Чоловік зламав руку миколаївському патрульному, який запропонував йому проїхати в райвідділ через підозру в причетності до крадіжки

У Миколаєві чоловік зламав руку патрульному, який запропонував проїхати в райвідділ для з'ясування обставин можливого злочину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївській області, 29 грудня в поліцію надійшло повідомлення про крадіжку на вул. Піщаній в обласному центрі. Місцеві жителі повернулися у свій приватний будинок і виявили пошкодженим замок, вхідні двері і розбите вікно.

Прибувши на місце події, патрульні побачили побитого заявника, тілесні ушкодження якому, зі слів його дружини, завдали четверо хлопців, які на момент приїзду поліцейських стояли по інший бік дороги.

Правоохоронці запросили учасників конфлікту проїхати у відділення поліції, на що один із них агресивно відреагував і підбіг до поліцейського, намагаючись його вдарити в обличчя. Обороняючись, правоохоронець підняв руку, по якій зловмисник ударив. У медичному закладі лікарі діагностували у правоохоронця перелом руки.

Чоловікові, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження, слідчі інкримінують ч. 2 ст. 345 КК України "Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків".

Зараз молодика затримано в порядку ст. 208 КПК України, за процесуальної підтримки прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід. Тривають слідчі дії.