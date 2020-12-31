УКР
Масову вакцинацію в Україні необхідно провести в березні-квітні, інакше буде катастрофа, - Порошенко

Масову вакцинацію в Україні необхідно провести в березні-квітні, інакше буде катастрофа, - Порошенко

Масову вакцинацію українців необхідно забезпечити в березні-квітні 2021 року. Крім цього, необхідно розробити механізм логістики препарату, щоб зберегти його цілющі властивості.

Про це заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю "5-му каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко зазначив, що перш за все необхідно провести одномоментне тестування, щоб виявити шляхи поширення коронавірусу і зупинити хворобу.

"Щоб одразу перевірити всі контакти, інакше тестування не має сенсу, для того, щоб сконцентрувати тих, хто мав контакти з позитивними тестами на коронавірус", – говорить Порошенко.

Також читайте: Китай виводить на ринок вакцину проти коронавірусу компанії Sinopharm. Ефективність препарату - близько 79%

"Ми маємо зробити тотальне тестування зараз, до березня. Ми маємо розробити програми, які б забезпечили ізоляцію тих, в кого тест буде позитивним. Починаючи з кінця березня, на початку квітня, ми маємо можливість, я на цьому наголошую, протестувати левову частину українців, принаймні групи ризику, щоб забезпечити розрив ланцюга і зупинити розповсюдження хвороби. І терміново вакцинувати решту", – вважає п’ятий президент.

"Будь-які позиції щодо локдауну, ізоляції мають бачити світло в кінці тунелю. Світло в кінці тунелю – це вакцинування. Хочу сказати, що станом на сьогоднішній день у Великій Британії вже вакциновано більше 600 тисяч осіб. Станом на зараз в багатьох країнах, починаючи від Ізраїлю і закінчуючи Сполученими Штатами Америки, десятки і сотні тисяч вакцинованих. Скажіть, будь ласка, а скільки в Україні людей пройшли вакцинацію? Нуль!", – констатує Петро Порошенко.

Також читайте: Працюємо над отриманням вакцин проти COVID-19. Головне, щоб людей, готових вакцинуватися, було багато, - Зеленський

"Якщо зараз не будуть кинуті всі зусилля для того, щоб забезпечити не пізніше березня-квітня вакцинування, Україна опиниться в катастрофі", – наголошує він.

Порошенко навів дані з розслідування журналістів ВВС про те, що Україна на відміну від інших держав світу передбачила отримання лише 8 мільйонів доз на весь 2021 рік. "Це означає, що провакциновано може бути максимум 4 мільйони людей аж до 2022 року", – зауважує Порошенко.

"Ми маємо забезпечити, як пишуть журналісти ВВС, не менше 20-22 мільйонів доз вакцини. Бо це і є покриття всіх груп ризику: медичних працівників, осіб похилого віку, в першу чергу, будинки для людей похилого віку, вчителів, вихователів, співробітників правоохоронних органів, представники соціальних служб, і загалом їх кількість становить 20 мільйонів. Абсолютно безглуздо зупинитися на 2 чи 4 мільйонах доз вакцини", – вважає Петро Порошенко.

"Але йдеться не лише про те, щоб ми закупили цю вакцину. Йдеться про те, щоб починаючи з грудня був створений механізм логістики, бо вакцини передбачають таку логістику, якої у нас просто не існує. Так само, як і не існує ніде в світі. Бо при температурі -18 ці вакцини не збережеш. Навпаки, якщо вона потрапляє в температуру 15-18 градусів, вакцина тут же втрачає свої властивості, які допомагають лікувати", – говорить Порошенко.

Він наголошує, що влада має два місяці для того, щоб створити логістику для вакцинації.

