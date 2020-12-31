УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5363 відвідувача онлайн
Новини
9 471 63

Маму збиралися убити. Очевидно, це мені такий "привіт", - Шабунін про вибухівку біля квартири матері

Маму збиралися убити. Очевидно, це мені такий

Правоохоронна система України не здатна забезпечити елементарну безпеку своїх громадян.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомив активіст Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Моїй мамі підклали вибуховий пристрій під двері квартири. Якщо пристрій дійсно вибуховий (а так стверджує нацполіція), то маму збиралися вбити. Очевидно, що це мені такий "привіт", а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить", - підкреслює він.

"Правоохоронна система неспроможна забезпечити вже навіть не справедливість - елементарну безпеку своїх громадян. Хто б за цим не стояв, він впевнений у власній безкарності. Цю впевненість йому гарантує неспроможність/корумпованість/держзрада (на вибір) міністра МВС, генпрокурора, голови СБУ і судової шобли", - зазначає Шабунін.

Також читайте: У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція

При цьому він підкреслює, що всі разом вони так і не змогли покарати жодного замовника нападів на активістів. У тисячах випадків насильства проти українців ситуація аналогічна. На думку активіста, правоохоронна, судова і система політики безпеки деградують / продаються з лякаючою швидкістю. "Швидкістю, яка все менше сумісна з виживанням країни", - переконаний він.

"І на все це політичний провід країни реагує, в кращому випадку, відосиками, в гіршому - захистом від покарання управлінців цих деградованих систем. Не має значення, хто це організував: олігархи, корупційна шобла чи рускі. Зробити це їм дозволила неспроможність керівництва держави гідно відповісти в сотнях попередніх нападів", - додав Шабунін.

"Або ми, українці, відновимо державні інституції, або перестанемо існувати як країна. Я переконаний, що ми відновимо. З Божою поміччю це відбудеться значно швидше, ніж би того хотілося олігархам, рускім та всій корупційній шоблі, яка їх обслуговує. Принагідно нагадаю, нацполіція Авакова за півроку так і не спромоглася знайти хоча би виконавців підпалу мого будинку. Про замовників годі й говорити", - підсумував Шабунін.

Автор: 

вибухівка (485) Нацполіція (15435) Рівне (581) Шабунін Віталій (604)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Шабунін таке ж гівно як і Зечмо
показати весь коментар
31.12.2020 09:57 Відповісти
+16
А чем недоволен? Наслаждайся своим "только бы не Порошенко".
показати весь коментар
31.12.2020 10:00 Відповісти
+8
Это при Порохе можно было врать и поливать инфогавном без наказанно, а при чИлавеколюбивом выдающемся руковАдителе Вселенной ВаЗеленском, граната под дверью это проявление демократии и любви..
Теперь жри Шабунька то, чего ты заслужил!
показати весь коментар
31.12.2020 10:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шабунін таке ж гівно як і Зечмо
показати весь коментар
31.12.2020 09:57 Відповісти
Обоснуй... дай предположу: шабунин - соросенок.
показати весь коментар
31.12.2020 10:08 Відповісти
це не спростовує того, що він - гівно. Таких - багато. Олігарх Пінчук, наприклад...
показати весь коментар
31.12.2020 10:15 Відповісти
Наближається суд Лінча над олігархами, які є реальними замовниками всього цього бардаку та нападів на активістів!
показати весь коментар
31.12.2020 10:42 Відповісти
а дрони будуть?
показати весь коментар
31.12.2020 13:00 Відповісти
Он богохульствовал и осуждал святого Петра Святосладкого. Сжечь его!
показати весь коментар
31.12.2020 10:15 Відповісти
я не прихильник Порошенко,але те,що він був найнятий певний час працювати проти Бариги -лише підтвердЖує,що ВОНО- "білобрисе" ЧМО.
показати весь коментар
31.12.2020 10:20 Відповісти
я НЕ ПРИХИЛЬНИК СВЯТОГО ПЕТРА ОЛЕКСiЙОВИЧА. - отак правильно. 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
31.12.2020 12:42 Відповісти
чистопородний кацап, що ще від нього чекати
показати весь коментар
31.12.2020 13:01 Відповісти
Авакова та Баканова потрібно знімати з посад, вони не працюють а лише витрачають наш час!
показати весь коментар
31.12.2020 10:21 Відповісти
"....Верховный суд отказал Центру противодействия коррупции (ЦПР) в опровержении информации о якобы злоупотреблениях этой организацией грантовыми средствами, полученными из-за рубежа. В связи с этим ГФС проверяет обнародованные депутатом Павлом Пинзеником данные о мошенничестве со стороны данной ЦПР. По данным следствия, значительный объем средств, полученных от международных доноров, был выведен на несколько десятков ФОПов, принадлежащих, в том числе, самим сотрудникам центра.По мнению юристов, в случае подтверждения фиктивности этих операций руководителей ЦПК может ожидать не только административная, но и уголовная ответственность

