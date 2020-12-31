УКР
В Україні за добу від COVID-19 померло 209 людей, виявлено 9 699 нових випадків, одужало - 11 803

Станом на 31 грудня в Україні зафіксовано 9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 341 дитина і 439 медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За даними Степанова, за минулу добу:

госпіталізовано – 2 704 особи;

летальних випадків – 209;

одужало – 11 803 особи;

здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 055 047 осіб;

одужало – 709 993 особи;

летальних випадків – 18 533;

проведено ПЛР-тестувань – 5 585 615.

Також читайте: Другу хвилю COVID-19 слід очікувати після Нового року, - академік НАН Комісаренко

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 111 471 випадок;

Вінницька область – 22 500 випадків;

Волинська область – 33 016 випадків;

Дніпропетровська область – 58 561 випадок;

Донецька область – 36 391 випадок;

Житомирська область – 39 202 випадки;

Закарпатська область – 28 200 випадків;

Запорізька область – 54 088 випадків;

Івано-Франківська область – 43 190 випадків;

Київська область – 59 204 випадки;

Кіровоградська область – 8 448 випадків;

Луганська область – 10 508 випадків;

Львівська область – 61 268 випадків;

Миколаївська область – 30 900 випадків;

Одеська область – 71 125 випадків;

Полтавська область – 36 079 випадків;

Рівненська область – 40 990 випадків;

Сумська область – 40 642 випадки;

Тернопільська область – 34 023 випадки;

Харківська область – 69 377 випадків;

Херсонська область – 17 752 випадки;

Хмельницька область – 39 187 випадків;

Черкаська область – 39 011 випадків;

Чернівецька область – 40 017 випадків;

Чернігівська область – 29 897 випадків.

+5
Кількість смертей не зменшується.
Отже в нас просто припинили масове тестування.
31.12.2020 08:46 Відповісти
+5
Вчера во "фридоме" (Киев) был новогодний концерт квартала95. Т.е это уже минимум третий концерт этих шутов за последнюю неделю. А вы еще спрашиваете откуда такие мелкие цифры по заболевшим в стране, и почему дурантин объявят только после новогодних праздников. Просто это бизнес зеленского и его друганов: корпоративы и концерты, они не хотят отказываться от такого количества бабла. Поэтому степановым и рисуются нужные цифры по заболевшим.
31.12.2020 09:29 Відповісти
+4
Наказано смерті ковід зменшувати: писати іншу причину смерті
31.12.2020 08:41 Відповісти
Наказано смерті ковід зменшувати: писати іншу причину смерті
31.12.2020 08:41 Відповісти
Мы тебя услышали.
31.12.2020 08:52 Відповісти
Кількість смертей не зменшується.
Отже в нас просто припинили масове тестування.
31.12.2020 08:46 Відповісти
"Квартал" має провести Новорічні корпоративи, це не обговорюється !
31.12.2020 08:53 Відповісти
та вже задовбав той цирк.
ненавиджу клованів.
31.12.2020 09:05 Відповісти
От скажіть, антиковідники - чи від грипу вмирало стільки люду щодня ?
31.12.2020 08:47 Відповісти
Під час "іспанки" вимирали цілими населеними пунктами.
А дбати про себе, в першу чергу мають самі власники "біомаси", бо як каже прислів"я "На державу надійся, а сам не плошай"!
31.12.2020 08:57 Відповісти
та коли це було - ще до медицини.
давайте ближчу статистику порівняємо.
31.12.2020 09:04 Відповісти
блин, да от вашей "веры" умирало не раз с 3040к. тушен на день - но вам это как-то
чего ты прицепился к статистике, которая настолько же правдива как и Сам Великий Ленин?
31.12.2020 09:18 Відповісти
членораздельно, пажалуйста
31.12.2020 09:43 Відповісти
типо ты не понял и так то?
вы, лицемеры, от вашей "веры" подохло в сотни раз больше двуногих чем от этого вируса.
так понятно?
или скажешь шо не на таком языке или не так "кому"(запятую) поставил?
31.12.2020 09:49 Відповісти
Будьте толерантними, не турбуйте людину, вона вже почала святкувати Новий Рік...
31.12.2020 11:09 Відповісти
Не всі віруси медицині підвладні, проти СНІДу вакцину так і не винайшли, з грипом фіфті-фіфті, як вгадають., а як піде справа з ковідною, невідомо. Бо і сам вірус не досліджений толком, і кінцевій результат ефективності вакцини невідомий, вірус наступного року може просто банально мутувати і поки на виробляють нової вакцини, знову прийдуть, Лох і Даун...
31.12.2020 09:36 Відповісти
Тобто, нічого конкретного заперечити ви не можете. Гаразд.
31.12.2020 09:43 Відповісти
Так СНІД же всього 40 років як "винайшли", при "медицині"...
А взагалі, прямих ліків від вірусів, на відміну від бактерій, немає, все зводиться до того - подолає хворобу сам організм, чи ні. А медичні препарати (процедури), спрямовані лише на підвищення опірних сил організму.
31.12.2020 09:54 Відповісти
То э так, панэ. На Закарпатти маски не носять и рукы з мылом нэ мыють. Бо ковида ж нэмаэ, а то э грып )))
31.12.2020 10:03 Відповісти
Завтра будет мало, а послезавтра очень много.
31.12.2020 08:48 Відповісти
Бубочка уже записал новогодний видосик, как при нем похорошела Украина? Люди стали богаче, дороги дороже и здоровее, а война закончилась?
31.12.2020 08:52 Відповісти
Не смотри его видосик.
Для тебя на "ПРЯМОМ" записан другой видосик.

