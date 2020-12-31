УКР
НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського". ВIДЕО

Національне антикорупційне бюро заявило, що Печерський суд і Офіс генпрокурора Ірини Венедіктової намагаються захистити колишнього міністра екології Миколу Злочевського часів президентства Віктора Януковича у справі про хабаря в $5 млн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ і розсекретила записи переговорів у справі, передає Цензор.НЕТ.

"Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляють про безпрецедентний опір із боку окремих осіб Офісу Генерального прокурора та Печерського районного суду міста Києва, через який міністр часів президента Януковича може уникнути відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин", - зазначили в НАБУ.

Зазначається, що детективи завершили розслідування ще на початку грудня. Проте 24 грудня Печерський суд таємно, без участі прокурорів САП, зобов'язав Офіс Генпрокурора забрати справу у НАБУ і передати його іншому органу розслідування, стверджують у Бюро.

Бюро вважає рішення суду незаконним і зазначає, що закон забороняє передавати справи НАБУ в інші органи.

У НАБУ також зауважують, що суд відмовився надати повний текст рішення прокурорам САП і, всупереч законодавству, передав його представнику ОГП, який не є прокурором у справі і не може брати участь у процесуальних діях.

"Такої кількості явно незаконних дій органів прокуратури та органів судової влади ми не спостерігали за весь період існування антикорупційних органів", - заявили в НАБУ.

Зазначається, що через суспільний резонанс, НАБУ розсекретило записи переговорів учасників злочину.

На відео зафіксовано момент затримання одного з підозрюваних і його погрози детективу вогнепальною зброєю. Зупинити опір і змусити скласти зброю вдалося тільки після повідомлення про відеофіксацію слідчої дії.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили врозшук і заочно заарештували.

НАБУ (5436) Злочевський Микола (209) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3401)
+48
Офіс венедіктової керується президентом.
А він близький шут біглого януковища.
показати весь коментар
31.12.2020 13:11 Відповісти
+41
НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского" - Цензор.НЕТ 3448
показати весь коментар
31.12.2020 13:16 Відповісти
+39
НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского" - Цензор.НЕТ 3356
показати весь коментар
31.12.2020 13:18 Відповісти
Офіс венедіктової керується президентом.
А він близький шут біглого януковища.
показати весь коментар
31.12.2020 13:11 Відповісти
Офис Луценко теж керувався президентом Пепой и при ньому справу Злочевського закривали три рази. Пепа близький холуй буглого януковоща.)
НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского" - Цензор.НЕТ 8018
показати весь коментар
31.12.2020 13:17 Відповісти
Висмоктано з пальця. Ага
показати весь коментар
31.12.2020 13:24 Відповісти
Ну що там Юга Луценко смоктав мені не цікаво а от офіційна заява речника генерального прокурора Сарган Ларісочки є офіційним документом. Ага)
показати весь коментар
31.12.2020 13:30 Відповісти
І про що була заява Сарган?
Тільки буквально.
показати весь коментар
31.12.2020 14:42 Відповісти
Порохняві ну на якій помийці вас набирають? Читай насолоджуйся https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/3069929036413933
показати весь коментар
31.12.2020 18:08 Відповісти
Я знаю достеменно.
А ви збрехали.
Хоча що очікувати від тако лайна?
показати весь коментар
31.12.2020 20:24 Відповісти
А почему вы начало от сарган не скопировали , а они начинаются так
"Це два записи адвоката Джуліані "
И дальше практически , то что вы скопировали
Вы бы нам ещё раша Тудей здесь предложили 🤣🤣🤣
показати весь коментар
31.12.2020 21:26 Відповісти
дурбецало, тобі знов Порох штани зіпсував?))
чи це Порох венедиктову назначів та заважає ЗАРАЗ посадити злочевського.
Навчися думати головою, а не дупою:
"Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляют о беспрецедентном сопротивление со стороны отдельных лиц Офиса генерального прокурора и Печерского районного суда города Киева, из-за чего министр времен президента Януковича может избежать ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление"

хоча яка там голова у зебіла? одна макітра...
показати весь коментар
31.12.2020 15:20 Відповісти
Ще один полудурок карамелькою зроблений)))
"У квітні під час інтерв`ю «The New York Times» генпрокурор Юрій Луценко детально розказав журналістці Юлії Мендель (ага, саме їй) про усі кримінальні провадження, які були розпочаті щодо фірми Бурисма та її власника Злочевського.

