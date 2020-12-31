УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9443 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 260 55

Китай виводить на ринок вакцину проти коронавірусу компанії Sinopharm. Ефективність препарату - близько 79%

Китай виводить на ринок вакцину проти коронавірусу компанії Sinopharm. Ефективність препарату - близько 79%

У четвер Китай схвалив свою першу вакцину проти COVID-19 для загального використання. Її розробила дочірня компанія підтримуваного державою фармацевтичного гіганта Sinopharm.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Sinopharm повідомила, що ефективність її вакцини проти COVID-19 становить 79,34%.

"Хоча Китай повільніше, ніж кілька інших країн, схвалює вакцини від COVID-19, він протягом кількох місяців вакцинує деяких громадян трьома різними щепленнями, які все ще проходять випробування", - пише видання.

Вакцина Sinopharm свідчить про прогрес, досягнутий Китаєм у глобальній гонці за успішну розробку вакцин проти COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працюємо над отриманням вакцин проти COVID-19. Головне, щоб людей, готових вакцинуватися, було багато, - Зеленський

Чотири інші вакцини від Sinovac, підрозділи CNBG в Ухані, CanSino Biologics і Китайської академії наук також на пізніх стадіях випробувань, що підкреслює зусилля Китаю у розробці власної вакцини, щоб кинути виклик західним конкурентам.

Президент Сі Цзіньпін пообіцяв зробити китайські вакцини глобальним суспільним благом і уклав кілька великих угод на постачання в інші країни.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Китай (4831) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Вакцина не сертифицирована как и российская, эффективность хуже чем у европейских и американских, цена выше. Но наши придурки все равно собрались её закупать.
показати весь коментар
31.12.2020 08:59 Відповісти
+10
Европейские и американские фарм компании не обязаны нам что-то продавать. Это зеленые долбодятлы должны были ездить к ним и договариваться, как это делал израиль, страны европы и др.
показати весь коментар
31.12.2020 09:35 Відповісти
+5
Китай виводить на ринок вакцину проти коронавірусу компанії Sinopharm. Ефективність препарату - близько 79% - Цензор.НЕТ 4034
показати весь коментар
31.12.2020 09:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вакцина не сертифицирована как и российская, эффективность хуже чем у европейских и американских, цена выше. Но наши придурки все равно собрались её закупать.
показати весь коментар
31.12.2020 08:59 Відповісти
Ціну формує ринок.Неякісну купувати не будуть.Ефективність-не гірша,ніж в проблематичної астрозенеківської.
показати весь коментар
31.12.2020 09:06 Відповісти
Цены формирует себестоимость и жажда наживы! Зомбированному охлосу в нашей стране будут колоть всякую китайскую или кацапскую херню...а тем кто в "теме" не будут ничего колоть!
показати весь коментар
31.12.2020 09:38 Відповісти
Причины две - там можно получить откат и на украинцам зеленой блевотине *****.
показати весь коментар
31.12.2020 09:22 Відповісти
Европейские и американские фарм компании не обязаны нам что-то продавать. Это зеленые долбодятлы должны были ездить к ним и договариваться, как это делал израиль, страны европы и др.
показати весь коментар
31.12.2020 09:35 Відповісти
Ни одна из вакцин не прошла все необходимые испытания, тем не менее что делать?
показати весь коментар
31.12.2020 09:31 Відповісти
так нормальную клоунам никто не продает.
С КЛОУНАМИ ТУПО НЕ ХОТЯТ РАЗГОВАРИВАТЬ
показати весь коментар
31.12.2020 10:53 Відповісти
Применение европейских и американских вакцин в Украине - невозможно. Минус 70 для хранения - нет такого оборудования в Украине. И преступниками будут те, кто закукпит для страны такие вакцины.
показати весь коментар
31.12.2020 10:59 Відповісти
Мудра влада може організувати пункти зберігання таких вакцин та возити туди людей для щеплення, але це не про зебілів, вони провакцинуються британськими чи німецькими препаратами, а для тупого піпла і китайська під'***** годиться.
показати весь коментар
31.12.2020 14:39 Відповісти
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream

