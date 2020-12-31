УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8128 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 635 41

РФ надала Вірменії 10 мільйонів євро на допомогу людям, які виїхали з Нагірного Карабаху

РФ надала Вірменії 10 мільйонів євро на допомогу людям, які виїхали з Нагірного Карабаху

Російська Федерація безоплатно надала Вірменії 10 мільйонів євро для співфінансування індивідуальних заходів фінансової допомоги вимушено переміщеному населенню Нагірного Карабаху в Республіці Вірменія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Вірменії.

"28 грудня підписано угоду між Міністерством фінансів Республіки Вірменія та Міністерством фінансів Російської Федерації, згідно з яким Російська Федерація надає безкоштовну фінансову допомогу в розмірі 10 мільйонів євро", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що кошти призначені для співфінансування заходів фінансової допомоги для населення, яке покинуло Нагірний Карабах.

Читайте також: У Нагірний Карабах доставлять 54 вагони російської "гуманітарки"

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Автор: 

Вірменія (749) допомога (8668) росія (67313) Нагірний Карабах (466) переселенці (995)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Во всех этих приколах я ржал в голос с такой новости:
"Жители армянского села в Нагорном Карабахе сожгли свои дома, что б они не достались азербайджанцам. А потом оказалось, что их село не передадут Азербайджану"
показати весь коментар
31.12.2020 02:02 Відповісти
+12
Тю,яка дешева повія, Вірменія !!)))
показати весь коментар
30.12.2020 23:59 Відповісти
+11
вот честно,я родился в Казахстане,там армян и азербайджанцев куча,но по личному опыту хотя армяне и христиане(для меня европейца вроде бы ближе) но нет -азербайджанцы намного честнее,добрее и не стараются тебя н@***** как армяне,,,
показати весь коментар
31.12.2020 00:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тю,яка дешева повія, Вірменія !!)))
показати весь коментар
30.12.2020 23:59 Відповісти
а що поробиш, "если друг оказался вдруг..." ?
показати весь коментар
31.12.2020 01:32 Відповісти
А естли ето любов..??)
показати весь коментар
31.12.2020 08:12 Відповісти
А козломордые паспорта где? Что за динамо?
показати весь коментар
31.12.2020 00:09 Відповісти
Российская Федерация безвозмездно предоставила Армении 10 миллионов Источник: https://censor.net/ru/n3240006 гы!! слово,,безвозмездно"тут явно неуместно!!так как либо уже взяли кацы кратно либо ещё отобьют(не важно чем и каким способом)боюсь что дорого эти мульёны армянам обойдутся!!
показати весь коментар
31.12.2020 00:12 Відповісти
нормально..унитазы и оконные рамы у этих уродов уже есть
показати весь коментар
31.12.2020 00:13 Відповісти
Які щедрі лапті, аж жуть. Банабакам вилізе боком це бЭзвозмЭздно.
показати весь коментар
31.12.2020 00:17 Відповісти
10 млн - это копейки - это стоимость пары единиц вооружения, среди сотен, которые Армения потеряла в ходе защиты скреп...
Это как пластырь на огнестрельное ранение - боком этот пластырь уже не выйдет Максимум, что Рашка поимеет с этих 10млн - это попиариться на ТРК, какие мол мы щедрые и бескорыстные....Было бы хуже, если бы они Армении "гумконвои" прислали
показати весь коментар
31.12.2020 09:43 Відповісти
Теперь на армянах будут свою бесполезную вакцину испытывать.
показати весь коментар
31.12.2020 00:25 Відповісти
Ржу-нє магу! Аукціон надзвичайної щедрості! - по три бакса кожному вірменину в колонії за вірність метрополії.
показати весь коментар
31.12.2020 00:27 Відповісти
вот честно,я родился в Казахстане,там армян и азербайджанцев куча,но по личному опыту хотя армяне и христиане(для меня европейца вроде бы ближе) но нет -азербайджанцы намного честнее,добрее и не стараются тебя н@***** как армяне,,,
показати весь коментар
31.12.2020 00:40 Відповісти
Вірмен ********* кинув ще в 20-ті роки віддавши частину Вірменії Туркам і надії затягнути Турцію в совок. Не вийшло... Компенсували за рахунок азербайджанців "розділяючи і владарюючи". Ось і маємо наслідки - війна.
показати весь коментар
31.12.2020 00:56 Відповісти
Забрали эти деньги у жителей условной Калмыкии. Ну ничего, потерпят ради величия этой недостраны
показати весь коментар
31.12.2020 01:02 Відповісти
Золотовалютные резервы РФ на 18 декабря 2020 года - 593,6 млрд. долл. США. За время санкций выросли более чем на 200 мрлд.
https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/

