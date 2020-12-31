Маму збиралися убити. Очевидно, це мені такий "привіт", - Шабунін про вибухівку біля квартири матері

Правоохоронна система України не здатна забезпечити елементарну безпеку своїх громадян.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомив активіст Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Моїй мамі підклали вибуховий пристрій під двері квартири. Якщо пристрій дійсно вибуховий (а так стверджує нацполіція), то маму збиралися вбити. Очевидно, що це мені такий "привіт", а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить", - підкреслює він.

"Правоохоронна система неспроможна забезпечити вже навіть не справедливість - елементарну безпеку своїх громадян. Хто б за цим не стояв, він впевнений у власній безкарності. Цю впевненість йому гарантує неспроможність/корумпованість/держзрада (на вибір) міністра МВС, генпрокурора, голови СБУ і судової шобли", - зазначає Шабунін.

При цьому він підкреслює, що всі разом вони так і не змогли покарати жодного замовника нападів на активістів. У тисячах випадків насильства проти українців ситуація аналогічна. На думку активіста, правоохоронна, судова і система політики безпеки деградують / продаються з лякаючою швидкістю. "Швидкістю, яка все менше сумісна з виживанням країни", - переконаний він.

"І на все це політичний провід країни реагує, в кращому випадку, відосиками, в гіршому - захистом від покарання управлінців цих деградованих систем. Не має значення, хто це організував: олігархи, корупційна шобла чи рускі. Зробити це їм дозволила неспроможність керівництва держави гідно відповісти в сотнях попередніх нападів", - додав Шабунін.

"Або ми, українці, відновимо державні інституції, або перестанемо існувати як країна. Я переконаний, що ми відновимо. З Божою поміччю це відбудеться значно швидше, ніж би того хотілося олігархам, рускім та всій корупційній шоблі, яка їх обслуговує. Принагідно нагадаю, нацполіція Авакова за півроку так і не спромоглася знайти хоча би виконавців підпалу мого будинку. Про замовників годі й говорити", - підсумував Шабунін.