вакцина (4419) карантин (18172) Порошенко Петро (15226) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+16
Зелебоби, ну де ви там? Така тема.
показати весь коментар
31.12.2020 09:40 Відповісти
+16
Совет для Порошенко -- Купить вакцину, провакцинировать своих сторонников, остальньіе вьімрут иии вьі --Президент!!!
показати весь коментар
31.12.2020 09:44 Відповісти
+15
Катастрофа в порошенка вже була ,коли не вибрали президентом.
показати весь коментар
31.12.2020 09:52 Відповісти
10 вакцин ему одному вместо меня и моих родных
показати весь коментар
31.12.2020 10:19 Відповісти
Это поздно. Нужно сейчас начинать....
показати весь коментар
31.12.2020 10:19 Відповісти
Це манія величності чи комплекс Бога?
показати весь коментар
31.12.2020 10:21 Відповісти
Нет - это шизофрения!!!
показати весь коментар
31.12.2020 10:35 Відповісти
Нужно вакцинироваться в январе-феврале. В апреле-мае с теплом эпидемия и так пойдет на спад...
показати весь коментар
31.12.2020 10:24 Відповісти
Масову вакцинацію українців необхідно забезпечити в березні-квітні 2021 року.

ХОТІЛОСЬ БИ,АЛЕ ВЖЕ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ..
ТОМУ ЙМОВІРНІШЕ ВЖЕ ВОСЕНИ..разомз африкою..


Крім цього, необхідно розробити механізм логістики препарату, щоб зберегти його цілющі властивості.


ВЗАГАЛІ-ТО цілющі властивості речовин-у знахарок і ворожок,а не у медицині
показати весь коментар
31.12.2020 10:28 Відповісти
Подрыв зеленых жоп предсказуем. Их рейтинг летит в трубу, а виноват в этом Петр Алексеевич.
показати весь коментар
31.12.2020 10:30 Відповісти
Скажіть, будь ласка, а скільки в Україні людей пройшли вакцинацію? Нуль!", - констатує Петро Порошенко.

Ну вибач,Пєтя,що тебе,з твоєю корупцією і Схемами теж досі не прийняли в ЄС!
показати весь коментар
31.12.2020 10:30 Відповісти
вакцинацію РАНІШЕ ПРОХОДЯТЬ ЧЛЕНИ єС..

то чого Пєтя ниє?
показати весь коментар
31.12.2020 10:38 Відповісти
Тему про Петіну кАрупцію і схеми, так і будите "ківити" сьомий рік, чи вже факти приведете ?
показати весь коментар
31.12.2020 10:40 Відповісти
Зеленский будет первым президентом Украины, которого посадят за государственную измену. Если, конечно, Янучару в ********** раньше не выловят.
показати весь коментар
31.12.2020 10:33 Відповісти
Взагалі-то першим мав би сісти Пєтя.
за "котли"
показати весь коментар
31.12.2020 10:40 Відповісти
лялька "Гундосик" з кітайського інтернет-мегазину
показати весь коментар
31.12.2020 12:05 Відповісти
Только не умрите от смеха.

Миша кРадуцкий где-то накрадуцкал вакцину от коронавируса от Pfizer и теперь прозванивает лучших людей этой страны и толкает им по 3 тыс баксов за дозу. Санта Барыга 😂😂😂

