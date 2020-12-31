УКР
У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора. ФОТО

У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом виявлення підозрілих предметів у квартири матері активіста Віталія Шабуніна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Увечері 30 грудня 2020 року в м. Рівне біля дверей квартири, де мешкає мати громадського діяча в сфері боротьби з корупцією, виявлено 2 предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем. Мешканців було евакуйовано, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено", - йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що зараз тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину.

Також читайте: Маму збиралися убити. Очевидно, це мені такий "привіт", - Шабунін про вибухівку біля квартири матері

Будуть призначені вибухово-технічна та молекулярно-генетична експертизи. Досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке здійснює Головне управління Національної поліції в Рівненській області, взято на контроль керівництвом Офісу Генерального прокурора.

У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора 01
У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора 02
У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора 03
У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора 04

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявлено саморобний вибуховий пристрій.

+9
Сразу же оговорка: шабунин мне несимпатичен. Но пока альбинос обличает всю королевскую рать, я готов слушать ...
показати весь коментар
31.12.2020 10:16 Відповісти
+8
На слові соросьонок кацап спалився...
показати весь коментар
31.12.2020 10:21 Відповісти
+7
Макети гранат є тільки у правоохоронців і саме вони і влаштували цю провокацію, щоб відімстити за послідовну позиції Шабуніна по притягненню до відповідальності Татарова! Авакова та Баканова потрібно знімати з посад!
показати весь коментар
31.12.2020 10:57 Відповісти
"Собирались взорвать...."
показати весь коментар
31.12.2020 10:08 Відповісти
гранаты у них не той системы!))
показати весь коментар
31.12.2020 10:20 Відповісти
Макети гранат є тільки у правоохоронців і саме вони і влаштували цю провокацію, щоб відімстити за послідовну позиції Шабуніна по притягненню до відповідальності Татарова! Авакова та Баканова потрібно знімати з посад!
показати весь коментар
31.12.2020 10:57 Відповісти
РАНЬШЕ ТАКИЕ МАКЕТЫ БЫЛИ В КАЖДОЙ ШКОЛЕ. 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
31.12.2020 11:34 Відповісти
ето тебе шарий с ютубчика расказал ?
показати весь коментар
31.12.2020 11:38 Відповісти
ДИТИНКО, ЗАПИТАЙ У СВЕi МАМИ iЗ ТАТОМ. ВОНИ ТОБi РОЗКАЖУТЬ ШО ТАКОЭ НВП. 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
31.12.2020 11:42 Відповісти
На НВП були макети на яких живого місця не було, а ці нові тільки но з упаковки зі складів.
показати весь коментар
31.12.2020 11:44 Відповісти
Так це було давно, зараз вже такі макети є тільки в ментовці, ДСНС, СБУ, НГУ та СБУ. Схоже що взяті ці макети з арсеналів правоохоронців і це нескладно довести. Макети з вихолощеними зарядами абсолютно нові непокоцані, тільки з упаковки, їх ніхто для навчання не використовував, на них немає інвентарних номерів, отже вони тільки но зі складу і відразу в "роботу" по залякуванню активістів та журналістів! Думаю що друзі Ігора Палиці, яких він приютив на Волині після їх звільнення по люстрації з одеської ментовки, привезли ці макети з сусідньої області і підкинули активісту, який заважає Коломойському.
показати весь коментар
31.12.2020 11:43 Відповісти
iXПЕРДь 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
31.12.2020 11:48 Відповісти
той єгорка упоротий, з ним сперечатись час гаяти, у спам того икзперда
показати весь коментар
31.12.2020 12:56 Відповісти
продаются свободно , токи черные , или темно зеленые
видел год - полтора назад , эфок не видел , а рг , ргд , в новом году надо в магаз зайти и посмотреть
показати весь коментар
31.12.2020 16:33 Відповісти
Брешите , гниды калозеленые ! Ну , шабунин тоже хорош ! На Порошенко можно было грязь лить , а эти шакалы с вами панькаться не будут
показати весь коментар
31.12.2020 10:26 Відповісти
Ахахаха!
У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1184
показати весь коментар
31.12.2020 10:43 Відповісти
Это зедебилы после айкосов?
показати весь коментар
31.12.2020 11:35 Відповісти
Возможно... но это петя на работе.
показати весь коментар
31.12.2020 11:56 Відповісти
Українською спочатку навчися писати, а потім судитимеш про патріотизм тут!
показати весь коментар
31.12.2020 10:21 Відповісти
О, кацапа понесло... Чо ховаєшся під гейропейським швейцарським стягом? Триколора встидаєшся?
P.S. Ти дійсно щиро віриш у ці наміри Кузьменко? От скажи - ти дійсно думаєш, що вбивство маловідомого журналіста і удар із Града дозволили б змінити державний будуй?))
показати весь коментар
31.12.2020 10:34 Відповісти
Найсмішніше те, що мова про "удар із Града" велася через кілька років після вбивства журналіста, але якимось чином аваківці приплели ці фрази до звинувачень, бо "говорила про гради, значить хотіла дестабілізації і тому вбила журналіста". Певно в часі повернулася і бомбу підклала...
показати весь коментар
31.12.2020 14:40 Відповісти
Не Кузьменко , а Савченко Надя !
показати весь коментар
31.12.2020 10:40 Відповісти
Болт! Обнаружен.
показати весь коментар
31.12.2020 10:11 Відповісти
подрывник слесарь-меломан
любит стерео
показати весь коментар
31.12.2020 10:52 Відповісти
І все тобі відомо, аж завидки беруть.
показати весь коментар
31.12.2020 10:14 Відповісти
Тобі відомо хто мій партайгеноссе?
показати весь коментар
31.12.2020 18:58 Відповісти
Much Ado About Nothing... таки соросенок-грантоед???
показати весь коментар
31.12.2020 10:13 Відповісти
Сразу же оговорка: шабунин мне несимпатичен. Но пока альбинос обличает всю королевскую рать, я готов слушать ...
показати весь коментар
31.12.2020 10:16 Відповісти
Не обличает, а об....

