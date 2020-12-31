У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом виявлення підозрілих предметів у квартири матері активіста Віталія Шабуніна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Увечері 30 грудня 2020 року в м. Рівне біля дверей квартири, де мешкає мати громадського діяча в сфері боротьби з корупцією, виявлено 2 предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем. Мешканців було евакуйовано, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено", - йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що зараз тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину.

Також читайте: Маму збиралися убити. Очевидно, це мені такий "привіт", - Шабунін про вибухівку біля квартири матері

Будуть призначені вибухово-технічна та молекулярно-генетична експертизи. Досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке здійснює Головне управління Національної поліції в Рівненській області, взято на контроль керівництвом Офісу Генерального прокурора.









Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявлено саморобний вибуховий пристрій.