На этой неделе стало известно, что "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина окончательно проиграл судебный процесс против депутата от "Народного фронта" Павла Пинзеника. Верховный Суд отказал "ЦПК" в опровержении информации о вероятных злоупотреблениях организации Шабунина грантовыми средствами, полученными из-за рубежа. Решение, принятое ВСУ, является окончательным и обжалованию не подлежит...."

".....Поводом для иска активистов к депутату стала история годичной давности. В мае 2017 года Павел Пинзеник провел брифинг, на котором обнародовал материалы расследования общественной организации «Национальный интерес Украины». ЦПК в 2013-2016 годах получил от грантодателей 1,2 млн долларов. Средства были выделены на реализацию ряда социальных программ. По мнению авторов расследования, в большинстве случаев выполнение этих программ было слабо подтверждено, а донорам предоставляли недостоверную информацию о достигнутых результатах.
К примеру, в своих отчетах руководители ЦПК утверждали, что инициировали принятие 19 законов Украины, создали реестр национальных публичных деятелей Украины, провели три ежегодных конференции по возвращению активов, приняли участие в программах журналистских расследований и другое. Но фактами это не подтверждается. Кроме того, ЦПК получил средства как один из исполнителей проекта международной технической помощи Украине, однако вопреки постановлению Кабмина, регламентирующему деятельность таких исполнителей, не подавал отчеты о проделанной работе в Министерство экономического развития.
По информации авторов расследования, за свою деятельность члены ЦПК получали внушительные оклады. Например, ежемесячные зарплаты главы ЦПК Шабунина и члена правления Александры Устиновой в четвертом квартале 2016 года составляли около 86 тыс. грн. Помимо этих средств, каждый из пяти руководителей ЦПК на момент проведения расследования был зарегистрирован как физлицо-предприниматель - ФЛП(в украинской транскрипции ФОП), и получал еще оплату за предоставление определенных «услуг», оказанных ЦПК в качестве предпринимателя. Каждое физлицо-предприниматель оплачивает из перечисленных ему средств ежеквартально единый налог (5% от суммы) и единичный социальный взнос (сумма фиксированная). Однако, проследить за какие конкретно услуги осуществляется оплата может быть проблематично.
Так, ФОП Шабунин получил от ЦПК 1,7 млн грн, ФОП Устинова - 1,86 млн грн, ФОП Щербан (Елена Щербан, юрист и член правления ЦПК) - 2,42 млн грн. Всего таким образом было выведено 5,92 млн грн, которые перечислили на 32 ФОПа. Получая таким образом деньги, предприниматели без проблем могли сразу обналичивать значительные суммы в банкоматах, от чего их дальнейшую судьбу узнать было бы крайне сложно....."
показати весь коментар
31.12.2020 12:42 Відповісти
Поросенко с Мертвечуком тебе об этом рассказали?
показати весь коментар
31.12.2020 10:16 Відповісти
не,кацапня типа влексеевых .
чо там,трусы стираете своим соросятам?
показати весь коментар
31.12.2020 10:32 Відповісти
Він з дитинства таким був-хитрим,безпринципним,слизьким і підлуватим!
показати весь коментар
31.12.2020 11:14 Відповісти
Разборки между папой Бубочки и мамой Шабунина?
показати весь коментар
31.12.2020 09:59 Відповісти
А чем недоволен? Наслаждайся своим "только бы не Порошенко".
показати весь коментар
31.12.2020 10:00 Відповісти
Це вже дуже гівняний самопіар! (ІМХО)
показати весь коментар
31.12.2020 10:03 Відповісти
це рука кремля підкинула выбуховку
показати весь коментар
31.12.2020 10:05 Відповісти
"Насрати Вашій мамі у великодній очіпок!"©
показати весь коментар
31.12.2020 10:07 Відповісти
Фаріонисі треба вчитись у Вас справжній українській мові...
показати весь коментар
31.12.2020 10:25 Відповісти
Йов, дуже не вихваляйте, абис не зкурвивси!
Гречно перепрошую, шановний мосьпане, але ж ся згляньте, звідкіля ж серед мене ся взяти тієї справжньої української мови, де б мені було її надибати? Нехай Ваша моць розсудить і змилосердує - тяжке дитинство, сама-саміська іграшка й та зплескана з грубого заліза, вітамінне недоїдання й колиска з дном, що ся провалювало. А ще, як того злиденного неборака, спіткала гірка вдача - бо коли у колиски провалювалоси дно, завжди падав голівкою (тією, що на плечах) ницьма додолу, а під колискою зненацька опиняласи отай во раніше згадана клята цяцянка із залізяччя, най во її лихий дідько підкладав, хай йому грець! І це геть не є вичерпний перелік злиднів та скрут, що мене спіткали. А ще отій во кляті бамбули та вар'яти, що у Київі ся видряпали на війтів, най їх шляк трафить, з Різдва до Йордану (а мо й надалі) позабанують всі кнайпи, здибанки й колиби, що статечним газдам не стане де й порцією горівки ся почастувати.
(писано з використанням окремих слів та фразеологізмів покутської говірки галицького діалекту)
P.s. Ніц не згадуйте отуй во кляту Люциперову вуйну Фаріон, абис її лукавий щезник сплюндрував, - бігме, у неї, як у лютої курви, в роті чорно.
показати весь коментар
31.12.2020 11:44 Відповісти
Ой, яка ж соковита мова! Як сі файно на душі. Най та кацапська щелепа вставними зубами поклацає.
показати весь коментар
31.12.2020 12:07 Відповісти
Да знаю я этого доморощенного филолога лубочного, ничтоже сумняшеся в его бахвальстве и жеманстве. Споткнётся на крыльце парадной, зашибёт макушку о поребрик и строит из себя искушённого ценителя малороссийского наречия - взалкал прослыть притчей во языцех.
показати весь коментар
01.01.2021 06:05 Відповісти
Так у нас на Тернопільщині говорили.
показати весь коментар
31.12.2020 19:52 Відповісти
С Божьей помощью это произойдет значительно быстрее, Источник: https://censor.net/ru/n3240023\\\\\\\\\\\\\