(С) Дзюрело
А Петру Алексєєвичу спасибо за помощь людям , которую его команда сейчас оказывает , не обращая внимания на
дикий вой мокшанских уродов !
показати весь коментар
31.12.2020 10:35 Відповісти
Вони вже закупили ... китайську. Очікують ПЕРШУ партію. Заразом і проексперементують на нарідові.
На протестовану грошей у "держави" немає. Роздеребанені на " великому крадівництві ВАЗеленського".
показати весь коментар
31.12.2020 10:38 Відповісти
Зеленые торбохваты за откаты с незарегистрированной китайской "вакцины" уложат в могилу полстраны, пока оставшиеся в живых не начнут строить виселицы на Крещатике...
показати весь коментар
31.12.2020 11:28 Відповісти
В марте-апреля вакцинация уже не нужна. За это время все переболеют.
показати весь коментар
31.12.2020 10:39 Відповісти
ні..
1.ще не інфікована навіть третина популяції..
2.Вакцина(поки що)-на 9 місяців захищає.
3.Вірус мутує.куди-ніхто не скаже
показати весь коментар
31.12.2020 10:42 Відповісти
И тут Остапа понесло.....
показати весь коментар
31.12.2020 10:50 Відповісти
Целебные свойства эта пять, петр алексеевич
показати весь коментар
31.12.2020 10:54 Відповісти
Рятує Україну! Весь час рятує. Тільки те й робить, що рятує. Сидячи в шафі під товстим шаром нафталіну "відставної кози барабанщик"© променистий світоч демократії Петро Олексійович Порошенко рятує Україну. Навіть з шафи рятує! Ось прямо з шафи бере і рятує. Ніхто не рятує, а він рятує. Причому, з шафи!
Ні, ну кому радісно, ​​той нехай радіє, а я - рясно блювати. Я ж не Макрон і не Галкін якийсь, у мене блювотний рефлекс на місці - стільки дохріна Нудотного Порош(ен)ка мені не знести. Тому - блювати, причому, рясно.
показати весь коментар
31.12.2020 10:56 Відповісти
ну поблюй, поблюй, і поплач, поплач - повинно попустити і побачиш Пороха у новому світлі

а на майбутнє - піть надо меньше боярки, то й перестанеш обригуватись
показати весь коментар
31.12.2020 11:45 Відповісти
"... побачиш Пороха у новому світлі"?
Це у тому світлі, що в кінці тунелю, у білих капцях?
Який ти злий!
А втім я не проти.
показати весь коментар
31.12.2020 11:53 Відповісти
все сказал?
можешь гулять, убогий !
показати весь коментар
31.12.2020 12:07 Відповісти
Подивись, недоколиханий довбенику, на себе - пхаєш отой во недоречні смайлики, як дівчисько-підліток або мала дитина. Дурень-дурнем і сказати нічого.
показати весь коментар
31.12.2020 13:48 Відповісти
Лучше бы промолчал про этот развод короноверущих соплям
показати весь коментар
31.12.2020 10:56 Відповісти
После 8 января она и так придет., или "он" в виде песца. Провести вакцинацию весной 2021 это даже для ведущих стран мира невозможная задача. Тем более для таких отстойных как Раша, которая готова продать свою фуфловакцину всему миру но не может да и не сможет в 2021 году обеспечить даже свою недоимперию. так что Петро сказанул что то из области фантастики ( легко рассуждать со стороны и ставить нереальные планы, как при этом не относиться к такому "феномену" как Зепрезидент и его команда "чьих то слуг". Есть надежда что летом чуть чуть попустит, а вот до октября - ноября 2021 года конечно уже нужно будет в идеале провакцинировать значительное число граждан Украины ( хотя реально если удастся сделать это хотя бы для 25% это будет удача, больше не потянем)
показати весь коментар
31.12.2020 11:00 Відповісти
Який дебіл взагалі проводить вакцинацію весною? Це щоб люди в літню спеку не хворіли грипом??
показати весь коментар
31.12.2020 16:06 Відповісти
Хай вакцинується той хто її,китайську вакцину,закупляє і свою родину не забуває вакцинувати китайським фуфломіцином !!)))
показати весь коментар
31.12.2020 11:33 Відповісти
Ага, тут багато сидить послідовників цинічного бариги, якому поперек горла стоять цинічні бандери.
показати весь коментар
31.12.2020 11:13 Відповісти
Зеленський не ділиться своїми статками.

Згоден! Зеленський - падлюка !
показати весь коментар
31.12.2020 11:49 Відповісти
Петя ,яка вкцинація,дороги треба будувати!!)))
показати весь коментар
31.12.2020 11:34 Відповісти
Где, в Панаме?
показати весь коментар
01.01.2021 01:24 Відповісти
На фіга, якщо ми і всі наші знайомі вже перехворіли?
А до весни перехворіють всі наші незнайомі...
показати весь коментар
31.12.2020 11:36 Відповісти
Самые дорогие люди, которые есть в нашей стране - Президенты (ВСЕ!), Кабинет министров, ВСЕ депутаты. Вот с них и начните, пожалуйста! Ну нельзя же лишиться столь дорогих для народа людей страны. Да и вакцина, небось, недешевая...
показати весь коментар
31.12.2020 11:47 Відповісти
.
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ",,
или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg .... https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png .... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/25e3d2ac32ef60ee6ded622610b5d8026bd7ff4667962991250289e203452c2e.jpg .. .
.


