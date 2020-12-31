Геращенко про справу Микитася: Може в КПК внесли зміни, що "нікому вбивати не можна, а Микитасю - можна?"

Істерики і пересмикування фактів Микитасем і його захистом - спроба натиснути на суд. Будь-який бандит, якого спіймали за скоєні ним злочини, завжди намагається брехати, щоб вигородити себе. Це - аксіома. Особливо добре це виходить у багатих бандитів, які можуть найняти собі професійних брехунів у захисники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи справу про обрання запобіжного заходу для колишнього народного депутата Максима Микитася.

Далі, за його словами, використовується стандартний набір маніпуляцій:

"Я - не я, і хата не моя!";

"Листування сфальсифіковано! Голос схожий на мій, але не мій!"

"Ich bin хворий!"

"Воно і зрозуміло - за організацію викрадення та вимагання можна отримати років 12 на нарах. Але ж так хочеться знову красиво жити, їздити на Lamborghini, літати чартерами за рахунок коштів 15 тисяч сімей киян, які так сподівалися отримати вчасно своє житло, заплативши наперед. Тільки, щось не сильно складно брехати виходить. Як бути наприклад з такими фактами? Було підлаштовано викрадення чоловіка, знайомого з підозрюваним, 8 грудня о 12:30 на вулиці Княжий Затон? Підлаштовано дзвінок 12-річного школяра мамі, того школяра, який побачив, як двоє чоловіків засовують у джип третього чоловіка, явно проти його волі, і того, хто подзвонив і який сказав мамі, що йому страшно?", - підкреслює Геращенко.

"Підлаштували також дзвінок мами школяра на лінію "102", яка повідомила про те, що на очах її сина невідомі заштовхали чоловіка, який чинив опір, у джип TOYOTA і відвезли?", - пише Геращенко, зазначаючи, що він підкріплює запис вищезгаданого дзвінка.

"Потім поліція спрацювала підозріло швидко. Все це також було підлаштовано? За логікою Микитася і його захисників - звичайно! Поліція по камерах системи "Безпечна місто" відстежила машину викрадачів і встановила приблизний район на околиці Києва, куди вона заїхала. А потім, це знову -таки було підлаштовано, патрульні поліцейські виконали свій обов'язок, виявили авто підозрюваних, провели затримання і звільнили викраденого. Потім звільнений викрадений (взагалі негідник вищої міри) дуже складно став брехати під запис про обставини викрадення і розповідати про розмови з підозрюваним в організації викрадення, тоді, як його душили і залякували четверо бандитів", - іронізує Геращенко.

Далі він також прикріплює уривок з відео свідчень потерпілого.

"Загалом всі об'єдналися воєдино проти бідного Микитася. Хоча ж він в розмові з мамою, перехопленою детективами НАБУ, восени 2019 року прямо заявив:"Ну що, я буду вбивати, мамо. У прямому сенсі буду вбивати. У мене є всі законні підстави вже". Цікаво, які це "законні підстави"?! Може, в Кримінальний кодекс внесли зміни і до статті 115 - "нікому вбивати не можна, а Микитасю - можна "? Ай-ай-ай, а ми ж про це і не знали! Злив протоколу розшифровки розмови Микитася з мамою, складений детективом НАБУ, широко доступний в ЗМІ і сам Максим його не заперечує. Так, до вбивств він дійсно не встиг дійти. А ось до викрадення тих, хто, як він вважав, винні йому великі гроші за відсутність результатів за "рішаловим" питань у правоохоронних органах, судячи з усього встиг. Тому, суд, заслухавши сторону обвинувачення і захисту, сам прийме рішення, який запобіжний захід вибирати Микитасю на період слідства. А всі ці істерики і пересмикування фактів захистом Микитася і ним самим, є лише спробами натиснути на суд. Хто має вуха - той почує. Хто має очі - той побачить. Той, хто вміє аналізувати факти - той зрозуміє, що злодій і бандит має сидіти в тюрмі", - зазначив Геращенко.

"Від імені керівництва МВС висловлюю подяку мамі і її 12 річному сину за пильність і небайдужість! На жаль, далеко не всі батьки так добре виховують своїх дітей, що бачачи, як відбувається злодіяння - не мовчать і повідомляють про це батькам. А багато хто на місці цієї жінки не став би дзвонити 102 і повідомляти про викрадення людини, діючи за принципом - "моя хата скраю" і "чужі проблеми мене не стосуються", - додав Геращенко.

