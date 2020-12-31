РФ надала Вірменії 10 мільйонів євро на допомогу людям, які виїхали з Нагірного Карабаху
Російська Федерація безоплатно надала Вірменії 10 мільйонів євро для співфінансування індивідуальних заходів фінансової допомоги вимушено переміщеному населенню Нагірного Карабаху в Республіці Вірменія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Вірменії.
"28 грудня підписано угоду між Міністерством фінансів Республіки Вірменія та Міністерством фінансів Російської Федерації, згідно з яким Російська Федерація надає безкоштовну фінансову допомогу в розмірі 10 мільйонів євро", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що кошти призначені для співфінансування заходів фінансової допомоги для населення, яке покинуло Нагірний Карабах.
Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это как пластырь на огнестрельное ранение - боком этот пластырь уже не выйдет Максимум, что Рашка поимеет с этих 10млн - это попиариться на ТРК, какие мол мы щедрые и бескорыстные....Было бы хуже, если бы они Армении "гумконвои" прислали
https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Деньги то у них есть. Но в одном вы правы, на Калмыкию они бы все равно их не потратили.
"Жители армянского села в Нагорном Карабахе сожгли свои дома, что б они не достались азербайджанцам. А потом оказалось, что их село не передадут Азербайджану"
Ты меня обвиняешь и пишешь такое. Ну не дебил ли?
А вообще-то, эта новость была здесь же на цензоре.
Но, каак и всякий поциент психушки, страдаеш полной амнезией. Или деменцией?
Сжалимся над хворыми:
https://censor.net/ru/photo_news/3233404/armyane_sojgli_selo_charaktar_v_karabahe_no_azerbayidjan_ego_tak_i_ne_zanyal_foto