https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser @travel_ANDdream

https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream



Китай умовно схвалив ПЕРШУ вакцину проти COVID-19 для масового використання.
Ви будете сміятися, але це здається не Sinovac (яку схвалили для застосування в разі екстремальної потреби), а вакцина Sinopharm.
Sinovac продають янелохам по всьому світі, щоб мати кошти на справжню.
показати весь коментар
31.12.2020 13:08 Відповісти
В Польщі одними з перших отримали прививки найвищі посадові особи і зробили вони це відкрито перед об'єктивами телекамер з трансляцією на всю Польщу тільки за ради того щоб населення Польщі їм повірило і якомога мосовіше прийняло участь у щепленні!
показати весь коментар
31.12.2020 09:01 Відповісти
а про физраствор в фанфуриках ты думал?
показати весь коментар
31.12.2020 09:04 Відповісти
Нащо? Такі тупі вигадки тільки антиваксери безмозглі розповсюджують.
показати весь коментар
31.12.2020 10:28 Відповісти
То нехай всіх китайців колять.
А рашня не змогла навіть нормальний аспірин синтезувати. Про яку вакцину мова ?
показати весь коментар
31.12.2020 09:01 Відповісти
Зачем писать чушь
показати весь коментар
31.12.2020 09:32 Відповісти
відколи це правду називають чушь ?
показати весь коментар
31.12.2020 09:33 Відповісти
ASTROZENECA тоже дураки, что связались с Гамалеей?
показати весь коментар
31.12.2020 09:44 Відповісти
в який спосіб зв'язались ?
показати весь коментар
31.12.2020 09:45 Відповісти
Заключили соглашения о совместных исследованиях
показати весь коментар
31.12.2020 11:36 Відповісти
ну, дорогуша, клінічне випробування це дещо більше ніж дослідження.
показати весь коментар
31.12.2020 11:58 Відповісти
Клинические испытания - это один из этапов исследований
показати весь коментар
31.12.2020 12:05 Відповісти
Тобто, ви погоджуєтесь, що вакцину будуть випробовувати на москалях.
показати весь коментар
31.12.2020 12:14 Відповісти
почали клінічне випробування своєї вакцини на кацапах ?
показати весь коментар
31.12.2020 09:46 Відповісти
Вы к психиатру не пробовали обратиться?
показати весь коментар
31.12.2020 11:46 Відповісти
а вам допомогло ?
щось не помітно - певно, ще працювати і працювати психіятрам над вами.
показати весь коментар
31.12.2020 11:59 Відповісти
может 7.9%? так ещё поверю
показати весь коментар
31.12.2020 09:03 Відповісти
Ну уж если даже китайцы признают что их вакцина хуже то там реальная эффективность процентов 50-60.
показати весь коментар
31.12.2020 09:05 Відповісти
Уханьци клин клином вышибают.
показати весь коментар
31.12.2020 09:06 Відповісти
Это очень удобно, тем кто все равно заболеет после 2 уколов этой вакцины будут просто говорить что им не повезло попасть в этот 21% неудачников.))
показати весь коментар
31.12.2020 09:08 Відповісти
И заплатит за то, чтобы попасть в эти 21% ~1000 грн.
показати весь коментар
31.12.2020 11:05 Відповісти
Один я прочитал свинофарм, это для кого вакцина?
показати весь коментар
31.12.2020 09:10 Відповісти
Желаю тебе и твоей семье точно также переболеть, как я. А потом посмотрю, ушлепок, что ты тявкать будешь.
показати весь коментар
31.12.2020 11:31 Відповісти
Ее разработала дочерняя компания поддерживаемого государством фармацевтического гиганта Sinopharm Источник: https://censor.net/ru/n3240020\\\\\

