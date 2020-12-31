УКР
Новини
Українці можуть економити на рахунках за газ до 40%, вибираючи державного постачальника, - Зеленський

В Україні з серпня поточного року запрацював ринок газу для населення, і тепер громадяни можуть вільно вибрати собі постачальника газу з вигідними умовами. Допомогти населенню заощадити на рахунках за газ можуть державні компанії, зокрема газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Івано-Франківську області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Державні компанії для того й потрібні, щоб працювати в інтересах суспільства, створювати вигідні можливості для звичайних людей. "Нафтогаз" має чітко показати українцям, як компанія забезпечить газ дешевше", – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорив з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим питання цін для населення.

"Незважаючи на те що країна перейшла на ринок газу і ринок диктує ціни, все-таки у "Нафтогазу" сьогодні найдешевші ціни з усіх постачальників", – розповів Президент.

На сьогодні в Україні постачання газу для домогосподарств здійснюють понад 50 компаній. Залежно від постачальника та регіону, ціни на газ відрізняються суттєво. Наприклад, ціна на газ на січень 2021 року від ГК "Нафтогаз України" становить 7,22 грн/куб. м з ПДВ, тоді як ціна обласних газзбутів у середньому дорівнює 9,9 грн/куб. м з ПДВ.

Приватні постачальники в різних регіонах України інколи встановлюють ціну на газ для населення на 30-40% вище, ніж ГК "Нафтогаз України".

"Ми навіть знайшли одну компанію, яка пропонує на 50% більшу ціну, ніж "Нафтогаз", – зауважив Глава держави.

"Нафтогаз" буде пропонувати найменші ціни на ринку. І буде боротися за зменшення ціни, незважаючи на ринок. У нас COVID-19, і людям треба допомагати", – додав він.

Топ коментарі
+52
*****, даже не смешно
показати весь коментар
31.12.2020 14:00 Відповісти
+39
я понял как зеля собирался "снизить" тарифы в два раза - путем а вы посмотрите, у кого-то ещё дороже...
показати весь коментар
31.12.2020 14:01 Відповісти
+30
Это примерно, как столкнуть человека в яму, а потом, стоя наверху и ухмыляясь, давать советы как из нее выбираться.
показати весь коментар
31.12.2020 14:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*****, даже не смешно
показати весь коментар
31.12.2020 14:00 Відповісти
Не смешно ибо при выборе другого нового поставщика старый приходит и отключает газ путём вырезания куска трубы
показати весь коментар
31.12.2020 14:15 Відповісти
«Уважаємій гаспадін адміністратар. Ві знаєтє как я вас уважаю...»
показати весь коментар
31.12.2020 14:23 Відповісти
дуньку поганяй - выпусти накопившиеся обиды
показати весь коментар
31.12.2020 14:32 Відповісти
Типова тактика троля))). іди звідси, син курви, кацапська гидота смокче за капєйкі.
показати весь коментар
31.12.2020 14:47 Відповісти
воно, довбню, смокче за дорого...
Господь! Та дай цьому дурню трошки разуму, бо воно якось піде на червоне світло й його роздавить самоскид..
показати весь коментар
31.12.2020 14:56 Відповісти
москалю !
поправ гугл-перекладач!!
показати весь коментар
31.12.2020 17:03 Відповісти
подмойся и смажь свой зад вазелином
- приду и поправлю...
показати весь коментар
20.01.2021 07:43 Відповісти
уверен?
показати весь коментар
31.12.2020 15:08 Відповісти
Я про такое читал где то...
показати весь коментар
31.12.2020 15:13 Відповісти
насмешил... петяботы и не такое напишут
показати весь коментар
31.12.2020 16:43 Відповісти
а я десь читав, що ти дебіл
показати весь коментар
31.12.2020 17:14 Відповісти
получишь , напиши пожалуста , у нас на тополях такого даже не слышал
показати весь коментар
31.12.2020 17:00 Відповісти
Что подтверждает ваши слова ? Ссылку на примерЫ !
показати весь коментар
31.12.2020 17:13 Відповісти
та то тупий троль, аби бзднути
показати весь коментар
31.12.2020 17:14 Відповісти
С какого буя? Я спокойно сменил поставщика. Никто ко мне не приходил и ничего не обрезал.
показати весь коментар
31.12.2020 18:25 Відповісти
Это примерно, как столкнуть человека в яму, а потом, стоя наверху и ухмыляясь, давать советы как из нее выбираться.
показати весь коментар
31.12.2020 14:25 Відповісти
Яке воно брехливе, аж гидко слухати.
показати весь коментар
31.12.2020 14:25 Відповісти
https://mobile.twitter.com/OleksaYkrop

