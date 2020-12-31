Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 82,7 млн, жертв - понад 1,8 млн
Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі з початку пандемії досягла станом на ранок 31 грудня 82 млн 707 тис. 976 випадків
Про це свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 1 млн 805 тис. 2, одужали майже 58 млн.
До країн із 5 млн і більше зараженнями COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.
Лідером за кількістю захворілих і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 19 млн 740 тис. 468 інфікованих COVID-19, зафіксовано 342 тис. 312 летальних випадків, вилікувалися понад 11 млн.
Друге місце за кількістю захворілих посідає Індія, де їхня кількість зросла за минулу добу до 10 млн 266 тис. 674, кількість померлих - до 148 тис. 738, одужали понад 9,8 млн.
Третя позиція у світі за кількістю інфікованих - у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 7 млн 619 тис. 200 хворих, із них померли 193 тис. 875, вилікувалися понад 6,8 млн людей.
За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистці щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від COVID-19 на 1 млн населення планети становить на ранок четверга 232,5. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 57 людей, Індії - 107, Бразилії - 909.
