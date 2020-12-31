УКР
Набув чинності закон, що забороняє відпускати під заставу підозрюваних у наркозлочинах

Набув чинності закон, що забороняє відпускати під заставу підозрюваних у наркозлочинах

В Україні заборонили призначати заставу як запобіжний захід у разі скоєння злочинів, пов'язаних зі збутом і обігом наркотиків. Відповідний закон сьогодні набув чинності.

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. Він набув чинності з дня, аступного за днем ​​оприлюднення.

Відтепер особам, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу, будуть обирати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У цій статті передбачена відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів.

Також читайте: Епіфаній про легалізацію медичного канабісу: я говорив із Зеленським та Шмигалем, щоб це не призвело до згубних наслідків

Нагадаємо, парламент схвалив цей законопроєкт авторства глави держави Володимира Зеленського в другому читанні в середині грудня.

Топ коментарі
+14
Когда такой же закон по коррупционерам, олигархам и взяточникам, сепаратистам и предателям, судьям и президентам? где закон об импичменте?
31.12.2020 10:32 Відповісти
+11
31.12.2020 10:34 Відповісти
+9
Цього добра у нього вистачає. ВОНО запасливе.
31.12.2020 10:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сцикуну перекривають всі шляхи відступу
31.12.2020 10:30 Відповісти
Цього добра у нього вистачає. ВОНО запасливе.
31.12.2020 10:34 Відповісти
..
31.12.2020 10:31 Відповісти
Когда такой же закон по коррупционерам, олигархам и взяточникам, сепаратистам и предателям, судьям и президентам? где закон об импичменте?
31.12.2020 10:32 Відповісти
Когда Земародера вешать будут, тогда он вспомнит про пожизненное
31.12.2020 10:34 Відповісти
Ето ты Воднотурового спроси. Он 144 рехвормы провел
31.12.2020 10:35 Відповісти
Будемо чесними: індульгенцію (заставу) ввели ще в 2011 році, але ні потужний рехворматор, ні нинішні цю норму не відміняли проти себе та не відмінять в жодному разі.
31.12.2020 10:40 Відповісти
Ну Петька же бил себя в грудь что 144 потужных рехвормы провел в том числе судебную. Получается Петька всем громко п****л со сцены?
31.12.2020 10:49 Відповісти
А оскільки Зе цього не зробив, то виходить і Зе всім "громко п****л со сцены"?
31.12.2020 11:28 Відповісти
Может, лучше у Керенского спросить, или там у Батыя? Или они тоже все спихнут на "попередників"?
31.12.2020 11:02 Відповісти
Емм, автором процесуального кодексу є Портнов, це він його так виписав, що під домашній арешт можна було навіть терориста Цемаха випустити, який причетний до збиття Боінга!
31.12.2020 11:27 Відповісти
ЗеДегенерат, в своем опросе, что про легализацию канабиса впаривал?
31.12.2020 10:33 Відповісти
Для бриллиантовых прокуроров етот закон тоже коснется или как всегда в Украине все ровны но те кто у власти ровнее всех?
31.12.2020 10:33 Відповісти
31.12.2020 10:34 Відповісти
а где обещанная конопля для народа?
31.12.2020 10:36 Відповісти
Теперь все критики зеленского станут еще и наркопреступниками
31.12.2020 10:39 Відповісти
закон хорош спору нет, вот только почему ТОЛЬКО наркоманам такач "честь"?? чем взяточники, воры, бандиты "лучше" наркоманов???
31.12.2020 10:41 Відповісти
так получается что ментяры должны себя самоарестовать или самоарестоваться? а кто же будет наркопоток контролировать? наркотрафик и торговля людьми - это прерогатива легавых и никого туда стараются не подпускать... а так что получается, на цельный праздник Новый год финансовые потоки от наркоты и торговли людьми останутся без контроля?
31.12.2020 10:41 Відповісти
десь одночасно заплакали очильники ОБНОНів..
Як же ж вони тепер харчеватися будуть?!!
31.12.2020 10:45 Відповісти
Харчевня тільки відкрилась !
31.12.2020 10:55 Відповісти
а може Ви й прави: під заставу не можна, тому ставки у мусарні підвищаться у рази..
31.12.2020 12:15 Відповісти
"этот законопроект авторства главы государства Владимира Зеленского
Это какой то пи..ц !
31.12.2020 10:53 Відповісти
А коли так буде з корупціонерами та ворами?
31.12.2020 10:54 Відповісти
Вище вже відповідали - бо країною не буде кому керувати !
31.12.2020 10:56 Відповісти
Реальным барыгам будет пофик. Статистику делать будут на любителях покурить...
31.12.2020 10:59 Відповісти
Так шо, соплязидент гулять не выйдет?
31.12.2020 11:30 Відповісти
ну дебилы! вводите пожизненное за 309 ю и за 307 ю -тюрьмы наполните быстро , и общество станет кристально чистым, и заживем тогда
31.12.2020 11:34 Відповісти
31.12.2020 11:50 Відповісти
Они о 309-й уже забыли, всех пускают по 307-й, "план" превышают. ))
31.12.2020 11:53 Відповісти
будем надеятся все таки кто то из них читает цензор , и решение скоро примут ) и план будет перевыполнятся , и премии с погонами звездопадом обрушатся на кристально чистых и святых служителей Закона.
31.12.2020 12:00 Відповісти
Безусловно, очень в это хочется верить. ))
31.12.2020 12:26 Відповісти
Звиздец Зеленскому ,ну если он не легализует кокс 🙄🤫🤦😂😂😂😂
31.12.2020 11:43 Відповісти
Ну так тоді треба було не лише за наркоту, а за ВСІ тяжкі і особливо тяжкі злочини...
А то Портнов так кримінально-процесуальний кодекс виписав, що у нас під заставу випускають навіть сєпарів і терориста Цемаха, яки до збиття Боінга причетний!

Достатньо всього-навсього ОДНЕ речення в КПК додати: Забороняється звільнення під заставу підозрюваних у тяжких та особливо тяжких злочинах.
31.12.2020 12:16 Відповісти
тримайте наркоманів!
Набув чинності закон, що забороняє відпускати під заставу підозрюваних у наркозлочинах - Цензор.НЕТ 9688
31.12.2020 13:25 Відповісти
Єдине рішення в 2020 яке повністю підтримую.
31.12.2020 14:43 Відповісти
 
 