https://mobile.twitter.com/OleksaYkrop Олексo Васильович https://mobile.twitter.com/OleksaYkrop @OleksaYkrop https://mobile.twitter.com/OleksaYkrop/status/1343990483358511105 29 дек.

а пам"ятаєте як в 18-му році, коли хйло кремлівске перекрило газ для України і був заклик "Прикрути!",довбодзьоби масово викладали фотки з запаленими усіма конфорками в себе на кухнях?? де вони тепер...?
показати весь коментар
31.12.2020 14:40 Відповісти
https://mobile.twitter.com/antegotovina69

https://mobile.twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina https://mobile.twitter.com/antegotovina69 @antegotovina69

так, пам'ятаю.
Коли КМ України намагався звести газовий баланс та просив зменшити споживання - ЗЕбіли масово писали: ''я вам блдь прікручью'' і вмикали опалення на всю... Все було похєр, бо Порох давав субсидію.
Зараз сидять на сраці рівно, як миші під віником.
показати весь коментар
31.12.2020 14:41 Відповісти
а я почему то ржу...
правда смех истерический - неужели у этой мраЗи нет дна?...
показати весь коментар
31.12.2020 15:43 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2020 14:00 Відповісти
Зеленый Зиздун
Украинцы могут экономить при расчетах за газ до 40%, выбирая государственного поставщика, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7134
показати весь коментар
31.12.2020 14:15 Відповісти
повний триндец...- и це ще при тому повинні бути вдячні..., що стрижуть як баранів...
показати весь коментар
31.12.2020 14:01 Відповісти
Єдине завдання, яке було зедаунами на нього покладене він виконав: "Тільки не Порошенко". А там хоч економіка, хоч країна, на все плювати!!
показати весь коментар
31.12.2020 14:14 Відповісти
я понял как зеля собирался "снизить" тарифы в два раза - путем а вы посмотрите, у кого-то ещё дороже...
показати весь коментар
31.12.2020 14:01 Відповісти
а где у него хранилища, и сколько заломят не за наз, нет... за плечо его доставки?...
показати весь коментар
31.12.2020 14:01 Відповісти
гнусавый,пожри лучше селедки
показати весь коментар
31.12.2020 14:04 Відповісти
Агаа... А нафига им ксерокопии на право собственности на недвижимость??
показати весь коментар
31.12.2020 14:04 Відповісти
Мерзкий наглый лжец.
показати весь коментар
31.12.2020 14:08 Відповісти
https://twitter.com/prm_ua Телеканал "Прямий"

Центр дослідження корупції та організованої злочинності визначив людину року у сфері організованої злочинності та корупції. Одним із фіналістів цього конкурсу став український олігарх Ігор Коломойський.

