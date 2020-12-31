Дві гранати Ф-1 виявлено біля дверей тещі Шабуніна. Активісту запропонують заходи безпеки, - Нацполіція
Сьогодні, 31 грудня, близько 11 години в поліцію надійшло повідомлення про те, що в Святошинському районі міста Києва в багатоповерховому житловому будинку на третьому поверсі біля вхідних дверей квартири, яка здається в оренду, виявлені дві скріплені скотчем гранати Ф-1.
Власницею квартири є мати дружини Віталія Шабуніна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
На місце події виїхали вибухотехніки, рятувальники і слідчо-оперативна група. Проводиться ретельний огляд місця події, поліцейські встановлюють можливих свідків і переглядають камери відеоспостереження, які могли зафіксувати осіб, причетних до скоєння цього злочину.
Після огляду цій події буде дана правова кваліфікація.
У повідомленні також нагадується, що вчора близько 21:30 надійшло повідомлення від 37-річного жителя Рівного про те, що на першому поверсі біля дверей однієї з квартир лежать вибухонебезпечні предмети. У квартирі, крім господині квартири, матері голови громадської організації, нікого не було. Її і ще п'ятьох жителів під'їзду евакуювали.
"З огляду на ці події, Віталію Шабуніну будуть запропоновані заходи безпеки. У разі згоди - їх будуть забезпечувати поліцейські Києва", - підкреслюється в повідомленні правоохоронців.
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?????? 😆😅🤣😂😝
"Украина под внешним управление"
"Соросята"
"Майдауны"
"Гражданская война"
...
"Украина не слышит Донбасс"
"топаз дай команду"
"укры распяли мальчика"
"укры истребили всех снегирей"
"путин введи"
Залякування теж злочин
= тероризм
зі справою татарова зараз влада перейшла в офіційні корупціонери..
тобто тероризм на рівні держави..
G7 посли на відпочинках, тому менти/сбушники/судді пішли в наступ
У бородавочника мама любит вертолёт? Обязательно спросите!
Ну цирк! У бородавочника много ещё родственников? Насколько плодовита была его бабушка?
Зачем по новой подымать тему Шабунина? Он что сам попросил?
як пуйло