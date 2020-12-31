Маму збиралися убити. Очевидно, це мені такий "привіт", - Шабунін про вибухівку біля квартири матері
Правоохоронна система України не здатна забезпечити елементарну безпеку своїх громадян.
Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомив активіст Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Моїй мамі підклали вибуховий пристрій під двері квартири. Якщо пристрій дійсно вибуховий (а так стверджує нацполіція), то маму збиралися вбити. Очевидно, що це мені такий "привіт", а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить", - підкреслює він.
"Правоохоронна система неспроможна забезпечити вже навіть не справедливість - елементарну безпеку своїх громадян. Хто б за цим не стояв, він впевнений у власній безкарності. Цю впевненість йому гарантує неспроможність/корумпованість/держзрада (на вибір) міністра МВС, генпрокурора, голови СБУ і судової шобли", - зазначає Шабунін.
При цьому він підкреслює, що всі разом вони так і не змогли покарати жодного замовника нападів на активістів. У тисячах випадків насильства проти українців ситуація аналогічна. На думку активіста, правоохоронна, судова і система політики безпеки деградують / продаються з лякаючою швидкістю. "Швидкістю, яка все менше сумісна з виживанням країни", - переконаний він.
"І на все це політичний провід країни реагує, в кращому випадку, відосиками, в гіршому - захистом від покарання управлінців цих деградованих систем. Не має значення, хто це організував: олігархи, корупційна шобла чи рускі. Зробити це їм дозволила неспроможність керівництва держави гідно відповісти в сотнях попередніх нападів", - додав Шабунін.
"Або ми, українці, відновимо державні інституції, або перестанемо існувати як країна. Я переконаний, що ми відновимо. З Божою поміччю це відбудеться значно швидше, ніж би того хотілося олігархам, рускім та всій корупційній шоблі, яка їх обслуговує. Принагідно нагадаю, нацполіція Авакова за півроку так і не спромоглася знайти хоча би виконавців підпалу мого будинку. Про замовників годі й говорити", - підсумував Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На этой неделе стало известно, что "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина окончательно проиграл судебный процесс против депутата от "Народного фронта" Павла Пинзеника. Верховный Суд отказал "ЦПК" в опровержении информации о вероятных злоупотреблениях организации Шабунина грантовыми средствами, полученными из-за рубежа. Решение, принятое ВСУ, является окончательным и обжалованию не подлежит...."
".....Поводом для иска активистов к депутату стала история годичной давности. В мае 2017 года Павел Пинзеник провел брифинг, на котором обнародовал материалы расследования общественной организации «Национальный интерес Украины». ЦПК в 2013-2016 годах получил от грантодателей 1,2 млн долларов. Средства были выделены на реализацию ряда социальных программ. По мнению авторов расследования, в большинстве случаев выполнение этих программ было слабо подтверждено, а донорам предоставляли недостоверную информацию о достигнутых результатах.
К примеру, в своих отчетах руководители ЦПК утверждали, что инициировали принятие 19 законов Украины, создали реестр национальных публичных деятелей Украины, провели три ежегодных конференции по возвращению активов, приняли участие в программах журналистских расследований и другое. Но фактами это не подтверждается. Кроме того, ЦПК получил средства как один из исполнителей проекта международной технической помощи Украине, однако вопреки постановлению Кабмина, регламентирующему деятельность таких исполнителей, не подавал отчеты о проделанной работе в Министерство экономического развития.
По информации авторов расследования, за свою деятельность члены ЦПК получали внушительные оклады. Например, ежемесячные зарплаты главы ЦПК Шабунина и члена правления Александры Устиновой в четвертом квартале 2016 года составляли около 86 тыс. грн. Помимо этих средств, каждый из пяти руководителей ЦПК на момент проведения расследования был зарегистрирован как физлицо-предприниматель - ФЛП(в украинской транскрипции ФОП), и получал еще оплату за предоставление определенных «услуг», оказанных ЦПК в качестве предпринимателя. Каждое физлицо-предприниматель оплачивает из перечисленных ему средств ежеквартально единый налог (5% от суммы) и единичный социальный взнос (сумма фиксированная). Однако, проследить за какие конкретно услуги осуществляется оплата может быть проблематично.
