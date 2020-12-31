УКР
Дві гранати Ф-1 виявлено біля дверей тещі Шабуніна. Активісту запропонують заходи безпеки, - Нацполіція

Дві гранати Ф-1 виявлено біля дверей тещі Шабуніна. Активісту запропонують заходи безпеки, - Нацполіція

Сьогодні, 31 грудня, близько 11 години в поліцію надійшло повідомлення про те, що в Святошинському районі міста Києва в багатоповерховому житловому будинку на третьому поверсі біля вхідних дверей квартири, яка здається в оренду, виявлені дві скріплені скотчем гранати Ф-1.

Власницею квартири є мати дружини Віталія Шабуніна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

На місце події виїхали вибухотехніки, рятувальники і слідчо-оперативна група. Проводиться ретельний огляд місця події, поліцейські встановлюють можливих свідків і переглядають камери відеоспостереження, які могли зафіксувати осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Після огляду цій події буде дана правова кваліфікація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора. ФОТО

У повідомленні також нагадується, що вчора близько 21:30 надійшло повідомлення від 37-річного жителя Рівного про те, що на першому поверсі біля дверей однієї з квартир лежать вибухонебезпечні предмети. У квартирі, крім господині квартири, матері голови громадської організації, нікого не було. Її і ще п'ятьох жителів під'їзду евакуювали.

"З огляду на ці події, Віталію Шабуніну будуть запропоновані заходи безпеки. У разі згоди - їх будуть забезпечувати поліцейські Києва", - підкреслюється в повідомленні правоохоронців.

+9
я не понял, причем здесь шабунин со своей тещей - КВАРТИРА ЗДАВАЛАСЬ В АРЕНДУ И ТЕЩИ ТАМ Н*Е*Б*Ы*Л*О!!!!!!!!!;
31.12.2020 13:40 Відповісти
+7
а если кто насрет в лифте, где живет теща шабунина, это будет расценено как "месть" "активисту" шабунину?????
31.12.2020 13:43 Відповісти
+7
Пиар мощного борца с коррупцией продолжается, скоро гранаты с болтами вместо запалов найдут у двери двоюродной тети.))
31.12.2020 13:48 Відповісти
Брехня от соросятины коррупционера и вора денег американских налогоплательщиков. "самострел" для привлечения внимания. Что это чучело что его кумир Сытник! Мерзкие особи.
31.12.2020 13:27 Відповісти
Болить?
показати весь коментар
О, коррупционер выполз?
показати весь коментар
при Порохе такого не было !!!
показати весь коментар
Тада....там только Шабунину дом пытались поджечь...
показати весь коментар
Маєш право на власну думку.
показати весь коментар
Корупционеров нада лишать права существовать !
показати весь коментар
Уже лет 7 как "лишают". И что? Результат? Ну кроме обогащения тех кто типа борется с коррупцией.
показати весь коментар
Ну так надо тогда пригласить чесную антикоррупцию из за рубежа, если сами корумпированы насквозь !
показати весь коментар
Хм, как показало время...из за бугра присылают всякое лайно.
показати весь коментар
А бугор в простонародье паребриком называют.
показати весь коментар
https://youtu.be/5wwARjvFjhk Самий перший Новий 2021 рік
показати весь коментар
Виталя зачем ты так, теща это святое.
показати весь коментар
Зелені знахабніли, уже гранати підкидують
показати весь коментар
НУ ДА, УБИЙЦЫ САМОГО ГЕНИАЛЬНОГО НАСТОЛЬКО ТУПЫ И САМОУВЕРЕНЫ, ЧТО В МОМЕНТ СКАНДАЛА С МАМОЙ ГЕНИАЛЬНОГО И НАИЧЕСТНЕЙШЕГО РЕШИЛИ ИЗВЕСТИ СО СВЕТУ ЕГО ЛЮБИМУЮ ТЁЩЕНЬКУ. 😆😅🤣😂😝

