Цензор.НЕТ
2 102 66

Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на 964 млн грн, експрес-тести на 989 ​​млн грн, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на суму 964 млн грн і експрес-тести на суму 989 млн грн.

Про це сказала під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ.

"Закуплено 5,9 млн експрес-тестів на COVID-19 на 989 ​​млн грн, медикаментів для лікування COVID-19 тільки з централізованих закупівель для поставок на 146 млн грн, засобів індивідуального захисту для медиків на суму понад 730 млн грн. Напередодні здійснили одну з перших закупівель вакцини на суму 964 млн грн. Закуплено 200 апаратів ШВЛ на суму 84 млн грн", - сказала вона.

За словами Шаталової, в цілому МОЗ на закупівлю лікзасобів, медвиробів і медобладнання в 2020 році направив 12,8 млрд грн.

Читайте: МОЗ уклало контракт про постачання в Україну 1,8 млн доз вакцини Sinovac Biotech у найкоротші терміни, - ОП

"Йдеться про централізовані закупівлі за кошти бюджету 2020 року, а також кошти з фонду боротьби з COVID-19. Протягом 2020 року МОЗ забезпечив постачання лікзасобів і медвиробів на загальну суму понад 6,5 млрд грн. МОЗ також віддав доручення на закупівлю 416 автомобілів екстренки на суму 728 млн грн і ініціював закупівлю 161 комп'ютерного томографа на суму 2,3 млрд грн, з яких 48 вже поставили в медустанови", - зазначила заступниця міністра.

За її словами, регіональні медустанови також оперативно уклали договори про закупівлю нових апаратів ультразвукової діагностики і рентген-систем на загальну суму понад 1 млрд грн.

Крім того, в рамках спільного проєкту Міністерства зі Світовим банком "Покращення охорони здоров'я на службі у людей" в 2020 році реалізували програми у восьми регіонах на суму понад 2,6 млрд грн.

+4
Це ж китайське фуфло.
Я гидую таке собі колоти.
Є ще варіант, що нам підсунули кацапську вакцину.
показати весь коментар
31.12.2020 12:45 Відповісти
+4
Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на 964 млн грн, експрес-тести на 989 ​​млн грн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3961Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на 964 млн грн, експрес-тести на 989 ​​млн грн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9240
показати весь коментар
31.12.2020 12:46 Відповісти
+3
Необходимость самоизоляции.
показати весь коментар
31.12.2020 12:33 Відповісти
Накануне осуществили одну из первых закупок вакцины на сумму 964 млн грн.Источник: https://censor.net/ru/n3240035 Вакцины от других видов гриппа?
показати весь коментар
31.12.2020 12:27 Відповісти
китайскую от ковида
Пруф: https://www.president.gov.ua/news/********-otrimaye-she-19-miljona-doz-vakcini-proti-covid-19-65885
=============
Просто стыд какой-то
показати весь коментар
31.12.2020 12:39 Відповісти
Таки справді встид. Скромно вказали суму, але не вказали кількість доз. Підозрюю, що доз рівно стільки, щоб вистачило на всіх квартальських. Іншим держава, тобто Зєлєнскій нічого не винен.
показати весь коментар
31.12.2020 12:43 Відповісти
Це ж китайське фуфло.
Я гидую таке собі колоти.
Є ще варіант, що нам підсунули кацапську вакцину.
показати весь коментар
31.12.2020 12:45 Відповісти
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream

https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser @travel_ANDdream

https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream



Китай умовно схвалив ПЕРШУ вакцину проти COVID-19 для масового використання.
Ви будете сміятися, але це здається не Sinovac (яку схвалили для застосування в разі екстремальної потреби), а вакцина Sinopharm.
Sinovac продають янелохам по всьому світі, щоб мати кошти на справжню.
показати весь коментар
31.12.2020 12:48 Відповісти
Ну, особисто собі, рідним, близьким я буду рекомендувати сертифікована розвиненими державами вакцину. Але доя зерен х і Китай - авторитет. Що стосується мене і моїх найближчих родичів, вакцинуватся нам поки протипоксзано, оскільки всі перехворіли КОВІДом. Слава Господу, залишились живі і без серйозних ускладнень, хоча у двох випадках ситуація була критичною.
показати весь коментар
31.12.2020 13:59 Відповісти
Йдеться про закупівлю 1 913 316 доз за ціною 504 грн за дозу.
=====
Это есть почти в конце заявления
показати весь коментар
31.12.2020 13:53 Відповісти
Китайской вакцины на самом деле нет, есть опытный образец, который не прошел все этапы тестирования и не зарегистрирован в мире как вакцина. Потом все лекарства и вакцины в том числе проходят обязательную сертификацию в Украине. Так что мы подписали контракт на покупку вакцины когда она будет готова и зарегистрирована.
показати весь коментар
31.12.2020 12:50 Відповісти
У меня вопрос: а кто в здравом уме будет вакцинироваться китайской вакциной, даже бесплатно?
============
Как по мне, то эта китайская вакцина куплена специально для того, что бы люди шли к Пальчевскому вакцинироваться в пять-десять раз дороже из-за безысходности.
показати весь коментар
31.12.2020 18:15 Відповісти
https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe

https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe CommanderX @CommanderAntiZe

https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe



Только не умрите от смеха.
Миша Радуцкий где-то накрадуцкал вакцину от коронавируса от Pfizer и теперь прозванивает лучших людей этой страны и толкает им по 3 тыс баксов за дозу.
Санта Барыга.
показати весь коментар
31.12.2020 12:51 Відповісти
https://mobile.twitter.com/rosakatzman

https://mobile.twitter.com/rosakatzman червона шапка https://mobile.twitter.com/rosakatzman @rosakatzman https://mobile.twitter.com/rosakatzman/status/1344366340036063233 15 ч

Це ту яку в германії розморозили і спортили ?
показати весь коментар
31.12.2020 12:51 Відповісти
😁
показати весь коментар
31.12.2020 13:55 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2020 17:29 Відповісти
Вот этот одновременный падеж зелёной элиты с ковидом, как по мне, и есть привитие от ковида под наблюдением врачей.
показати весь коментар
31.12.2020 18:17 Відповісти
просто пройди.те на Путина, Шаталова.

пошатнуть шатающиеся закупки(это закупили = дали заявку, а привезут после Пауа-новой-Гватемалы?)
вспетушились бо надо "результат" показать. вон как у Стебанова - в один день вирус отправыл в "рай" 70 православных, а на след. день - уже более 200.
прям все восхитились работой магистра медицины)
показати весь коментар
31.12.2020 12:28 Відповісти
Кстати, вот все спрашиваю и никто не даёт вразумительного ответа - с какой целью тестироваться на наличие Ковида? Что даёт плюс или минус этого теста?
показати весь коментар
31.12.2020 12:29 Відповісти
Необходимость самоизоляции.
показати весь коментар
31.12.2020 12:33 Відповісти
Опять "масло маслянное" Что такое "самоизоляция"? Такого медицинского термина или способа лечения нет. Что это? Административное действие? В каком параграфе Кодекса это описано?
показати весь коментар
31.12.2020 12:39 Відповісти
Это не лечение, это способ коллективного противодействия пандемии.
Прожженным эгоистам это сложно понять, конечно.
показати весь коментар
31.12.2020 13:29 Відповісти
"Самоизоляция" - способ чего???? Ахинея высшего сорта.
показати весь коментар
31.12.2020 16:14 Відповісти
Как я и писал выше - эгоистам это понять сложно, ибо вам плевать на других.

А так - да. самоизоляция - это способ обрубить цепочку заражений, когда сознательный гражданин после заражения прекращает заражать других.
показати весь коментар
01.01.2021 14:17 Відповісти
"самоизоляция - это способ обрубить цепочку заражений" - где нибудь это сработало или это все на уровне магических заклинаний?
показати весь коментар
01.01.2021 21:51 Відповісти
Темный вы человек, если наука для вас - "магия".
Разумеется, это сработало - в Китае именно этим способом была погашена пандемия - изоляцией.
В других государствах тоже способом изоляции населения сдерживали пандемию - для человека разумного это вполне логично - сидишь дома = не заражаешь других людей.
А вот для человека, у которого вавка вместо мозгов - это "магические заклинания".
показати весь коментар
01.01.2021 22:49 Відповісти
Как вот так обидно сознавать что есть реально слабоумные верящие в некую оборонительную магию типа молитв, постов, таинства , маски медицинские , антисептик на руки и так называемая самоизоляция. Наука к этим обрядам никакого отношения не имеет и не имела. Люди без мозгов верят что нахождение человека дома каким то образом влияет на Вирус! Или если дышать через кусок ткани то Вирус не пройдет! Это бред и это видно даже по твоим ответам где само определение "самоизоляция" отсутствует понятийно, так как ничего такого в терминологии науки и практики нет и не было. Лечись дальше ....
показати весь коментар
02.01.2021 12:03 Відповісти


