УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9059 відвідувачів онлайн
Новини
38 412 439

Прокуратура США висунула обвинувачення Коломойському і Боголюбову у справі про купівлю нерухомості в Огайо за "відмиті" кошти, - Reuters

Прокуратура США висунула обвинувачення Коломойському і Боголюбову у справі про купівлю нерухомості в Огайо за

В середу, 30 грудня, прокуратура США звинуватила українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова в використанні незаконно привласнених коштів для придбання нерухомості в Огайо після аналогічних заяв США, що стосуються власності в Кентуккі і Техасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Коломойський - один з найвідоміших олігархів України і вважається ключовим політичним покровителем президента України Володимира Зеленського - відкинув попередні звинувачення. Брюс Маркс, американський адвокат, що представляє інтереси Коломойського, не відповів на запит про коментарі щодо останньої скарги. Зв'язатися з представниками іншого бізнесмена, Геннадія Боголюбова, для отримання коментарів не вдалося. Раніше він ніяк не коментував це питання", - підкреслює видання.

Також читайте: Зеленський: На банківський сектор ніхто, включно з Коломойським, сьогодні не може впливати

У заяві міністерства юстиції США зазначається, що Коломойський і Боголюбов використовували незаконно привласнені кошти з українського Приватбанку для придбання комерційної нерухомості в Огайо.

