За добу від COVID-19 у Києві померли 22 людини, одужали - 547, виявили 1 332 нові випадки, - Кличко
У Києві за минулу добу, 30 грудня, лабораторно підтверджені 1 332 нові випадки зараження коронавірусом.
Про це повідомив у Telegram міський голова столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"У Києві за минулу добу виявили 1332 хворих на коронавірус. 22 людини померли. Усього за період пандемії в столиці 1919 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 111 471", - написав Кличко на телеграм-каналі в четвер.
Серед захворілих 743 жінки віком від 18 до 99 років, 536 чоловіків від 18 до 90 років, 29 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 24 хлопчики від 1 до 16 років. Також захворів 51 медик.
У лікарні госпіталізовано 79 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 547 осіб. Всього коронавірус подолали 39 403 жителі Києва.
Найбільше випадків захворювання виявлено в Святошинському районі - 302, в Дарницькому - 195, і в Солом'янському районі - 174 випадки.
Еще бы дали сведения о возрастах умерших
но чет странно - одни пишут шо более половины знакомых переболели, а кое-кто отправился в "ад", а Бокс дает смешные цифры - в 4-миллионнов городе то.
что-то одно из двух - либо все лгут, либо Бокс должен заткнуть себе доступ в Интернет))
В общем и цэлом каждая страна врёт или не тэстирует достаточно (особенно трупы)
по этому и показатели - фуфло...
ну смешно же в самом то деле - у нас типо в 20 раз лучшая медицина чем в Бельгии, судя по "статистике" Стебанова и Бокса Владимировича Гепко.
А последствия от ковид? Об этом кто то пишет.. Нет.. Уже открыли отделение восстановительной терапии.. У человека пцр отрицаю а сатурауия 60..или еще там черт знает ...насколько коварно и страшен ковид может понять только тот кто это прошел.
А те кто пересИдел и погоняли чаи с полож.тестом поздравляю что вы легко отделалась...