Масову вакцинацію в Україні необхідно провести в березні-квітні, інакше буде катастрофа, - Порошенко
Масову вакцинацію українців необхідно забезпечити в березні-квітні 2021 року. Крім цього, необхідно розробити механізм логістики препарату, щоб зберегти його цілющі властивості.
Про це заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю "5-му каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Порошенко зазначив, що перш за все необхідно провести одномоментне тестування, щоб виявити шляхи поширення коронавірусу і зупинити хворобу.
"Щоб одразу перевірити всі контакти, інакше тестування не має сенсу, для того, щоб сконцентрувати тих, хто мав контакти з позитивними тестами на коронавірус", – говорить Порошенко.
"Ми маємо зробити тотальне тестування зараз, до березня. Ми маємо розробити програми, які б забезпечили ізоляцію тих, в кого тест буде позитивним. Починаючи з кінця березня, на початку квітня, ми маємо можливість, я на цьому наголошую, протестувати левову частину українців, принаймні групи ризику, щоб забезпечити розрив ланцюга і зупинити розповсюдження хвороби. І терміново вакцинувати решту", – вважає п’ятий президент.
"Будь-які позиції щодо локдауну, ізоляції мають бачити світло в кінці тунелю. Світло в кінці тунелю – це вакцинування. Хочу сказати, що станом на сьогоднішній день у Великій Британії вже вакциновано більше 600 тисяч осіб. Станом на зараз в багатьох країнах, починаючи від Ізраїлю і закінчуючи Сполученими Штатами Америки, десятки і сотні тисяч вакцинованих. Скажіть, будь ласка, а скільки в Україні людей пройшли вакцинацію? Нуль!", – констатує Петро Порошенко.
"Якщо зараз не будуть кинуті всі зусилля для того, щоб забезпечити не пізніше березня-квітня вакцинування, Україна опиниться в катастрофі", – наголошує він.
Порошенко навів дані з розслідування журналістів ВВС про те, що Україна на відміну від інших держав світу передбачила отримання лише 8 мільйонів доз на весь 2021 рік. "Це означає, що провакциновано може бути максимум 4 мільйони людей аж до 2022 року", – зауважує Порошенко.
"Ми маємо забезпечити, як пишуть журналісти ВВС, не менше 20-22 мільйонів доз вакцини. Бо це і є покриття всіх груп ризику: медичних працівників, осіб похилого віку, в першу чергу, будинки для людей похилого віку, вчителів, вихователів, співробітників правоохоронних органів, представники соціальних служб, і загалом їх кількість становить 20 мільйонів. Абсолютно безглуздо зупинитися на 2 чи 4 мільйонах доз вакцини", – вважає Петро Порошенко.
"Але йдеться не лише про те, щоб ми закупили цю вакцину. Йдеться про те, щоб починаючи з грудня був створений механізм логістики, бо вакцини передбачають таку логістику, якої у нас просто не існує. Так само, як і не існує ніде в світі. Бо при температурі -18 ці вакцини не збережеш. Навпаки, якщо вона потрапляє в температуру 15-18 градусів, вакцина тут же втрачає свої властивості, які допомагають лікувати", – говорить Порошенко.
Він наголошує, що влада має два місяці для того, щоб створити логістику для вакцинації.
ХОТІЛОСЬ БИ,АЛЕ ВЖЕ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ..
ТОМУ ЙМОВІРНІШЕ ВЖЕ ВОСЕНИ..разомз африкою..
Крім цього, необхідно розробити механізм логістики препарату, щоб зберегти його цілющі властивості.
ВЗАГАЛІ-ТО цілющі властивості речовин-у знахарок і ворожок,а не у медицині
Ну вибач,Пєтя,що тебе,з твоєю корупцією і Схемами теж досі не прийняли в ЄС!
то чого Пєтя ниє?
за "котли"
Миша кРадуцкий где-то накрадуцкал вакцину от коронавируса от Pfizer и теперь прозванивает лучших людей этой страны и толкает им по 3 тыс баксов за дозу. Санта Барыга 😂😂😂
(С) Дзюрело
А Петру Алексєєвичу спасибо за помощь людям , которую его команда сейчас оказывает , не обращая внимания на
дикий вой мокшанских уродов !
На протестовану грошей у "держави" немає. Роздеребанені на " великому крадівництві ВАЗеленського".
1.ще не інфікована навіть третина популяції..
2.Вакцина(поки що)-на 9 місяців захищає.
3.Вірус мутує.куди-ніхто не скаже
Ні, ну кому радісно, той нехай радіє, а я - рясно блювати. Я ж не Макрон і не Галкін якийсь, у мене блювотний рефлекс на місці - стільки дохріна Нудотного Порош(ен)ка мені не знести. Тому - блювати, причому, рясно.
а на майбутнє - піть надо меньше боярки, то й перестанеш обригуватись
Це у тому світлі, що в кінці тунелю, у білих капцях?
Який ти злий!
А втім я не проти.
можешь гулять, убогий !
Згоден! Зеленський - падлюка !
А до весни перехворіють всі наші незнайомі...
Ясна річ, це не будуть впкцини рф
И рошен ,гдидко , так и не продал, а какие клятвы давал
наприклад,угорщина відмовилась від рашистського фуфла Спутнік більше тому,що у лаптєногих відсутні потужності для випуску навіть мільйона доз..
Україна підписала перший контракт про постачання https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/vaktsina-ot-koronavirusa/ вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Sinovac Biotech й у максимально короткі терміни отримає ще 1,9 мільйона доз такого препарату (вартість однієї становить 504 гривні).
Міністр Кабміну Олег Немчінов підкреслив, що Україна готується https://www.obozrevatel.com/politics/ukraina-poluchit-vdvoe-bolshe-besplatnyih-doz-vaktsinyi-protiv-covid-19-nemchinov.htm?_ga=2.240994886.434290157.1609006193-1361094868.1608138110&_gl=1*3i0xi0*_ga*MTM2MTA5NDg2OC4xNjA4MTM4MTEw*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTMwNzk4OC4yNy4xLjE2MDkzMTMzNTIuMA.. отримати вдвічі більшу партію вакцини проти коронавірусу в межах COVAX - не 8 млн, а 16 млн безплатних доз.
Заступник міністра закордонних справ https://www.obozrevatel.com/ukr/person/evgenij-enin.htm Євген Єнін заявив, що Польща пообіцяла https://news.obozrevatel.com/ukr/society/polscha-poobitsyala-viddati-ukraini-1-5-mln-doz-vaktsini-vid-covid-19-enin.htm передати Україні 1,5 млн доз вакцини .