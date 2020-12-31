Набув чинності закон, що забороняє відпускати під заставу підозрюваних у наркозлочинах
В Україні заборонили призначати заставу як запобіжний захід у разі скоєння злочинів, пов'язаних зі збутом і обігом наркотиків. Відповідний закон сьогодні набув чинності.
Документ вчора опублікували у виданні "Голос України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. Він набув чинності з дня, аступного за днем оприлюднення.
Відтепер особам, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу, будуть обирати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави.
У цій статті передбачена відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів.
Нагадаємо, парламент схвалив цей законопроєкт авторства глави держави Володимира Зеленського в другому читанні в середині грудня.
Як же ж вони тепер харчеватися будуть?!!
Это какой то пи..ц !
А то Портнов так кримінально-процесуальний кодекс виписав, що у нас під заставу випускають навіть сєпарів і терориста Цемаха, яки до збиття Боінга причетний!
Достатньо всього-навсього ОДНЕ речення в КПК додати: Забороняється звільнення під заставу підозрюваних у тяжких та особливо тяжких злочинах.