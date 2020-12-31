УКР
Терористи стріляли з великокаліберних гранатометів і кулеметів біля Авдіївки і Попасної. За добу 5 порушень режиму тиші, - штаб ООС

За минулу добу, 30 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані штабу ООС.

"Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем, а неподалік Старогнатівки – з великокаліберного кулемета", - підкреслюється в повідомленні.

Крім цього, зазначається, що ввечері противник активізувався і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, з метою виявлення чергових вогневих засобів російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Попасної.

Читайте: Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів у районі Авдіївки, втрат немає, - пресцентр ОС

На інших ділянках відповідальності наших підрозділів спостерігалася тиша. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає.

"У відповідь на обстріли противника українські захисники відкрили вогонь. Про факти порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - відзначили в штабі ООС.

Також підкреслюється, що з початку поточної доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Старогнатівка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Автор: 

бойовик (3414) обстріл (30460) Донбас (22362)
Топ коментарі
+7
31.12.2020 08:14 Відповісти
+7
31.12.2020 09:09 Відповісти
+6
Це фото мабуть вже увійшло в історію. Архієпископ Симферопольський, Кримський Климент захищає українську військову частину від російських агресорів. Таким має бути справжній священник - служити Богу і захищати правду. А не освячувати зброю і благословляти вбивць!

31.12.2020 08:24 Відповісти
А обсє знову зафіксувало 300-400 обстрілів
31.12.2020 08:13 Відповісти
354,35, если точно.
31.12.2020 08:17 Відповісти
Їх ехолокатори фіксують усі постріли, ну а наші в залежності від "політичної доцільності". Настали таки зелені часи
31.12.2020 08:46 Відповісти
31.12.2020 08:14 Відповісти
шото затихло в квазиреспубликах с блогерами-командирами типа моторолы дремова и прочих ..Самые крутые ликвидации это моторолы и захарченка ..четко сработано и главное почесному не то что питушня фсбшная дверные ручки и труселя Новичком брызгает из под флакона с женскими духами
31.12.2020 08:17 Відповісти
Странно то, что ОВ найдено на трусах и на горлышке бутылки...
Видимо знают друг друга неплохо.
31.12.2020 08:19 Відповісти
31.12.2020 08:22 Відповісти
https://twitter.com/GirkinGirkin IgorGirkin
@GirkinGirkin
@GirkinGirkin
31.12.2020 08:22 Відповісти
"Неприцельные" штук 6 120х прилетело от сепаров к Золотому
31.12.2020 08:24 Відповісти
Бандерівців і правосеків персонально!
31.12.2020 08:24 Відповісти
З якої це радості ?
31.12.2020 08:31 Відповісти
Тебя это не касается.
Порохоботов я не поздравляю.
31.12.2020 09:07 Відповісти
Та і бандерівцям ватяні вітання не надто приємні.
31.12.2020 09:10 Відповісти
Це фото мабуть вже увійшло в історію. Архієпископ Симферопольський, Кримський Климент захищає українську військову частину від російських агресорів. Таким має бути справжній священник - служити Богу і захищати правду. А не освячувати зброю і благословляти вбивць!

31.12.2020 08:24 Відповісти
Що, уже наперед вітають наших хлопців ?
Уроди !

Цікаво, цього року блазень подзвонить вітати х**ло.
31.12.2020 08:24 Відповісти
Всенепременно!
Это ж ваше тайное желание... Да?
Какая будет тема для обсуждения...
31.12.2020 08:29 Відповісти
Ні, бажання інакше формулюються.

А щодо тлі - то бажання у мене лише одне.
І зовсім не таємне.
31.12.2020 08:37 Відповісти
Чего же тебя заботит эта дурацкая тема о поздравлении *****?
Давай твоё "не таємне" лучше обсудим.
31.12.2020 08:43 Відповісти
Чому це вона раптом дурна ?
Минулого року дзвонило.

Турбує вона якраз тебе, бо вчепився в неї.
Болить за гундосого ?

Сильно обговорювати не вийде зараз:
1. збираюся спати, пізно вже, втомлена.
2. не збираюся псувати собі передсвятковий настрій.

В Новому Році вже.
З прийдешнім !
31.12.2020 08:49 Відповісти
Мне плевать на твои оба - на "таємне" и "не таємне".
31.12.2020 08:51 Відповісти
No problem.
Плюй собі.
Поки слина не кінчиться.
31.12.2020 08:54 Відповісти
Террористы стреляли из крупнокалиберных гранатометов и пулеметов около Авдеевки и Попасной. За сутки 5 нарушений режима тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4211

31.12.2020 08:28 Відповісти
Новости из обезьянника
31.12.2020 08:29 Відповісти
Ходаковский про резервацию:
Динамика у нас отрицательная, мы стоим на пороге потери целых отраслей. Сами мы выжить не в состоянии. Эта херня надолго и ещё будет падение. Нас не признают, а о присоединении можно говорить, только, если небо на землю упадёт

https://www.youtube.com/watch?t=1499&v=JeTfrWsgED4&feature=youtu.be
31.12.2020 08:37 Відповісти
террористы стреляют...а в это время те, кто должен это упреждать, вплоть до физического устранения противника, - разведка - дрочит в кустах...
31.12.2020 08:38 Відповісти
если Ві не в курсе...на период перемирия от главнокакбыкомандующего великого полкоОтводца преЗЕдента запретили и разведку и дроны и ответку... (только в случае если сепары уже в наших окопах - можно...но желательно ножами - чтоб не спровоцировать ту сторону)
это я конечно где-то утрирую... но запретов очень много (каких-то подмахивающих врагу)
это я конечно где-то утрирую... но запретов очень много (каких-то подмахивающих врагу)
31.12.2020 10:53 Відповісти
31.12.2020 08:52 Відповісти
31.12.2020 09:09 Відповісти
КПВВ...очередь кормильцев в Украину...
..
31.12.2020 10:46 Відповісти
Алооо !.


Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? . . Всем РАБОТНИКАМ БЫТА , - 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - . Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) , и САНТЕХНИКАМ оленпиады - работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ .


-поставьте пожалуста песню===


= 0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ......
.
.
.
.
.. . .......................... . ..
А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .. . .


..


.
. ******** !!.
.
ДОЛЛОРОВ !!!!
............, а не РУБЛЕЙ !!!,, .
.
.
31.12.2020 14:42 Відповісти
нету потерь - хорошо.
31.12.2020 16:13 Відповісти
 
 