Нардеп "Голосу" Костенко щодо укладення Міноборони контракту про постачання ПКРК "Нептун": через дії Тарана закупівля в 2020 році була на межі зриву

Нардеп

Ветеран АТО, народний депутат "Голосу" Роман Костенко заявив, що в 2020 році через дії міністра оборони Андрія Тарана закупівля для ЗСУ берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун" була на межі зриву.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, під Новий рік, Міністр оборони України Андрій Таран повідомив про укладання контракту на постачання берегового ракетного комплексу "Нептун" до Збройних Сил України. Це, в будь-якому випадку, позитивна новина, оскільки РК "Нептун" має стати важливою ланкою оборони морських рубежів України", - зазначив Костенко.

Однак, за його словами, "через дії міністра, закупівля ракетного комплексу в 2020 році була на межі зриву".

"І навіть зараз потрібно критично оцінювати радісні заяви оборонного відомства. Усі розуміють ризики фінансування контракту, підписаного в акурат "під ялинку" - в кінці бюджетного року. Також залишаються відкритими кількісні показники замовлення - скільки саме "Нептунів" і коли надійде у війська?", - додав нардеп.

Він також зазначив, що спільна консолідована позиція прогресивних сил, як серед депутатського корпусу, так і серед військових експертів і аналітиків, змушує владу йти в заданому ними напрямку.

Також читайте: Держоборонзамовлення Міноборони виконано на 99,5%, - Таран

"Адже, судячи з управлінських рішень чинних керівників, самостійна їх діяльність може призвести до повного знищення обороноздатності країни", - додав Костенко.

Нардеп Голосу Костенко щодо укладення Міноборони контракту про постачання ПКРК Нептун: через дії Тарана закупівля в 2020 році була на межі зриву 01

Як повідомлялося, "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", яке входить до складу "Укроборонпрому", і Міністерство оборони України уклали контракт про постачання ЗСУ в 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун". Це станеться в рамках Державного оборонного замовлення.

