Я готова поїхати в Росію, є теми для обговорення, - президентка Молдови Санду

Я готова поїхати в Росію, є теми для обговорення, - президентка Молдови Санду

Президентка Молдови Мая Санду готова приїхати до Росії, якщо отримає запрошення. Вона готова обговорити придністровський конфлікт

Про це вона сказала в ефірі TV8, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. Санду зазначила, що в січні вирушить до Києва, а потім до Брюсселя.

"Я готова поїхати в Росію, тим більше що у нас є теми для обговорення на порядку, які стосуються торгівлі, експорту, придністровський конфлікт теж в нашому постійному порядку денному. Тому я б поїхала, щоб обговорити багато важливих тем", - сказала вона.

Також читайте: У деяких пострадянських країнах Кремль керує місцевими політиками, як маріонетками, - шефредактор The Insider Доброхотов

Молдова (2119) росія (67313) Мая Санду (267)
Топ коментарі
+28
Поляки прям на самолёте слетали всей верхушкой...
31.12.2020 10:44 Відповісти
+14
Майя, про вивід 14-ї армії тобі домовитись - не вдасться. Втім - спробуй, поговори, і переконайся сама.
31.12.2020 10:44 Відповісти
+13
Я готова поехать в Россию, есть темы для обсуждения, - президент Молдовы Санду - Цензор.НЕТ 2019
31.12.2020 10:40 Відповісти
Я готова поехать в Россию, есть темы для обсуждения, - президент Молдовы Санду - Цензор.НЕТ 2019
31.12.2020 10:40 Відповісти
Лучше не надо.
31.12.2020 10:43 Відповісти
***** не выездное, так что хочешь не хочешь, но придется.
31.12.2020 10:54 Відповісти
для тебя то это ***** может и сцарь, для лидеров же цивилизованных стран - прыщ, который нужно выдавливать. в живую, в харю так сказать, сказать свое "фе" ***** теперь можно только приехав к нему, чтобы оно ощутило в очередной раз насколько оно ущербное. его удел теперь сидеть в паРаше и показывать жопу сквозь решетку. по телефону не то, такого эффекта не добиться. главное ничего не есть и не пить там.
31.12.2020 11:25 Відповісти
Ага. Ну поедь в кремль выдави ***** прыщ. Посмотрим как ты приедешь обратно. Макарон вон тоже в Маскву ездил ***** прыщ выдавливать. На следующий же день его как будто подменили и развернул свою политику на 180градусов в положительную сторону по отношению к Маскве.
31.12.2020 11:33 Відповісти
забей. если ты не понимаешь очевидного, то объяснить вряд ли что-то получится.
31.12.2020 11:35 Відповісти
Я уверен даже что если ***** задушит Санду прямо в кремлевском дворце в прямом ефире то ему за ето ничего не будет. наоборот весь мир начнет еще больше бояться и подлизывать.
31.12.2020 11:35 Відповісти
Можно и по вебке побазарить.
31.12.2020 14:39 Відповісти
Поляки прям на самолёте слетали всей верхушкой...
31.12.2020 10:44 Відповісти
А потом парашкинцы полгода (или год, уже не помню) не хотели отдавать Польше чёрный ящик, что как бы намекает.
31.12.2020 14:45 Відповісти
Там видео с расстрелом выживших "как бы намекает"...
31.12.2020 14:46 Відповісти
ящик то херня - остатки самолета и трупы не хотела отдавать!
01.01.2021 01:10 Відповісти
Майя, про вивід 14-ї армії тобі домовитись - не вдасться. Втім - спробуй, поговори, і переконайся сама.
31.12.2020 10:44 Відповісти
Щоб зрозуміти глибину російського маразму, з ним треба стикнутись. Лише слухати досвід інших - не дає того розуміння зашквару!
31.12.2020 10:49 Відповісти
Головне щоб пані Майя не зламалась, як Макрорн.
31.12.2020 10:51 Відповісти
Ну білоруска вже не хоче, їй вже дійшло. Але усе індивідуально. Куди цю виверне, подивимось.
31.12.2020 10:56 Відповісти
Пані Майя має яйця наввдміну від жабоїда.
31.12.2020 10:56 Відповісти
Поедешь в Россию - ты нам не друг.
31.12.2020 10:48 Відповісти
Разговаривать с Рашей ( Путинило) это бессмысленное занятие.. Это точно то же что разговаривать в 1942 году с Германией ( Гитлером) о человеколюбии, международном праве и мире во всем мире.
31.12.2020 10:49 Відповісти
Ты что ли намекаешь, что зеленский - мудак?
показати весь коментар
31.12.2020 10:55 Відповісти
Супер!))
31.12.2020 10:57 Відповісти
При чем тут " мудак", скорее всего "дебил". ( все кто пытаются разговаривать с Путинило и что то увидеть " в его глазах", кроме разве ненависти и злобы ко всему миру это просто слабые на голову люди.)
31.12.2020 11:05 Відповісти
У Наросії дві біди, а у Бєларусі і України завжди на одну біду більше - це східні сусіди.
31.12.2020 10:49 Відповісти
Скрутят, стащат юбку и спутник в зад запустят
31.12.2020 10:50 Відповісти
Чому кацапи ЗАВЖДИ переходять на анальні теми? Це така скрєпа чи дія лишньої хромсоми?
31.12.2020 10:53 Відповісти
Уколы принято делать в ягодицу. Ягодица это не анальное отверствие.
Соответственно теперь вопрос к https://censor.net/ru/user/139376