Украинцы могут экономить при расчетах за газ до 40%, выбирая государственного поставщика, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4930
показати весь коментар
31.12.2020 14:08 Відповісти
Предводитель стаи шакалов и гиен!
показати весь коментар
31.12.2020 14:09 Відповісти
Украинцы могут экономить при расчетах за газ до 40%, выбирая государственного поставщика, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7588
показати весь коментар
31.12.2020 14:10 Відповісти
Украинцы уже сэкономи на выборах.-Оказалось что клоуны дешевле бизнесменов.
показати весь коментар
31.12.2020 14:12 Відповісти
Клоуны это понятно...Уточните кто бизнесмен?
показати весь коментар
31.12.2020 14:16 Відповісти
чи надовго в Нафтогазу будуть менші ціни?
Риторичне питання.
Наприклапд, на послуги стаціонарного телефону в державного Укртелекому тариф вдвіччі вищий, ніж приватного Датагруп.
показати весь коментар
31.12.2020 14:13 Відповісти
******* зелены у нас монополия .и мафия в газе .какая экономия ..
показати весь коментар
31.12.2020 14:15 Відповісти
Ну Осел просто не в курсе , что такое платежи за газ и свет , оно думает , что это как с его дилерами : Один начал кокс разбавлять , ну так послал его на хрен и береш у другого , чистый из Колумбии.
показати весь коментар
31.12.2020 14:26 Відповісти
Чому держава завжди хоче ****...ти пересічного громадянина ? Презики змінюються а політика залишається незмінною. Мабуть зламався велосипед і
показати весь коментар
31.12.2020 14:16 Відповісти
Как не переставляй кровати в публичном доме....Надо менять "персонал"...Перевыбоы .
показати весь коментар
31.12.2020 14:17 Відповісти
Пока нельзя , еще не все идиоты наступили на грабли своего выбора , у них еще 20% рейтинга есть , вот ближе к лету когда рейтинг будет 0,01% , вот тогда самое оно.
показати весь коментар
31.12.2020 14:22 Відповісти
Украинцы могут очень хорошо сэкономить финансов и времени , если очень быстро поумнеют и выгонят это тупорыло наркоманской недоразумение с Банковой и поместят его с СИЗО СБУ , за корупцию и гос измену.
показати весь коментар
31.12.2020 14:19 Відповісти
Оно невменяемое...
показати весь коментар
31.12.2020 14:23 Відповісти
Давно это понял ?
показати весь коментар
31.12.2020 14:27 Відповісти
В канун нового года не хорошо посылать за тупые вопросы.... Поэтому не буду...
показати весь коментар
31.12.2020 14:30 Відповісти
Да ладно , я не хотел обидеть , просто легкий подкол .А вообще с наступающим , и желаю нам всем , что бы еще до наступления 2022 года , мы все вместе стреляли пробками от шампанского и запускали фейерверки под печерским судом где Осла судить будут , ну или под Байковым кладбищем , тут возможны варианты.
показати весь коментар
31.12.2020 15:54 Відповісти
Да бл#дь это победа, поднять цены но можно выбрать государственного поставщика - шулеры галимые
показати весь коментар
31.12.2020 14:23 Відповісти
Если бы были списки выборцев Зюзи, пусть бы на них и тестировали все зюзины рехвормы.
Остальные бы понаблюдали...
показати весь коментар
31.12.2020 14:24 Відповісти
Тут как со Змеем Горынычем , когда бухала одна голова , а рыгали все втроем. В этом минус демократии .
показати весь коментар
31.12.2020 14:29 Відповісти
Украинцы могут экономить при расчетах за газ до 40%, выбирая государственного поставщика, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3563
показати весь коментар
31.12.2020 14:29 Відповісти
Я ніфіга не розумію! Приватні компанії, на ринку мають чистий профіт в 40%, а державні, відповідно- 0%?! Це що за ринок такий?!
показати весь коментар
31.12.2020 14:30 Відповісти
Вони закачали у сховища влятку газ по 100 дол., так що профіт там біля 200%
показати весь коментар
31.12.2020 14:38 Відповісти
Когда-то (то ли ермак, то ли тищенко) сказал, что => голова зеЛенина работает как часы. Добавлю от себя - только оттуда часто выскакивает кукушка.
показати весь коментар
31.12.2020 14:31 Відповісти
шо он несет? он сам думает или ему мендельша тексты пишет? получается что если все в подъезде потребяют газ из нафтогаза а кто то решил питаться газом из другой компании тотему надо подводить отдельную трубу? а в селе? шо вкапывать новую трубу? шо за фигня? зельц, ты лучше расскажи в будущем году у нас в Украине хоть что нибудь не подорожает? шо дятлы 73%-центные наголосовали по приколу? ну и как прикол вам нравится? видимо дятел это призвание!
показати весь коментар
31.12.2020 14:31 Відповісти
Оператор ГРМ остается тот же, задачи по утряске взаимоотношений с ним берет на себя Нафтогаз...