.
.
..
показати весь коментар
31.12.2020 12:14 Відповісти
Забувають люди Пецю, забувають.
показати весь коментар
31.12.2020 12:50 Відповісти
Не вакцинация а утилизация зебилов
показати весь коментар
31.12.2020 13:12 Відповісти
Готовий вакцинуватись (в т.ч. платно) будь-яким препаратом, завезеним за сприяння ПО.Порошенка
Ясна річ, це не будуть впкцини рф
показати весь коментар
31.12.2020 13:36 Відповісти
а якщо не "за сприяння",то не будеш?))
показати весь коментар
31.12.2020 17:24 Відповісти
Схавай "шалену бджiлку" - попустит
показати весь коментар
01.01.2021 01:23 Відповісти
Масову вакцинацію в Україні необхідно провести в березні-квітні, інакше буде катастрофа, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1534
показати весь коментар
31.12.2020 15:13 Відповісти
вот **** мальдивская загнула... в Германии массовую вакцинацию с лета 2021 планируют.. и деньги есть, просто столько вакцины нет.
И рошен ,гдидко , так и не продал, а какие клятвы давал
показати весь коментар
31.12.2020 15:44 Відповісти
новини не такі погані,просто вакцини поки що обмаль..
наприклад,угорщина відмовилась від рашистського фуфла Спутнік більше тому,що у лаптєногих відсутні потужності для випуску навіть мільйона доз..

Україна підписала перший контракт про постачання https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/vaktsina-ot-koronavirusa/ вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Sinovac Biotech й у максимально короткі терміни отримає ще 1,9 мільйона доз такого препарату (вартість однієї становить 504 гривні).

Міністр Кабміну Олег Немчінов підкреслив, що Україна готується https://www.obozrevatel.com/politics/ukraina-poluchit-vdvoe-bolshe-besplatnyih-doz-vaktsinyi-protiv-covid-19-nemchinov.htm?_ga=2.240994886.434290157.1609006193-1361094868.1608138110&_gl=1*3i0xi0*_ga*MTM2MTA5NDg2OC4xNjA4MTM4MTEw*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTMwNzk4OC4yNy4xLjE2MDkzMTMzNTIuMA.. отримати вдвічі більшу партію вакцини проти коронавірусу в межах COVAX - не 8 млн, а 16 млн безплатних доз.

Заступник міністра закордонних справ https://www.obozrevatel.com/ukr/person/evgenij-enin.htm Євген Єнін заявив, що Польща пообіцяла https://news.obozrevatel.com/ukr/society/polscha-poobitsyala-viddati-ukraini-1-5-mln-doz-vaktsini-vid-covid-19-enin.htm передати Україні 1,5 млн доз вакцини .
показати весь коментар
31.12.2020 17:22 Відповісти
вакцин к тому времени физически столько не произведут.
показати весь коментар
31.12.2020 16:20 Відповісти
У слепотрастого, наверное, рассчитали, что начало вакцинации физически может начаться не раньте, чем через месяц после этого и тем самым подготовили платформу для очередного воя!!! Чувак явно готовит почву для след. выборов.
показати весь коментар
31.12.2020 18:00 Відповісти
Це манія величності чи комплекс Бога?
показати весь коментар
31.12.2020 18:03 Відповісти
Вот нет катастрофы, а она откуда то должна взяться, прям по расписанию. На руку глобалистам играет экс-президент.
показати весь коментар
31.12.2020 18:53 Відповісти
катастрофи у світі: цунамі, землетруси,торнадо, повені.... катастрофи в Україні: Зеленський,Порошенко,Янукович....
показати весь коментар
01.01.2021 06:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 