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?????? 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
На святе зазіхнули,на тещу,нелюди!!))
показати весь коментар
Это для годового отчёта кураторам иностранным...Ну бабло распилили, надо же отписаться и на жалость пробить. Типа как оно с "коррупцией борется".
показати весь коментар
ШТА?!
показати весь коментар
Ты кое что забыл:
"Украина под внешним управление"
"Соросята"
"Майдауны"
"Гражданская война"
...
показати весь коментар
А до этого было:
"Украина не слышит Донбасс"
"топаз дай команду"
"укры распяли мальчика"
"укры истребили всех снегирей"
"путин введи"
показати весь коментар
методички старые достали?! Ню...ню.....
показати весь коментар
Тут все дело , кто эти методички писал. Ню , и еще раз ню.
показати весь коментар
две гранаты без взрывчатки и запалов. ими убить можно, если только с размаху в голову засадить. да уж...
показати весь коментар
Татаров з шоблою?
показати весь коментар
Вот только не гранаты а пустые корпуса от гранат.
показати весь коментар
у мамы корпуса, а у тещи уже гранаты
показати весь коментар
Сомневаюсь, экспертиз не было, а на вид точно такие же как и в первый раз, там болты вместо запалов.
показати весь коментар
я не понял, причем здесь шабунин со своей тещей - КВАРТИРА ЗДАВАЛАСЬ В АРЕНДУ И ТЕЩИ ТАМ Н*Е*Б*Ы*Л*О!!!!!!!!!;
показати весь коментар
а если кто насрет в лифте, где живет теща шабунина, это будет расценено как "месть" "активисту" шабунину?????
показати весь коментар
а как же! Шабунин лично фотки выложит!
показати весь коментар
Хотів би я побачити, як би Ви відреагували на муляж вибухового пристрою біля Вашого дому
Залякування теж злочин
показати весь коментар
Он бы сходил под себя в мнгновение ока ! )))))
показати весь коментар
>Залякування теж злочин

= тероризм
зі справою татарова зараз влада перейшла в офіційні корупціонери..
тобто тероризм на рівні держави..
G7 посли на відпочинках, тому менти/сбушники/судді пішли в наступ
показати весь коментар
Кого реально хотят грохнуть....того убивают! а так самопостановка!
показати весь коментар
И вертолёт ещё дайте! Их же до хера накупили!
У бородавочника мама любит вертолёт? Обязательно спросите!
Ну цирк! У бородавочника много ещё родственников? Насколько плодовита была его бабушка?
показати весь коментар
Постановки....Аваков типа мост метро заминировали, ну чтоб "мышцами поиграть" для Зеленского, потом Офис Зе постановка с типа "терористом" захватившим автобус, Шабунин уже ДВА раза придумывает фейки......Ублюдки.
показати весь коментар
Пиар мощного борца с коррупцией продолжается, скоро гранаты с болтами вместо запалов найдут у двери двоюродной тети.))
показати весь коментар
показати весь коментар
даже если и найдут... то что инкриментируют? Взрывчатых веществ там не обнаружено. Даже на хулиганку не тянет.
показати весь коментар
так в этой квартире же совсем посторонние люди вроде живут. Она принадлежит теще Шабунина и сдается в аренду. В общем, Шабунин как всегда...
показати весь коментар
От як все просто...Хочеш мати державний захист - піди поклади під тьощиними дверима гранату...
показати весь коментар
31.12.20 10:06https://censor.net/ru/news/3240024/v_korpusah_granat_zalojennyh_u_dveri_materi_shabunina_vzryvchatki_ne_obnarujeno_ofis_genprokurora_foto

Зачем по новой подымать тему Шабунина? Он что сам попросил?
показати весь коментар
Напевно, такі самі як Стерненко)?
показати весь коментар
зеля став корупціонером і ще й держ.терористом..
як пуйло
показати весь коментар
показати весь коментар
Что бы понять кто заказчик, надо дать ответ на вопрос "кому это выгодно?". Судя по тому кому в последнее время больше всех перепало от Шабунина, а это Беня и его друг Ваван, то ответ на вопрос очевиден.
показати весь коментар
Не факт, останнім часом розгулятися ті, хто вважає Шабуніна і іже з ним грантоїдом, соросьонком, а значить агентом впливу західних структур. І такі групи діють дуже злагоджено
показати весь коментар
Ну так это пятая колонна из за паребрика. У них цель дружба с рашкой и таежный союз, а ЕС и штаты как пугало вместе с Соросом. Навряд ли за такое убивают. Убивают тогда и те, кого на чистую воду такие как Шабунин вытаскивают. Навальный , самый лучший пример. Ну это в рашке. У нас Катя Гандзюк.
показати весь коментар
Зрозуміти тих хто вийшов на "тропу війни" неможливо. На мій погляд Шабунін, який позицінує себе, як експерт по корупції нічого таємного (щоби всі не знали) не витяг. Але проросійські партії і спільноти пов'язують його з отриманням грантів і на цьому етапі не можуть контролювати його дії (що саме він збирає), тому почали контратакувати аби іншим неповадно було. Це вже, як гра у "кіт-мишка"
показати весь коментар
Ну если вам нэ зрозумило, то я не виноват. Главное , что бы спецам криминалистам все было зрозумило. Маньяков попрошу не предлагать.
показати весь коментар
На последние деньги купил и подложил.... И чем ему тёща не угодила?
показати весь коментар
теща или мама?
показати весь коментар