Так, ФОП Шабунин получил от ЦПК 1,7 млн грн, ФОП Устинова - 1,86 млн грн, ФОП Щербан (Елена Щербан, юрист и член правления ЦПК) - 2,42 млн грн. Всего таким образом было выведено 5,92 млн грн, которые перечислили на 32 ФОПа. Получая таким образом деньги, предприниматели без проблем могли сразу обналичивать значительные суммы в банкоматах, от чего их дальнейшую судьбу узнать было бы крайне сложно....."
чо там,трусы стираете своим соросятам?
Гречно перепрошую, шановний мосьпане, але ж ся згляньте, звідкіля ж серед мене ся взяти тієї справжньої української мови, де б мені було її надибати? Нехай Ваша моць розсудить і змилосердує - тяжке дитинство, сама-саміська іграшка й та зплескана з грубого заліза, вітамінне недоїдання й колиска з дном, що ся провалювало. А ще, як того злиденного неборака, спіткала гірка вдача - бо коли у колиски провалювалоси дно, завжди падав голівкою (тією, що на плечах) ницьма додолу, а під колискою зненацька опиняласи отай во раніше згадана клята цяцянка із залізяччя, най во її лихий дідько підкладав, хай йому грець! І це геть не є вичерпний перелік злиднів та скрут, що мене спіткали. А ще отій во кляті бамбули та вар'яти, що у Київі ся видряпали на війтів, най їх шляк трафить, з Різдва до Йордану (а мо й надалі) позабанують всі кнайпи, здибанки й колиби, що статечним газдам не стане де й порцією горівки ся почастувати.
(писано з використанням окремих слів та фразеологізмів покутської говірки галицького діалекту)
P.s. Ніц не згадуйте отуй во кляту Люциперову вуйну Фаріон, абис її лукавий щезник сплюндрував, - бігме, у неї, як у лютої курви, в роті чорно.
ахах, да, да, почитай про то шо твой "бог" вытворял - и я же не вру и не лгу - "тамженаписано"
Теперь жри Шабунька то, чего ты заслужил!
Кому воно здалось,продажне..?
і купити його дешевше,ніж винаймати для нього кілера...
Але! Так не вбивають, хотіли би вбити - вбили би. Шеремета хотіли вбити - вбили. А підкинути гранату під двері, та ще й так недолуго це не спроба вбивства, це дитсадок та журнашюшне верещання.
Навряд чи хтось згадає вже цю історію
https://zaxid.net/blogi_tag50977/ Блоги - https://zaxid.net/blogger/blogger_u51769/ Сергій Руденко
2 жовтня 1999 року після зустрічі з виборцями у Кривому Розі дві гранати РГД-5 пожбурили в тодішнього кандидата у президенти Наталію Вітренко та двох її довірених осіб - Володимира Марченка та Наталію Лимар. Постраждало 45 людей.
Рейтинг Мороза пішов до низу. Кучма у другому турі виграв вибори у Симоненка.
У замовленні теракту звинуватили керівника виборчого штабу у Кривому Розі Олександра Мороза - Сергія Іванченка. Було засуджено 5 осіб. Іванченко отримав 15 років. Пізніше - після оприлюднення плівок майора Мельниченка мова йшла про причетність до замаху на лідера ПСПУ спецслужб. Щоправда, далі цього справа не пішла.
У 2004 році Кучма помилував Іванченка
ДРУГОЙ ЕЩЁ ЦИНИЧНЕЕ, ДЛЯ ТЕХ ЖЕ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТ СОБСТВЕННУЮ МАТЬ. 😆😅🤣😂😝
хоть как-то пытается бедняга пиариться, но получается плохо.
теперь ясно откуда ноги растут.