" Люди без мозгов верят что нахождение человека дома каким то образом влияет на Вирус"

Капец ты дурачек...не понимаешь элементарный вещей - если ты, будучи зараженным, будешь сидеть дома, а не ходить в гости-на работу и контактировать с другими людьми - ты банально - не заразишь этих других людей. Это же так просто понять, если в голове есть больше 1й извилины...но это, очевидно, не твой случай - для тебя все это - "магия".
показати весь коментар
02.01.2021 13:30 Відповісти
В принципе ты честно говоря первый вот такой такой сферический баран в вакууме кто искренне верит в Ковид и в нужность и полезность ковидных ритуалов как то кусок тряпки в рот и нос, перчатки на рука, антисептик на перчатки, самоизоляция от самого себя, открытые передние двери в транспорте, дистанция 1.5 метра и, как вишенка,запрет на продажу трусов как антивирусная мера. Поздравляю тебя - ты выиграл Чемпионат идиотов хотя и занял второе место потому что идиот. Носи три намордника но молча и в полном одиночестве и лучше в гробу.
показати весь коментар
08.01.2021 16:16 Відповісти
Честно говоря, ты не первый дурачек, у которого не хватает извилин понять, как изоляция заразных людей помогает в борьбе с пандемией, хотя я честно пытался тебе это пояснить самыми простыми словами.
Но для тебя это все так и осталось - "непонятными ритуалами". Так что могу тебе только посочувствовать - тяжело, наверное, тебе без мозгов-то жить.
показати весь коментар
09.01.2021 12:13 Відповісти
Ты потужся еще чуток.... может первое место возьмешь. Хотя идея запретить продажу трусов для борьбы с вирусом пришла в голову еще большему идиоту чем ты. Радуйся! Во главе Украины еще более придурки чем ты и тебе явно комфортно. Насчет "самоизоляции"..... конечно, растройства психики не поддаются объяснению....но верить что можно "самоизолироваться" от Людей в городской квартире или где бы то нибыло вообще кроме безлюдной тайги - явный признак вялотекущей шизофрении.... Поздравляю тебя - ты шизофреник на "самоизоляции".
показати весь коментар
09.01.2021 12:45 Відповісти
Ооо, вот кацап и спалился. Все вы мокшане-не-славяне на моей фамилии палитесь.

И все вы - лгуны и манипуляторы. Какие нахрен трусы? МЫ обсуждали необходимость самоизоляции при заражении коронавирусом - ВСЕ.
показати весь коментар
09.01.2021 23:15 Відповісти
Ты наверное все таки реально заболел Ковидом. Как при чем трусы? А при том, что верующие в Ковид, как ты, верят что в "самоизоляция" что и в запрет трусов как мера борьбы с Вирусом. Кто для тебя "лгуны"? Те кто говорит что запрет на посещение парков и покупка трусов и самоизоляция с намордниками это "борьба с Вирусом"? Мне откровенно жалко слабоумных которые верят в Ковид и выполняют и искренне поддерживают такие меры. Ну давай, успешной самоизоляции тебе...
показати весь коментар
18.01.2021 09:42 Відповісти
Дурачек, тебе писали про самоизоляцию заболевших - в это не надо веровать, это научно и логически доказано и обоснованно. И только пустоголовый идиот может не понимать простой истины - что если больного изолировать - он не будет никого заражать.

