Ніч на 30 грудня в Києві побила рекорд - температура не опустилася нижче 4,5 °С, - обсерваторія ім. Срезневського

Ніч на 30 грудня в Києві побила рекорд - температура не опустилася нижче 4,5 °С, - обсерваторія ім. Срезневського

Ніч на 30 грудня 2020 року в Києві - найтепліша за час спостереження. Температура не опустилася нижче 4,5 °С.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції обсерваторії ніч на 30 грудня в Києві виявилася найтеплішою, адже температура не опустилася нижче 4,5 °С", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попереднє рекордне значення залишило 3,0 °С і було зафіксовано в 2003 році.

+17
это тепло будет включено в платежку за тепло
31.12.2020 02:28 Відповісти
+14
При Порохе такого не было...
31.12.2020 01:53 Відповісти
+13
Значить в лютому газ буде коштувати 20 грн за куб. Менші об'єми споживання, менше надходжень до бюджету. Треба ж звідкись брати кошти на утримування цієї всієї шобли *****.
31.12.2020 05:17 Відповісти
Это в ОП у Зеленых чучел с юридическим образованием от ТЮЗа пердаки полыхали так что потеплело в Киеве от темы-шухера с КСУ - типа, шош мы клоуны *** натворили !!!??
31.12.2020 01:49 Відповісти
При Порохе такого не было...
31.12.2020 01:53 Відповісти
+9 вечером было в Киеве.. полночная жара)
31.12.2020 01:53 Відповісти
31.12.2020 02:00 Відповісти
"Е....ть - копать!"
Сказали лилипуты перед мертвым телом Гулливера...
31.12.2020 01:55 Відповісти
Зими не буде. Можна починати готуватись до відкриття пляжного сезону. Досить їсти тістечка та салати! Всі на кето дієту!
31.12.2020 01:59 Відповісти
это тепло будет включено в платежку за тепло
31.12.2020 02:28 Відповісти
31.12.2020 04:21 Відповісти
31.12.2020 05:54 Відповісти
Скоро в Україні пальми рости будуть
31.12.2020 02:53 Відповісти
Скорее кактусы. Пальмы - это где жарко и вода. Но мы то живем в глубине материка. Поэтому - кактусы. Кто не верит - посмотрите на штат Монтана в США, который примерно на той же широте, что и Украина, там сейчас происходят как раз эти процессы из-за глобального потепления, вместо степи и лесостепи - полупустыни и пустыни.
31.12.2020 03:53 Відповісти
Особливо, враховуючи, якими темпами ми вирубуємо ліси
31.12.2020 05:27 Відповісти
А нашо ти вирубуєш ліси?
01.01.2021 18:59 Відповісти
Да, очень даже возможно. Уровень грунтовых вод во многих местах Украины упал. У нас этим летом на дачах у многих людей колодцы повысыхали. Природа мстит человеку за все свинство которое он творил с ней за последние 50-100 лет.
31.12.2020 08:10 Відповісти
Есть графики скачков температуры чуть ли не за миллион лет, когда людей еще небыло. Кому тогда природа мстила? Динозаврам или птеродактилям?
01.01.2021 19:00 Відповісти
Историческое несоответствие сравнения в том, что человечество за один век так загрязнило планету пластиком, токсичными отходами, газами и т.д. т.п., как за многие миллионы лет не смогли загадить её никакие птеродактили и динозавры.
03.01.2021 07:45 Відповісти
Не пальми, а скорпіони, гадюки , саксаул, арча, кураї і паливо з вердблюжих кизяків. Коли влада безмозгла і корумпована, а народ темний і відсталий то тут не може бути пальм.
31.12.2020 10:13 Відповісти
Значить в лютому газ буде коштувати 20 грн за куб. Менші об'єми споживання, менше надходжень до бюджету. Треба ж звідкись брати кошти на утримування цієї всієї шобли *****.
31.12.2020 05:17 Відповісти
У меня каждый год объемы потребления увеличиваются. Площадь одна и таже,температура программатора одна и таже,температура "за бортом" повышается и также повышается расход газа. Просто загадка.
31.12.2020 07:30 Відповісти
Старіші з кожним роком, тому і на зігрівання більше потрібно😂😂😂
31.12.2020 07:52 Відповісти
я помітив низький тиск газу у котлі за рахунок чого форсунки не горять як слід і стали довше гріти воду разів у 2,5. тому можливо що це впливає і на витрати кубів
31.12.2020 08:35 Відповісти
Спасибо за информацию. Заметил,что языки пламени стали меньше(не такими высокими). Даже в душе не тот нагрев. Должен заметить,что при первом подоражании (Порошенко),цена была высокая на тот момент,но результат был.
31.12.2020 09:09 Відповісти
А не будете брать газ- отключим свет, сказала украинская власть
31.12.2020 09:44 Відповісти
То что зима будет теплой я на цензоре говорил еще в августе...
31.12.2020 05:33 Відповісти
вау... как я пропустил такое сообщение... меняй ник на Синоптик.. теперь сижу удивляюсь 12 градусов в Николаеве ... а мог бы еще с августа знать
31.12.2020 07:16 Відповісти
а эта (ныняшняя ночь) с 30 на 31 стала еще теплее так как в Киеве не опускалась ниже 7 или 8 даже сейчас +8 в Киеве 6:15 утра
31.12.2020 06:15 Відповісти
в Харькове +3 на 6:22 утра
31.12.2020 06:23 Відповісти
31.12.2020 06:31 Відповісти
Спасибі бобрам, і всім правоохоронним органам,ОПУ і КМУ а також ВР за вщент вирізані ліси! Пенькі дають змогу швидко прогріти землю і швидко злити воду в річки. Я не здивуюсь коли олігархи тут збудують Каракуми №2
31.12.2020 08:03 Відповісти
У нас сейчас,в Кишиневе, 9 градусов.
31.12.2020 08:11 Відповісти
Держите нас в курсе!
01.01.2021 19:01 Відповісти
Жопа, т.е. свято приближается.
31.12.2020 09:04 Відповісти
С таким теплом нужно срочно повышать цены на газ и его доставку !
показати весь коментар
31.12.2020 09:06 Відповісти
Так уже повысили и не раз и ето еще только начало. Скоро за хранение и недобор газа будут требовать плату по формуле *Бери или Плати*. Наша власть есть окупанты
31.12.2020 09:25 Відповісти
Ну , хоть за маму Кобелева мы теперь спокойны ...
31.12.2020 09:26 Відповісти
зима как в Грузии
31.12.2020 09:13 Відповісти
31.12.2020 09:14 Відповісти
Или на верблюде с мордой завязанной от песка и пыли по пути к водным миражам))
31.12.2020 09:26 Відповісти
не ну ТАКОЕ будет не раньше чем через 100 лет .
31.12.2020 09:50 Відповісти
Ну и отлично. Ато я не представляю что бы было если бы в Украине были зимы как раньше под 30 градусов мороза при нынешних тарифах и ценах на газ. Обмороженных было бы каждый день как от коронавируса сейчас
31.12.2020 09:23 Відповісти
Природа как-бы намекает - берите палатки и на Майдан !
31.12.2020 10:46 Відповісти
Ядерна зима потроху закінчується. Років через 50 сніг на зиму буде велика рідкість, а зернові будуть вирощувати на північним полярним кругом. Ми будемо ходити одягнуті так, як "античні" статуї.
Ясно, якщо до того часу не почнеться наступна ядерна зима...
31.12.2020 11:39 Відповісти
Ми станемо неграми , а негри шкварками.
31.12.2020 19:45 Відповісти
 
 