Деньги то у них есть. Но в одном вы правы, на Калмыкию они бы все равно их не потратили.
показати весь коментар
31.12.2020 01:44 Відповісти
это фиктивные деньги, дурень лишнехромосомный! реально там 0 рублей 00 копеек
показати весь коментар
31.12.2020 02:15 Відповісти
Кардашьян, Симоньян и всей этой братии осталось сделать удивленное лицо и спросить: а что, так можно было?
показати весь коментар
31.12.2020 01:04 Відповісти
Жалкая подачка.
показати весь коментар
31.12.2020 01:45 Відповісти
Во всех этих приколах я ржал в голос с такой новости:
"Жители армянского села в Нагорном Карабахе сожгли свои дома, что б они не достались азербайджанцам. А потом оказалось, что их село не передадут Азербайджану"
показати весь коментар
31.12.2020 02:02 Відповісти
А где ссылка на первоисточник?
показати весь коментар
31.12.2020 06:23 Відповісти
А тебя в гугле забанили? И єта, если шо - у тебя есть слуги норота, что б их напрягать )
показати весь коментар
31.12.2020 09:28 Відповісти
Доказательства предоставляет обвинитель. Если тупой, ознакомься с международным правом.
показати весь коментар
31.12.2020 19:28 Відповісти
То, что ты туп - очень заметно.
Ты меня обвиняешь и пишешь такое. Ну не дебил ли?
А вообще-то, эта новость была здесь же на цензоре.
показати весь коментар
31.12.2020 20:15 Відповісти
Ты же тупее на порядок. Брешешь и подтвердить не можешь.
показати весь коментар
01.01.2021 00:28 Відповісти
Ты не только туп
Но, каак и всякий поциент психушки, страдаеш полной амнезией. Или деменцией?
Сжалимся над хворыми:
https://censor.net/ru/photo_news/3233404/armyane_sojgli_selo_charaktar_v_karabahe_no_azerbayidjan_ego_tak_i_ne_zanyal_foto

показати весь коментар
01.01.2021 00:34 Відповісти
Село Чарактар.
показати весь коментар
31.12.2020 19:12 Відповісти
Село 40 лет без урожая. Где ссылка на первоисточник?
показати весь коментар
31.12.2020 19:29 Відповісти
На палатки хватит,денех нет,но вы денржитесь...
показати весь коментар
31.12.2020 05:37 Відповісти
Це ціна мрії Вірменії по імперії Тиграна Великого, яку вони профукали і розікрали, як до речі розікрадуть і цю допомогу їх стратегічного партнера, який (як завжди ) і їх зрадив тепер запхнув їх корумпованій владі рота цим хабарем..
показати весь коментар
31.12.2020 08:10 Відповісти
Рашкинские "миротворцы", одних только унитазов украдут из Карабаха,на большую сумму!
показати весь коментар
31.12.2020 08:17 Відповісти
Со-со-со-фінансірованіє
показати весь коментар
31.12.2020 09:45 Відповісти
На мою думку, якби зразу виділити 10 млд. баксів, усім вірменам, які б захотіли виїхати з Карабаху, то там нікого б не залишилось.
показати весь коментар
31.12.2020 11:07 Відповісти
... і війни б, можливо, не було. Подейкують, що свого часу Алієв пропонував таке вірменам.
показати весь коментар
31.12.2020 15:11 Відповісти
ватка смерды потерпят ради галустянок
показати весь коментар
31.12.2020 11:18 Відповісти
это хорошо.
показати весь коментар
31.12.2020 16:08 Відповісти
презираю армяшек.
показати весь коментар
01.01.2021 00:40 Відповісти
 
 