Прокуратура США заявила, що в період з 2008 до 2016 року Коломойський і Боголюбов отримали шахрайські позики і кредитні лінії, частину доходів від яких вони відмивали через рахунки підставних компаній в кіпрському офісі Приватбанку, перш ніж переводити гроші в Сполучені Штати. В цілому, за даними Міністерства юстиції, нерухомість у трьох штатах США оцінюється в 60 мільйонів доларів.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (308) Коломойський Ігор (3139) США (24113) Приватбанк (2455)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+102
З наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим дорогі Порохоботи!!!!Прокуратура США выдвинула обвинения Коломойскому и Боголюбову по делу о покупке недвижимости в Огайо за "отмытые" средства, - Reuters - Цензор.НЕТ 5235
показати весь коментар
31.12.2020 08:31 Відповісти
+78
Читаю Прокуратура выдвинула обвинения Коломойскому...Думаю "Они что там совсем охренели". Прочитал еще раз... Прокуратура США... Тогда понятно. Прокуратура Зеленского еще доплату Коломойскому может организовать.
показати весь коментар
31.12.2020 08:45 Відповісти
+68
Несколько тварей просто ГРАБЯТ НАРОД УКРАИНЫ !!! Из за них живем в такой заднице !!! Манипулируют всеми президентами не говоря о продажных судьях и шлюх депутатских
показати весь коментар
31.12.2020 08:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Тобто знову Юлька уінуатая? Бери калькулятор і рахуй - за Юлі українці жили в Сто разів заможніше. Юля має тобі цю правду в морду тикати?
показати весь коментар
31.12.2020 16:10 Відповісти
Киевлянам она хотела понравиться , а как жилось в Днепре при ней спроси у жителей.
показати весь коментар
31.12.2020 16:16 Відповісти
Иван ты случаем не влюблен в нее ? Кроме шуток. Ты ее видишь через розовые очки. К тебе многие с сочувствием относятся из-за твоей преданности.
показати весь коментар
31.12.2020 16:19 Відповісти
Скажу пану відверто. Ще за Лазаренка ставивсь до Юлі, як до його "дівчинки". Але з часу її діяльності на посаді віце прем'єра у 1999-2001хх Україна пішла вгору. Юля перекрила бартер і олігархи почали платити податки. Припинились віялові, Україна розрахувалась з Рашою за газ, отримали багаторічну заборгованість шахтарі і бюджетніки, люди почали отримувати зарплатню грошима, а не унітазами. В країні з'явились гроші. За це пуйло дав вказівку Юлю покарати. І Медведчук(глава АП Кучми) вперше посадив Юлю за грати, її чоловік відсидів рік і емігрував, а свекра довели до могили. Все Юліне оточення було репресоване. Ви пішли б заради України на таку жертву, Вікторе?
показати весь коментар
31.12.2020 16:35 Відповісти
Скажем так я тоже не для себя жил ( похоже тут я был не прав ) Юлька капитально приложила руку к уничтожению армии.По сути была чуть ли не главным врагом. Очевидной выгоды не просматривалось . Возможно выполняла приказ мордора. Раз вы Днепр знаете то вот вам то что тоже вам известно. В Кайдаках был авиационный полк. Аэропорта в Днепре не было. Был военный аэродром и здание аэровокзала. Депутатом от гарнизона был лазаренко. А правой рукой у него юлька Полк уничтожили а аэродром у паши купил каламойский. Только в восточной Украине было уничтожено около 500 самолетов. Это только самолетов.И это все при юльке. Она была больше чем премьер
показати весь коментар
31.12.2020 17:54 Відповісти
Просто приходила команда из правительства уничтожить ( именно уничтожить) такую то часть . Через неделю -следующую и так до конца. Самолеты у нас хотели купить арабы, нам это запретили и заставили порезать на металлолом , который кто то из правительства и украл. Самолет порядка 30 тонн титана ,алюминия и нержавейки
показати весь коментар
31.12.2020 18:00 Відповісти
Офігєть. Юля знищила 500 літаків. Але окрім пана Віктора про це ніхто не знає. Може пану час ще раз "чогось" нюхнути?
показати весь коментар
31.12.2020 18:34 Відповісти
Учитывая ее возраст -то очень дешево
показати весь коментар
31.12.2020 16:27 Відповісти
чучело за какю Жюли? Я тебе конкретный вопрос задал при Порошенко Жюля усералсь визжала за тарифный геноцид свейчас при ЗЕкловуне закнулась и молчит, ты Жюльканутый всё прекрасно понял и начал визжать про времена от царя гороха при какой то Жюлии. ЧТо ты дурачка включаешь ЗЕбил Жюлькаботный
показати весь коментар
31.12.2020 18:34 Відповісти
Сулима! Вали к КУЯМ! Задрав всіх своєю тупістю-селюк неотесаний !
показати весь коментар
31.12.2020 19:17 Відповісти
Евреи уже несколько поколений селюками не бывают. Это насчет Сулимы.
показати весь коментар
01.01.2021 01:04 Відповісти
И вот теперь, во всех этих делах Минюста США против бени по отмыванию денег после воровства из Привата, если где ни будь в процессе выяснения офшорных компаний мелькнёт имя или компашка действующего презедента - а вполне может быть, учитывая расследование в Лондоне по Привату, бени, клоуна, то Минюст америки будет приглашать преиздента на допросы в США.
показати весь коментар
31.12.2020 16:01 Відповісти
этого хорошо. потужному приготовиться.
показати весь коментар
31.12.2020 16:16 Відповісти
В среду, 30 декабря, прокуратура США обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Огайо после аналогичных заявлений США, касающихся собственности в Кентукки и Техасе. Источник: https://censor.net/ru/n3240018