( Это, конечно, не в оправдание Янелоха )
показати весь коментар
31.12.2020 14:39 Відповісти
а цена за смену поставщика?
показати весь коментар
31.12.2020 14:48 Відповісти
0 UAH... Через Прихват24 делать быстро и удобно...
показати весь коментар
31.12.2020 14:56 Відповісти
Украинцы могут экономить при расчетах за газ до 40%, выбирая государственного поставщика, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6785🤢🤮
показати весь коментар
31.12.2020 14:31 Відповісти
Как только любое новое правительство поднимает тарифы и обещает обязательно , не позднее будушего четверга , поднять доходы , мы все ясно понимаем , что это правительство никакое не новое , что всё то же самое , только вранья и обещаний стало больше .
Чтоб они все сдохли .
показати весь коментар
31.12.2020 14:32 Відповісти
https://twitter.com/CommanderAntiZe
https://twitter.com/CommanderAntiZe

CommanderX

@CommanderAntiZe

·https://twitter.com/CommanderAntiZe/status/1344615900054433800 25 мин

Поздоровлення від Олексія Гончаренка

https://twitter.com/i/status/1344615900054433800
показати весь коментар
31.12.2020 14:32 Відповісти
Вы уроды представляете как миллионы пенсионеров которые не могут разглядеть мелочь в руке пойдут искать другого поставщика и юристов которые переоформят договора на газ и на субсидии? Кстати почему изначально по умалчиванию всех перевели на самого дорогого и даже не государственного поставщика газа? Одно на***балово от етого государства.
показати весь коментар
31.12.2020 14:36 Відповісти
Какие юристы о чём вы?
показати весь коментар
31.12.2020 16:03 Відповісти
Украинцы могут экономить при расчетах за газ до 40%, выбирая государственного поставщика, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6913
показати весь коментар
31.12.2020 14:37 Відповісти
Тут в телефонных тарифах нельзя разобраться без юристов и мата а они насмехаются что старики разберутся в ваших поставщиках и доставщиках которые по одной и той же трубе газ подают.
показати весь коментар
31.12.2020 14:39 Відповісти
Поки вдячні українці будуть в роздумах про постачальника веселий президент поїде кататися на лижах в гори. "Хуженебудет хотьпосмеемся"
показати весь коментар
31.12.2020 14:44 Відповісти
Ага, обхохочемся!
показати весь коментар
31.12.2020 20:25 Відповісти
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__[0]=AZUs7FbwxyTiPMn0ul77D2HWyJcWDCITb-X6f-0AUgYTjDuMCf0SoMsGiRzZydMas2ZiJ2Xz30Mc_Ee039SiI5y6DUaShhM8EydOXwUpiAvw6mIpTnyMtS0NJ6RCtdKcv5SlTHlZJIebLrQUHKCvl6wfztN2jHLb-ZKJNGJEEi39ag&__tn__=-UC%2CP-y-R Олексій Петров

https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/3514903128606330?__cft__[0]=AZUs7FbwxyTiPMn0ul77D2HWyJcWDCITb-X6f-0AUgYTjDuMCf0SoMsGiRzZydMas2ZiJ2Xz30Mc_Ee039SiI5y6DUaShhM8EydOXwUpiAvw6mIpTnyMtS0NJ6RCtdKcv5SlTHlZJIebLrQUHKCvl6wfztN2jHLb-ZKJNGJEEi39ag&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 грудня о 15:48 ·

Вова... А ведь скоро два года с твоего радостного новогоднего поздравления. Два года с громкого заявления стать президентом. Два года пустых обещаний и сказочных сказок. Нет, я конечно верю, что ты возможно искренне хотел построить тут дом Солнца. И те, кто в итоге тебя привёл за ручку на церемонию инаугурации, именно это тебе обещали. Дескать ты Вова только скажи «Да», и всё произойдёт как в сказке... И все соратники Януковича сами отправятся на нары... Бурштын обратно самозакопается... Так называемые порохоботы, ну те, не совсем понятные 25% исчезнут как утренняя дымка... И Володя путин, только при упоминании одного твоего имени, потеряет сознание от страха, успев перед этим подписать приказ про деоккупацию Крыма и Донбасса... Ах да, ещё тебя все будут фактически носить на руках, а ты собственно будешь наслаждаться всеобщим обожанием. В общем, всё что захочешь, только согласись.

