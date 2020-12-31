РФ надала Вірменії 10 мільйонів євро на допомогу людям, які виїхали з Нагірного Карабаху

Російська Федерація безоплатно надала Вірменії 10 мільйонів євро для співфінансування індивідуальних заходів фінансової допомоги вимушено переміщеному населенню Нагірного Карабаху в Республіці Вірменія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Вірменії.

"28 грудня підписано угоду між Міністерством фінансів Республіки Вірменія та Міністерством фінансів Російської Федерації, згідно з яким Російська Федерація надає безкоштовну фінансову допомогу в розмірі 10 мільйонів євро", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що кошти призначені для співфінансування заходів фінансової допомоги для населення, яке покинуло Нагірний Карабах.

Читайте також: У Нагірний Карабах доставлять 54 вагони російської "гуманітарки"

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.