Я готова поїхати в Росію, є теми для обговорення, - президентка Молдови Санду
Президентка Молдови Мая Санду готова приїхати до Росії, якщо отримає запрошення. Вона готова обговорити придністровський конфлікт
Про це вона сказала в ефірі TV8, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. Санду зазначила, що в січні вирушить до Києва, а потім до Брюсселя.
"Я готова поїхати в Росію, тим більше що у нас є теми для обговорення на порядку, які стосуються торгівлі, експорту, придністровський конфлікт теж в нашому постійному порядку денному. Тому я б поїхала, щоб обговорити багато важливих тем", - сказала вона.
