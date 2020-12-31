Нардеп "Голосу" Костенко щодо укладення Міноборони контракту про постачання ПКРК "Нептун": через дії Тарана закупівля в 2020 році була на межі зриву

Ветеран АТО, народний депутат "Голосу" Роман Костенко заявив, що в 2020 році через дії міністра оборони Андрія Тарана закупівля для ЗСУ берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун" була на межі зриву.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, під Новий рік, Міністр оборони України Андрій Таран повідомив про укладання контракту на постачання берегового ракетного комплексу "Нептун" до Збройних Сил України. Це, в будь-якому випадку, позитивна новина, оскільки РК "Нептун" має стати важливою ланкою оборони морських рубежів України", - зазначив Костенко.

Однак, за його словами, "через дії міністра, закупівля ракетного комплексу в 2020 році була на межі зриву".

"І навіть зараз потрібно критично оцінювати радісні заяви оборонного відомства. Усі розуміють ризики фінансування контракту, підписаного в акурат "під ялинку" - в кінці бюджетного року. Також залишаються відкритими кількісні показники замовлення - скільки саме "Нептунів" і коли надійде у війська?", - додав нардеп.

Він також зазначив, що спільна консолідована позиція прогресивних сил, як серед депутатського корпусу, так і серед військових експертів і аналітиків, змушує владу йти в заданому ними напрямку.

"Адже, судячи з управлінських рішень чинних керівників, самостійна їх діяльність може призвести до повного знищення обороноздатності країни", - додав Костенко.

Як повідомлялося, "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", яке входить до складу "Укроборонпрому", і Міністерство оборони України уклали контракт про постачання ЗСУ в 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун". Це станеться в рамках Державного оборонного замовлення.