Жителя Маріуполя засуджено до 4 років в'язниці за участь у НЗФ найманців РФ і крадіжки

Суд виніс вирок стосовно жителя Маріуполя, який брав участь у діяльності незаконного збройного формування та скоїв крадіжки (ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 185 КК України). Його засуджено до 4 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Прокурор у суді довів, що впродовж декількох місяців 2014 року засуджений, вступивши до лав НЗФ РФ, здійснював патрулювання на території Ленінського та Будьонівського районів м. Донецька для виявлення осіб, незгодних з діями окупаційної адміністрації, після чого повернувся до Маріуполя.

Крім того, у вересні 2019 - січні 2020 року чоловік скоїв низку крадіжок, проникнувши у приватні домоволодіння на території Лівобережного району Маріуполя.

