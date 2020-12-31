Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на 964 млн грн, експрес-тести на 989 ​​млн грн, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на суму 964 млн грн і експрес-тести на суму 989 млн грн.

Про це сказала під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ.

"Закуплено 5,9 млн експрес-тестів на COVID-19 на 989 ​​млн грн, медикаментів для лікування COVID-19 тільки з централізованих закупівель для поставок на 146 млн грн, засобів індивідуального захисту для медиків на суму понад 730 млн грн. Напередодні здійснили одну з перших закупівель вакцини на суму 964 млн грн. Закуплено 200 апаратів ШВЛ на суму 84 млн грн", - сказала вона.

За словами Шаталової, в цілому МОЗ на закупівлю лікзасобів, медвиробів і медобладнання в 2020 році направив 12,8 млрд грн.

"Йдеться про централізовані закупівлі за кошти бюджету 2020 року, а також кошти з фонду боротьби з COVID-19. Протягом 2020 року МОЗ забезпечив постачання лікзасобів і медвиробів на загальну суму понад 6,5 млрд грн. МОЗ також віддав доручення на закупівлю 416 автомобілів екстренки на суму 728 млн грн і ініціював закупівлю 161 комп'ютерного томографа на суму 2,3 млрд грн, з яких 48 вже поставили в медустанови", - зазначила заступниця міністра.

За її словами, регіональні медустанови також оперативно уклали договори про закупівлю нових апаратів ультразвукової діагностики і рентген-систем на загальну суму понад 1 млрд грн.

Крім того, в рамках спільного проєкту Міністерства зі Світовим банком "Покращення охорони здоров'я на службі у людей" в 2020 році реалізували програми у восьми регіонах на суму понад 2,6 млрд грн.