Справа про ухилення від податків, ст. 212 КК України. Це провадження розслідувалося в ГПУ ще до приходу Луценка на посаду Генпрокурора. Проте лише восени 2016 справа була розслідувана і «Бурісма» заплатила найбільшу суму на той час 180 млн. грн. податків і штрафних за результатами експертиз, а провадження було закрите.

Справа по відмиванню брудних коштів, ст. 209 КК України, велася в ГПУ при активній участі заступника генпрокурора Каська. Провадження зводилося до того, що Злочевський мав рахунки в Британії, які, на думку слідства, не підтверджувалися його доходами. Ця справа ще до приходу Луценка була програна в Лондонському суді, де Злочевський показав, що на його рахунок ще до початку слідства надійшли кошти за продаж однієї з нафтобаз. На жаль, Генпрокуратура тих часів не змогла навести контраргументи і Лондонський суд закрив справу, до того ж наші лондонські колеги сплатили штрафні санкції суду.

Справа про розкрадання державних ресурсів, ст. 191 КК України, провадження розслідувалися також в ГПУ ще з 2014 року.

Злочевський, будучи міністром природних ресурсів, видавав ліцензії в уряді Азарова, на думку слідства, сам собі, а точніше - своїм фірмам. В рамках цих проваджень розслідувалося питання його фірми «Бурісма». В рамках одного з проваджень були і міжнародні запити в ряд країн, з яких були достатньо непогана доказова база. Проте справа була, всупереч закону, передана в НАБУ. А вже там вона була ЗАКРИТА.
За словами керівника САП, детективи НАБУ не зробили жодних слідчих дій, тому він змушений був закрити провадження."
показати весь коментар
31.12.2020 18:10 Відповісти
Т е адвокат Трампа Джулиани по вашему правду говорит - это то что вы скопировали от сарган
показати весь коментар
31.12.2020 21:28 Відповісти
Ага прямо тексту так и написано: У квітні під час інтерв`ю «The New York Times» генпрокурор Юрій Луценко детально розказав журналістці Юлії Мендель......
показати весь коментар
01.01.2021 01:18 Відповісти
Начало у сарган как начинается ? - це два записи адвоката Джуліані
Или это не ваша ссылка на ее Фейсбук , постом выше ?
показати весь коментар
01.01.2021 01:35 Відповісти
Да мені посрати як починаються про Дждуліані. Мені цікаво що сказав Генеральний прокурор України картавий Юрко - три справи закрили. Одну прокурор САП бо НАБУ хером об ляжки не вдарило. Так шо читайте глобус краще і смокчіть карамєльки.
показати весь коментар
02.01.2021 02:15 Відповісти
СЕО бурисмы был сын вица Обамы))) Поэтому и спустили все на тормозах.... Джулиани лично приезжал в Украину за документами... Уже при трамплине))) А в рамках этого расследования в США изъят ноутбук сынули который он забыл в сервисе ... Именно забыл.

Ещё про Ротердам+ расскажи- какой уголь ( качество) и схема поставки...

