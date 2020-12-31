НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського". ВIДЕО
Національне антикорупційне бюро заявило, що Печерський суд і Офіс генпрокурора Ірини Венедіктової намагаються захистити колишнього міністра екології Миколу Злочевського часів президентства Віктора Януковича у справі про хабаря в $5 млн.
Про це повідомила пресслужба НАБУ і розсекретила записи переговорів у справі, передає Цензор.НЕТ.
"Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляють про безпрецедентний опір із боку окремих осіб Офісу Генерального прокурора та Печерського районного суду міста Києва, через який міністр часів президента Януковича може уникнути відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин", - зазначили в НАБУ.
Зазначається, що детективи завершили розслідування ще на початку грудня. Проте 24 грудня Печерський суд таємно, без участі прокурорів САП, зобов'язав Офіс Генпрокурора забрати справу у НАБУ і передати його іншому органу розслідування, стверджують у Бюро.
Бюро вважає рішення суду незаконним і зазначає, що закон забороняє передавати справи НАБУ в інші органи.
У НАБУ також зауважують, що суд відмовився надати повний текст рішення прокурорам САП і, всупереч законодавству, передав його представнику ОГП, який не є прокурором у справі і не може брати участь у процесуальних діях.
"Такої кількості явно незаконних дій органів прокуратури та органів судової влади ми не спостерігали за весь період існування антикорупційних органів", - заявили в НАБУ.
Зазначається, що через суспільний резонанс, НАБУ розсекретило записи переговорів учасників злочину.
На відео зафіксовано момент затримання одного з підозрюваних і його погрози детективу вогнепальною зброєю. Зупинити опір і змусити скласти зброю вдалося тільки після повідомлення про відеофіксацію слідчої дії.
Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).
Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.
У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили врозшук і заочно заарештували.