Почти два года прошло Вова! И что? И НИ-ЧЕ-ГО... Кому ты был должен по гроб жизни за то, что дали подержаться за булаву, тебя поимели. Вернее не тебя, а Украину. Быстро вернув и компенсировав миллиарды гривен. Тихо и спокойно. Чтобы не поднимать лишний шум. Откусили нехилые кусочки от финансового пирога страны, пока ты устраивал шоу Новые Санжары и встречал самолёты с коммерческим грузом. Всего за два года, ты Вова просрал на международной всё, что только можно было просрать. Соратники Януковича прочно обосновались на Банковой и давно крутят тобой, как ребёнок послушной юлой. Экономика находится где-то в районе государева очка... вернее чуть ниже хвостика слона, но это одно и то же. А люди в больницах бросают жребий, кому достанется кислород, пока твой задрипанный Офис пишет сценарий нового ролика. Кстати как там подготовка к Новогоднему обращению? Всё пучком? Ты же только не забудь упомянуть Порошенко и Рошен, (а то никто не поверит). Это же они забыли снабдить «ковидные» койки кислородом, из-за чего сотни украинцев отправились в мир иной? Ну они, больше некому...

А знаешь Володя, что тебя больше всего гложет? То, что ты больше никогда не будешь купаться в лучах всеобщего обожания. Ну как было тогда, семь лет назад. Кто-то восхищался тобой как комиком, кто-то любил в тебе актера, а кто-то классного пацана. Были люди равнодушные. Но вряд ли были те, кто тебя презирал и ненавидел... Прошло всего-то несколько лет. И сейчас, миллионы украинцев при виде тебя, уже обвешанного прозвищами (Уклонист Оманский, Моника Потерпевшая и так далее), скрежещут зубами. Им не нужен автограф, как это было бы еще два года назад. Они желают спросить у тебя, «Как тебе спится Володя после того, как Ярослав Журавель умер под твоим личным контролем?... И про упоминании Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко давление не скачет Вова? Нет?... Как там поживает российский агент на Банковой? Кофе хоть угощаете его? Не устал ещё солдатам и офицерам на фронте лапшу на уши вешать?». И ещё у них десятка три разных вопросов. Злых вопросов. Очень. Рвущих сердца украинцев в клочья...

Уходи Володя. Сам... Два, три предложения глядя в объектив и тебе станет легче. Уходи, пока не поздно. Да нет, не для тебя поздно, кому ты фиг нужен? Пока для Украины не поздно Вова. Слышал про такую страну?
показати весь коментар
31.12.2020 14:48 Відповісти
Ну, тепер недежавні газопостачальні компанії можуть у суд на Зелю подати просування бізнесових інтересів однієї компаній.
показати весь коментар
31.12.2020 14:51 Відповісти
Вова, знаешь что напишут в школьных учебниках Истории Украины отпериоде тыоего правления??? не знаешь? а я знаю - ДАРЕМНО ЗГАЄНИЙ ЧАС. ну не получается у тебя ничего уйди по хорошему!!!
показати весь коментар
31.12.2020 14:56 Відповісти
Как подгорает у свинаботов.!
показати весь коментар
31.12.2020 15:01 Відповісти
Українці можуть економити на рахунках за газ до 40%, вибираючи державного постачальника, - Зеленський - Цензор.НЕТ 248
показати весь коментар
31.12.2020 15:03 Відповісти
Год прошедший со всей ясностью нам показывает , что вся наша власть антинародна и несостоятельна , она прогнила и погрязла в коррупции и беззаконии .
Саму систему нужно менять .
Ни на Пэдро или какого иного жулика или бандита , а саму систему власти .
Нужно , чтобы власть зависила от народа , а не народ от прихотей шайки жулья .
показати весь коментар
31.12.2020 15:24 Відповісти
Який нарід, така й влада. А тому, щоб змінити владу треба той нарід, то бидло змінити. 73% ідіотів або перевиховати, або ... Іншого способу нема.
показати весь коментар
31.12.2020 15:40 Відповісти
таким быдлом как болты и прочие зе-идиоты - должны править погонщики быдла пока они или не поумнеют, или повыздыхают...

