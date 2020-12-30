УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8128 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 064 11

Жителя Маріуполя засуджено до 4 років в'язниці за участь у НЗФ найманців РФ і крадіжки

Жителя Маріуполя засуджено до 4 років в'язниці за участь у НЗФ найманців РФ і крадіжки

Суд виніс вирок стосовно жителя Маріуполя, який брав участь у діяльності незаконного збройного формування та скоїв крадіжки (ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 185 КК України). Його засуджено до 4 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Прокурор у суді довів, що впродовж декількох місяців 2014 року засуджений, вступивши до лав НЗФ РФ, здійснював патрулювання на території Ленінського та Будьонівського районів м. Донецька для виявлення осіб, незгодних з діями окупаційної адміністрації, після чого повернувся до Маріуполя.

Крім того, у вересні 2019 - січні 2020 року чоловік скоїв низку крадіжок, проникнувши у приватні домоволодіння на території Лівобережного району Маріуполя.

Читайте також: Найманець, який воював на Донбасі, заочно отримав 15 років у Чехії

Автор: 

бойовик (3414) Маріуполь (3262) вирок (1124) юстиція (732) найманці рф (2071)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
А должно быть 24 года. И по десятке судьям и прокурорам.
показати весь коментар
30.12.2020 22:46 Відповісти
+2
"Да здравствует украинский суд,самий гуманний суд в мире!" !!! На пожиттєве колорадську потвору,з обушком в уранові копальні ,за миску баланди !!)))
показати весь коментар
30.12.2020 22:56 Відповісти
+2
Люто плюсую: кацапо-фашисти нашим людям (на приклад - татарам вв окупованому Криму) за х.з.що, так просто - 10, 15, 20 років ввалюють!
показати весь коментар
30.12.2020 23:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А должно быть 24 года. И по десятке судьям и прокурорам.
показати весь коментар
30.12.2020 22:46 Відповісти
Люто плюсую: кацапо-фашисти нашим людям (на приклад - татарам вв окупованому Криму) за х.з.що, так просто - 10, 15, 20 років ввалюють!
показати весь коментар
30.12.2020 23:09 Відповісти
"Да здравствует украинский суд,самий гуманний суд в мире!" !!! На пожиттєве колорадську потвору,з обушком в уранові копальні ,за миску баланди !!)))
показати весь коментар
30.12.2020 22:56 Відповісти
Ну, привези какой нибудь солдат или офицер из зоны ООС пистолет или пачку патронов, то в случае поимки, он получит 5 лет как минимум.
А тут ведь дело совсем другое!
показати весь коментар
30.12.2020 22:57 Відповісти
Якщо вкарси мішок цукру, можуть дати більше.
показати весь коментар
30.12.2020 23:05 Відповісти
А за курку голови сільради ,то пожиттєве !!)))
показати весь коментар
30.12.2020 23:07 Відповісти
А шо не почетную грамоту и наградное оружие?
показати весь коментар
30.12.2020 23:28 Відповісти
НВФ, а не НЗФ.
показати весь коментар
30.12.2020 23:40 Відповісти
За измену родине 4 года?
показати весь коментар
31.12.2020 01:47 Відповісти
В нынешних реалиях это достижение. Хорошо хоть не условно.
показати весь коментар
31.12.2020 07:49 Відповісти
Через год-полтора выйдет на свободу с"чистой"совестью и не факт ,что снова объявится в НВФ...Вот такое у нас гуманно-преступное судейство..
показати весь коментар
31.12.2020 14:17 Відповісти
 
 