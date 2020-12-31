Ніч на 30 грудня в Києві побила рекорд - температура не опустилася нижче 4,5 °С, - обсерваторія ім. Срезневського

Ніч на 30 грудня 2020 року в Києві - найтепліша за час спостереження. Температура не опустилася нижче 4,5 °С.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції обсерваторії ніч на 30 грудня в Києві виявилася найтеплішою, адже температура не опустилася нижче 4,5 °С", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попереднє рекордне значення залишило 3,0 °С і було зафіксовано в 2003 році.