ахах, да, да, почитай про то шо твой "бог" вытворял - и я же не вру и не лгу - "тамженаписано"
показати весь коментар
31.12.2020 10:08 Відповісти
Різдвяні писанки.
показати весь коментар
31.12.2020 10:08 Відповісти
Мама, визивай поліцію!
показати весь коментар
31.12.2020 10:10 Відповісти
Это при Порохе можно было врать и поливать инфогавном без наказанно, а при чИлавеколюбивом выдающемся руковАдителе Вселенной ВаЗеленском, граната под дверью это проявление демократии и любви..
Теперь жри Шабунька то, чего ты заслужил!
показати весь коментар
31.12.2020 10:11 Відповісти
Не согласен. Жрать придется всем без исключения.И я не сторонник, что бы кому нибудь из злорадствующих или их родственникам подложили под дверь такой же "подарок" на новый год. Не стоит превращаться в скотов.
показати весь коментар
31.12.2020 10:59 Відповісти
Украинский Навальный. Но почему мировой общественности по**й?
показати весь коментар
31.12.2020 10:12 Відповісти
наваляти би обом... мені обох не шкода, коли їх ***** і ***** травлять, чи новічком, чи толом.
показати весь коментар
31.12.2020 10:16 Відповісти
Мог бы придумать и поинтересней.
показати весь коментар
31.12.2020 10:13 Відповісти
Для этого нужно иметь мозги.
показати весь коментар
31.12.2020 12:09 Відповісти
Яке ж воно нице,це "соросятко" Шабунін...
Кому воно здалось,продажне..?
і купити його дешевше,ніж винаймати для нього кілера...
показати весь коментар
31.12.2020 10:18 Відповісти
Я не знаю хто такий Шабунін і його мама.
Але! Так не вбивають, хотіли би вбити - вбили би. Шеремета хотіли вбити - вбили. А підкинути гранату під двері, та ще й так недолуго це не спроба вбивства, це дитсадок та журнашюшне верещання.
показати весь коментар
31.12.2020 10:22 Відповісти
Граната для Вітренко
Навряд чи хтось згадає вже цю історію
https://zaxid.net/blogi_tag50977/ Блоги - https://zaxid.net/blogger/blogger_u51769/ Сергій Руденко

