Ніч на 30 грудня в Києві побила рекорд - температура не опустилася нижче 4,5 °С, - обсерваторія ім. Срезневського
Ніч на 30 грудня 2020 року в Києві - найтепліша за час спостереження. Температура не опустилася нижче 4,5 °С.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
"За даними спостережень метеостанції обсерваторії ніч на 30 грудня в Києві виявилася найтеплішою, адже температура не опустилася нижче 4,5 °С", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що попереднє рекордне значення залишило 3,0 °С і було зафіксовано в 2003 році.