«Конфетчиков» на помойке набирают- видно денег нет или платят по 100гр за пост... Видел в новостях как закрывали ботофермы и колл центры- стоят вдоль стен какие-то дети... китайские SIM card маршрутизаторы и серверы.
показати весь коментар
01.01.2021 14:50 Відповісти
Як він тебе. )))
Вчися, підвищуй кваліфікацію, а то виженуть. І пам'ятай - все, що ти пишеш може бути використано проти тебе, ще й більш ефективно.
показати весь коментар
31.12.2020 13:35 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2020 13:36 Відповісти
Ну але ж Зєлєнскій - не Порошенко? Він же інший! Він ніфіга ніколи не порушував? 😂
показати весь коментар
31.12.2020 14:37 Відповісти
А можно ссылку хотя бы на цензор , а то не хотелось бы вас брехуном обзывать и думать , что все ваши высказывания ложь и вы действуете по принципу сам дурак
показати весь коментар
31.12.2020 17:21 Відповісти
Заголовок кстати к Пете относится - он ведь сам министром был у Януковича ))))
показати весь коментар
31.12.2020 18:47 Відповісти
"...пытаются защитить министра времен Януковича".

Я уж подумал речь идет о министре экономики "времен Януковича"
Впрочем его тоже не трогаютНАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського" - Цензор.НЕТ 7742
показати весь коментар
01.01.2021 13:52 Відповісти
Щас забанят- как я понял Цензор лёг.... На меня тут только 2 серьезных ( видно кураторы) напали....А так дети пишут за «конфетки»
показати весь коментар
01.01.2021 14:52 Відповісти
Ой а дело о "хищении государственных средств" это когда министр Злочевский своей Бурисме лицензии на добычу выдавал, передали в НАБУ а оно его закрыло. Интересно почему? Наверное был рок-н-ролл..... с Байденом)))
НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського" - Цензор.НЕТ 4501
показати весь коментар
31.12.2020 13:26 Відповісти
Що ж ти робиш з тролями, вони вже не знають що їм робити, крім спаса всі аргументи закінчилися.
показати весь коментар
31.12.2020 13:38 Відповісти
А ти не пробував усвідомити, що за крило тому, що там злочину не було? Злочевський не завжди і не в усьому робив злочини. А у статті по конкретний, рощслідуваний злочин. Іхто заважає Зєлєнскому стати президентом - охоронцем занюкоу? Його 200-відсотковий генпрокврор Вєнєдіктова? 😁
показати весь коментар
31.12.2020 14:40 Відповісти
То ви визначіться, яку справу закрив Луценко, а яку - Холодницький. Бо виходить так, що ви не знаєте про що мова, а лише кидаєте гівно не вентилятор, щоби смерділо навколо, бо вам це до смаку.
показати весь коментар
31.12.2020 14:50 Відповісти
беднядко кацап https://censor.net/ru/user/474487.. знов ти обісралося з Бурисмою.. як й вовка шмаркля))
Як кацапи не старалися - а ЦРУ, ФБР та інші послали вас у дупу з фейками про Бурісму.. навіть трамп не допоміг))
показати весь коментар
31.12.2020 15:25 Відповісти
Ну звісно! Байден не буде працювати на коррупційній конторі! злочевський поважний бізнесмен))) У педоботів повна фрустрація. Вони вже серуть аби срати))
показати весь коментар
31.12.2020 18:16 Відповісти
