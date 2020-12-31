В Україні за добу від COVID-19 померло 209 людей, виявлено 9 699 нових випадків, одужало - 11 803

Станом на 31 грудня в Україні зафіксовано 9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 341 дитина і 439 медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За даними Степанова, за минулу добу:

госпіталізовано – 2 704 особи;

летальних випадків – 209;

одужало – 11 803 особи;

здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 055 047 осіб;

одужало – 709 993 особи;

летальних випадків – 18 533;

проведено ПЛР-тестувань – 5 585 615.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 111 471 випадок;

Вінницька область – 22 500 випадків;

Волинська область – 33 016 випадків;

Дніпропетровська область – 58 561 випадок;

Донецька область – 36 391 випадок;

Житомирська область – 39 202 випадки;

Закарпатська область – 28 200 випадків;

Запорізька область – 54 088 випадків;

Івано-Франківська область – 43 190 випадків;

Київська область – 59 204 випадки;

Кіровоградська область – 8 448 випадків;

Луганська область – 10 508 випадків;

Львівська область – 61 268 випадків;

Миколаївська область – 30 900 випадків;

Одеська область – 71 125 випадків;

Полтавська область – 36 079 випадків;

Рівненська область – 40 990 випадків;

Сумська область – 40 642 випадки;

Тернопільська область – 34 023 випадки;

Харківська область – 69 377 випадків;

Херсонська область – 17 752 випадки;

Хмельницька область – 39 187 випадків;

Черкаська область – 39 011 випадків;

Чернівецька область – 40 017 випадків;

Чернігівська область – 29 897 випадків.