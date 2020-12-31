УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10820 відвідувачів онлайн
Новини
4 797 141

Необхідно припинити атаку Офісу Зеленського на НАБУ і САП. Антикорупційна структура має бути незалежною, а не обслуговувати хабарників у владі, - Порошенко

Необхідно припинити атаку Офісу Зеленського на НАБУ і САП. Антикорупційна структура має бути незалежною, а не обслуговувати хабарників у владі, - Порошенко

Головна умова ефективної роботи антикорупційної інфраструктури, яка була створена при каденції п'ятого президента - її незалежність.

Про це Петро Порошенко заявив під час інтерв'ю на "5-му каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що спроби нинішньої влади підім'яти під себе правоохоронні органи руйнують довіру міжнародних партнерів України.

"Я пишаюся тим, що моя команда за часів моєї каденції створила нову антикорупційну інфраструктуру. Хочу подякувати тодішньому віце-президенту США Байдену і всій команді за те, що ми робили разом. Команда з МВФ, команда з Європейського Союзу, команда США. І моя команда, яка власне кажучи розробила, прийняла зазначені законопроекти", – нагадав Порошенко.

"В чому цінність цих законопроектів і цієї антикорупційної інфраструктури? Вона має бути незалежною. НАБУ має бути незалежним від усіх. САП має бути незалежною. Вищий антикорупційний суд мав бути незалежним. І для цього ми його створили через Раду доброчесності, через раду міжнародних експертів. І саме тому я як автор законопроекту вимагаю, щоб парламент проголосував мій закон про принципи формування складу суддів Конституційного суду. Через ту саму Раду доброчесності, Раду міжнародних експертів", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

Він подякував послам Великої сімки та Європейського Союзу за підтримку цього законопроекту.

Також читайте: Справу про найбільший в історії України хабар Злочевського в $5 млн зобов'язали передати з НАБУ в СБУ

"На сьогоднішній день ми маємо прибрати марево Зеленського про те, що він хоче сформувати нову судову гілку влади, Конституційний суд і інші зі "стовідсотково своїх людей". І в такий спосіб позбавити судову гілку влади – принаймні щодо Верховного суду і Антикорупційного суду – незалежності", – вважає Порошенко.

П’ятий Президент переконаний, що треба припинити атаку, яку чинить Офіс Зеленського на НАБУ та САП: "зокрема, події останніх днів, по справі Микитася, де проходить ціла низка високопосадовців включно із заступником голови Офісу Президента Татарова. Замість того, щоб негайно звільнити Татарова і забезпечити відсутність впливу на розслідування, він навпаки бере його під свій захист", – говорить Порошенко.

"Що це означає на практиці? Як це оцінює світ, як це оцінює український народ? Замість того, щоб їх примусити скласти мандат, забезпечити чесне і прозоре розслідування, Зеленський їх прикриває. Дії Татарова, дії всіх високопосадовців, які проходять по цій справі, депутатів – їх уже багато від фракції "Слуга народу". Хабарі, які вимірюються мільйонами", – наголошує Петро Порошенко.

"Коли ти демонструєш таку дивну поведінку всередині нашої держави. Коли ти ще до цього додаєш і оборудки Центренерго, і непрозорі аукціони Енергоатому, і жахливу ситуацію по залізниці, і ситуацію з будівництвом доріг в Укравтодорі. Скажіть, а де ще залишається неінфікована вірусом корупції галузь, за яку відповідає Зеленський і його Офіс?", – зазначає лідер опозиції.

Також читайте: Марченко: МВФ очікує від України заходів щодо антикорупції та реформи судової системи

"Дуже важко завойовувати довіру з боку наших партнерів. А це для нас є абсолютно необхідний фактор. Бо ми можемо співпрацювати лише тоді, коли є довіра", – резюмує п’ятий Президент.

Автор: 

НАБУ (5436) Зеленський Володимир (25234) корупція (4770) Порошенко Петро (15226) інфраструктура (500) Микитась Максим (292) Татаров Олег (431)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Порох начинает активно давить зеленую гниду.
Вовочка, ты дебил, - лучше бы дальше по баням корпоративил=)
показати весь коментар
31.12.2020 12:10 Відповісти
+31
Та зачекайте! В 2019 році "люди" обирали когось поза політикою, "Тільки не Порошенко", та й взагалі переможця у війні на сході. А тепер коломойському продають електроенергію дешевше від населення! І ти розумієш, що такі дауни, котрі в 2019 році проголосували за кловуна, просто створені для рабства. Вони заслуговують тільки на одне право - кріпосне!! Виборче право має бути відібране, через повну відсутність мізків і відповідно інтелекту
показати весь коментар
31.12.2020 12:11 Відповісти
+27
Чави кремлівську зелену плісняву !!!!)))
показати весь коментар
31.12.2020 12:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пеця, в якій колонії сидять "брильянтові" прокурори?
показати весь коментар
31.12.2020 12:51 Відповісти
Лошара спроси бенядиктовой
показати весь коментар
31.12.2020 13:06 Відповісти
Всім українцям-патріотам