Міноборони (7641) Голос партія (517) Костенко Роман (210) Таран Андрій (267)
И сколько городов и посёлков освободили за 2 года земразей у власти?
31.12.2020 11:45 Відповісти
Мариуполь, Краматорск, Славянск... продолжать? Там много.
Ну ты и га...дон, дядя.
Тебе напомнить, сколько бурятов с техникой, бк и топливом разгрузилось в том же Дебальцево? Непонятно тебе, ишак москальский, зачем от Изварино колонны российских танков и десантуры перли, не считаясь с потерями, чтобы в Дебальцево нашим котел успеть устроить? Порох с Меркель, Оландом и йухлом твоим любимым как раз за столом переговоров сидели, и йухло ждало известий о том, что в Дебальцево окружено наших 5-6 тыс человек. Вот это был бы аргумент на переговорах для йухла и для тебя заодно, да? Только отсос у вас, коцабчеги, вышел. Наши вышли из Дебальцево. Напомнить тебе, урод сепарский, сколько твоих братьев-бурятов там в шашлык переквалифицировали? Это Дебальцево тебе стократ дороже обошлось, чем нам. Кабздон после Дебальцево зае...ался по госпиталям скакать, пирамидки детские развозить. Вы бурят я очень рад! Мобильные кацапские крематории подзабыл уже, сепар? Старые шахты, заваленные хироямибамбаса из челябинских ****** тоже призабыл? Я тебе напоминаю. Сколько по ставкам и по посадками было распределено хироиф маладых рыспублик, вообще страшно вспомнить. Тварь ты, дядя. На том свете с тебя спросят за твою гнусность. А не перестанешь вонять сепаром, спросят еще и на этом.
31.12.2020 12:36 Відповісти
Все шло "как положено". ВСУ понемногу разваливали, оборонку свертывали, гнобили и лишали финансирования. Ермак трудился над развалом страны и армии, Таран помогал ему, чем мог, по военной линии. Беня только улыбался, набивая карманы нашими деньгами. Зеля пилил гундосики и плевался в КСУ. Мендель твитами регулировала экономику. И тут начались "непереливки". Байден вдул Трампу на выборах, вся кремлевская рать, от самого Трампа до Ермака и Додона вздрогнула. Как же теперь работать на кремль без помощи из США? Путин шо, не всесилен опять? Кто теперь прикроет путина? Это что получается: выйдет 21-го января Байден на работу, затребует отчет по делам и делишкам, допустим, в Украине, а там...?! А там Ермак ускоренными темпами 24/7 Украину кремлевской кувалдой в щебень дробит, а Таран ему в этом помогает?! С Ермаком понятно, он кадровый сотрудник какой надо конторы, его в Москву эвакуируют, а ему, Тарану, куда? В тюрьму за труды его ватн ратные? Ну нет! И сразу из мусорной корзины бумаги по Нептуну достал, скотчем склеил, на коленке старательно разгладил и любовно подписал. Теперь он сразу весь за Украину! Все, быть министром обороны Украины при Байдене готов! А зеленая шобла, это не про него, не про Тарана. Он завсегда за Родину, за Ста ... нет, теперь просто за Родину!
31.12.2020 12:18 Відповісти
А этим лишь бы все критиковать, при этом не забывая упомянуть и свои якобы заслуги.
31.12.2020 11:30 Відповісти
А это тот самый классический случай, когда сам стоял у истоков принятия кадровых решений и целый год наблюдал за этой провальной ситуацией в ракетной программе, а когда год закончился и пришло время подбивать грустные результаты, то ты какбе не причём и вообще, за всё самое хорошее и против всего плохого
31.12.2020 11:43 Відповісти
А хіба міністра оборони призначає не президент - а ВР?
31.12.2020 13:40 Відповісти
а казали, що він нічого, окрім відводити війська, не вміє
31.12.2020 11:35 Відповісти
Ну конечно, любая земразь уже и не помнит никакой новоотбросссии. Мрази, просто мрази.
31.12.2020 11:54 Відповісти
Да и вообще только последняя зегнида может сравнивать потерю городов во время активных боевых действий, с тем чтобы их зечмо смогло посмотреть в глаза ***** и увидеть там мир.
31.12.2020 11:58 Відповісти
Еще раз для тупых - такие сравнения может делать только ватная зегнида потому что тогда убивали сотнями украинских военных. А сейчас капитуляцию подписали имбецилы вроде тебя, которые голосовали за это миролюбывое криворожское быдло.
31.12.2020 12:37 Відповісти
жаль в Одесе вас не всех сепаров поджарили
31.12.2020 14:12 Відповісти
В 2014 топлива небыло заправить ржавые танки, воевать нечем было, пришлось договариваться. За то время Порошенко создал боеспособную Армию, и добился международных санкций на Россию. Это в то время когда Зеля играл ху..м на рояле. А еслиб тогда в 2014 этот клоун был вместо Порошенка, ты бы сейчас свои писульки строчил прячась в подвале от градов. А вообще сепар ты гнилой
31.12.2020 14:10 Відповісти
2/3 Донбасса освободили.

Правда тебе, как коренному даунбасянину это, как серпом по яйцам. Поэтому ты тут и исходишь на говно с 2014-го.
31.12.2020 11:58 Відповісти
Даунито хромосомо ты ватное.

Поэтому ватные суки типа ЗЕ для тебя свои. А патриоты типа Пороха чужие.

***** ты кацапская. И взгляды твои понятныю
31.12.2020 12:09 Відповісти
Так он же дурне про кАтлы слышало. А про то каким раком кацапам далось "взятие" Дебальцево ему забыли обьяснить и то что Меркель и Оланд имено тогда перестали видеть на бамбасе "гражданский конфлик". Я могу себе светлодарскую дугу при бубе, это бы была эпопея похуже прививок.
31.12.2020 16:20 Відповісти
Порошенко освободил Славянск и Мариуполь, а твой клоун с улыбкой сдает територии за которых погибали украинцы
31.12.2020 14:01 Відповісти
Я тебе скажу идиот, это Марик и Славянск.
31.12.2020 16:14 Відповісти
дарма він так, зю влада - хороша
особливо мені подобається відверта гівнорашкінська агентура
портновці, наприклад
31.12.2020 11:43 Відповісти
еге ж, а гівно - це вишукана страва на твоєму столі
а путєн - не *****
а рашка - не окупант
31.12.2020 11:56 Відповісти
саме тому задовго до виборів "процентам квартальний" навязували рашистсько путінську тезу "лиш би не Порошенко",?
31.12.2020 13:34 Відповісти
у звязку з втратою в Тебе нюху ,через рашистський вірус ,котрий запускав оккупант, через "квартал" ти і багато інших голосували "по приколу" лишь бы не порох"...
31.12.2020 19:02 Відповісти
Именно поэтому при Порохе Портнова не было ни слышно не видно, а появился он, как только ты, **** конченая, ЗЕ президентом сделала.
31.12.2020 12:00 Відповісти
Ти геть тупий? При Пороху вони всі потікали в рашку, тому і не сіли. А твій клоун дав їм можливість повернутися та керувати парадом, по дорозі просравши операцію по захопленню кацапських найманців, що вбивали людей на Донбасі. Тому йди в сраку, як казав твій зелений кумир.
31.12.2020 14:35 Відповісти
Какой факт?
31.12.2020 16:22 Відповісти
"Ветерано Ато" ....
31.12.2020 12:00 Відповісти
Ветерано-депутано перднуло і полилось гівно по трубам)))
31.12.2020 12:03 Відповісти
Дик яму ж таваріщ Путєн пріказивал!
31.12.2020 12:03 Відповісти
Шта???