Давно пора цю бородату бабуню посадити на нари
На зону, приватник ти наш
показати весь коментар
31.12.2020 16:22 Відповісти
До Кентукі й Техасу додалося Огайо.
Американське правосуддя збирається відібрати в колишніх акціонерів Приватбанку нерухомість в Клівленді!
Беня в ах... ї , бо не встиг розпродати своє майно в США !👍🏼😄😄😄
показати весь коментар
31.12.2020 16:29 Відповісти
Простое сравнение зарплат рабочих на предприятиях Порошенко и Коломойского говорит обо всём.
показати весь коментар
31.12.2020 16:31 Відповісти
?????
показати весь коментар
01.01.2021 01:10 Відповісти
Зарплата рабочих на предприятиях Коломойского гораздо меньше чем у Порошенко, ферштейн?
показати весь коментар
01.01.2021 02:06 Відповісти
Зеленский обязан выдать коломойского США, иначе зекоманду ждут санкции
показати весь коментар
31.12.2020 17:08 Відповісти
Продать свое майно в США невозможно Коломойскому в четырех штатах США они под арестом....
показати весь коментар
31.12.2020 17:25 Відповісти
Отсидка и задержание в США, со временем ждет всех олигархов, связанных с москвой.
показати весь коментар
31.12.2020 19:22 Відповісти
Кулеба вмовляе Байдена запросити Вову на инавгурцию , аби ШО? Похлопотать за БЕню - чи це Беня його там хоче викорисатити ги-ги- ги. А в Україні БЕня суди виграє БЛІН!
показати весь коментар
31.12.2020 19:34 Відповісти
Прокуратура США висунула обвинувачення Коломойському і Боголюбову у справі про купівлю нерухомості в Огайо за "відмиті" кошти, - Reuters - Цензор.НЕТ 3552
показати весь коментар
31.12.2020 19:37 Відповісти
КОЛОМОЙСКИЙ ДОЛЖЕН УКРАИНЕ 5 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАВРОВ.
показати весь коментар
31.12.2020 19:39 Відповісти
Беня в рік Бика, не бикуй...Бо зараз рулят штати...
показати весь коментар
31.12.2020 19:59 Відповісти
Надо побыстрее выдать Каломойшу американцам... Тюрьма его заждалась...
показати весь коментар
31.12.2020 20:20 Відповісти
Прокуратура США висунула обвинувачення Коломойському і Боголюбову у справі про купівлю нерухомості в Огайо за "відмиті" кошти, - Reuters - Цензор.НЕТ 3157
показати весь коментар
31.12.2020 20:40 Відповісти
Нарешті!
показати весь коментар
31.12.2020 21:03 Відповісти
Прокуратура США висунула обвинувачення Коломойському і Боголюбову у справі про купівлю нерухомості в Огайо за "відмиті" кошти, - Reuters - Цензор.НЕТ 4103
показати весь коментар
31.12.2020 21:10 Відповісти
Зате у нашої влади питань до коломойського нема. Не дарма беня свого кишенькового болванчика зробив преЗЕдентом. П'ять років індульгенції йому забезпечено. А далі, тупе бидло обере наступного холуя коломойського з партії за майбутнє бені. Ще п'ять років. А там...новий проект якщо не скопититься.
показати весь коментар
31.12.2020 21:37 Відповісти
Бойко их ЖОПЗЖ только что поздравил на 1+1 украинцев с Новым Годом, я чё то подумал что Коломойский дал добро на ввод российских оккупационных войск на территорию Юго востока Украины
показати весь коментар
31.12.2020 21:46 Відповісти
Негры на омериканскай киче беню уже заждалисся.
показати весь коментар
01.01.2021 00:29 Відповісти
"Ну що, допоможуть тобі твої мільярди підняти мило, містере олігарх?"
Прокуратура США висунула обвинувачення Коломойському і Боголюбову у справі про купівлю нерухомості в Огайо за "відмиті" кошти, - Reuters - Цензор.НЕТ 5180
показати весь коментар
01.01.2021 06:23 Відповісти
Прокуратура США висунула обвинувачення Коломойському і Боголюбову у справі про купівлю нерухомості в Огайо за "відмиті" кошти, - Reuters - Цензор.НЕТ 3753
показати весь коментар
01.01.2021 06:03 Відповісти
Респект амерам! Якщо не наша, то хоч прокуратура США покарає цього виродка коломойшу
показати весь коментар
01.01.2021 09:13 Відповісти
Тепер мені зрозуміло, чому клоун різко почав конфліктувати з коломоем - просто щоб його дупа не постраждала! Господи, які ж земразі все ж таки жалюгідні !
показати весь коментар
01.01.2021 10:42 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 