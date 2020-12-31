У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом виявлення підозрілих предметів у квартири матері активіста Віталія Шабуніна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"Увечері 30 грудня 2020 року в м. Рівне біля дверей квартири, де мешкає мати громадського діяча в сфері боротьби з корупцією, виявлено 2 предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем. Мешканців було евакуйовано, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено", - йдеться в повідомленні.
При цьому підкреслюється, що зараз тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину.
Будуть призначені вибухово-технічна та молекулярно-генетична експертизи. Досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке здійснює Головне управління Національної поліції в Рівненській області, взято на контроль керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявлено саморобний вибуховий пристрій.
видел год - полтора назад , эфок не видел , а рг , ргд , в новом году надо в магаз зайти и посмотреть
P.S. Ти дійсно щиро віриш у ці наміри Кузьменко? От скажи - ти дійсно думаєш, що вбивство маловідомого журналіста і удар із Града дозволили б змінити державний будуй?))
любит стерео
От кажуть, що Сорос допоміг Помаранчеву революцію зробити... навітья кщо і так, то після Помаранчевої революції у нас було 7-8% росту ВВП на рік, рекордні 10-11 млрд. іноземних інвестицій на рік і по 500-600 тис. нових машин люди купували щороку. Саме НОВИХ машин, а не блях, як зараз... І у Ахметова Криворіжсталь забрали!
Якщо Сорос дійсно до цього причетний, то я особисто йому вдячний - бо одразу після універу при Ющі мав зарплату 1200 баксів - я зараз маю менше!
За лекцію дякую, дуже дякую
тут https://www.prostobank.ua/spravochniki/indikatory_rynka/foreign_direct_investment про об'єми прямих інвестцій в Украиїну з 2002 по 2020, тицніть мені коли саме таке було? Ну ті рекордні 10-11 мільярдів)) Рекордні були як раз при ******** з 2010 по 2013 по 5-6 мільярдів в рік, що були поцуплені з українського бюджету а потім заводились вже під виглядом інвестицій.
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/
2005 - 7,8 млрд - ріст одразу у 4,5 раза порівняно з 1,7 млрд. в 2004 при Кучмі! А 10-11 млрд. це 2007-2008 рік...Навіть у кризовий 2009 було 4,8 млрд!
А в 2007 - майже у 2 рази більше, ніж у 2006...
А теперь порівняйте з цифрами за 2019 рік (за 2020 нема ще, але думаю все печально)
Тихо, но сердито!
Якась суцільна маячня, а не спроба вбивства. Навіть якщо хотіли зробити вельми прозорий натяк, то зовсім недолуго вийшло.
Моєму товаришу зробили в 90-ті вельми прозорий натяк: поставили на розтяжку навчальну гранату ВСЕРЕДИНІ його улюбленої машини, яка була на модній сигналізації. А на водійське сидіння поклали записку: «Наступного разу буде бойова». Оце був натяк, а у Шабуніна гівно якесь, а не натяк
Он любил болтать своим болтом....
Зебеня жартувати не вміє і не поважає критику , запам'ятай і покайся !
Это вам не Порох. Эти дома, машины жгут и гранаты подбрасывают.
в Рівному дівчина плакала...
А шо, Шабунин кака, да? Да хер с ним, с Шабуниным. Мама Шабунина тоже кака?
теперь ясно откуда ноги растут.