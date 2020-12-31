УКР
У 2020 році Росія посилила і розширила дезінформаційну активність, - Польські спецслужби

У 2020 році Росія посилила і розширила дезінформаційну активність, - Польські спецслужби

У 2020 році зросла дезінформаційна і пропагандистська активність Росії на польському напрямку. При цьому використовувалися як традиційні наративи, так і нові, пов'язані з пандемією або виборами в Білорусі.

Про це в коментарі РАР заявив представник міністра-координатора з питань спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Посилилися дії Росії, яка вже багато років здійснює системні агресивні інформаційні атаки проти Польщі. Російські наративи, спрямовані проти нашої країни, поширювалися інституціями і державними суб’єктами, зокрема урядовцями найвищого рівня і ЗМІ, які перебувають під контролем Кремля чи діють у його інтересах",- зазначив Жарин.

За його словами, пропагандистські матеріали публікувалися багатьма мовами: російською, англійською, польською тощо. Частина цих операцій підтримувалася хакерськими атаками, що пропагували тези Кремля.

Читайте: На початку 2021 року в Києві відбудеться зустріч глав МЗС Люблінського трикутника, - Кулеба

Речник міністра-координатора з питань спецслужб підкреслив, що Польща упродовж багатьох років є однією з головних цілей інформаційних атак Росії.

"Типові дії Кремля проти інтересів Польщі включають: зневаження Польщі на міжнародній арені, послаблення відносин Польщі з сусідами, дестабілізацію військової співпраці в рамках НАТО, посилення напруженності між Польщею і США, атаку на енергетичну політику, намагання підірвати авторитет польської армії, вказування на те, що Польща просякнута "русофобією", представлення Польщі як країни, що є причиною кризи у відносинах між Заходом і Росією",- заявив Жарин.

За його словами, в цьому році російська пропаганда використовувала не лише типові для себе наративи, а й тему пандемії, зокрема для того, аби спробувати вийти з міжнародної ізоляції. Кремль переконував, що у світлі пандемії та для подолання кризи Захід має тісно співпрацювати з Росією на "нормальних" засадах.

"Москва тиснула на Захід, аби він відмовився від політики санкцій. Інформаційна діяльність під час COVID-19 використовувалася для того, щоб змусити Захід визнати окупацію Криму і в інтересах здійснюваних російською стороною бойових дій на Сході України",- заявив Жарин.