"Чому кацапи ЗАВЖДИ переходять на анальні теми?

Це така скрєпа чи дія лишньої хромсоми?"
Га? Ну чого ж Ви мовчите, зайвохромосомноє Ви наше? Чи вже бояри хильнули та спати вляглися на сіні в стайні?
31.12.2020 11:34 Відповісти
Ще одна хоче зазирнути в очко путіна. Ну, поїдеш ти туди і що далі? Хіба що, якщо поїдеш з поясом шахіда, то може чогось і добєшся..
31.12.2020 10:52 Відповісти
Не ***** порівнювати розумну людину з клоуном
31.12.2020 10:58 Відповісти
розумні люди в москву не їздять.....
31.12.2020 11:09 Відповісти
при всій повазі до Санду, - не їздять
31.12.2020 11:26 Відповісти
ага. і бубочку прихвати. разом в глаз посмотрітє. а парад сходите.
31.12.2020 10:53 Відповісти
Помнится Витя, который пчёл любил, в свою первую поездку тоже в Москву поехал, гордый такой весь, независимый, руки вперёд оттопыривал, костюмчик поправлял он так, поехал он на равных с дядей Вовой разговаривать. А дядя Вова посадил его в закрытой комнате и начал рассказывать как Крым будет захвачен, как народные волнения приведут к расколу страны если он будет непослушным мальчиком. И имел тогда Витя очень бледный вид, да такой бледный, что через четыре года передал власть своёму тезке, тоже Вите, забыв про гордость и независимость.
31.12.2020 10:57 Відповісти
Но за хорошие отступные - собственно ради них и ехал - выторговывать за победу которую получил за счёт народа.... Развели нас как котят в 2004
31.12.2020 11:14 Відповісти
Хорошие отступные тогда баба Юля получила, которую сейчас 75% дегенератов, хотят видеть премьером.
31.12.2020 11:17 Відповісти
Дядя вова - *****
Идёт лесом
31.12.2020 11:29 Відповісти
При бабе Юля экономика росла аж до 2008 года (( А ты кого считаешь лучшим премьером , килю кривосисю или яныка ?
31.12.2020 11:33 Відповісти
До 2019 в экономике тоже были положительные сдвиги.... Я не знаю что и у кого росло в 2008 году, но, зная биографию данной особы, могу с уверенностью сказать что в места не столь отдаленные она заехала заслужено хотя, возможно, не по тем статьям. А если брать ее подвиги начиная с Паши Лазаренко то там на пожизненное может потянуть. Но какая нафиг разница, правда? Главное же что росло!
31.12.2020 11:39 Відповісти
Ага, росла-росла и ********** з долар по 5 до доллара по 8, даже без вайни і зеленського. Лучший пермьер, контракт ********* такий, шо порох в стокгольмі з бубном ледь його вихаркав.
31.12.2020 12:11 Відповісти
Та да !! Крашенная жаба лучший банкир Вселенной и рошена , а иврей вчерашний птушник, директор провинциального рынка лучший премьер Мира .Знаем проходили .Рошеновское экономическое чудо помню отлично.На их фоне даже киля-бимба настоящий праФФесор экономики
31.12.2020 17:59 Відповісти
Мировой экономический кризис был .Но ты же забыл это .Как и забыл про то как доллар с 11 до 30 съехал с сентября по ноябрь 2014 года .....НО у вас конечно свой собственный курс валют был и вы в упор этого видеть не хотите .Абынеюлька
31.12.2020 18:02 Відповісти
Та да, юля спасэ ыкономику. Каломойский до конца вышморгает зеленского, а сразу явит вам неопалимую мису-матерь_драконов-разрушительницу_цепей-каралеву андалов и дурных людей из рода таргариенов ни разу ниевреев. Она подготовит очередной мегаконтракт, после подписания которого Украина будет должна триллион долларов и восемьдесят миллионов донорских почек. Но не пугайтесь, после победного суда Украина получит всю Галактику. Или не получит. Это уже не к Юле вопрос, ее задача - ********* контракт, от условий которого встанут дыбом волосы даже у судей подземного мира. А дальше работа рошеновских барыг. К ним все претензии, Вона свое сделала.
01.01.2021 10:16 Відповісти
Ещё какие)))) газовая принцесса) с подачи зелёного света Лазаренко - ее контора нарубила бабла - кинули бабло через Африку на швейцарские счета Лазаренко - из перечисленных 300 нашли тока 200 на его счетах)))).
31.12.2020 11:55 Відповісти
И Щербаня завалили.... хотя, это только капля в море. Одним словом баба с косой, которая очень хорошо умеет говорить этого ей не отнять, прямо дар какой то. А нелохи никак определится не могут что лучше вложиться в B2B Jewlery или за великого экономиста Юлю проголосовать...
31.12.2020 12:07 Відповісти
Лучше будет открыть еще пару сотен магазинчиков ,,рошен,, по всей стране .Вот это дело ((
31.12.2020 18:05 Відповісти
