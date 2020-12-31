Набув чинності закон, що забороняє відпускати під заставу підозрюваних у наркозлочинах

В Україні заборонили призначати заставу як запобіжний захід у разі скоєння злочинів, пов'язаних зі збутом і обігом наркотиків. Відповідний закон сьогодні набув чинності.

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. Він набув чинності з дня, аступного за днем ​​оприлюднення.

Відтепер особам, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу, будуть обирати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У цій статті передбачена відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів.

Також читайте: Епіфаній про легалізацію медичного канабісу: я говорив із Зеленським та Шмигалем, щоб це не призвело до згубних наслідків

Нагадаємо, парламент схвалив цей законопроєкт авторства глави держави Володимира Зеленського в другому читанні в середині грудня.