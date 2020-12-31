УКР
Україна була надзвичайно активною на міжнародній арені і впевнено йде до повноправного членства в ЄС, - Єрмак

Попри те, що пандемія розділила людей і держави, в 2020 році команда президента Володимира Зеленського активно працювала на міжнародній арені.

Про це у своїй колонці на сайті LIGA.net написав керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

За його словами, економізація зовнішньої політики дає результати - незважаючи на серйозну світову кризу і закриття кордонів, скорочення нашого експорту незначне.

"Попри величезні зусилля супротивників, ми суттєво розширили співробітництво з ключовими партнерами", – наголосив Андрій Єрмак.

Він нагадав, що у 2020 році Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, а у вересні успішно провела спільні безпрецедентні широкомасштабні військові навчання.

Читайте також: Розведення сил готується ще на чотирьох ділянках на Донбасі, - Єрмак

На переконання керівника Офісу Президента, партнерство зі США вийшло на новий рівень. Улітку Сполучені Штати затвердили військову допомогу Україні на суму 250 млн доларів.

"Йдеться про надання нашій країні засобів контрбатарейної боротьби, транспорту, медичного обладнання та підготовку українських воїнів, в Україну надійшла партія протитанкових комплексів "Джавелін", – написав він.

Андрій Єрмак зазначив, що Саміт Україна – ЄС продемонстрував: наша країна впевнено крокує до повноправного членства у Євросоюзі. Триває копітка робота над оновленням Угоди про асоціацію та для підписання "промислового безвізу", що дасть більше можливостей для експорту українським виробникам.

Керівник Офісу Президента впевнений, що амбітна Угода про вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією надасть величезний поштовх співпраці в усіх сферах – від торгівлі та інвестицій до політичної взаємодії. Комфортні умови кредитних гарантій для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів дадуть змогу реалізувати інвестпроекти в різних секторах.

"Переоснащення ВМС України сучасними ракетними катерами зміцнить нашу обороноздатність. Ми зможемо модернізувати потужності українських суднобудівників та завантажити їх виробництвом частини кораблів. Плануємо будівництво двох військово-морських баз", – зазначив Андрій Єрмак.

Візит Володимира Зеленського до Туреччини керівник Офісу Президента також вважає історичним. За його словами, суттєво збільшиться співпраця у сфері безпеки та ВПК – спільно вироблятимуться корвети, двигуни та військові дрони, розвиватимуться системи ППО.

"Відкриваються серйозні перспективи в енергетиці, в інфраструктурі, у фінансовому секторі та промисловості, готується Угода про вільну торгівлю", – наголосив Андрій Єрмак.

Він також підкреслив, що цього року Україна була надзвичайно активною на шляху до миру. Після кількарічної перерви команда Володимира Зеленського відновила переговори у Нормандському форматі та перезавантажила роботу мінської Тристоронньої контактної групи.

Також читайте: Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО, - Кулеба

"Україна змогла повністю переконати міжнародних партнерів у прагненні до миру на нашій землі, що ми робимо для цього все можливе, і що точно не українська сторона гальмує процес", – зауважив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак також зазначив, що саме завдяки зусиллям Президента Володимира Зеленського вдалося визволити десятки наших громадян із жахливого полону, а наполеглива робота всієї команди дала змогу досягти найдовшої дії режиму припинення вогню. Вдалося врятувати десятки життів – як військовослужбовців Збройних сил, так і мирних мешканців по обидва боки лінії фронту.

Керівник Офісу Президента також нагадав, що наша держава у 2020 році повернула у світовий порядок денний питання звільнення українського Криму.

Сторінка 2 з 2
 
 