Что же Вы такие убогие что кроме Рошена не можете нарыть что то другое. А у вора и барыги есть много чего и намного интересней чем фабрика? А скажи что в Рошене плохого? Он работает в белую, налоги платит, даёт рабочие места... или проблема в том что это у порошенко есть деньги, Рошен и он состоялся как личность а у неудачнико и нытиков ничего нет? И не надо тут писать про абынеюля, про якубовича крепкого хозяйственника уже слышали да и новыми лицами сыты по горло!
31.12.2020 18:19 Відповісти
У Президента Молдови перед виборами прокремлівський парламент прибрав повноваження. Але поговорити можна.
31.12.2020 11:04 Відповісти
Наївна пані... Але нехай спробує.
31.12.2020 11:07 Відповісти
Вот дура. ***** и не таких натягивал в кремле. Еще и видео снимут и будут шантажировать как Трампа
31.12.2020 11:10 Відповісти
ЗЕ-знает.
31.12.2020 11:16 Відповісти
И не обсуждать ты темы поедешь. Там тебе в рот вставят *****. И получать будешь под хвост и записывать что тебе царь прикажет. Так что лучше с кремлевскими КГБшниками даже не встречаться
31.12.2020 11:19 Відповісти
Нічого вона не зробить у Придністрянському питанні, як не зробили всі президенти, уряди і парламенти Молдови за весь час незалежності. Насамперед, що Придністрянщина то не Молдова, ні історично, ні територіально, ні національно, ні етнічно, ні ментально, ні мовно ... ніяк. По-друге, мадам Санду проводитиме виражену прорумунську політику аж до "аншлюсу" Молдови у т.з. "велику Румунію" (подейкують, що ця мадам є ут.ч. і громадянкою Румунії). А у випадку "аншлюсу" - українці Придністрянщини під Румуню не ляжуть і румунізацію не сприймуть, кордон назавжди ляже по Дністру.Саме тому Росія не забере звідти військовий контингент. І, нарешті, дипломатія Санду і Молдови занадто слабка, щоб тягатися з московською - молдаванів там вставлять, загрузять і відправлять додому ні з чим. Єдине, чого вона може "досягти" - це домовитися про поставки молдавських вин в обмін на російську вакцину (можливо - енергоносії).
31.12.2020 11:22 Відповісти
Реально в Придністров"ї московитів та москалів хоч греблю гати !!))
31.12.2020 11:26 Відповісти
Етнічних москалів дуже мало.То, в основному, зрусифіковані українці, що записувалися "русскімі". Обабіч т.з. "кордону" з Україною люди розмовляють українською і з прикордонниками українською.
31.12.2020 11:44 Відповісти
Изолировать этот анклав, закрыть доступ московским ублюдкам, а украинцы это те, кто против кацарья, остальные - генетический мусор,
Короче, главное московских мразей отсечь, а там видно будет
31.12.2020 11:27 Відповісти
В добрий час ,Майя!!! Час вирішувати нашу спільну проблему ,цей гемор-Придністров"я !!!))
31.12.2020 11:24 Відповісти
Интересно: за что украинцев банят на этом ботодроме, а такое кацапское чмо, как https://censor.net/ua/user/480401, пользуется всеми нашими правами - и какает из-под своего кокошника?
31.12.2020 11:27 Відповісти
Ездить в страну, где травят новичком, где сбивают самолеты ,а потом сваливают на погоду - очень неразумно. Это неоправданный риск
31.12.2020 11:28 Відповісти
Можно провести переговоры удаленно, видеоконференцией. Иначе обратно в Молдову можно и не вернуться.
31.12.2020 11:30 Відповісти
Зря это она, ***** может только с ********* гундяевым договариваться , про оболванивание населения московщины
31.12.2020 11:31 Відповісти
Только ничего там не трогай, и не пей...
31.12.2020 11:43 Відповісти
И воздухом не дышать (НОРД-ОСТ)
31.12.2020 11:49 Відповісти
Особливо з труселями обережно
31.12.2020 13:06 Відповісти
ой не надо тётя, вы этих дикарей не переспорите, для них земля плоская и туПин царь!
31.12.2020 11:55 Відповісти
Ще одне дурноверхе хоче в очі заглянути.
31.12.2020 12:04 Відповісти
Поражаюсь дебилизму человечества. ***** самый большой тиран и убийца всех времен и народов, который убивает людей открыто при етом еще и смеется над всем миром. А все равно находятся дебилы притом главы государство которые думают что встретившися с *****м они ему что то докажут. Думаете зря ***** убивает неугодных ему людей (Литвиненко, Скрипали, Навальный...)именно прилюдно, оставляя намеренно свой почерк тика Новичек. Ведь есть яды намного незаметнее и мгновенного действия и никто бы не доказал откуда ноги растут. Но ***** хочет чтобы все ети люди долго мучались а весь мир знал кто их убил. Даже Немцов был убит именно напротив кремля а не где то у себя в квартире или переходе.
31.12.2020 12:05 Відповісти
Убийство Немцова, под кремлём, это была показательная казнь на "лобном месте". Бункерная крыса умеет убивать и по другому, и примеров тому много.
31.12.2020 14:03 Відповісти
Может так надо? А иначе как развалишь этот мордор?
31.12.2020 15:46 Відповісти
Я готова поехать в Россию, есть темы для обсуждения, - президент Молдовы Санду





