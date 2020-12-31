Китай виводить на ринок вакцину проти коронавірусу компанії Sinopharm. Ефективність препарату - близько 79%

У четвер Китай схвалив свою першу вакцину проти COVID-19 для загального використання. Її розробила дочірня компанія підтримуваного державою фармацевтичного гіганта Sinopharm.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Sinopharm повідомила, що ефективність її вакцини проти COVID-19 становить 79,34%.

"Хоча Китай повільніше, ніж кілька інших країн, схвалює вакцини від COVID-19, він протягом кількох місяців вакцинує деяких громадян трьома різними щепленнями, які все ще проходять випробування", - пише видання.

Вакцина Sinopharm свідчить про прогрес, досягнутий Китаєм у глобальній гонці за успішну розробку вакцин проти COVID-19.

Чотири інші вакцини від Sinovac, підрозділи CNBG в Ухані, CanSino Biologics і Китайської академії наук також на пізніх стадіях випробувань, що підкреслює зусилля Китаю у розробці власної вакцини, щоб кинути виклик західним конкурентам.

Президент Сі Цзіньпін пообіцяв зробити китайські вакцини глобальним суспільним благом і уклав кілька великих угод на постачання в інші країни.