Українці можуть економити на рахунках за газ до 40%, вибираючи державного постачальника, - Зеленський
В Україні з серпня поточного року запрацював ринок газу для населення, і тепер громадяни можуть вільно вибрати собі постачальника газу з вигідними умовами. Допомогти населенню заощадити на рахунках за газ можуть державні компанії, зокрема газопостачальна компанія "Нафтогаз України".
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Івано-Франківську області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Державні компанії для того й потрібні, щоб працювати в інтересах суспільства, створювати вигідні можливості для звичайних людей. "Нафтогаз" має чітко показати українцям, як компанія забезпечить газ дешевше", – зазначив Глава держави.
Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорив з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим питання цін для населення.
"Незважаючи на те що країна перейшла на ринок газу і ринок диктує ціни, все-таки у "Нафтогазу" сьогодні найдешевші ціни з усіх постачальників", – розповів Президент.
На сьогодні в Україні постачання газу для домогосподарств здійснюють понад 50 компаній. Залежно від постачальника та регіону, ціни на газ відрізняються суттєво. Наприклад, ціна на газ на січень 2021 року від ГК "Нафтогаз України" становить 7,22 грн/куб. м з ПДВ, тоді як ціна обласних газзбутів у середньому дорівнює 9,9 грн/куб. м з ПДВ.
Приватні постачальники в різних регіонах України інколи встановлюють ціну на газ для населення на 30-40% вище, ніж ГК "Нафтогаз України".
"Ми навіть знайшли одну компанію, яка пропонує на 50% більшу ціну, ніж "Нафтогаз", – зауважив Глава держави.
"Нафтогаз" буде пропонувати найменші ціни на ринку. І буде боротися за зменшення ціни, незважаючи на ринок. У нас COVID-19, і людям треба допомагати", – додав він.
