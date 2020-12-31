Немає рекомендацій вживати вітаміни D, C і цинк для профілактики або лікування COVID-19, - ВООЗ

Поки немає рекомендацій щодо вживання вітамінів D і C і цинку здоровим людям з метою профілактики COVID-19 або для лікування коронавірусу.

Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомив глава офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, передає Цензор.НЕТ.

"ВООЗ координує зусилля з розробки та оцінки препаратів для лікування COVID-19", – додав він.

Голова офісу ВООЗ в Україні наголосив, що вітаміни D і C та цинк мають вирішальне значення для доброго функціонування імунної системи і відіграють життєво важливу роль у зміцненні здоров’я та здоровому харчуванні.

"Споживання мікроелементів має надходити зі збалансованого та різноманітного харчування, враховуючи фрукти, овочі та продукти тваринного походження. Вітамін D може вироблятися в шкірі під впливом сонячного світла або надходити через їжу з природних джерел (наприклад, з жирної риби, такої як лосось, тунець і скумбрія, риб’ячий жир, яловича печінка, сир і жовтки), або через збагачені вітаміном D продукти чи добавки, що містять вітамін D", – зазначив Ярно Хабіхт.

Якщо ж показник вітаміну D у людини граничний або коли продукти, сповнені вітаміном D, не вживаються, а вплив сонячного світла обмежений, "рекомендовано вживати вітамін D у дозах 200–600 МО (міжнародних одиниць), залежно від віку, або відповідно до національних рекомендацій".

Шкідливі наслідки від надмірного вживання вітаміну D – гіперкальціурія та гіперкальціємія – не виникають при рекомендованих рівнях споживання, додав голова ВООЗ.

"Рекомендований прийом для всіх вікових груп все ще значно нижчий за найнижчий рівень побічних ефектів 50 мг/день", – сказав він.

Щоб залишатися здоровими, каже голова ВООЗ в Україні, слід вживати здорову їжу, підтримувати фізичну активність і виконувати загальні рекомендації щодо фізичного дистанціювання, носіння маски, використання дезінфектора та перебування вдома при поганому самопочутті.

Раніше про відсутність наукових даних щодо ефективності вищевказаних мікроелементів у профілактиці чи лікуванні COVID-19 Радіо Свобода повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України. У МОЗ також зауважили, що споживання будь-яких препаративних форм, у тому числі вітамінів, має відбуватися виключно за призначенням лікаря.

Останнім часом у ЗМІ з’явилося чимало повідомлень про те, що деякі дослідження демонструють: люди, які мають дефіцит вітаміну D, ймовірно, мають вищі ризики захворіти на COVID-19 та мати тяжчий перебіг хвороби. Були повідомлення і про цинк "як щит від коронавірусу".

Як повідомляв сервіс Liki24.com, попит на вітаміни в Україні суттєво зріс від початку пандемії і "залишається стабільно високим".

За цими даними, найчастіше користувачі сервісу шукають вітамін D і для дорослих, і для дітей – за останні два тижні жовтня кількість таких запитів зросла вдвічі. Попит на цинк, додають, збільшився всемеро. При цьому ціни на вітаміни в аптеках, зазначає сервіс, залишаються стабільними.

Радіо Свобода звернулося до Держлікслужби із запитаннями про попит і ціни та очікує відповіді.