Членистоногое- ты официальные документы почитай - про это дело в США.... ФБР и ЦРУ ведёт расследование по сынуле.... Именно Джулиани прилетев в Украину раскопал тут много интересного. Луцык и прочая шушера просто хотела на этом деле поиметь бонусов в виде ништяков от США.... Про США...Им пофиг что с этим делом «обосралась» Украина.... Они его раскрутят как Манафорта...Даже Байден сам заявил что не будет менять руководителей федералов.... Это самостоятельные структуры. Байден старший был виц Обамы.... Он уйдёт с президенства через месяц или по здоровью( деменция) или по этому делу сына... Но я тебе скажу больше - этим делом его «вынудят» уйти с президенства.... Это и есть план Гари и кортезки)))) Но ещё им надо стать.... Трамп дожмёт их.....
показати весь коментар
01.01.2021 15:01 Відповісти
Та то не може бути!!! Карупціанєр - то папєрєднік бариґа! Зєлєнскій - чєсний роман! Він поборов карупціюууууу! 😁
показати весь коментар
31.12.2020 14:34 Відповісти
Хтось сумнівався в імбіцилах? Імбіцил, котрий одного разу вибрав яника, іншого разу обов'язково вибере зелю. Вони вибирають тільки рівних собі, по інтелекту. Хоча ні, проффесор і кловун обікрали всю країну. Не таких вже й лохів обрали лохи
показати весь коментар
31.12.2020 13:13 Відповісти
Яныка подтасовал чучма- он построил олигархическую Украину..... Ющенко здал народную победу Яныку... когда в 2004 мы ему ее « вырвали» Тогда был шанс - ющ его продал - а все остальное это следствие...Тогда в этой предвыборной «войне» погибло только 2 человека....
подтасовки админресурса итдитп....
показати весь коментар
01.01.2021 15:06 Відповісти
НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского" - Цензор.НЕТ 4407
показати весь коментар
31.12.2020 13:15 Відповісти
НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского" - Цензор.НЕТ 3448
показати весь коментар
31.12.2020 13:16 Відповісти
венедиктова харьковская консерва с парашкинским душком.....
показати весь коментар
31.12.2020 13:16 Відповісти
С новым годом, Ирина Валентиновна!
показати весь коментар
31.12.2020 13:17 Відповісти
НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского" - Цензор.НЕТ 3356
показати весь коментар
31.12.2020 13:18 Відповісти
НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського" - Цензор.НЕТ 2646
показати весь коментар
31.12.2020 13:34 Відповісти
Все это сработает против Зели - назревание кризиса, в первую очередь, экономического, с ростом тарифов ЖКХ и т. д. Это может накалить обстановку настолько, что народ начнет подниматься на протесты и добиться переформатирования власти, как минимум - досрочных парламентских выборов. (с)
показати весь коментар
31.12.2020 13:18 Відповісти
бидлопрезидент +бидловлада=капець країні.
показати весь коментар
31.12.2020 13:22 Відповісти
Вова идиот, он таких вещей не понимает..., но есть такое понятие кумулятивный эффект, - это когда множество маленьких ручейков сливаются в один большой поток и смывает нах зеленую плесень... Можно защитить одного Ермака, или одну Венедиктову или одного Татарова или одного Злоческого, .... но всех сразу нельзя, - система идет в разнос... Что мы сейчас и наблюдаем.
показати весь коментар
31.12.2020 13:25 Відповісти
Ще б пак, тож спіробітник Офісу Венедиктової дивився, е ЄРДР чи закрили справу на Злочевсько чи ні при передачі хабаря.
А зараз усе хочуть зруйнувати
показати весь коментар
31.12.2020 13:26 Відповісти
Венедиктову нужно менять.
показати весь коментар
31.12.2020 13:29 Відповісти
Да это же система. Фамилия генпрокурора не решает ничего. Туда можно посадить гнедую кобылу и она справится, когда будет копытом доки подписывать которые генерируются из офиса президента или администрации. Это муляжи генпрокуроров.
НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського" - Цензор.НЕТ 3171
показати весь коментар
31.12.2020 13:35 Відповісти
Менять и сажать. Вместе с шоблой
показати весь коментар
31.12.2020 14:12 Відповісти
ти шо, дура - заявляешьб что вовка шмаркля назначил коррупционерку.. свою на 100% - в ГПУ?))
зебилы такие тупые - думают расстановкой кроватей в борделе - изменить ситуацию
показати весь коментар
31.12.2020 15:28 Відповісти
А можливо краще зразу на гіляку?
показати весь коментар
31.12.2020 15:49 Відповісти
https://youtu.be/5wwARjvFjhk НОВИЙ 2021 РІК ОКЛЕНД НОВА ЗЕЛАНДІЯ
показати весь коментар
31.12.2020 13:30 Відповісти
Ирі і сім'ї Клована немає де жити... треба ж на хатинки заробити.
показати весь коментар
31.12.2020 13:40 Відповісти
Бубочка во всей красе. Президент антикоррупционер и борец с олигархией. Голосуй за бубачку, победи коррупцию.
показати весь коментар
31.12.2020 13:43 Відповісти
Люди! Перестаньте Удивляться!
Шановні! Облиште дивуватися!
Зеленский и его "команда" обманом втолкнуты, впихнуты вам, чтобы сделать Украину вассалом, провинцией, окраиной отсталой, мракобесной, агрессивной России.
Втолкнуты алчностью Коломойского, деньгами Путина, сладкими речами Мураева, глупостью Гордона, дуростью Билецкого.
показати весь коментар
31.12.2020 13:52 Відповісти
В конце 2014 года Злочевский выехал из Украины после того, как получил статус подозреваемого.
10 октября 2016 года Министерство внутренних дел сняло Злочевского с розыска по просьбе ГПУ.
1 ноября Генпрокуратура закрыла уголовное производство в отношении компаний, которые принадлежат экс-министру.
А в феврале 2018 года Злочевского видели в Киеве.
Зеленский таки гениальный огэнт крэмля! Ещё играя писюном на рояле, уже тогда дела на подельников закрывал.
показати весь коментар
31.12.2020 14:20 Відповісти
За 2 последние фамилии( с определениями) - жирный + ...
показати весь коментар
01.01.2021 15:08 Відповісти
Дякую!
показати весь коментар
06.01.2021 10:17 Відповісти
Злочевський дав Десять лімонів зелені хабаря Пєцє і Оніщенко ці записи зробив. Там красиво все: і рух грошей, і мотівація, і свідки, і аудіо... Бери і неси в суд. Але Зєля не несе. Бо Пєця і Зєля - одне і те саме. Зєля всівсь у всі корупційні схеми Пєці і краде ще зухваліше і нахабніше. Буде Зєля Пєцю переслідувати???
Зєлю геть. Дострокові.
показати весь коментар
31.12.2020 13:58 Відповісти
Да нифига! Там без крашенной крадійки не обійшлося. Первому, кому біла Бахіня об этой "сенсации" сообщила по секрету, был конешно Ванька Сулима. И ишо цукерку "Roshen" подарувала, на новий рік.
показати весь коментар
31.12.2020 14:57 Відповісти
НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського" - Цензор.НЕТ 4307
показати весь коментар
31.12.2020 15:29 Відповісти
Тільки чомусь Тимошенко відібрала у Ахметова-Пінчука "Криворіжсталь" і продала його на чесному аукціоні. І Нікопольский ферросплавний пішов би таким же шляхом, якби їй дали довести до кінця задумане. Там було багато об'єктів реприватизації. Але олігархи "порішали" з Ющенком і вся ця програма реприватизації згорнулася. Та й одеський припортовий вона чомусь Коломойському не продала, зіпсувавши з ним відносини. З її сторони хоч якась спроба була боротьби з олігархами, на відміну від всіх останніх президентів. Фірташевське "Тільки не Тимошенко!" у Відні на зустрічі з Порошенком і Кличком забули вже?
