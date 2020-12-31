Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на 964 млн грн, експрес-тести на 989 млн грн, - МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на суму 964 млн грн і експрес-тести на суму 989 млн грн.
Про це сказала під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ.
"Закуплено 5,9 млн експрес-тестів на COVID-19 на 989 млн грн, медикаментів для лікування COVID-19 тільки з централізованих закупівель для поставок на 146 млн грн, засобів індивідуального захисту для медиків на суму понад 730 млн грн. Напередодні здійснили одну з перших закупівель вакцини на суму 964 млн грн. Закуплено 200 апаратів ШВЛ на суму 84 млн грн", - сказала вона.
За словами Шаталової, в цілому МОЗ на закупівлю лікзасобів, медвиробів і медобладнання в 2020 році направив 12,8 млрд грн.
"Йдеться про централізовані закупівлі за кошти бюджету 2020 року, а також кошти з фонду боротьби з COVID-19. Протягом 2020 року МОЗ забезпечив постачання лікзасобів і медвиробів на загальну суму понад 6,5 млрд грн. МОЗ також віддав доручення на закупівлю 416 автомобілів екстренки на суму 728 млн грн і ініціював закупівлю 161 комп'ютерного томографа на суму 2,3 млрд грн, з яких 48 вже поставили в медустанови", - зазначила заступниця міністра.
За її словами, регіональні медустанови також оперативно уклали договори про закупівлю нових апаратів ультразвукової діагностики і рентген-систем на загальну суму понад 1 млрд грн.
Крім того, в рамках спільного проєкту Міністерства зі Світовим банком "Покращення охорони здоров'я на службі у людей" в 2020 році реалізували програми у восьми регіонах на суму понад 2,6 млрд грн.
Пруф: https://www.president.gov.ua/news/********-otrimaye-she-19-miljona-doz-vakcini-proti-covid-19-65885
=============
Просто стыд какой-то
Я гидую таке собі колоти.
Є ще варіант, що нам підсунули кацапську вакцину.
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser @travel_ANDdream
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream
Китай умовно схвалив ПЕРШУ вакцину проти COVID-19 для масового використання.
Ви будете сміятися, але це здається не Sinovac (яку схвалили для застосування в разі екстремальної потреби), а вакцина Sinopharm.
Sinovac продають янелохам по всьому світі, щоб мати кошти на справжню.
=====
Это есть почти в конце заявления
============
Как по мне, то эта китайская вакцина куплена специально для того, что бы люди шли к Пальчевскому вакцинироваться в пять-десять раз дороже из-за безысходности.
https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe CommanderX @CommanderAntiZe
https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe
Только не умрите от смеха.
Миша Радуцкий где-то накрадуцкал вакцину от коронавируса от Pfizer и теперь прозванивает лучших людей этой страны и толкает им по 3 тыс баксов за дозу.
Санта Барыга.
https://mobile.twitter.com/rosakatzman червона шапка https://mobile.twitter.com/rosakatzman @rosakatzman https://mobile.twitter.com/rosakatzman/status/1344366340036063233 15 ч
Це ту яку в германії розморозили і спортили ?
пошатнуть шатающиеся закупки(это закупили = дали заявку, а привезут после Пауа-новой-Гватемалы?)
вспетушились бо надо "результат" показать. вон как у Стебанова - в один день вирус отправыл в "рай" 70 православных, а на след. день - уже более 200.
прям все восхитились работой магистра медицины)
Прожженным эгоистам это сложно понять, конечно.
А так - да. самоизоляция - это способ обрубить цепочку заражений, когда сознательный гражданин после заражения прекращает заражать других.
Разумеется, это сработало - в Китае именно этим способом была погашена пандемия - изоляцией.
В других государствах тоже способом изоляции населения сдерживали пандемию - для человека разумного это вполне логично - сидишь дома = не заражаешь других людей.
А вот для человека, у которого вавка вместо мозгов - это "магические заклинания".
" Люди без мозгов верят что нахождение человека дома каким то образом влияет на Вирус"
Капец ты дурачек...не понимаешь элементарный вещей - если ты, будучи зараженным, будешь сидеть дома, а не ходить в гости-на работу и контактировать с другими людьми - ты банально - не заразишь этих других людей. Это же так просто понять, если в голове есть больше 1й извилины...но это, очевидно, не твой случай - для тебя все это - "магия".
Но для тебя это все так и осталось - "непонятными ритуалами". Так что могу тебе только посочувствовать - тяжело, наверное, тебе без мозгов-то жить.
И все вы - лгуны и манипуляторы. Какие нахрен трусы? МЫ обсуждали необходимость самоизоляции при заражении коронавирусом - ВСЕ.
А трусы свои сюда не приплетай - между самоизоляцией и трусами нет ничего общего. Первое - разумный и естественный способ противодействия пандемии, второе - просто глупость.
Потому ты - из верующих (во всемирный ковидный заговор или еще в какую-то чушь) и бездумно отрицаешь все, что связано с пандемией (думать-то ты не обучен), а я принимаю разумные, логичные, научно обоснованные меры.
"Ношение намордников 24на 7? Дистанция со всеми людьми 1.5 метра? Это же все чисто типа обрядности в Новой Религии."
Обрядности это только для пустоголовых идиотов, которые думать не обучены, но которые ВЕРУЮТ в то, что никакой пандемии якобы нет и у которых мозгов не хватает, чтобы понять, что вирус передается при незащищенном контакте больных людей со здоровыми.