А трусы свои сюда не приплетай - между самоизоляцией и трусами нет ничего общего. Первое - разумный и естественный способ противодействия пандемии, второе - просто глупость.
показати весь коментар
18.01.2021 10:28 Відповісти
Ха! Впервые вижу неофита Ковида что в одни мантры верит а в другие отказывается. Тебя прямо в мозг с телека говорят - Вирус Коварен и страшен! Самоизолируйся без трусов и в наморднике! А ты первой части рекомендаций веришь а второй отказываешься! Так не бывает, верь по полной или признай себя для себя идиотом без мозгов.
показати весь коментар
18.01.2021 10:56 Відповісти
Между нами разница в том, что у меня есть ум, а у тебя он отсутствует.
Потому ты - из верующих (во всемирный ковидный заговор или еще в какую-то чушь) и бездумно отрицаешь все, что связано с пандемией (думать-то ты не обучен), а я принимаю разумные, логичные, научно обоснованные меры.
показати весь коментар
18.01.2021 11:05 Відповісти
"а я принимаю разумные, логичные, научно обоснованные меры" - это что и как? Ношение намордников 24на 7? Дистанция со всеми людьми 1.5 метра? Это же все чисто типа обрядности в Новой Религии. Наука нигде и никогда не утверждала что "маски, антисептик, самоизоляция, 1.5 метра, запрет продаж трусов и тд имеет хоть какое то отношение к профилактике или лечению вирусных заболеваний. Нигде и никогда! Потому что это Наука а там берут в расчет факты а не мнения тети Дуси с лавочки или газетные статьи в прессе.
показати весь коментар
18.01.2021 11:12 Відповісти
Что и как я писал выше, или у тебя с чтением тоже проблемы? Спор был об изоляции заболевших. Для любого разумного человека понять, как работает изоляция заболевших карантиным заболеванием - очень несложно. Но не для такого пустоголового сектанта, как ты.

"Ношение намордников 24на 7? Дистанция со всеми людьми 1.5 метра? Это же все чисто типа обрядности в Новой Религии."

Обрядности это только для пустоголовых идиотов, которые думать не обучены, но которые ВЕРУЮТ в то, что никакой пандемии якобы нет и у которых мозгов не хватает, чтобы понять, что вирус передается при незащищенном контакте больных людей со здоровыми.

"Потому что это Наука а там берут в расчет факты"
Верно. Это - наука и эффективность этих мер НАУЧНО доказана.
А вот ТВОЕ мнение обо всем этом как раз не опирается на науку, а опирается на мнения всяких теть Дусь, одной из которых ты и являешься.
показати весь коментар
18.01.2021 11:28 Відповісти
" ...и эффективность этих мер НАУЧНО доказана." - что за бред плоскоземельщика? Доказано что мытьё рук убивает Вирусы в воздухе? Доказано что кусок тряпки во рту фильтрует воздух от Вирусов? Доказано что твоя самоизоляция хоть как то заметна для Вируса? Наука серьезно никогда даже не проверяла в эксперименте такие постулаты по причине их очевидной абсурдности, вся надежда только на таких лохов как ты что верят ТЕЛЕВИЗОРУ.
показати весь коментар
19.01.2021 09:55 Відповісти
"Наука серьезно никогда даже не проверяла в эксперименте такие постулаты"

Разумеется, наука проверяла все это. По поводу масочной и респираторной защиты поставленно множество научных экспериментов, доказывающих степень защиты тех или иных средств. То, что вы не хотите этого видеть и слышать - это ваши личные проблемы с головой.

