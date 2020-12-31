Нові договори на постачання вакцини проти COVID-19 в Україну будуть укладені найближчим часом, - Степанов
Наступні договори на поставку вакцин проти COVID-19 зі світовими топвиробниками будуть укладені найближчим часом.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Міністерство охорони здоров'я України зараз на фінальному етапі укладення таких договорів з провідними світовими виробниками вакцин проти COVID-19. Вакцина компанії "Сіновак" — не єдина, яка буде закуповуватися державою. Ми на фінальній стадії підписання договорів з іншими провідними світовими виробниками вакцин проти коронавірусної хвороби. Перемовини з деякими компаніями ми почали ще з травня 2020 року. Окрім безпосереднього спілкування з компаніями, у мене відбуваються постійні перемовини з колегами — міністрами охорони здоров’я інших країн. В першу чергу країн-виробників вакцин проти COVID-19", - підкреслив глава МОЗ.
Максим Степанов також зазначив, що під час переговорів міністерство охорони здоров'я фокусувалася на тому, щоб домовитися про постачання вакцин проти коронавірусної хвороби в Україні в найкоротші терміни.
Також міністр повідомив, що всі вакцини проти COVID-19, які закуповуються за державні кошти, будуть безкоштовними для українців.
"Це стратегія МОЗ, затверджена президентом України Володимиром Зеленським - забезпечити доступ до вакцин проти коронавірусної хвороби всім без винятку громадянам України", - додав міністр.
Як повідомлялося, перша партія китайської вакцини Sinovac становить 700 тис. доз, безкоштовно отримають лікарі та люди з групи ризику.