"Потому что это Наука а там берут в расчет факты"
Верно. Это - наука и эффективность этих мер НАУЧНО доказана.
А вот ТВОЕ мнение обо всем этом как раз не опирается на науку, а опирается на мнения всяких теть Дусь, одной из которых ты и являешься.
Разумеется, наука проверяла все это. По поводу масочной и респираторной защиты поставленно множество научных экспериментов, доказывающих степень защиты тех или иных средств. То, что вы не хотите этого видеть и слышать - это ваши личные проблемы с головой.
"Доказано что твоя самоизоляция хоть как то заметна для Вируса?"
Ппц просто...каким нужно быть идиотом, чтобы не понимать самого очевидного - если большой и заразный человек пересидит период заразности в изоляции - он не заразит других людей. Это же так просто и очевидно для любого разумного существа!
=========
Заблаговременное знание причины смерти. А если ты тест не сделал, то в случае склеивания ласт клеем ПВА государству придется делать тесты, которые оплачены из бюджета. Так сказать ЭКОНОМИЯ
вона має купу побічок та неефективна.
але зрештою, українці 72 %, які обрали це чмо, на європейських виробників не заслуговують.
крапка.
Это равновесие может быть разрушено новым кризисом, причем он должен кардинально отличаться от биологической эпидемии, так как появление какого-нибудь нового ужасного вируса будет воспринято с очевидным недоверием. Судя по всему, уже в 21 году тем структурам, которые продвигают идеи нового мирового порядка, придется вводить «в бой» что-то совершенно новое, но не менее угрожающее, причем в глобальном масштабе.
Глобальной системой безопасности может угрожать, пожалуй, лишь одна угроза, которая будет носить буквально витальный характер - это нарушение и даже разрушение структур жизнеобеспечения. Энергосистем в первую очередь. В локальном виде энергокатастрофу мы могли наблюдать по событиям в Венесуэле, где энергосистема страны, разворованная правящим наркокартелем «Дель Сол» под вывеской боливарианского сосьялизмо, пребывает в ужасающем состоянии.
До такого состояния в развитых странах довести системы жизнеобеспечения можно только одним способом - вирусными атаками. Вирусы в данном случае будут иметь не биологическую, а цифровую природу.
Я думаю, что в ближайшее время - год-полтора-два - мы вполне можем столкнуться с чередой очень серьезных техногенных аварий, причем они могут носить каскадный характер. И если они будут происходить, то сразу во многих местах и странах. Возможно, с очень серьезными жертвами и разрушениями.
Опять же - речь идет не о природной жестокости каких-то маньяков, а о вполне рациональных решениях. Вопрос о переходе и трансформации нынешнего мирового порядка встал ребром. Тем более, что он уже начал осуществлятся. А раз так - то останавливаться уже точно никто не будет. Да и невозможно это: любая катастрофа - процесс однонаправленный. Его нельзя ни остановить, ни обратить вспять. Можно лишь выбирать направление движения, да и то - далеко не всегда.
Поэтому как только меры по установлению террористического фашистского управления начнут «пробуксовывать», на «помощь» коронавирусу обязательно придет что-то ещё. Я лично ставлю на вирус компьютерный - это наиболее очевидный и простой вариант, который вполне можно контролировать и удерживать на необходимом уровне. По крайней мере теоретически. Как это может выглядеть на практике - сказать сложно.
«Глубинные государства», особенно в США, вполне могут мобилизовать для решения этой задачи уже имеющиеся военные и корпоративные структуры типа всевозможных киберкомандований, которые обладают необходимыми ресурсами и технологиями. Цель ударов по системам жинеобеспечения - точно та же, что и «пандемия». Создание состояния ужаса и беспомощности - террор, одним словом. Террор, как метод управления. Если сейчас на острие террора находятся террористические группировки типа ВОЗ, то «передача дел» следующей инстанции сделает «спасителями человечества» уже не медиков, а компьютерных гениев. Если сейчас на коне врачи, которых записывают в герои и спасители, то эту роль у них перехватят компьютерные гении и всевозможные «военные хакеры». Памятники благодарное человечество после своего спасения будет ставить еще и им.
В любом случае угроза расширения базы террора весома и, скорее всего, будет реализована. Причем в короткое время. Его и так очень мало. Трансформация - чрезвычайно затратный процесс в ресурсном смысле, но она имеет и еще один неприятный аспект - чем дольше идет переходный период сноса старых структур управления и создания новых, тем процесс становится всё менее управляемым. Темп определяет практически всё.
Поэтому как только сопротивление медицинским манипуляциям вырастет до неприемлемых с точки зрения проектировщиков процесса величин, они будут вынуждены задействовать и иные способы доведения дел до логического завершения. И я думаю, что 21 год вполне может к Ковиду добавить и еще целый перечень рукотворных катастроф. А уж кого объявят ответственным - террористов-хакеров, вышедший из-под контроля ИИ или критические сбои в самой системе, это вопрос сугубо технический. Любое объяснение будет ложью, как сегодня любые истории про коронавирус - тоже чистой воды ложь.
Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин.
А где же эта вакцина? Даже в "Эпицентре" не было в продаже? Или Вове её всё в Феофании вкололи и от того у него рожа так распухла, что и в экран телевизора с диагональю 80 дюймов не помещается?
"Імя, сестра, імя?"