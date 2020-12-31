УКР
За добу від COVID-19 у Києві померли 22 людини, одужали - 547, виявили 1 332 нові випадки, - Кличко

У Києві за минулу добу, 30 грудня, лабораторно підтверджені 1 332 нові випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомив у Telegram міський голова столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Серед захворілих 743 жінки віком від 18 до 99 років, 536 чоловіків від 18 до 90 років, 29 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 24 хлопчики від 1 до 16 років. Також захворів 51 медик.

У лікарні госпіталізовано 79 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 547 осіб. Всього коронавірус подолали 39 403 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Святошинському районі - 302, в Дарницькому - 195, і в Солом'янському районі - 174 випадки.

карантин (18172) Київ (20049) Кличко Віталій (3554) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
"Среди заболевших 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 536 мужчин от 18 до 90 лет, 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет. Также заболел 51 медик."

Еще бы дали сведения о возрастах умерших
31.12.2020 12:03 Відповісти
так вы ж умный - можешь найти статистику.
но чет странно - одни пишут шо более половины знакомых переболели, а кое-кто отправился в "ад", а Бокс дает смешные цифры - в 4-миллионнов городе то.
что-то одно из двух - либо все лгут, либо Бокс должен заткнуть себе доступ в Интернет))
31.12.2020 12:10 Відповісти
видимо ума не достаточно что бы найти...

В общем и цэлом каждая страна врёт или не тэстирует достаточно (особенно трупы)

по этому и показатели - фуфло...
31.12.2020 12:20 Відповісти
та вот Словакия за пару дней - тестанула 2млн. жителей и настигла 25к. пораженных, теперь мона помножить на наше население, добавить шо у нас всем все похрен и получим результат, при котором Бокс засунет клавиатуру под диван и займется чем-нибудь полезным.
ну смешно же в самом то деле - у нас типо в 20 раз лучшая медицина чем в Бельгии, судя по "статистике" Стебанова и Бокса Владимировича Гепко.
31.12.2020 12:24 Відповісти
Да... разница в 20 раз поражает воображение про нашу пандемию
31.12.2020 12:36 Відповісти
да какаяразнiца сколько и кто заболел..В Англии (чуть что, сразу Англия, Англия) вакцинировалось уже мильон человек. Кого интересуют проблемы индейцев?
31.12.2020 12:38 Відповісти
кличко кто? боксер или говорящая голова?
31.12.2020 14:23 Відповісти
Почему люди умирают от короны? Их не лечат.. А ответственности никто не несет.. Типа мы бессильны... У моей сотрудницы муж молодой чуть не умер и в больницу не ложили покажет не сделали 50проц поражения легких.. Вот с того света вытянули 75 и 90 женщину и мужчину.. А другие умрут.. Сегодня кт1 завтра вам звиздец..
А последствия от ковид? Об этом кто то пишет.. Нет.. Уже открыли отделение восстановительной терапии.. У человека пцр отрицаю а сатурауия 60..или еще там черт знает ...насколько коварно и страшен ковид может понять только тот кто это прошел.
А те кто пересИдел и погоняли чаи с полож.тестом поздравляю что вы легко отделалась...
