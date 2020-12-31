Прокуратура США висунула обвинувачення Коломойському і Боголюбову у справі про купівлю нерухомості в Огайо за "відмиті" кошти, - Reuters

В середу, 30 грудня, прокуратура США звинуватила українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова в використанні незаконно привласнених коштів для придбання нерухомості в Огайо після аналогічних заяв США, що стосуються власності в Кентуккі і Техасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Коломойський - один з найвідоміших олігархів України і вважається ключовим політичним покровителем президента України Володимира Зеленського - відкинув попередні звинувачення. Брюс Маркс, американський адвокат, що представляє інтереси Коломойського, не відповів на запит про коментарі щодо останньої скарги. Зв'язатися з представниками іншого бізнесмена, Геннадія Боголюбова, для отримання коментарів не вдалося. Раніше він ніяк не коментував це питання", - підкреслює видання.

У заяві міністерства юстиції США зазначається, що Коломойський і Боголюбов використовували незаконно привласнені кошти з українського Приватбанку для придбання комерційної нерухомості в Огайо.

Прокуратура США заявила, що в період з 2008 до 2016 року Коломойський і Боголюбов отримали шахрайські позики і кредитні лінії, частину доходів від яких вони відмивали через рахунки підставних компаній в кіпрському офісі Приватбанку, перш ніж переводити гроші в Сполучені Штати. В цілому, за даними Міністерства юстиції, нерухомість у трьох штатах США оцінюється в 60 мільйонів доларів.