У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 451
показати весь коментар
31.12.2020 10:36 Відповісти
abso-fucking-lutely...
показати весь коментар
31.12.2020 10:47 Відповісти
На слові соросьонок кацап спалився...
показати весь коментар
31.12.2020 10:21 Відповісти
так-так-так, друже, читай ніжче, якщо такий детектив і впізнав кацапа. Крім того, що соросьонок, він ще грантоїд клятий і має автівку і нови кросовки...
показати весь коментар
31.12.2020 10:25 Відповісти
Мля, ну чим вам всім той 90-річний дідуган Сорос не вгодив? Ну ладно, кацапи бояться його як чорт ладана, а українцям то що...

От кажуть, що Сорос допоміг Помаранчеву революцію зробити... навітья кщо і так, то після Помаранчевої революції у нас було 7-8% росту ВВП на рік, рекордні 10-11 млрд. іноземних інвестицій на рік і по 500-600 тис. нових машин люди купували щороку. Саме НОВИХ машин, а не блях, як зараз... І у Ахметова Криворіжсталь забрали!

Якщо Сорос дійсно до цього причетний, то я особисто йому вдячний - бо одразу після універу при Ющі мав зарплату 1200 баксів - я зараз маю менше!
показати весь коментар
31.12.2020 10:38 Відповісти
))) Нед, ти знущаєгься з мене???? Таке враження, що ми вперше зустрінулись тут )))
За лекцію дякую, дуже дякую
показати весь коментар
31.12.2020 10:45 Відповісти
Я мартіні ледь не подавився)
тут https://www.prostobank.ua/spravochniki/indikatory_rynka/foreign_direct_investment про об'єми прямих інвестцій в Украиїну з 2002 по 2020, тицніть мені коли саме таке було? Ну ті рекордні 10-11 мільярдів)) Рекордні були як раз при ******** з 2010 по 2013 по 5-6 мільярдів в рік, що були поцуплені з українського бюджету а потім заводились вже під виглядом інвестицій.
показати весь коментар
31.12.2020 10:52 Відповісти
Ну ось, це більш авторитетне джерело

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/

2005 - 7,8 млрд - ріст одразу у 4,5 раза порівняно з 1,7 млрд. в 2004 при Кучмі! А 10-11 млрд. це 2007-2008 рік...Навіть у кризовий 2009 було 4,8 млрд!
показати весь коментар
31.12.2020 11:20 Відповісти
2005? Продаж Криворожсталі за 5 мілліардів.
показати весь коментар
31.12.2020 11:38 Відповісти
Ок, 7,8-5=2,8, в 1,5 раза більше, ніж при Кучмі. А в 2006 - уже 5,6 млрд - в 2 рази більше, ніж у 2005.

А в 2007 - майже у 2 рази більше, ніж у 2006...

А теперь порівняйте з цифрами за 2019 рік (за 2020 нема ще, але думаю все печально)
показати весь коментар
31.12.2020 11:48 Відповісти
А шо, неплохое поздравление для мамы.
Тихо, но сердито!
показати весь коментар
31.12.2020 10:14 Відповісти
Дай бог , чтобы твоих родных так каждый день поздравляли
показати весь коментар
31.12.2020 13:18 Відповісти
Взрывчатка будет в какашке на коврике под дверью
показати весь коментар
31.12.2020 10:15 Відповісти
ага. наверно неплохо платят, если можно не работать
показати весь коментар
31.12.2020 12:27 Відповісти


У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7829
показати весь коментар
31.12.2020 10:21 Відповісти
Как вариант, он сам же все это и устроил для пиара.
показати весь коментар
31.12.2020 10:23 Відповісти
"Маму собирались убить" (с) У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9905

У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 647
показати весь коментар
31.12.2020 10:25 Відповісти
Шабунин, утикай из страны, не взорвут, так посадят, хотя бы хватило рожу намылить, но тут такие злобные враги твои, что болт на тебя ложат, а тебе надо светится, а то так серая личность.
показати весь коментар
31.12.2020 10:27 Відповісти
Цікаво, просто поклали гранати перед дверима і все???