"Доказано что твоя самоизоляция хоть как то заметна для Вируса?"
Ппц просто...каким нужно быть идиотом, чтобы не понимать самого очевидного - если большой и заразный человек пересидит период заразности в изоляции - он не заразит других людей. Это же так просто и очевидно для любого разумного существа!
показати весь коментар
19.01.2021 12:59 Відповісти
А "масло маслянное" - это совершенно из другой оперы - не стоит использовать идиомы и поговорки, значения которых вы не понимаете.
показати весь коментар
31.12.2020 13:30 Відповісти
Что даёт плюс или минус этого теста?
=========
Заблаговременное знание причины смерти. А если ты тест не сделал, то в случае склеивания ласт клеем ПВА государству придется делать тесты, которые оплачены из бюджета. Так сказать ЭКОНОМИЯ
показати весь коментар
31.12.2020 18:21 Відповісти
Ну, по этой причине тест вряд ли стоит делать.
показати весь коментар
31.12.2020 18:38 Відповісти
С появлением ковида лечение пневмонии стало более продвинутым и оно ничем не отличается от "лечения" от короновируса, так как лекарств от ковида нет. Хотя может я ошибаюсь.
показати весь коментар
31.12.2020 18:44 Відповісти
У кого? От чего? В названии это домыслы, в прямой речи этого утверждения нет!
показати весь коментар
31.12.2020 12:30 Відповісти
мабуть нишком закупили через мертв'ячука дешеву муйню в кацапів а проведуть по паперові як американську а баблішко на карман...
показати весь коментар
31.12.2020 12:31 Відповісти
китайська - так пише сайт недопрезидента.
вона має купу побічок та неефективна.
але зрештою, українці 72 %, які обрали це чмо, на європейських виробників не заслуговують.
крапка.
показати весь коментар
31.12.2020 12:46 Відповісти
Растущее сопротивление населения разных стран карантинным мероприятиям и аномально высокое неприятие процедуре вакцинации от Ковид-19 (даже среди тех людей, кто спокойно и с пониманием воспринимает сам принцип вакцинирования) говорит о том, что с первого захода провести все запланированные мероприятия по установлению нового мирового порядка вряд ли удастся. В какой-то момент возникнет равновесие между усилиями новых глобальных фашистов по установлению «нойе орднунг» и сопротивлением народов.

Это равновесие может быть разрушено новым кризисом, причем он должен кардинально отличаться от биологической эпидемии, так как появление какого-нибудь нового ужасного вируса будет воспринято с очевидным недоверием. Судя по всему, уже в 21 году тем структурам, которые продвигают идеи нового мирового порядка, придется вводить «в бой» что-то совершенно новое, но не менее угрожающее, причем в глобальном масштабе.

Глобальной системой безопасности может угрожать, пожалуй, лишь одна угроза, которая будет носить буквально витальный характер - это нарушение и даже разрушение структур жизнеобеспечения. Энергосистем в первую очередь. В локальном виде энергокатастрофу мы могли наблюдать по событиям в Венесуэле, где энергосистема страны, разворованная правящим наркокартелем «Дель Сол» под вывеской боливарианского сосьялизмо, пребывает в ужасающем состоянии.

До такого состояния в развитых странах довести системы жизнеобеспечения можно только одним способом - вирусными атаками. Вирусы в данном случае будут иметь не биологическую, а цифровую природу.

Я думаю, что в ближайшее время - год-полтора-два - мы вполне можем столкнуться с чередой очень серьезных техногенных аварий, причем они могут носить каскадный характер. И если они будут происходить, то сразу во многих местах и странах. Возможно, с очень серьезными жертвами и разрушениями.

Опять же - речь идет не о природной жестокости каких-то маньяков, а о вполне рациональных решениях. Вопрос о переходе и трансформации нынешнего мирового порядка встал ребром. Тем более, что он уже начал осуществлятся. А раз так - то останавливаться уже точно никто не будет. Да и невозможно это: любая катастрофа - процесс однонаправленный. Его нельзя ни остановить, ни обратить вспять. Можно лишь выбирать направление движения, да и то - далеко не всегда.

Поэтому как только меры по установлению террористического фашистского управления начнут «пробуксовывать», на «помощь» коронавирусу обязательно придет что-то ещё. Я лично ставлю на вирус компьютерный - это наиболее очевидный и простой вариант, который вполне можно контролировать и удерживать на необходимом уровне. По крайней мере теоретически. Как это может выглядеть на практике - сказать сложно.

«Глубинные государства», особенно в США, вполне могут мобилизовать для решения этой задачи уже имеющиеся военные и корпоративные структуры типа всевозможных киберкомандований, которые обладают необходимыми ресурсами и технологиями. Цель ударов по системам жинеобеспечения - точно та же, что и «пандемия». Создание состояния ужаса и беспомощности - террор, одним словом. Террор, как метод управления. Если сейчас на острие террора находятся террористические группировки типа ВОЗ, то «передача дел» следующей инстанции сделает «спасителями человечества» уже не медиков, а компьютерных гениев. Если сейчас на коне врачи, которых записывают в герои и спасители, то эту роль у них перехватят компьютерные гении и всевозможные «военные хакеры». Памятники благодарное человечество после своего спасения будет ставить еще и им.