показати весь коментар
01.01.2021 17:07 Відповісти
sulima: Про Петра - брешете.
показати весь коментар
31.12.2020 17:56 Відповісти
Українською володієте? Читайте "Петро П'ятий". Чому досі не відкрита справа по цим свідченням Оніщенко? Питання
показати весь коментар
31.12.2020 18:46 Відповісти
Чому досі не вікрита справа на Татарова по свідчення Микитася?
показати весь коментар
01.01.2021 15:47 Відповісти
sulima ivan: читати? я вірю фактам, яких неможливо спростувати. Порошенко прийняв країну в червні 2014-го зі зруйнованною армією, пустою казною, з захопленим Росією Кримом і цілком - Донбасом, нашпиговану шпигунами Росії та зрадниками, згвалтовану Януковичем.
Петро П'ятий створив антіпутінський фронт з ЄС, США, Канади, Японії.
Зараз Зеленський-Єрмак штовхають Україну під чобіт московії. Ви з ними?
показати весь коментар
06.01.2021 12:26 Відповісти
Отличный коммент.... П и З = тоже самое
показати весь коментар
01.01.2021 15:09 Відповісти
та хто би сумнівався , що там де де лями - там не садять...- боремся із корупціею- це уже не корупція - це суцільна узаконена МАФІЯ - СПРУТ ..., і тіпа наші партнери із США чи ЕС цього не знають та не усвідомлюють...
показати весь коментар
31.12.2020 13:59 Відповісти
о схеме в которой участвует Печерский суд, оффыс генпрокурора написало "Зеркало недели" https://zn.ua/internal/zakonniki-skhematozniki-kak-vyvesti-nuzhnykh-ljudej-iz-pod-otvetstvennosti.html Законники-схематозники: как вывести "нужных"людей из-под ответственности и кроме прочего "Особая роль в реализации этой схемы, скорее всего, принадлежит Андрею Портнову, который продолжает оказывать существенное влияние на Печерский суд, а также на Киевский апелляционный, в частности, через своего ставленника заместителя председателя этого суда по уголовным делам Владимира Мельника." Схема было изначально опробована в деле "VAB банка" с учетом некоторых "ошибок" доработана в деле татарова и запускается на конвейр пример тому дело злочевского
показати весь коментар
31.12.2020 14:05 Відповісти
НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського" - Цензор.НЕТ 8442
показати весь коментар
31.12.2020 14:22 Відповісти
Оце блискуче!
показати весь коментар
31.12.2020 17:57 Відповісти
А как там кстати дело с бабой из ОП забыл фамилию, которая пользуясь своим персональным ключом лазила в реестр, сразу после передачи денег проверить закрыли дело или нет.
показати весь коментар
31.12.2020 14:27 Відповісти
Закон? Украинские судьи (а тем более "известного" Печерского суда ) (впрочем, как и одаренная ген.прокурор г-жа Венедиктова) считают, что Закон - это не то, что принято во всем мире, а то, о они хотят.
показати весь коментар
31.12.2020 14:37 Відповісти
Все прогнило! Все сносить!
показати весь коментар
31.12.2020 14:37 Відповісти
В тему. https://www.youtube.com/watch?v=UmzWn_Q5asM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Вітання від Олексія Гончаренко (відео)
Смішно?
показати весь коментар
31.12.2020 14:57 Відповісти
вениКдиктова это ватноголовая, ручная, аферистка про печерский Петушатник вообще говорить не чего https://youtu.be/DxFkinNnNyg
показати весь коментар
31.12.2020 15:37 Відповісти
Ой, та кому это сейчас интересно. Это же не про порошенко и даже не про его окружение...
показати весь коментар
31.12.2020 15:59 Відповісти
ВГАДАЙ КРАЇНУ ПО ФОТО

НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського" - Цензор.НЕТ 4055
показати весь коментар
31.12.2020 16:38 Відповісти
та шо непонятного - это Швейцария! тоже мне секрет Полишинеля!
показати весь коментар
31.12.2020 18:23 Відповісти
Ближче мабуть до Бурятії
показати весь коментар
31.12.2020 19:21 Відповісти
шо не понял моей шутки? сожалею... да от мацквы на 60-70 км в любую сторону и там такая вот с р а нь.... зато апломбу у кацапов выше крыши!
показати весь коментар
31.12.2020 21:26 Відповісти
Це не жарт, а реальність існування Московії вже 7 сторічь, ці діти майбутнє гарматне м ясо Московії десь в Донбасі або Сирії і вони з радістю туди поїдуть бо у них дома ще гірше.
показати весь коментар
01.01.2021 00:40 Відповісти
а че удивлятся , тех которых при порохе не закрыли ( а не закрыли ни одного ) , при зеленых тем более не закроют
показати весь коментар
31.12.2020 16:47 Відповісти
не понимаю. ведь коля же "хороший парень". чем какао недовольно?
Осенью 2016 г. информация о розыске Николая Злочевского по инициативе Генпрокуратуры Украины исчезла с сайта МВД Украины.
В октябре 2017 г. Burisma заявила, что Генпрокуратура Украины закрыла все уголовные дела и расследования против холдинга.
В феврале 2018 г. Николай Злочевский вернулся в Украину.
В 2018 г. на конкурсе «Благотворительная Украина - 2017» Burisma Group победила в номинации «Благотворительность большого бизнеса».
показати весь коментар
31.12.2020 16:52 Відповісти
Вот что могут делать на отлично ГПУ и суды - это разваливать дела против топ-корупционеров. Они в этом непревзойденные мастера.
показати весь коментар
31.12.2020 18:12 Відповісти
ну а как же этого злочевского не защищать? вы же его фото видели? даже моя старая тетка сказала - какой красивый еврей, на шафутинского похож, наверное поёт хорошо....
показати весь коментар
31.12.2020 18:20 Відповісти
Ага, просто "красавец"...
показати весь коментар
31.12.2020 22:43 Відповісти
Ну что здесь можно сказать, коррупционеры коррупционеров покрывают, вот такая у нас страна...
показати весь коментар
31.12.2020 22:00 Відповісти
До чего же рожа противная у этого злочевского, хотя бы падло не приснился.
показати весь коментар
31.12.2020 22:40 Відповісти
Хіба то справа? - копійки! От ГЕНЕРАЛІСІМУС проти дівчат - ото кримінал!!!
показати весь коментар
01.01.2021 11:39 Відповісти
Не надо делать из него Лидера!
Чел выполнял задания системы и не забывал про себя, любимого. Выполнял хорошо, поэтому Система отстаивает свои кадры.
По многолетним отслеживаниям действий самой Системы, складывается уверенность, что она управляется из раши.
показати весь коментар
01.01.2021 12:22 Відповісти
Эти факты ещё один раз подтверждают, что Украина давным давно находится под внешним управлением через всех этих назначенцев, начиная от министров и выше, причем назначение это происходит не в нашей стране, а в ответ им разрешают иметь не прикасаемый бизнес и там за бугром создавать оффшоры, через которые выкачиваются отсюда бабки и эти "темные" назначатели там с этих оффшоров получают свою долю - вот вся простая технология. Поэтому, как только кого-то здесь берут за "жо..у", так сразу начинают проявляться эти защитники-назначатели. И это происходит давно, практически независимо от смены Президентов и правительств, которым эти забугорные назначатели также выкручивают руки. А прокуроры и суды им только помогают, конечно же тоже не за бесплатно!
показати весь коментар
01.01.2021 12:35 Відповісти
а где в мире можна найти министра с таким ....балом? или у нас или в раше
показати весь коментар
01.01.2021 12:46 Відповісти
Эта мразь - Венедиктова вообще уже разошлась ! Какой то шабош нечести!
показати весь коментар
01.01.2021 13:31 Відповісти
Злочевський процвітав за влади Кучми, Ющенка, Януковіча, Порошенка і зараз у нього все в ажурі. Це яскраво говорить про всі наші влади - цей просто рай для олігархії та топ-корупції: так було, є і буде. Ніхто не збирається щось міняти.
показати весь коментар
01.01.2021 15:27 Відповісти
Я так понимаю Злочевского, если посмотреть на его новый имидж, пригласили в новой Бондиане сниматься?
показати весь коментар
01.01.2021 15:33 Відповісти
 
 