2 жовтня 1999 року після зустрічі з виборцями у Кривому Розі дві гранати РГД-5 пожбурили в тодішнього кандидата у президенти Наталію Вітренко та двох її довірених осіб - Володимира Марченка та Наталію Лимар. Постраждало 45 людей.
Рейтинг Мороза пішов до низу. Кучма у другому турі виграв вибори у Симоненка.
У замовленні теракту звинуватили керівника виборчого штабу у Кривому Розі Олександра Мороза - Сергія Іванченка. Було засуджено 5 осіб. Іванченко отримав 15 років. Пізніше - після оприлюднення плівок майора Мельниченка мова йшла про причетність до замаху на лідера ПСПУ спецслужб. Щоправда, далі цього справа не пішла.
У 2004 році Кучма помилував Іванченка
показати весь коментар
31.12.2020 11:14 Відповісти
ОДИН ДЛЯ РЕЙТИНГА И СВОЕГО ОПРАВДАНИЯ ОРГАНИЗОВУЕТ ПОХИЩЕНИЕ СОБСТВЕННОГО АДВОКАТА. 😆😅🤣😂😝
ДРУГОЙ ЕЩЁ ЦИНИЧНЕЕ, ДЛЯ ТЕХ ЖЕ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТ СОБСТВЕННУЮ МАТЬ. 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
31.12.2020 10:23 Відповісти
тому що Чмо.(
показати весь коментар
31.12.2020 11:15 Відповісти
А чего он хочет то, чтоб все его родственников охраняли круглосуточно. Да и кому он нахрен нужен. А если боится чего то нанимай охрану сам.
показати весь коментар
31.12.2020 10:25 Відповісти
Це справжнє паскудство - використовувати маму для власного піару...І при цьому ганити владу...А я ще пам"ятаю ефір на каналі Пінчука,і Зєлю там біля мікрофону,який запопадливо і по холуйськи ловив поради Шабуніна та іншої соросні...
показати весь коментар
31.12.2020 10:29 Відповісти
дешовый Пиар чтобы все помнили хфамилию этого "антикорупционера".....
показати весь коментар
31.12.2020 10:29 Відповісти
кому оно нужное? за что его убивать? за то, что он знает секретный проход к платному туалету на рязанском вокзале?
хоть как-то пытается бедняга пиариться, но получается плохо.
показати весь коментар
31.12.2020 10:30 Відповісти
О, Боже! Та на фиг ты кому-то, вонючка, сдался! Об тебя никто мараться никогда не будет, и не надейся)
показати весь коментар
31.12.2020 10:50 Відповісти
Да кому ты нужен, говнюк белобрысый, от тебя ни пользы стране, ни вреда коррупционерам.
показати весь коментар
31.12.2020 11:03 Відповісти
Лутше б они нас продали Американцам а так продадут России с патрохами
показати весь коментар
31.12.2020 11:20 Відповісти
Был такой фильм 'Стой, или моя мама будет стрелять'
показати весь коментар
31.12.2020 11:38 Відповісти
А такого б не було, якби мама любила швидкість.
показати весь коментар
31.12.2020 12:09 Відповісти
Ой.... Шабунін каміння розкидав, прийшов час його збирати.
показати весь коментар
31.12.2020 12:24 Відповісти
Поставили б задачу - давно б убили. А так ще питання хто і для чого це непотрібне залізо підклав... схоже на цирк на дроті.
показати весь коментар
31.12.2020 12:40 Відповісти
а запалы в гранаты вставить просто забыли...))))
показати весь коментар
31.12.2020 14:02 Відповісти
Хотели пустой гранатой убить маму Шабунина, за его правдорубческую деятельность отчасти на благо Бени...тьфу!
показати весь коментар
31.12.2020 14:15 Відповісти
этот синдром называется мания преследования - лечиться надо
показати весь коментар
31.12.2020 14:45 Відповісти
Скільки ж тут, в коментах, пісюнів ватно-баранячих кацапоорінтованих.
показати весь коментар
31.12.2020 14:53 Відповісти
во какао боты на Шабунина накинулись.
теперь ясно откуда ноги растут.
показати весь коментар
31.12.2020 16:28 Відповісти
Как можно убить гранатой без запала? Просто курьер НП принес гранаты,мамы дома не было - вот и оставил под дверью.Запалы досьавят позже...
показати весь коментар
31.12.2020 19:03 Відповісти
 
 