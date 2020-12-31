В Україні за добу від COVID-19 померло 209 людей, виявлено 9 699 нових випадків, одужало - 11 803
Станом на 31 грудня в Україні зафіксовано 9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 341 дитина і 439 медпрацівників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
За даними Степанова, за минулу добу:
госпіталізовано – 2 704 особи;
летальних випадків – 209;
одужало – 11 803 особи;
здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 055 047 осіб;
одужало – 709 993 особи;
летальних випадків – 18 533;
проведено ПЛР-тестувань – 5 585 615.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 111 471 випадок;
Вінницька область – 22 500 випадків;
Волинська область – 33 016 випадків;
Дніпропетровська область – 58 561 випадок;
Донецька область – 36 391 випадок;
Житомирська область – 39 202 випадки;
Закарпатська область – 28 200 випадків;
Запорізька область – 54 088 випадків;
Івано-Франківська область – 43 190 випадків;
Київська область – 59 204 випадки;
Кіровоградська область – 8 448 випадків;
Луганська область – 10 508 випадків;
Львівська область – 61 268 випадків;
Миколаївська область – 30 900 випадків;
Одеська область – 71 125 випадків;
Полтавська область – 36 079 випадків;
Рівненська область – 40 990 випадків;
Сумська область – 40 642 випадки;
Тернопільська область – 34 023 випадки;
Харківська область – 69 377 випадків;
Херсонська область – 17 752 випадки;
Хмельницька область – 39 187 випадків;
Черкаська область – 39 011 випадків;
Чернівецька область – 40 017 випадків;
Чернігівська область – 29 897 випадків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отже в нас просто припинили масове тестування.
ненавиджу клованів.
А дбати про себе, в першу чергу мають самі власники "біомаси", бо як каже прислів"я "На державу надійся, а сам не плошай"!
давайте ближчу статистику порівняємо.
чего ты прицепился к статистике, которая настолько же правдива как и Сам Великий Ленин?
вы, лицемеры, от вашей "веры" подохло в сотни раз больше двуногих чем от этого вируса.
так понятно?
или скажешь шо не на таком языке или не так "кому"(запятую) поставил?
А взагалі, прямих ліків від вірусів, на відміну від бактерій, немає, все зводиться до того - подолає хворобу сам організм, чи ні. А медичні препарати (процедури), спрямовані лише на підвищення опірних сил організму.
Для тебя на "ПРЯМОМ" записан другой видосик.
Якось не камільфо.
Зроби хочаб тітри.