неможливості виконання своїх обов'язків голови Конституційного суду України Тупицьким Олександром Миколайовичем, призначаю виконувачем обов'язки голови Конституційного суду України Сивохо Сергія Анатолійовича.
Президент України Зеленський В.О. 30.12.20

Відсторонення президентом глави КС Тупицького відповідає вимогам законодавства, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3074
31.12.2020 00:14 Відповісти
31.12.2020 00:23 Відповісти
А почему-бы и нет? Главное - послушный мальчик. А работу работать будет Портнов, его амбиций на все хватит. И народу, наверное, понравится, ведь еще один КВН-щик.
P.S. Господи, кто мог подумать, что аббревиатура "КВН" будет вызывать рвотный рефлекс.
31.12.2020 02:45 Відповісти
Які ж потрібно мати зуби щоб наїсти таку сраку?
31.12.2020 00:23 Відповісти
Мордой на сивоху похожа.
31.12.2020 01:45 Відповісти
ЗЕпоц плював на всі закони.
31.12.2020 00:21 Відповісти
Во всех цивилизованных странах, чинуша, с таким шлейфом подозрений немедленно сам валит в отставку. лелея надежду, что ему и далее удастся думать там о "копйке", а не на шконке. Укрина -- страна чуудес
31.12.2020 01:21 Відповісти
КС публично признал указ Зеленского никчемным (обидно звучит!) и отказывается его выполнять. Тупицкий таки попал на рабочее место. Ситуацию для раскачивания политической обстановки непременно используют реваншисты и пророссийского, и проевропейского толка.
КС не выполняет президентские указы, тогда почему Кабмин должен? А почему депутаты должны? И пошло-покатилось…
Полагаю, указом об отстранении, подсунутым угодливым окружением и подписанным по недомыслию, ВАЗ серьезно приблизил досрочные парламентские выборы. И, соответственно, переформатирование власти.
А всего-то надо было провести квалифицированное расследование и получить обвинительный приговор против Тупицкого. И никто бы и не пикнул!(с)
31.12.2020 01:22 Відповісти
Все происходит, как я и предсказывал. КСУ сообщил, что Зеленский должен немедленно отменить свой Указ об отстранении Тупицкого на 2 месяца. А 05.01.21 КСУ собирается на спец заседание по поводу этого Указа. И сообщит, что гарант Конституции нарушил Конституцию !
У кого-то будет пылать. Напоминаю, что решения КСУ обязательны к исполнению и обжалованию не подлежит. Вова, это попандос. Поздравляю!!
31.12.2020 01:30 Відповісти
А что кто ображалися в КС по поводу Указа и та писулька на сайте КС это не решение КС
31.12.2020 07:52 Відповісти
Сработать против Зеленского может другое, а именно - назревание кризиса, в первую очередь, экономического, с ростом тарифов ЖКХ и т. д. Это может накалить обстановку настолько, что народ начнет подниматься на протесты и добиться переформатирования власти, как минимум - досрочных парламентских выборов. Потому что власть чем дальше, тем больше провоцирует информповоды для критики.
31.12.2020 13:14 Відповісти
А харя то у *********** растет не по дням, а по часам.
31.12.2020 01:42 Відповісти
основной закон конституция и там прописаны основания и підозри там нема. а зелох решил нарушить принцип независимости судебной власти с помощью 100% своего прокурора
31.12.2020 01:55 Відповісти
пора Зе Майдан собирать и весь биоматериал дружно закапывать.
31.12.2020 02:36 Відповісти
Що охороняю те і маю.
Гарант Конституції, Конституційний Суд?
Хто з них частіше має ту конституцію?
31.12.2020 04:14 Відповісти
... ОТВЕЧАЕТ ЦЕЛИ КРЕМЛЯ РАЗВАЛИТЬ СТРАНУ ручками недоумкуватого клована по кличке ХАОС
31.12.2020 06:02 Відповісти
Мибздобуни крокують стопами Піночета і Путіна.
31.12.2020 08:11 Відповісти
А с чего бы офис прокурора начал толковать законодательство? Извините, это не ваше дело. Ваше дело - следить за соблюдением законов. А вот этого то вы и не выполняете...
31.12.2020 08:30 Відповісти
Відомо, що https://lb.ua/pravo/2020/10/28/469290_zmi_znayshli_golovi_konstitutsiynogo.html нерухомість у Криму в Тупицького була ще до окупації. А у 2018 році він придбав сусідню до свого маєтку ділянку. Четвертий рік війни. Суддя Конституційного Суду. Навіщо?!
Він хоче туди повернутися.
У Крим?
Так. Це страховка.
Знущаєтесь? Зазвичай українські чиновники як запасний аеродром тримають Австрію, Іспанію, Італію, але точно не Крим.
Звідти видадуть, а з Криму - ні.Інтерв"ю з колишнім Головою КСУ Станіславом Шевчуком https://lb.ua/news/2020/12/28/474021_stanislav_shevchuk_efektivnist.html
31.12.2020 08:49 Відповісти
тупицький - падло, тут нема що й обговорювати, але.
ч. 3 ст. 154 КПК України це про те,що Президент України може приймати рішення про відсторонення від посади осіб, яких сам Президент й призначив. нагадаю - голову КС президент не призначає, це виборна посада, тож жодних повноважень щодо відсторонення від посади тупицького вказана норма зеленському не дає.
ст. 155-1 КПК України (на яку також посилається ОГП), це про те, що рішення про відсторонення судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі клопотання Генпрокурора або його заступника. все. крапка. тож, ця норма, так само, не дає повноважень зеленському відсторонити тупицького.
але ж генпрокурорша є юридично безграмотною; але ж вся ця зеленська пошесть не поважає українське законодавство. зеленська пошесть ліпить царя, царя з безмежною владою, саме таким бачить себе зеленське.
31.12.2020 09:09 Відповісти
Проявлять повседневное хамство к народу, который его выбрал, он имеет право хамить при условии соблюдения законов. Хамить или не хамить -это продукт воспитания мамы Риммы криворожецы. А де факто : хамство мы наблюдаем постоянно, а законы он не соблюдает.
31.12.2020 11:20 Відповісти
Це якийсь цирк просто, з яких це пір прокуратура має перевагу над судом (і тим більше конституційним судом) у трактуванні законів і тим паче конституції??? Зебіли, схаменіться та йдіть вже у небуття!
31.12.2020 16:36 Відповісти
 
 