Бажаю у 2021році
Мудрості як у Шевченка,
Грошей як у Порошенка,
Сили як у Кличка,
А решта як у Бичка.
Необхідно припинити атаку Офісу Зеленського на НАБУ і САП. Антикорупційна структура має бути незалежною, а не обслуговувати хабарників у владі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9387
показати весь коментар
31.12.2020 12:58 Відповісти
Ой, головний "антикорупціонер подав голос. Думає - всі вже забули про сємочка, демчину, свинарчуків, кононенка і майно "сім"ї" януковича, переписане на оточення самого пороха.
показати весь коментар
31.12.2020 12:59 Відповісти
Всі повинні пам'ятати згенеровані в Кремлі фейки?
показати весь коментар
31.12.2020 13:05 Відповісти
Звісно ж - адже не було демчини, сємочка, допомоги медведчуку, "найпрофесійнішого" генпрокурора луценка - це все фейки кремля.
показати весь коментар
31.12.2020 13:38 Відповісти
Розворушив Петро кремлівський гнидник ,заворушилось зелене кубло гельмінтів !!!)))
показати весь коментар
31.12.2020 13:02 Відповісти
Мародёрище вылезло....
показати весь коментар
31.12.2020 13:15 Відповісти
Мойдодыра ты уже перестал бояться, но теперь у тебя новые страхи?
показати весь коментар
31.12.2020 13:24 Відповісти
атака,организована в Кремле ,как елемент гибридной войны ,имеющий своей целью разрыв связей Украины с ЕС И США,и втягивание ее в обятия кровавого рашистского оккупанта Для исполнения кремлевского сценария, избраны все те же антиукраинские "слуги"
показати весь коментар
31.12.2020 13:25 Відповісти
У главного корупционера под хвостом полыхнуло
. Петя,сделай подарок Украине. Свали нахер в Ростов к дружбану.
показати весь коментар
31.12.2020 13:32 Відповісти
Зелена пліснява як сірчана кислота роз"їдає і державність країни, і обороноздатність, і уми людей. Тут і ОПЗЖ не треба
показати весь коментар
31.12.2020 13:34 Відповісти
Необхідно припинити атаку Офісу Зеленського на НАБУ і САП. Антикорупційна структура має бути незалежною, а не обслуговувати хабарників у владі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 415
показати весь коментар
31.12.2020 13:39 Відповісти
Фігня. Головне, щоб аби не Юлька.
показати весь коментар
31.12.2020 14:04 Відповісти
Що це за ботоксний на свiтлинi?
показати весь коментар
31.12.2020 13:42 Відповісти
петя! ну чья б корова мычала!!!
показати весь коментар
31.12.2020 13:46 Відповісти
Порошенко думает, что НАБУ он прикормил, и разгоняет зраду. А ну как поменять Сытника? Сразу начнется вой с точностью до наоборот: "прекратить атаки НАБУ на Порошенко!"
Вангую: а это-таки случится, и довольно скоро...
показати весь коментар
31.12.2020 13:46 Відповісти
"борец с коррупцией" порошенко петя - смешной анекдот))))))))))))))
показати весь коментар
31.12.2020 13:48 Відповісти
Порошенко лучший президент Украины, а Зеля ликвидатор Украины
показати весь коментар
31.12.2020 13:58 Відповісти
рад, что вас не много!
показати весь коментар
31.12.2020 14:04 Відповісти
Скільки куплено, стільки і є
показати весь коментар
31.12.2020 14:11 Відповісти
радоватся осталось не долго
показати весь коментар
31.12.2020 14:26 Відповісти
Необхідно припинити атаку Офісу Зеленського на НАБУ і САП. Антикорупційна структура має бути незалежною, а не обслуговувати хабарників у владі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1317
показати весь коментар
31.12.2020 16:00 Відповісти
Ага. Одна шобла
показати весь коментар
31.12.2020 14:05 Відповісти
Да какая разница? Для ЗЕбилов главное: жрать, ржать, срать. Вы думаете они читают новости на Цензоре? Вы думаете что они думают?
показати весь коментар
31.12.2020 13:51 Відповісти
Пороха надо возвращать в президенты, пока зекоманда окончательно не развалила страну
показати весь коментар
31.12.2020 13:56 Відповісти
рискни!
показати весь коментар
31.12.2020 14:06 Відповісти
спалили рыгов, а зекоманда будут гореть еще лучше
показати весь коментар
31.12.2020 17:05 Відповісти
Эти мантры уже полтора года не стихают на Цензоре!
показати весь коментар
31.12.2020 18:17 Відповісти
сам забыл чем занимался и что вытворял .проспался наверное....
показати весь коментар
31.12.2020 14:08 Відповісти
Зелені вилупки разом із п'ятою колонною кремля , знищують Украіну , а Петро Олексійович , знаючи іх плани , перешкоджає
задуманому плану хла здійснитися , от у них агонія з цього приводу !
Скоро вам , гниди кацапські , кінець настане !
показати весь коментар
31.12.2020 14:22 Відповісти
Кто скажет: это издание " Цензор нет"? или " Сплошной цензор"?
показати весь коментар
31.12.2020 16:13 Відповісти
Зайшов почитати... Фу *** ледьве з цього "зеленого поносу" вибрався!!!! А таки як діє тільки саме ПРІЗВИЩЕ-ПОРОШЕНКО!!! А є ще ж і РОШЕН!!!
показати весь коментар
31.12.2020 16:55 Відповісти
Так тебя никто и не обслуживает....
показати весь коментар
31.12.2020 18:13 Відповісти
Петя конфета с кумом, много посадили коррупционеров???????????????????????
показати весь коментар
31.12.2020 23:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 