УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5363 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
605 8

Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 82,7 млн, жертв - понад 1,8 млн

Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 82,7 млн, жертв - понад 1,8 млн

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі з початку пандемії досягла станом на ранок 31 грудня 82 млн 707 тис. 976 випадків

Про це свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 1 млн 805 тис. 2, одужали майже 58 млн.

До країн із 5 млн і більше зараженнями COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю захворілих і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 19 млн 740 тис. 468 інфікованих COVID-19, зафіксовано 342 тис. 312 летальних випадків, вилікувалися понад 11 млн.

Друге місце за кількістю захворілих посідає Індія, де їхня кількість зросла за минулу добу до 10 млн 266 тис. 674, кількість померлих - до 148 тис. 738, одужали понад 9,8 млн.

Читайте також: Масову вакцинацію в Україні необхідно провести в березні-квітні, інакше буде катастрофа, - Порошенко

Третя позиція у світі за кількістю інфікованих - у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 7 млн 619 тис. 200 хворих, із них померли 193 тис. 875, вилікувалися понад 6,8 млн людей.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистці щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від COVID-19 на 1 млн населення планети становить на ранок четверга 232,5. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 57 людей, Індії - 107, Бразилії - 909.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Украине заболеваемость сама собой уменьшается.

Достаточно зажмуриться и подумать "само пройдет".
показати весь коментар
31.12.2020 11:09 Відповісти
от "испанки" погибло более чем щас только зараженных = всех усадили на бутылки. что-то тут не то.
и кстати, население тогда было поменьше(весомый вклад в шо внесли товарищи Николашка№2 и его родственник - ... Фридрих или как то там император и австрийский тоже какой-то носитель короны)
показати весь коментар
31.12.2020 11:09 Відповісти
Тут надо учитывать, что тогда бактериаольную пневмонию лечть было нечем. Хотя, не исключено, что и сам вирус был более смертоносным.
показати весь коментар
31.12.2020 11:19 Відповісти
ну так сейчас тоже вирус тупо не лечится препаратами. вон как даже Трамп высрал шо если выпить моющие средства то.... дебилов станет поменьше))
какой-то вирусолог шо год молчал о вирусе высрал шо он чет с ДНК делает, вирус то. мол все еще впереди. наверное Путин или Китай сделал вирус, ибо реально непонятно - сколько времени уже изучают и не понимают
показати весь коментар
31.12.2020 11:28 Відповісти
И что теперь-корпоративы,отменять?Вот догуляем-потом,локдаун.
показати весь коментар
31.12.2020 11:14 Відповісти
Неужели кто то еще верит в Ковид и Пандемию? Целый год гуляет якобы смертельный Вирус и такие с пальца высосанные цифры? Дв оглянитесь вокруг! Все работники АТБ и Ашанов с Эпицентрами живы-здоровы! Они что, Вирусу неподвласны?
показати весь коментар
31.12.2020 11:41 Відповісти
Свою почти вакцину Спутник кацапы производят в Казахстане , очень мудро не доверяя своим "мастерам" . Знают они своих .
Но вот что удивительно - сами казахи своих прививать будут Пфайзером , хоть тот и дороже в разы . Значит , и они знают и про кацапов и про их боярышниковскую вакцину .
А дура Влащенко тут пузыри пускает , что , мол , нужно забыть , что кацапы убийцы и отравители и хватать их вакцину , в ножки ***** кланяясь . Мол , такая беда пришла !
Я её умнее считал .
Но , как жизнь показывает - как бы баба не притворялась , а дурость её обязательно вылезет ...
показати весь коментар
31.12.2020 11:47 Відповісти
http://10minut.info/2020/12/v-nigerii-golodnye-bunty-iz-za-koronavirusa-video/ а ти часом ті хто мав би вмерти від корони вмирають з голоду і від інших дійсно небезпечних хвороб, а ще куль та наркоти.
показати весь коментар
31.12.2020 14:23 Відповісти
 
 