ЗЕленый министр-уголовник обороны Таран, обвиняемый в измене Родине, чуть не провалил оборонный заказ?

Ну это так же неожиданно, как то, что кремлевский шут Зеленский покрывает коррупцию и сливает операции украинских спецслужб Роисе.
31.12.2020 12:13 Відповісти
совковий тбаран
31.12.2020 12:17 Відповісти
Все шло "как положено". ВСУ понемногу разваливали, оборонку свертывали, гнобили и лишали финансирования. Ермак трудился над развалом страны и армии, Таран помогал ему, чем мог, по военной линии. Беня только улыбался, набивая карманы нашими деньгами. Зеля пилил гундосики и плевался в КСУ. Мендель твитами регулировала экономику. И тут начались "непереливки". Байден вдул Трампу на выборах, вся кремлевская рать, от самого Трампа до Ермака и Додона вздрогнула. Как же теперь работать на кремль без помощи из США? Путин шо, не всесилен опять? Кто теперь прикроет путина? Это что получается: выйдет 21-го января Байден на работу, затребует отчет по делам и делишкам, допустим, в Украине, а там...?! А там Ермак ускоренными темпами 24/7 Украину кремлевской кувалдой в щебень дробит, а Таран ему в этом помогает?! С Ермаком понятно, он кадровый сотрудник какой надо конторы, его в Москву эвакуируют, а ему, Тарану, куда? В тюрьму за труды его ватн ратные? Ну нет! И сразу из мусорной корзины бумаги по Нептуну достал, скотчем склеил, на коленке старательно разгладил и любовно подписал. Теперь он сразу весь за Украину! Все, быть министром обороны Украины при Байдене готов! А зеленая шобла, это не про него, не про Тарана. Он завсегда за Родину, за Ста ... нет, теперь просто за Родину!
31.12.2020 12:18 Відповісти
прицільно, точно і що саме головне коротко
31.12.2020 14:19 Відповісти
Ща еще песни про корветы и "громы" пойдут. Да и вильхи окажутся нужными.
31.12.2020 16:26 Відповісти
Про-хуйловец https://censor.net/ua/user/145656 активизировался на сайте не шутку. Как в последний раз.
31.12.2020 12:31 Відповісти
Да. Тебе самое место в собачьей будке вместе с кацапскими прихвостнями, ублюдок.
31.12.2020 12:43 Відповісти
Лучше быть патриотом Украины русскоязычным, чем коллаборантом україномовним, рвущим жопу за то, чтобы здесь была малороссия.
31.12.2020 13:20 Відповісти
Таких як ти..хохлів ,а не українців треба позбавляти громадянства і нещядно пі№дити! ви гірше за всяких кацапів гидотних!
31.12.2020 15:21 Відповісти
Не кормите кацапа, в игнор и он сам убьется.
31.12.2020 16:27 Відповісти
Сказав кацап.
31.12.2020 20:06 Відповісти
це наслідки дій вашингтону. коли там надають летальну зброю, а тут лампасники і картярі не хочуть свою робити, то які висновки можна зробити. Хочуть знову по ленінські та по троцькому - штики в землю і по домах. А може, якщо слідувати історії, караул устал.
31.12.2020 14:28 Відповісти
Преступная халатность,на грани измены-только так можно трактовать действия МО в отношении первоочередного заказа КР"Нептун",ввиду в отсутствия у Державы надлежащего флота..Подыгрывание пацифисту Зе не делает чести Тарану и его министерству
31.12.2020 15:28 Відповісти
 
 