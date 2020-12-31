За добу від COVID-19 у Києві померли 22 людини, одужали - 547, виявили 1 332 нові випадки, - Кличко

У Києві за минулу добу, 30 грудня, лабораторно підтверджені 1 332 нові випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомив у Telegram міський голова столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві за минулу добу виявили 1332 хворих на коронавірус. 22 людини померли. Усього за період пандемії в столиці 1919 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 111 471", - написав Кличко на телеграм-каналі в четвер.

Серед захворілих 743 жінки віком від 18 до 99 років, 536 чоловіків від 18 до 90 років, 29 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 24 хлопчики від 1 до 16 років. Також захворів 51 медик.

У лікарні госпіталізовано 79 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 547 осіб. Всього коронавірус подолали 39 403 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Святошинському районі - 302, в Дарницькому - 195, і в Солом'янському районі - 174 випадки.