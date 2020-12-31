УКР
Глава МЗС Кулеба про плани у відносинах України і США: "Ми очікуємо рок-н-ролу"

Глава МЗС Кулеба про плани у відносинах України і США:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує "динамічних і драйвових" відносин з адміністрацією обраного президента США Джо Байдена.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо рок-н-ролу. Ми хочемо дуже динамічних і драйвових відносин зі Сполученими Штатами. Америка й Україна є стратегічними партнерами. Це офіційно і фактично так. Тому нам потрібно додавати ще більше звуку до цієї пісні стратегічного партнерства. У нас є безпека. Це стовідсотковий пріоритет. У нас є трансформація України. Це те, де США можуть нам серйозно допомогти у зміцненні країни зсередини – в реалізації рформ", - зазначив Кулеба.

Третім пріоритетом глава МЗС назвав відносини в економічній сфері, що охоплює інвестиції в Україну і торгівлю на світових ринках.

За словами Кулеби, відновлення посади спецпредставника Держдепартаменту США по Україні, яку раніше займав Курт Волкер, було б позитивним кроком, але це - не головне.

"Досвід наявності цієї посади позитивний. Ми були б задоволені, якби вона була відновлена… Але дуже важливо, щоб Україною в Америці займався не лише спецпредставник. А щоб уся державна машина США усвідомлювала, що Україна — це суперважливий партнер в Європі. І для цього треба, щоб у Держдепі, в Міноборони, Мінфіні, Конгресі — скрізь були прихильники України, які б допомагали нам розвивати ці відносини. А буде конкретна посада чи не буде — це вже другорядне питання", - зазначив Кулеба.

Автор: 

Байден Джо (2898) МЗС (4247) США (24117) Кулеба Дмитро (3605)
Топ коментарі
+17
РОК-Н-РОЛЛ ТАК РОК-Н-РОЛЛ
( в исполнении .........)
31.12.2020 12:39
+14
Кулеба - "Мы ждем рок-н-ролла"

Це точно......
31.12.2020 12:54
+11
Рок-н-ролл на пианине?
Только гитара!
31.12.2020 12:40
Та да,зесрань)особенно от того Байдена ,когда вы выбрали зекретина,он говорил :"Звонил Петру,ему сейчас трудно,но он держится"...где ж теперь будешь,зесрань?
31.12.2020 13:38
Вы уважаешь Вольнова?
я тоже. Он грит - "при "свыночолом"" я ни разу не сомневался шо он не сдаст.
вот и все. кто не уважает Вольнова - не оч. умный.
31.12.2020 14:23
Думаю, що для Зелі буде ламбада. Жаль, що і нам прийдеться підтанцьовувати
31.12.2020 13:26
https://youtu.be/5wwARjvFjhk З новим 2021 роком! Оленд Нова Зеландія
31.12.2020 13:47
Для Зеленого лайна буде не рок-н-рол - а похоронний марш.
31.12.2020 13:48
когда штаты потребуют выдачи бени мохнорылого -- для зеленой жабы на банковой начнется ТРЭШ-- МЕТАЛ
01.01.2021 09:12
Я б відразу перейшов до Heavy metal ^Y^ (forever!)
31.12.2020 13:51
чет вспомнилось "Блэкджек" от "Айрборн"(австралийцы)
31.12.2020 14:05
Airborne взагалi зачОтна команда !А Runnin Wild ульотний альбом , причому всі пісні в альбомі ! Хоча сам вже багато років є фаном неперевершеною Металіки-)
31.12.2020 14:29
Ранннинг? та эт моя любимая группа
Баллада об Уильяме Киде - чего стоит ..... круто, классно. Да и Металлика - напр. Моторбрес - офигенно, или Принц шарминг, да все там крутотень.
Я вот вспомнил песню, но забыл название, от Ландсера - ну там под олдовый рок-н-ролл. Та шо и говорить, Ландсер и Шталгевиттер и прочие - тоже гуд.
Даже польская "РАК" группа, "РАК " - стиль. - Неймейкер, клип крутой(пока вроде не заблокировали еще на Ютубе) - Ферст ту дай.

