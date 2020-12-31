Глава МЗС Кулеба про плани у відносинах України і США: "Ми очікуємо рок-н-ролу"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує "динамічних і драйвових" відносин з адміністрацією обраного президента США Джо Байдена.
Про це Кулеба сказав в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.
"Ми очікуємо рок-н-ролу. Ми хочемо дуже динамічних і драйвових відносин зі Сполученими Штатами. Америка й Україна є стратегічними партнерами. Це офіційно і фактично так. Тому нам потрібно додавати ще більше звуку до цієї пісні стратегічного партнерства. У нас є безпека. Це стовідсотковий пріоритет. У нас є трансформація України. Це те, де США можуть нам серйозно допомогти у зміцненні країни зсередини – в реалізації рформ", - зазначив Кулеба.
Третім пріоритетом глава МЗС назвав відносини в економічній сфері, що охоплює інвестиції в Україну і торгівлю на світових ринках.
За словами Кулеби, відновлення посади спецпредставника Держдепартаменту США по Україні, яку раніше займав Курт Волкер, було б позитивним кроком, але це - не головне.
"Досвід наявності цієї посади позитивний. Ми були б задоволені, якби вона була відновлена… Але дуже важливо, щоб Україною в Америці займався не лише спецпредставник. А щоб уся державна машина США усвідомлювала, що Україна — це суперважливий партнер в Європі. І для цього треба, щоб у Держдепі, в Міноборони, Мінфіні, Конгресі — скрізь були прихильники України, які б допомагали нам розвивати ці відносини. А буде конкретна посада чи не буде — це вже другорядне питання", - зазначив Кулеба.