Якась суцільна маячня, а не спроба вбивства. Навіть якщо хотіли зробити вельми прозорий натяк, то зовсім недолуго вийшло.

Моєму товаришу зробили в 90-ті вельми прозорий натяк: поставили на розтяжку навчальну гранату ВСЕРЕДИНІ його улюбленої машини, яка була на модній сигналізації. А на водійське сидіння поклали записку: «Наступного разу буде бойова». Оце був натяк, а у Шабуніна гівно якесь, а не натяк
показати весь коментар
31.12.2020 10:31 Відповісти
який борцун такий і натяк
показати весь коментар
31.12.2020 12:59 Відповісти
У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 369
показати весь коментар
31.12.2020 10:33 Відповісти
Я шо дурень себе боевые подкладывать.
показати весь коментар
31.12.2020 10:37 Відповісти
Спасибо за Новогоднее настроение!
показати весь коментар
31.12.2020 10:37 Відповісти
Отакої!!!
Он любил болтать своим болтом....
показати весь коментар
31.12.2020 10:38 Відповісти
Ну ну , Шабуня 😄 важкі часи настали , для лохів з головним девізом ,, аби не Порошенко "
Зебеня жартувати не вміє і не поважає критику , запам'ятай і покайся !
показати весь коментар
31.12.2020 10:47 Відповісти
шапіто заразне, майте на увазі
показати весь коментар
31.12.2020 11:14 Відповісти
А Шабунин думал, что ЗЕ ему за все под елочку конфетки положит?

Это вам не Порох. Эти дома, машины жгут и гранаты подбрасывают.
показати весь коментар
31.12.2020 11:27 Відповісти
горіла хата, палала,
в Рівному дівчина плакала...
показати весь коментар
31.12.2020 11:33 Відповісти
Подложил татаров,венедиктова стояла на шухере.Что Сорос хуже ахметова,он грабит Украину?Нужно посмотреть в каком доме живет Сорос,и в каких дворцах за наши деньги обитает ахметов,про заводы-пароходы можно не вспоминать.Шабунина хотя бы нужно благодарить,чуть ли не последний борец.
показати весь коментар
31.12.2020 11:31 Відповісти
Блин, уже и взрывчатку из гранат п-здят.
показати весь коментар
31.12.2020 11:35 Відповісти
Для вбивства літньої людини і цього може бути достатньо...
показати весь коментар
31.12.2020 12:04 Відповісти
хорошая постановка. ему б в голливуде спецэфектами заниматься
показати весь коментар
31.12.2020 12:16 Відповісти
Ой, мой коммент удалили...
А шо, Шабунин кака, да? Да хер с ним, с Шабуниным. Мама Шабунина тоже кака?
показати весь коментар
31.12.2020 13:06 Відповісти
В голове генпркурора мозгов не обнаружено.
показати весь коментар
31.12.2020 13:07 Відповісти
зачем сразу так? она довольно грамотная баба. как теоретик гражданского права. вот и сидела бы на жопе ровно в своем институте
показати весь коментар
31.12.2020 13:13 Відповісти
судя по фоткам, у гранат и запалов небыло.
показати весь коментар
31.12.2020 13:15 Відповісти
беня с цирком зе-вавки, благодарит за поддержку на выборах.
показати весь коментар
31.12.2020 13:25 Відповісти
шабунька робив усіх разом, тепер роблять його
показати весь коментар
31.12.2020 14:36 Відповісти
Тренувальні гранати Ф-1 чорного кольору. Всередені в них, щось, типу цементу. Бойові гранати завжди зеленного кольору. Всередені тротил 70 грамм. Якого кольору тротил? А якого кольору вміст правої гранати?
показати весь коментар
31.12.2020 14:49 Відповісти
шото какао боты на Шабунина накинулись.
теперь ясно откуда ноги растут.
показати весь коментар
31.12.2020 16:26 Відповісти
"банду" Микитася нашли в тот же день через несколько часов. Интересно будет сравнить с расследованием этого дела.
показати весь коментар
31.12.2020 17:41 Відповісти
Да это просто онежидети фейерверк готовили праздничный
показати весь коментар
31.12.2020 18:26 Відповісти
Видно Шабуніні планують на якусь посаду і почався черговий піар.
показати весь коментар
31.12.2020 20:58 Відповісти
Дешевый пиар продажного шабуньки для напоминания о себе))) Хочет как лещ или найен устроиться...
показати весь коментар
31.12.2020 21:01 Відповісти
 
 