В любом случае угроза расширения базы террора весома и, скорее всего, будет реализована. Причем в короткое время. Его и так очень мало. Трансформация - чрезвычайно затратный процесс в ресурсном смысле, но она имеет и еще один неприятный аспект - чем дольше идет переходный период сноса старых структур управления и создания новых, тем процесс становится всё менее управляемым. Темп определяет практически всё.

Поэтому как только сопротивление медицинским манипуляциям вырастет до неприемлемых с точки зрения проектировщиков процесса величин, они будут вынуждены задействовать и иные способы доведения дел до логического завершения. И я думаю, что 21 год вполне может к Ковиду добавить и еще целый перечень рукотворных катастроф. А уж кого объявят ответственным - террористов-хакеров, вышедший из-под контроля ИИ или критические сбои в самой системе, это вопрос сугубо технический. Любое объяснение будет ложью, как сегодня любые истории про коронавирус - тоже чистой воды ложь.
показати весь коментар
31.12.2020 12:31 Відповісти
Нас, я предполагаю, около 30 млн. граждан. Остальных чем тестировать- градусниками?
показати весь коментар
31.12.2020 12:31 Відповісти
Кстати очень класный способ. Определенно свидетельствует о наличии или отсутствии инфекционной болезни, лучше всяких тестов.
показати весь коментар
31.12.2020 12:40 Відповісти
- всё шутите...
показати весь коментар
31.12.2020 12:56 Відповісти
Как-то даже с тоской вспоминаю Тимошенчиху с её Террафлю ...
показати весь коментар
31.12.2020 12:32 Відповісти
С учётом, что ковид поражает клетки мозга, всё может быть.
показати весь коментар
31.12.2020 12:33 Відповісти
Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на 964 млн грн, експрес-тести на 989 ​​млн грн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2441
показати весь коментар
31.12.2020 12:35 Відповісти
нащот закупок вакцины поподробнее пожалуйста
показати весь коментар
31.12.2020 12:40 Відповісти
По документам купили и уже вкололи. Бабки прошли через "конторы" и уже обналичены.
показати весь коментар
31.12.2020 12:41 Відповісти
На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Міністерство охорони здоров'я уклало контракт про постачання на територію України в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин.
показати весь коментар
31.12.2020 12:48 Відповісти
Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на 964 млн грн, експрес-тести на 989 ​​млн грн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3961Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на 964 млн грн, експрес-тести на 989 ​​млн грн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9240
показати весь коментар
31.12.2020 12:46 Відповісти
Закупили экспресс-тесты, которые вирус у огурцов и кока-колы находят?))
показати весь коментар
31.12.2020 12:46 Відповісти
МИНУТОЧКУ!
А где же эта вакцина? Даже в "Эпицентре" не было в продаже? Или Вове её всё в Феофании вкололи и от того у него рожа так распухла, что и в экран телевизора с диагональю 80 дюймов не помещается?
показати весь коментар
31.12.2020 12:47 Відповісти
Як можна закуповувати "вакцину" - яка ще не сертифікована... Вони так і російську "вакцину" закуплять.
показати весь коментар
31.12.2020 12:53 Відповісти
Чому ж ви не уточнюєте на що викинули майже ляйрд?
"Імя, сестра, імя?"
показати весь коментар
31.12.2020 13:24 Відповісти
Головне Зелене лайно вакцинуйте хорошою вакциною. Без нього (лайна)країна не виживе)))
показати весь коментар
31.12.2020 13:24 Відповісти
Яку вакцину вони закупили? Спутнік V?
показати весь коментар
31.12.2020 13:35 Відповісти
Спутник Фуфломицина?
показати весь коментар
31.12.2020 13:55 Відповісти
а кількість купленого оприлюднити , ні ? ... бо мільйони гривень ні про що не каже ...
показати весь коментар
31.12.2020 15:12 Відповісти
Красиво 2 миллиарда распилили. Напомните сколько людей вакцинировали?
показати весь коментар
12.05.2021 17:06 Відповісти
 
 