так что жри...
показати весь коментар
31.12.2020 15:46 Відповісти
А ты , типа , Пэдро-умник ?
показати весь коментар
31.12.2020 15:53 Відповісти
Українці можуть економити на рахунках за газ до 40%, вибираючи державного постачальника, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3795
показати весь коментар
31.12.2020 15:45 Відповісти
У нас COVID-19, и людям надо помогать

Мерзкая лицемерная тварь, так это окацзываеца в качестве помощи с 1 января дорожает электрика для населения?? Погань ты и есть настоящий мародьор.
показати весь коментар
31.12.2020 16:10 Відповісти
- Дайте мне этого Голохвастого за горло подержать !..
показати весь коментар
31.12.2020 16:11 Відповісти
"Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей." Источник: https://censor.net/ru/n3240047

Браво препиЗЕдент! Поэтому государственная"Центрэнерго" продаёт Коломойскому электроэнергию по 1.15 гр. кВт/ч, а нариду по 1,68 гр.
показати весь коментар
31.12.2020 16:12 Відповісти
Здохни,******!!!!
показати весь коментар
31.12.2020 16:19 Відповісти
Именно за это стоял майдан. Вот белорусы обзавидуются.
показати весь коментар
31.12.2020 16:23 Відповісти
Скільки ви будете писати не словами, а діями треба робити .Зібратись в Києві і вимагати перевибори президента і Верховної зради, а не Ради, а також тарифи, пенсії, зарплати і ціни на продукти.Скільки ви будете вірить казочкам за 30 років, скільки ви будете рабами на власній землі. Де ваша гідність за себе, за майбутнє дітей ваших.Скільки ви будете тільки писати і возмущатись.Хочете здихати в злиднях, то здихайте, значить за служили на таке життя і моя хата з краю.Подивіться, як процвітаючі країни живуть, бо вниз є гідність і майбутнє і гуртом вони добиваються, і вони керують державою і своїм життя.Дуже прикро, нація розумна і працювита, а живе в рабському ярмі, бо самі створили феодальну коруповану олігархічну бандитську державу.Тоді вперед до такого життя. Дуже прикро....

Сам прочитав цей пост, ділюся і з вами.
показати весь коментар
31.12.2020 16:24 Відповісти
Скільки ви будете писати не словами, а діями треба робити .Зібратись в Києві і вимагати перевибори президента і Верховної зради, а не Ради!

дійсно..Не бачу Майдану "за Петра!"
показати весь коментар
31.12.2020 17:06 Відповісти
Майдани за людей.
показати весь коментар
31.12.2020 17:12 Відповісти
Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества

А мы их отдаем на приватизацию - что бы они работали в интересах одной семьи!
показати весь коментар
31.12.2020 16:32 Відповісти
Та йди ти бубочка лісом, брехло.
показати весь коментар
31.12.2020 16:45 Відповісти
"Экономика должна быть экономной" ЗеБрежнев.
показати весь коментар
31.12.2020 17:28 Відповісти
Президент думает, что смена поставщика- это что то типа телевизионный канал переключить. Теоретически всё просто. А на практике- Житомиргазсбыт тем людям, которые перешли в Нафтогаз создаёт большие проблемы, придираются, что проект не тот, дымоход без ежегодного акта из Жека,покажите паспорт на гаовые приборы, сертификаты на трубы и т.п. Только проект новый- 18 тыс гривен стоит, не говоря про всё остальное. Государство одной рукой даёт, двумя забирает.
показати весь коментар
31.12.2020 19:30 Відповісти
Черниговская область, 17.11.20.на сайте Нафтогаза подал заявку и сканированные документы, подписал ЕЦП, 22.11.20 получил на е-почту посьмо о том. что абонент, 23.22.20 приехали бригада Гзззбуту, посмотрели не придираясь(мы все понимаем...), тариф 6.33, 25.12.20 перешел на тариф Годовой по 6,45 на весь 2021 год.Вот пока так....
показати весь коментар
31.12.2020 21:23 Відповісти
Как сказал "величайший лидер современности" - "Ідіть у сраку"
показати весь коментар
31.12.2020 20:30 Відповісти
Українці можуть економити на рахунках за газ до 40%, вибираючи державного постачальника, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9204
показати весь коментар
31.12.2020 21:43 Відповісти
Розчулило до сліз. Переживає бубочка за холопів..рекомендації дає.
показати весь коментар
31.12.2020 21:58 Відповісти
 
 