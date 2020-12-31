Масову вакцинацію в Україні необхідно провести в березні-квітні, інакше буде катастрофа, - Порошенко

Масову вакцинацію українців необхідно забезпечити в березні-квітні 2021 року. Крім цього, необхідно розробити механізм логістики препарату, щоб зберегти його цілющі властивості.

Про це заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю "5-му каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко зазначив, що перш за все необхідно провести одномоментне тестування, щоб виявити шляхи поширення коронавірусу і зупинити хворобу.

"Щоб одразу перевірити всі контакти, інакше тестування не має сенсу, для того, щоб сконцентрувати тих, хто мав контакти з позитивними тестами на коронавірус", – говорить Порошенко.

"Ми маємо зробити тотальне тестування зараз, до березня. Ми маємо розробити програми, які б забезпечили ізоляцію тих, в кого тест буде позитивним. Починаючи з кінця березня, на початку квітня, ми маємо можливість, я на цьому наголошую, протестувати левову частину українців, принаймні групи ризику, щоб забезпечити розрив ланцюга і зупинити розповсюдження хвороби. І терміново вакцинувати решту", – вважає п’ятий президент.

"Будь-які позиції щодо локдауну, ізоляції мають бачити світло в кінці тунелю. Світло в кінці тунелю – це вакцинування. Хочу сказати, що станом на сьогоднішній день у Великій Британії вже вакциновано більше 600 тисяч осіб. Станом на зараз в багатьох країнах, починаючи від Ізраїлю і закінчуючи Сполученими Штатами Америки, десятки і сотні тисяч вакцинованих. Скажіть, будь ласка, а скільки в Україні людей пройшли вакцинацію? Нуль!", – констатує Петро Порошенко.

"Якщо зараз не будуть кинуті всі зусилля для того, щоб забезпечити не пізніше березня-квітня вакцинування, Україна опиниться в катастрофі", – наголошує він.

Порошенко навів дані з розслідування журналістів ВВС про те, що Україна на відміну від інших держав світу передбачила отримання лише 8 мільйонів доз на весь 2021 рік. "Це означає, що провакциновано може бути максимум 4 мільйони людей аж до 2022 року", – зауважує Порошенко.

"Ми маємо забезпечити, як пишуть журналісти ВВС, не менше 20-22 мільйонів доз вакцини. Бо це і є покриття всіх груп ризику: медичних працівників, осіб похилого віку, в першу чергу, будинки для людей похилого віку, вчителів, вихователів, співробітників правоохоронних органів, представники соціальних служб, і загалом їх кількість становить 20 мільйонів. Абсолютно безглуздо зупинитися на 2 чи 4 мільйонах доз вакцини", – вважає Петро Порошенко.

"Але йдеться не лише про те, щоб ми закупили цю вакцину. Йдеться про те, щоб починаючи з грудня був створений механізм логістики, бо вакцини передбачають таку логістику, якої у нас просто не існує. Так само, як і не існує ніде в світі. Бо при температурі -18 ці вакцини не збережеш. Навпаки, якщо вона потрапляє в температуру 15-18 градусів, вакцина тут же втрачає свої властивості, які допомагають лікувати", – говорить Порошенко.

Він наголошує, що влада має два місяці для того, щоб створити логістику для вакцинації.