Там коммунисты же - а гос-во поддерживает Свинофарм - наши опять купят какой-то "новичок"?
как мона вообще воспринимать красножопых ублюдков то?
даже видео есть - франц. медсестры распаковывают халаты и маски типо "помощь Китая"(но за деньги) и ..... много крепких слов используют.
показати весь коментар
31.12.2020 09:23 Відповісти
Чето доверие к Китаю нет, особенно, когда от них же и пошел этот вирус. Добавить сюда еще коммунистический режим, который ввел у себя тотальную цензуру, чтобы ни слова плохого не сказали про Китай, и выходит серьезная причина для подозрений к этой вакцине.
показати весь коментар
31.12.2020 09:37 Відповісти
Китай виводить на ринок вакцину проти коронавірусу компанії Sinopharm. Ефективність препарату - близько 79% - Цензор.НЕТ 4034
показати весь коментар
31.12.2020 09:38 Відповісти
Всем кто верит в эффективность кацапской вакцины, предлагаю колоть ее прямо в голову, для того чтобы уберечь ягодицы, ведь думаете вы именно жопой, а не головой.
показати весь коментар
31.12.2020 09:38 Відповісти
Логично. Очевидно так же нужно поступать со всеми кто верит в эффективность любой "ковидной " вакцины так как такие люди думают именно жопой а не головой.
показати весь коментар
31.12.2020 10:45 Відповісти
Учора, на СТБ, в новинах бачив що Гівнюк заявив що ефективність вакцини, яку закупають в Китаї 97%
показати весь коментар
31.12.2020 09:43 Відповісти
Ніколи не дивіться телебачення: бо буде прогресувати хвороба "ТБ головного мозку"!
показати весь коментар
31.12.2020 10:01 Відповісти
Гниды узкоглазые. Заразили весь мир, а теперь своё говно с новым штаммом впихивают как вакцину. Какой дурак её вколет себе не знаю...
показати весь коментар
31.12.2020 09:57 Відповісти
ЇЇ "https://censor.net/ru/news/3239920/pervaya_partiya_kitayiskoyi_vaktsiny_sinovac_sostavit_700_tys_doz_besplatno_poluchat_vrachi_i_lyudi"
показати весь коментар
31.12.2020 10:51 Відповісти
Китайці можуть собі це дозволити: при ефективності 79% (навіть якщо 21% будуть летальними) їх все одно залишиться не набагато менше мільярда!!!
показати весь коментар
31.12.2020 09:58 Відповісти
І "українська" влада може собі це дозволити.
показати весь коментар
31.12.2020 10:54 Відповісти
Да і хвороби смертельні вже не ті, і війни гібридні, і вакцини з ефективністб 79 %, і люди мілкі та тупі ...
показати весь коментар
31.12.2020 10:10 Відповісти
О, "мудрий" нарід, твоя зелена влада про тебе вже "потурбувалась". Замовила те, що ще тільки виходить і менш ефективне. Різниця в ціні "онукам вистачить".

https://censor.net/ru/news/3239920/pervaya_partiya_kitayiskoyi_vaktsiny_sinovac_sostavit_700_tys_doz_besplatno_poluchat_vrachi_i_lyudi
показати весь коментар
31.12.2020 10:50 Відповісти
Если вколоть 2 раза, то эффективность будет 1-0,21*0,21=0,956, т. е. 95,6%
показати весь коментар
31.12.2020 11:28 Відповісти
Да хоть головой бейтесь об стену, и до потери голоса спорьте о качествах вакцины для США и ЕС сравнивайте с Рос и КИТАЙСКОЙ, но у вас нет ни какой! И все страны думают о СВОЁМ НАРОДЕ! И если кто то посмеет на сторону продать в ущерб своему народу, то правительство потеряет право на переизбрание. Что в этом не логичного? В 2022году может и поделятся, с барского плеча.
показати весь коментар
31.12.2020 11:55 Відповісти
«Мы ожидали увидеть следы повреждений от инфекции и хронического недостатка кислорода. Вместо этого там оказалось множество мелких повреждений нервной ткани, которые обычно возникают после инсультов или воспаления мозга», - пояснил Ученые не нашли частиц вируса ни в самом мозге больных, ни в его сосудах. То есть капилляры мозга разрушились не из-за заражения SARS-CoV-2, а из-за очень высокой активности иммунитета, который начал атаковать не только вирус, но и здоровые клетки кровеносных сосудов. В результате в них появились «дыры», только часть которых заполняли тромбы и микроглия (защитная ткань мозга). Вот это пугает, а кто переболел дауном не станет? Но противники прививок, вам можно и на красный свет переходить!
показати весь коментар
31.12.2020 12:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GDov-SeRaNM теплая китайская куртка
показати весь коментар
31.12.2020 14:03 Відповісти
Хороша вакцина, надвоє баба ворожила, альбо вмре або буде жила.
показати весь коментар
31.12.2020 14:28 Відповісти
 
 