31.12.2020 08:56 Відповісти
31.12.2020 08:56 Відповісти
Краще дивитися поздоровлення П'ятого,ніж пів-шостого.
31.12.2020 15:41 Відповісти
31.12.2020 08:56 Відповісти
31.12.2020 08:56 Відповісти
На російській від тебе?
Якось не камільфо.
Зроби хочаб тітри.
31.12.2020 08:59 Відповісти
зачем? шоп тебе понятно было? вот возьми, найди у ся Фотошоп, скачай рисунок, сделай, залей сюда, а перед этим на сайт шоп сюда ссылку и залилось, а потом я те поставлю "лайкос" - идет?
31.12.2020 09:20 Відповісти
Вчера во "фридоме" (Киев) был новогодний концерт квартала95. Т.е это уже минимум третий концерт этих шутов за последнюю неделю. А вы еще спрашиваете откуда такие мелкие цифры по заболевшим в стране, и почему дурантин объявят только после новогодних праздников. Просто это бизнес зеленского и его друганов: корпоративы и концерты, они не хотят отказываться от такого количества бабла. Поэтому степановым и рисуются нужные цифры по заболевшим.
31.12.2020 09:29 Відповісти
Ти що, не чув що в єйної супруги Ленки, навіть власного житла немає Баба в сорок років мріє про власний дах над головою Хай вже трохи підкосять бабла, може хоч на якусь хрущовку вистачить. Будь милосердним, дбай про ближнього.
31.12.2020 09:41 Відповісти
А в чому проблема? З милим і на держдачі рай.
31.12.2020 12:25 Відповісти
На держ-дачі, якась холера, люстри познімала і золото пообдирала, який-же тепер там рай?..
31.12.2020 13:14 Відповісти
І яка ж це падлюка таке сотворила? Часом не "рука бариги"?
31.12.2020 15:35 Відповісти
А які дурники ходять на їх концерти. Від цього кватралу у владі вже верне...
31.12.2020 09:45 Відповісти
Неужели кто то еще верит в єту Ковид-брехню про Пандемию?
31.12.2020 09:45 Відповісти
То э так, панэ. На Закарпатти маски не носять и рукы з мылом нэ мыють. Бо ковида ж нэмаэ, а то э грып )))
31.12.2020 10:01 Відповісти
 
 