Тiльки не пийте пані Санду той чай який вам запропонують на Кремлі
31.12.2020 12:12 Відповісти
Там опасен не только чай,опасно и дышать,и трогать вещи любые,и вообще не надо ночевать в посольстве. Сказать что-то про окурка,она должна была.Но это ведь не значит обязательно поехать...
31.12.2020 15:50 Відповісти
Какая она наивная, как Тихановская!
31.12.2020 12:14 Відповісти
Тема только одна - забрать свою кацапню из Приднестровья, уничтожить свои просроченные боеприпасы, и больше не совать своё рыло в Молдову. А приезжать попить вина, поболтать с молдаванами и потрахаться с красивой молдаванкой, если понравишься, так милости просим.
31.12.2020 12:42 Відповісти
Ще одна хоче зазирнути в очко )(уйлу.
31.12.2020 13:04 Відповісти
Бідна дитина.
31.12.2020 14:17 Відповісти
дура.
31.12.2020 14:45 Відповісти
Она все правильно делает,расставляя таким образом акценты. Первым приехал Президент Румынии,вторая встреча с президентом Украины,потом поездка в Брюссель,может быть что будет поездка на инаугурацию Дж. Байдена,ну а потом можно и к хозяину додона. Но я бы поменял бы перед этой поездкой нового-посла Молдовы (додон назначил вместо А. Негуца конченую мразь послом),а также весь персонал посольства.Ну,а после этого,можно туда и не поехать,-ведь это совсем не обязательно...
31.12.2020 15:44 Відповісти
И отчего все так хотят заглянуть в глаза Путину?
Может и тебе попробовать?
31.12.2020 16:38 Відповісти
06.01.2021 15:35 Відповісти
Не стоит рисковать и ехать в Московию - могут тупо посадить или убить.
Есть куча третьих стран, на территории которых она будет в безопасности.
Плюс моральное давление европейцев на московитов.
31.12.2020 22:34 Відповісти
Собиралась же в Украину первый визит делать!
01.01.2021 01:10 Відповісти
Декого з молдаванів тут занесло на крилах ілюзій - "поїдемо - не поїдемо" в Москву. Насамперед, для візиту такого рівня має бути запрошення. Так що, "поїдемо-не поїдемо" буде вирішувати Кремль, а не Молдова. По-друге - у таких випадках попередню тему (протокол) переговорів оговорюється дипломатами на рівні МЗС і затверджується за взаємною згодою. І, по-третє, Кремль не стане обговорювати тему виводу російського контингенту з Придністрянщини - Путін нещодавно чітко підкреслив, що для цього "мають визріти обставини". Поява в Молдавії прорумунського президента з румунським громадянством спонукатиме якраз не до виводу а до збільшення миротворчого контингенту. І уже всім зрозуміло (крім молдаванів і деяких чиновників на Банковій) - що московський контингент має бути замінено на український. Причини указані вище і раніше неодноразово.
01.01.2021 12:18 Відповісти
Реальність нікого і нічому не вчить. А може ніхто не бажає вчиться.......
Хочуть на своїж помилках,мабуть......От ,дУрні...........
01.01.2021 12:43 Відповісти
 
 