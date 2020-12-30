УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8128 відвідувачів онлайн
Новини
5 584 29

Чоловік зламав руку миколаївському патрульному, який запропонував йому проїхати в райвідділ через підозру в причетності до крадіжки

Чоловік зламав руку миколаївському патрульному, який запропонував йому проїхати в райвідділ через підозру в причетності до крадіжки

У Миколаєві чоловік зламав руку патрульному, який запропонував проїхати в райвідділ для з'ясування обставин можливого злочину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївській області, 29 грудня в поліцію надійшло повідомлення про крадіжку на вул. Піщаній в обласному центрі. Місцеві жителі повернулися у свій приватний будинок і виявили пошкодженим замок, вхідні двері і розбите вікно.

Прибувши на місце події, патрульні побачили побитого заявника, тілесні ушкодження якому, зі слів його дружини, завдали четверо хлопців, які на момент приїзду поліцейських стояли по інший бік дороги.

Правоохоронці запросили учасників конфлікту проїхати у відділення поліції, на що один із них агресивно відреагував і підбіг до поліцейського, намагаючись його вдарити в обличчя. Обороняючись, правоохоронець підняв руку, по якій зловмисник ударив. У медичному закладі лікарі діагностували у правоохоронця перелом руки.

Чоловікові, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження, слідчі інкримінують ч. 2 ст. 345 КК України "Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків".

Зараз молодика затримано в порядку ст. 208 КПК України, за процесуальної підтримки прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід. Тривають слідчі дії.

Автор: 

Миколаївська область (2353) Нацполіція (15435) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Посмотрю какой ты будешь счастлив, когда тебя грабонут, а защитить будет некому
показати весь коментар
30.12.2020 23:46 Відповісти
+13
В напавшего на полицейского надо было стрелять....Хотя бы по конечностям....
показати весь коментар
30.12.2020 23:46 Відповісти
+12
Уровень подготовки нашей полиции, просто поражает.
показати весь коментар
31.12.2020 00:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сколько будет продолжаться этот мусорской беспредел!
показати весь коментар
30.12.2020 23:41 Відповісти
это лайк , однозначно лайк , жаль что только руку сломал .
мужику респект .
показати весь коментар
30.12.2020 23:43 Відповісти
Посмотрю какой ты будешь счастлив, когда тебя грабонут, а защитить будет некому
показати весь коментар
30.12.2020 23:46 Відповісти
А он же не фраер голимый. Он криминальный авторитет. Диванный. Ворам свободу и все такое ))).
показати весь коментар
31.12.2020 00:06 Відповісти
Ви впевнені,що ота малоросла,слабосила та ненавчена гопота здатна когось захистити?..
показати весь коментар
31.12.2020 10:33 Відповісти
В напавшего на полицейского надо было стрелять....Хотя бы по конечностям....
показати весь коментар
30.12.2020 23:46 Відповісти
Нужно всем гражданам выдать оружие,чтоб они стреляли,если на полицейского нападают,бьют полицейского,обижают.
показати весь коментар
31.12.2020 00:22 Відповісти
Странная история, если это воры то чего они стояли и ожидали полицию. И я очень сомневаюсь что ударом кулака можно сломать руку.
показати весь коментар
30.12.2020 23:50 Відповісти
Челюсть можно, а руку нет?
показати весь коментар
31.12.2020 00:00 Відповісти
"Бриллиантовая" рука, чистая рука, рука, кого надо рука или в даном случае - сахарная рука
показати весь коментар
31.12.2020 08:18 Відповісти
Та это просто стояли конченные безмозглые молодые загашенные уроды. Недоношенным просто надо быковать. Много таких очень стало. К сожалению...
показати весь коментар
31.12.2020 10:08 Відповісти
Знаем мы эти "предложения"
Может мужчина просто утилизировал прилипший мусор?
показати весь коментар
30.12.2020 23:51 Відповісти
Выяснение отношений между группировками или между враждующими сторонами (даже не обязательно криминальными) полицай просто попал между ними . Тут нужно проявлять строгость Закона, и тот кто нарушает Закон должен нести ответственность . В то что эти четверо невинные овечки я НЕ поверю , даже если пострадавший сам далеко не ангел
показати весь коментар
31.12.2020 00:05 Відповісти
Уровень подготовки нашей полиции, просто поражает.
показати весь коментар
31.12.2020 00:05 Відповісти
Позорище. Такое только в Украине. Зачем мы платим налоги на содержание этого балагана? Полиция обязана защищать граждан при любых обстоятельствах, а она не в состоянии даже себя защитить от какого-то быдла. Ситуация такая кто бы их защитил. Реальные мальчики для битья, но за наши деньги.
показати весь коментар
31.12.2020 03:58 Відповісти
Да потому что их поставили в такое положение дурацкими законами - полицейские фактически бесправны. Что бы не сделал при задержании - окажешься виноват
показати весь коментар
31.12.2020 07:53 Відповісти
Бачив я таких поліцаїв не раз. Затягують під будь яким приводом у райвідділ а потім у підозрюваних руки або ноги зламані...
показати весь коментар
31.12.2020 04:47 Відповісти
Уволить
показати весь коментар
31.12.2020 06:59 Відповісти
пусть бы мусору еще и мозги сламали... видать поведение мусора было такое, что мужик не выдержал свинства и просто немного научил мента жизни...
показати весь коментар
31.12.2020 07:16 Відповісти
Хде афаковские шокера?
показати весь коментар
31.12.2020 07:24 Відповісти
в рюкзаках на вертолетах
уже подлетают
показати весь коментар
31.12.2020 09:39 Відповісти
Да, это не старушек, сидящих без масок на скамечке у подъезда, штрафовать.
То ли еще будет.
показати весь коментар
31.12.2020 07:28 Відповісти
Как там в фильме:
" - Вы арестованы!
- У тебя пистолетик то есть?
- Тогда задержаны!" (С)

Пистолетик то был у патрульного?
Или то патрульный декоративный?
показати весь коментар
31.12.2020 07:30 Відповісти
Ощущение что чтото не так с полицейскими, не тренированные и будто тупят, не осознают опасности.
показати весь коментар
31.12.2020 09:05 Відповісти
да, набрали дармоедов, как ***** блох
показати весь коментар
31.12.2020 09:41 Відповісти
Теперь этот урод будет и зарплату получать, и лечиться за государственный счет.
Полицию надо сократить в 1000 раз.
показати весь коментар
31.12.2020 09:44 Відповісти
Вот если бы полицейский предложил кофе или пива..... Надо знать что предлагать преступнику.
показати весь коментар
31.12.2020 10:16 Відповісти
то есть, задержали только нападавшего? а остальные просто пошли себе по своим делам? )
показати весь коментар
31.12.2020 11:30 Відповісти
 
 