Терористи стріляли з великокаліберних гранатометів і кулеметів біля Авдіївки і Попасної. За добу 5 порушень режиму тиші, - штаб ООС

За минулу добу, 30 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані штабу ООС.

"Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем, а неподалік Старогнатівки – з великокаліберного кулемета", - підкреслюється в повідомленні.

Крім цього, зазначається, що ввечері противник активізувався і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, з метою виявлення чергових вогневих засобів російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Попасної.

На інших ділянках відповідальності наших підрозділів спостерігалася тиша. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає.

"У відповідь на обстріли противника українські захисники відкрили вогонь. Про факти порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - відзначили в штабі ООС.

Також підкреслюється, що з початку поточної доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Старогнатівка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.