А еще - Финал Вар был, но сволочи побанили все клипы блин. По кр. мере Ландсера и прочих.
31.12.2020 14:35
Ok.Наша людина !)
31.12.2020 14:36
https://www.youtube.com/watch?v=HLuHxEzO3sE
01.01.2021 16:12
Бомба!) Взагалі у них прикольний стиль, такий собі рокнролл в форматі металу)
01.01.2021 16:21
You got me runnin' wild and free Runnin' wild and free
You got me runnin' wild and free Runnin' wild and free
01.01.2021 15:17
кстати, я за группу грил, как вы понял. а альбом такой да, крут у Айрборна.
но они не пауэр метал, что не умаляет драйва.)
31.12.2020 14:36
Ну я Power Metal не слухаю практично, Hard Rock , Heavy Metal - це мое , рок балади будь-яких рок жанрів теж ******** -)
31.12.2020 14:46
А пока дружно вся "коМанда" пляшет кремлевское "яблочко"
31.12.2020 14:01
Рок-н-ролл у Бубы на заднице будет, от Байдена)) насмотримся, чувствую
31.12.2020 14:05
Джо недавно , свою Камбалу, назвал избранным президентом. Какой там рок-н-ролл?
31.12.2020 14:09
Какую ещё Камбалу?)
31.12.2020 14:16
Вице-преза Камалу, назвал избранным президентом.
31.12.2020 14:21
Ааа
31.12.2020 14:35
Байден, хитрый лис, уже нашёл себе преемника.))
31.12.2020 14:37
У Зели рок-н-ролл будет в тандеме с бородатой бабушкой.Ждем 20 января.
31.12.2020 14:14
Рок-н-ролл без сцены не прокатит. То бишь просто так ждать помощи от союзников совершенно недостаточно. Нужно идти им навстречу с помощью реформ. Но при зелёных пройдохах такого точно не будет.
31.12.2020 14:15
Надеюсь ишак исполнит рок-н-рол на раскаленной сковороде.
31.12.2020 14:15
Прийдуть американські рейнджери і звільнять Крим і Донбас за нас? Американське правосуддя посадить риго-соєвих за нас? Німці почнуть купувати дорожчий газ з Норвегії щоб зробити нам добре?
31.12.2020 14:21
100% ніхто нічого робити за ас НЕ буде,буде просто шум і науськування укр.недовлади а їм буде пох.
31.12.2020 14:53
взагалі-то зелено-ригові! це чудовно видно не тіки по співпраці зелених і ригів, а ще по тому, що серед зелених - 95 відсотків ригів
01.01.2021 10:24
Зеленскому не позавидуеш, для танцев необходимо отпустить Злочевского.
31.12.2020 14:24
Для того чтобы произошел рок"н"рол в отношениях со Штатами, рок"н"рол должен произойти в нашей экономике и в борьбе с коррупцией, а поддерживать того кто эту поддержку сразу разворует никто не будет.
31.12.2020 14:25
"Глава МИД Кулеба о планах в отношениях Украины и США: "Мы ждем рок-н-ролла" "

Шопен Соната для фортепиано № 2 си-бемоль минор, ор. 35 третья часть.
В исполнении Делавэрнского суда 😂😂😂
Бене из потерпиллером приготовиться 😜
31.12.2020 14:25
від Байдена Україні жодного толку не буде,буде як в 2014-2018 де його синуля сидів в корупції по вуха в Україні на мутках з Бурізмой,буде приблизно те саме, дід з деменцією робити він фіг що буде та від Трампона -0 толку було.
31.12.2020 14:52
А получится "макарена"!
31.12.2020 16:06
Кулеба скоро дождется Сонаты №2 Ф.Шопена.
31.12.2020 16:41
А твоё ***** лебединого озера!
31.12.2020 20:46
С Ермаком и Татаровым вместо рок-н-ролла будет шансон, Зеленского можно не считать, он ничего не решает.
31.12.2020 17:34
Ждете рок-н-ролл, а получите ( и мы с вами) скорее всего "мурку"!
31.12.2020 18:40
(Путин) Matherfucker of the year. Motley Crue. Рок н ролл. Рекомендую.
31.12.2020 18:51
авжеж, авжеж...тільки відповісте на просте запитання: https://edition.cnn.com/politics/live-news/impeachment-hearing-11-20-19/h_f97dae04e836c65e067b75c11b77611f Why Sondland told Trump Ukraine's leader "loves your ass"
31.12.2020 19:23
Кулеба -( вікіпедія найближчого майбутнього)- помічник Єрмака - банщика президента Зеленського, найбільшої біди України за часи її новітньої історії!
31.12.2020 19:46
Після останнього суду США по БЄНІ, після заяв ПОРОХА про злиту спецоперацію Вовкою, Кулеба й надалі буде хлопотати зіграти Вовці на роялі свій хіт на інавгурації Байдена ?
31.12.2020 19:50
Да неее, рокенрола не будет , Осла раком под Рамштайн ставить будут Байден у которого комплекс по поводу своей семьи из за смерти первой жены и детей , это тупорылое чмо будет кончать быстро и со знанием дела.
31.12.2020 19:56
"Мы ждем рок-н-ролла". Ok, на сцене группа Бурисма
31.12.2020 19:56
Добре, що не хіп-хопа. Бо нам була би *опа.
31.12.2020 20:03
Кулеба, шо ты там ждешь? Для ожиданий нужно хоть что то делать, а ваша же зелёная команда не делает ни яух, сидит на попе ровно и чего то ждёт! вы же прокакали и то что раньше было налажено во внешнеполитическом плане и в плане международных связей. дошло уже до того , что нашего шоумена не только на инавгурацию не приглашают, а и с новым годом даже не поздравляют! осталось только безвиз забрать и всё!!! неужели тебе по ночам хорошо спится , а гарант? какой там Байден.... в Жмеринку или в Кривой рог пиво пить.... Господь почему ты так смеёшься над Украиной?
31.12.2020 21:15
а як ще завантажити не дуже розумному нарові, що обирати владу - це відповідальність?
01.01.2021 10:27
Ламбада - наше "фсьо"
01.01.2021 06:38
а как же секс и наркотики ? рокнролл без них никак
01.01.2021 15:39
